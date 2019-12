BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 9131 2.79 2.72 2.77—.01 AT&TInc 2.04 20607 37.96 37.65 37.71+.05 Alibaba 77070 200.43 198.35 199.63—1.19 AlpAlerMLP 1.35e 13655 7.89 7.84 7.88 Ambev .05e 23237 4.28 4.24 4.28+.05 Annaly 1e 6130 9.29 9.25 9.25—.03 AnteroRes 1 5775 2.10 2.03 2.05—.05 AuroraC 58262 2.62 2.48 2.50—.02 Avon 6428 4.64 4.55 4.59+.11 BPPLC 2.46f 11632 37.42 37.24 37.37—.39 BcBilVArg .27e 11277 5.27 5.24 5.25 BcoBrad .06a 45757 7.90 7.82 7.89+.04 BcoSantSA .21e 10384 3.88 3.86 3.87—.06 BkofAm .72 32320 33.41 33.29 33.41—.01 BarrickGld 2.82e 12778 16.77 16.64 16.68—.02 Berkleys .44 5858 68.85 68.00 68.47—.71 BestBuy 2 5842 81.08 79.51 80.90+.16 BoxInc 6977 18.78 18.20 18.46—.16 BrMySq 1.64 12790 57.33 56.96 57.24—.36 CVSHealth 2 26210 75.36 74.43 75.12+.08 CallonPet 7551 3.80 3.69 3.73—.09 CanopyGr 13718 19.21 18.48 18.56—.25 CntryLink 1 x8740 14.57 14.30 14.54+.24 ChesEng 76626 .62 .60 .61—.01 CgpVelLCrd 38633 11.70 11.23 11.35—.97 CgpVelICrd 120745 4.65 4.48 4.61+.34 Citigroup 2.04f 11041 75.61 75.27 75.44—.29 Cloudera 6768 9.93 9.67 9.75—.21 CocaCola 1.60 x13097 53.73 53.44 53.55—.00 Coeur 6163 6.40 6.28 6.38+.11 DellCn 6179 50.46 48.81 48.97—1.35 DenburyR 7522 1.01 .99 1.00—.02 DxNGBllrs 6773 6.18 5.92 6.07—.30 DxSOXBrrs 6573 26.69 26.34 26.49+.45 DxGBull 11913 26.99 26.46 26.89+.49 DirSPBear 8607 14.43 14.35 14.38+.07 DirDGlBr 22079 7.82 7.67 7.69—.14 DirxChiBull .38e 8162 17.69 17.44 17.67—1.40 Disney 1.76 8186 151.64 151.01 151.45—.03 EnCanag .07 14003 3.99 3.91 3.94—.08 EgyTrnsfr 1.22 11493 11.97 11.77 11.96+.09 ErosIntl 7929 2.70 2.49 2.61+.07 EvolentH 6366 7.78 7.25 7.32—.45 ExxonMbl 3.48 9721 68.53 68.05 68.30—.40 Fitbit 6700 7.04 6.98 7.00—.07 FordM .60a 14096 9.08 9.03 9.07—.03 FrptMcM .20 25882 11.50 11.28 11.32—.29 GTTComm 6639 9.89 8.62 9.24+.67 GenElec .04 31731 11.33 11.22 11.30+.01 GenMotors 1.52 6104 36.05 35.86 36.01—.13 Gerdau .02e 12894 4.01 3.95 3.99—.07 GoldFLtd .01e 7167 5.26 5.16 5.25+.09 HPInc .70f 9210 19.97 19.74 19.96+.17 Hallibrtn .72 12131 21.16 20.86 20.93—.48 HPEnt .45e 7053 16.04 15.89 16.01+.07 Huya 7679 21.36 20.60 20.95—.66 IAMGldg 1.52f 6269 3.63 3.56 3.60+.04 ICICIBk .19e 6289 14.16 14.11 14.14—.04 iPtShFut 38806 16.43 16.29 16.36+.15 iShGold 13996 13.94 13.90 13.94+.03 iShBrazil .67e 29130 42.75 42.46 42.74+.64 iShEMU .86e 10069 40.90 40.79 40.84—.13 iShHK .61e 7040 23.57 23.51 23.57—.45 iShSKor .65e 6196 58.59 58.41 58.54—1.29 iShSilver 11316 15.81 15.76 15.81—.03 iShChinaLC .87e 78616 41.03 40.85 41.02—1.05 iShEMkts .59e 60038 42.69 42.57 42.69—.53 iShiBoxIG 3.87 7305 128.23 127.95 128.03—.20 iSSPGlbEn 1.01e 38913 30.79 30.65 30.77—.18 iSEafe 1.66e 13252 68.28 68.18 68.27—.39 iShiBxHYB 5.09 6332 87.11 87.07 87.11—.03 iShR2K 1.77e 18223 162.46 161.71 162.30—.53 iShCorEafe 1.56e 7931 64.17 64.08 64.17—.39 Infosys 6648 9.80 9.73 9.80+.02 Intelsat 