BC-150-actives-e The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 7049 2.76…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 7049 2.76 2.69 2.75+.05 AMCEnt .80 6811 8.18 8.00 8.11+.21 AT&TInc 2.04 25647 37.69 37.40 37.68+.28 AVXCp .46 24361 20.48 20.21 20.26+5.22 Alibaba 83865 199.00 197.00 197.76+3.06 AlpAlerMLP 1.35e 19145 7.91 7.83 7.84—.06 Altria 3.36f 7825 49.81 49.48 49.60+.38 Ambev .05e 19906 4.23 4.18 4.19—.04 Annaly 1e 14445 9.29 9.22 9.29+.04 Aphria 8182 4.74 4.54 4.72+.18 AstraZen 1.37e 6516 48.69 48.45 48.65—.11 AuroraC 82273 2.53 2.43 2.53+.14 AvayaHl 9681 13.02 12.72 12.85+.25 BPPLC 2.46f 8181 38.18 38.10 38.12 BcBilVArg .27e 14843 5.31 5.29 5.29+.07 BcoBrad .06a 14526 7.79 7.70 7.73—.05 BcoSantSA .21e 8720 3.95 3.93 3.94+.02 BkofAm .72 44819 33.60 33.41 33.43+.08 BarrickGld 2.82e x13902 16.77 16.55 16.60—.21 BauschHl 14241 28.58 28.04 28.27+.31 BestBuy 2 11474 82.48 80.20 80.84—.73 Blackstone 2.07e 7284 53.85 53.05 53.64+.28 Boeing 8.22 10807 369.96 366.80 369.00—4.51 BoxInc 31681 18.80 17.33 18.64+1.94 BrMySq 1.64 16391 57.50 56.90 57.39+.66 CallonPet 10195 3.77 3.67 3.75+.04 CanopyGr 13237 18.73 18.11 18.60+.49 CntryLink 1 8507 14.49 14.32 14.40+.11 ChesEng 65076 .60 .59 .60—.00 CgpVelLCrd 11350 12.54 12.39 12.49+.01 CgpVelICrd 23924 4.25 4.20 4.22+.01 Citigroup 2.04f 8541 76.13 75.50 75.67+.21 ClevCliffs .24 6911 8.26 8.17 8.17+.02 CocaCola 1.60 21209 54.10 53.60 53.73—.17 DTEun 6810 49.93 49.74 49.92+.08 Deere 3.04 24593 171.90 167.25 171.25—5.40 DellCn 40199 52.14 49.75 50.04—3.15 DeutschBk .12e 8485 7.36 7.33 7.34+.05 DicksSptg 1.10 15042 47.29 45.75 46.17—.60 DxGBull 12511 26.35 25.90 26.00—.76 DxGlMBr 6489 15.54 15.27 15.48+.50 DirSPBear 8279 14.45 14.40 14.43—.07 DirDGlBr 26987 8.00 7.87 7.97+.24 Disney 1.76 12036 152.57 151.70 151.95+.31 Dupontrs 1.20 12750 65.48 64.22 65.27+.20 EnCanag .07 13508 4.03 3.96 3.99+.02 EgyTrnsfr 1.22 13453 12.02 11.84 11.84—.12 Equinor 1.04 7813 18.89 18.77 18.88—.01 ErosIntl 7890 2.54 2.45 2.47+.03 EvolentH 25360 10.78 6.00 6.25—4.43 ExxonMbl 3.48 8498 69.06 68.62 69.02+.28 Fitbit 7321 6.93 6.87 6.92+.03 FordM .60a 62389 9.15 9.02 9.13+.12 FrptMcM .20 15267 11.75 11.61 11.66—.06 GTTComm 6575 7.65 7.00 7.53+.71 GenElec .04 53216 11.47 11.33 11.39+.04 GenMotors 1.52 7111 36.16 36.01 36.14+.23 Gerdau .02e 28243 4.03 3.97 4.01+.02 GlaxoSKln 2.89e 11580 45.40 45.20 45.40+.59 Guess .45 14546 19.42 17.77 19.15+.07 HPInc .70f 25898 20.44 19.73 19.75—.31 Hallibrtn .72 8038 21.07 20.75 21.00+.17 Hanesbds .60 6520 15.40 15.16 15.35+.30 HeclaM .01e 9628 2.37 2.31 2.34—.06 HPEnt .45e 10371 15.98 15.80 15.82—.16 HomeDp 5.44 15367 221.70 220.83 221.06+.30 IAMGldg 1.52f 6723 3.54 3.47 3.48—.07 ICICIBk .19e 9551 14.10 14.00 14.09+.12 iPtShFut 28654 16.22 16.11 16.14—.15 iShGold 17199 13.91 13.89 13.90—.08 iShBrazil .67e 18755 42.04 41.72 41.77—.33 iShSilver 17649 15.85 15.82 15.85—.14 iShChinaLC .87e 14477 42.02 41.94 41.98—.13 iShEMkts .59e 37589 43.12 