5895 6.33 6.12 6.18—.17 iShJapan 6100 59.44 59.38 59.43—.57 iSTaiwn 5725 39.53 39.44 39.53—.67 iShCorEM .95e 15372 51.33 51.18 51.33—.61 ItauUnH 12120 8.19 8.14 8.18+.02 JPMorgCh 3.20 6069 132.23 131.59 131.97—.10 KindMorg 1 6178 19.72 19.63 19.64—.09 Kinrossg 13813 4.27 4.21 4.27+.03 KirklLak .12e 7831 41.28 40.44 41.07+1.21 LBrands 1.20 6004 19.40 19.07 19.17—.11 Macys 1.51 16434 15.50 15.26 15.40—.08 Mallinckdt 13430 3.92 3.66 3.88+.20 MarathnO .20 11564 11.76 11.61 11.68—.21 McDerI 15255 .83 .76 .80—.02 McDnlds 5f x6065 196.54 194.43 194.70—.35 MitsuUFJ 30354 5.33 5.29 5.31—.03 MobileTele 1.57e 5911 9.45 9.39 9.43—.01 Myovant 15424 19.40 18.03 18.86+1.62 NokiaCp .19e 22237 3.50 3.47 3.50+.04 OasisPet 5794 2.48 2.39 2.41—.07 OcciPet 3.16 9984 38.94 38.50 38.85+.10 Oracle .96 6825 56.49 56.09 56.32—.30 PG&ECp 35941 7.55 7.18 7.49—.06 ParsleyEn .12 5897 15.14 14.88 15.01—.18 PetrbrsA 10094 13.85 13.71 13.79+.05 Petrobras 20335 14.88 14.73 14.78—.02 Pfizer 1.44 9162 38.74 38.51 38.70+.07 Pinterestn 7969 19.69 19.46 19.64—.17 PrUCrude 7880 17.87 17.38 17.52—.94 PrUShCrd 10623 14.56 14.20 14.43+.67 ProShSP 9872 24.74 24.69 24.70+.03 PrUShSP 9124 26.34 26.24 26.27+.08 Qudian 12694 4.100 4.79 4.93—.04 RangeRs .08 10537 3.58 3.48 3.56—.08 SpdrEuro50 1.18e 12085 39.75 39.70 39.74—.06 S&P500ETF 4.13e 47077 315.13 314.59 314.95—.53 SpdrBiot .44e 6953 93.85 93.08 93.65+.23 SpdrITBd .92 27874 35.33 35.30 35.32—.01 SpdAgBd 30277 29.57 29.53 29.55—.02 SpdrOGEx .73e 32587 20.72 20.46 20.56—.29 Schlmbrg 2 8413 36.48 36.03 36.22—.55 Schwab .68 6227 49.76 49.34 49.70—.14 SibanyeG .14r 14886 7.88 7.73 7.83+.40 SiderurNac 7841 3.04 2.98 2.100+.03 SnapIncA 10360 15.36 15.19 15.33—.02 SonyCp 6005 63.45 63.22 63.44—.28 SwstnEngy 12817 1.92 1.88 1.91—.05 Sprint 9052 5.92 5.88 5.90—.02 SPEngy 2.04e 7069 59.21 58.86 59.05—.44 SPDRFncl .46e 30979 30.19 30.12 30.17—.04 SPInds 1.12e 12078 82.32 81.99 82.16—.26 SPTech .78e 7523 88.27 88.01 88.24—.18 SPUtil 1.55e 11859 63.47 63.19 63.19+.08 TaiwSemi .73e 10179 53.16 52.80 53.11—.78 TeekOffsh .04m 27241 1.55 1.54 1.54+.01 TelefEsp 1.20e 5931 7.67 7.62 7.66+.23 TevaPhrm .73e 22486 10.60 10.35 10.48+.03 Tiffany 2.32 5688 133.64 133.46 133.60+.08 Transocn 14424 5.01 4.89 4.98—.04 Twitter 15208 31.14 30.83 30.93—.24 UberTchn 21481 29.85 29.25 29.82+.33 USNGas 22245 18.25 18.12 18.14—1.06 USOilFd 37104 11.94 11.78 11.82—.32 USSteel .20 60873 13.75 12.85 12.91—1.02 ValeSA .29e 17012 11.82 11.75 11.80—.07 VanEGold .06e 24360 26.87 26.69 26.84+.18 VEckOilSvc .47e 6265 11.81 11.62 11.71—.21 VangEmg 1.10e 13160 42.15 42.03 42.15—.42 VangFTSE 1.10e 7362 43.03 42.97 43.02—.28 VerizonCm 2.46f 6609 60.53 60.16 60.39+.29 Vipshop 9845 13.06 12.83 12.91—.18 WalMart 2.12f 7468 119.96 119.11 119.74+.98 WashPrGp 1 x7597 4.24 4.04 4.17—.04 WellsFargo 2.04 11198 54.47 54.07 54.35+.01 WhitngPet 12899 5.05 4.77 4.84—.30 Yamanag .02 16744 3.57 3.51 3.57+.07 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 