43.01 43.06—.12 iSEafe 1.66e 21610 68.60 68.55 68.60+.12 iShiBxHYB 5.09 6589 87.01 86.97 86.98—.04 iShR2K 1.77e 16414 162.78 162.08 162.58+.89 Infosys 8032 9.70 9.65 9.69+.04 IronMtn 2.47f 7002 32.58 31.88 32.29—.31 iShCorEM .95e 7869 51.80 51.69 51.74—.11 ItauUnH 36324 8.11 8.05 8.07—.04 JPMorgCh 3.20 7655 132.37 131.96 132.03+.36 Keycorp .74 7412 19.44 19.36 19.42+.13 Keysight 13814 109.80 104.67 105.94+.21 KindMorg 1 9880 19.80 19.63 19.68—.03 Kinrossg 10579 4.29 4.22 4.24—.06 Livent 8369 8.28 7.94 8.13+.17 LloydBkg .47a 14558 3.15 3.13 3.15+.03 Macys 1.51 23533 15.66 15.40 15.60+.23 Mallinckdt 8554 3.68 3.41 3.61+.14 MarathnO .20 10780 11.89 11.77 11.81—.02 McDerI 27506 .87 .81 .82+.06 MitsuUFJ 28479 5.34 5.32 5.32 MobileTele 1.57e 8229 9.49 9.44 9.46+.03 MorgStan 1.40 8031 49.87 49.58 49.63+.22 Myovant 8027 16.59 14.85 16.12+1.10 NokiaCp .19e 35301 3.45 3.41 3.44+.01 OcciPet 3.16 8693 38.83 38.31 38.77+.20 PG&ECp 11415 7.60 7.33 7.54+.07 PPDAI .19p 6511 2.70 2.52 2.69+.23 PaloAltNet 7326 223.43 214.90 215.40—4.97 Petrobras 11400 14.84 14.71 14.74—.02 Pfizer 1.44 19160 38.70 38.33 38.52+.23 Pinterestn 10261 19.70 19.40 19.64+.12 ProShSP 14620 24.75 24.73 24.73—.04 PrUShSP 8475 26.37 26.32 26.35—.07 Qudian 9359 4.94 4.82 4.92+.13 RangeRs .08 6892 3.65 3.53 3.59 RegionsFn .62 13609 16.78 16.65 16.75+.16 SpdrGold 6496 137.07 136.91 137.02—.72 S&P500ETF 4.13e 37040 314.70 314.37 314.55+.47 SpdrOGEx .73e 14297 20.86 20.61 20.79+.09 Schlmbrg 2 7253 36.66 36.24 36.57+.18 Schwab .68 9416 49.59 49.19 49.55+.31 SlackTcn 8210 22.68 22.05 22.46+.37 SnapIncA 26725 15.53 15.23 15.25—.21 SonyCp 7217 63.54 63.20 63.51+.36 SwstnEngy 34433 1.96 1.88 1.96+.07 Sprint 7363 5.99 5.93 5.93—.03 Square 7164 69.00 68.40 68.79—.15 SPHlthC 1.01e 7187 99.69 99.40 99.50+.17 SPCnSt 1.28e 7505 62.07 61.86 61.91+.04 SPEngy 2.04e 10924 59.57 59.21 59.48+.14 SPDRFncl .46e 22163 30.19 30.11 30.13+.05 SPInds 1.12e 9057 82.44 82.21 82.37—.14 SPTech .78e 7351 88.23 87.98 87.100+.07 SPUtil 1.55e 17532 63.08 62.85 62.98—.02 TeekOffsh .04m 9193 1.54 1.54 1.54+.01 TevaPhrm .73e 57225 10.35 9.81 10.19+.32 Tiffany 2.32 11983 133.48 133.26 133.37+.15 Transocn 14804 5.00 4.80 4.96+.13 Twitter 21962 31.26 30.93 31.06+.10 UberTchn 47826 29.47 28.88 29.27—.26 UndrArm 24176 19.33 18.79 19.04+1.05 UnArCwi 21605 17.67 17.22 17.42+.95 USNGas 6858 19.39 19.27 19.35—.09 USOilFd 15048 12.21 12.16 12.19 USSteel .20 14633 13.89 13.57 13.82+.14 ValeSA .29e 20818 11.93 11.80 11.81—.22 VanEGold .06e 25155 26.64 26.49 26.53—.25 VEckOilSvc .47e 8262 11.86 11.69 11.82+.15 VeevaSys 14122 168.65 152.23 153.69—5.55 VerizonCm 2.46f 9787 60.27 59.99 60.12+.23 Vipshop 9235 12.99 12.60 12.97+.30 Visa 1 6584 183.20 182.26 182.61+.06 VMware 26.81p 11760 172.34 164.29 164.90 WashPrGp 1 6475 4.41 4.33 4.39+.06 WellsFargo 2.04 12683 54.22 54.01 54.16+.35 WhitngPet 8753 4.90 4.78 4.88—.01 Yamanag .02 13228 3.56 3.50 3.50—.09 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.