BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 9962 2.61 2.53 2.55+.02 AT&TInc 2.33f 28221 39.25 39.07 39.10+.15 AbbottLab 1.28 9697 85.10 84.40 84.88+.76 AbbVie 4.72f 10321 88.37 87.26 88.19+.56 AlcoaCp 7558 21.25 20.46 20.66—.34 Alibaba 24569 185.07 183.71 184.40+1.60 AlpAlerMLP 1.35e 26086 8.01 7.95 7.99+.06 Altria 3.36f 9420 47.06 46.52 46.89+.26 Ambev .05e 18601 4.21 4.15 4.21+.06 AnteroRes 1 10406 2.27 2.16 2.16—.06 Aphria 7793 4.44 4.23 4.41 AuroraC 135358 3.00 2.72 2.99—.30 Avon 8214 4.54 4.40 4.42—.02 BcoBrad .06a 7607 7.100 7.95 7.98+.07 BcoSantSA .21e 12679 3.93 3.91 3.92+.02 BkofAm .72 48918 32.96 32.71 32.74+.04 BarrickGld 2.82e 11032 16.66 16.50 16.63—.04 Boeing 8.22 10476 372.92 369.46 372.65+5.21 BostonSci 8032 42.00 41.72 41.86+.29 BrMySq 1.64 8230 58.72 58.40 58.42—.09 CBSB .72 7341 38.15 37.75 37.88+.25 CallonPet 17829 4.35 4.25 4.29+.10 CanopyGr 19782 15.84 15.21 15.70—.14 CenterPnt 1.15 31882 26.89 25.09 25.30—1.39 CntryLink 1 11163 14.99 14.79 14.81—.08 ChesEng 91339 .72 .69 .70+.01 CgpVelLCrd 21472 11.84 11.66 11.74—.02 CgpVelICrd 20028 4.65 4.58 4.63+.02 Citigroup 2.04f 14777 74.46 73.68 73.70—.14 ClevCliffs .24 15326 7.28 7.17 7.23+.13 CocaCola 1.60 12577 52.65 52.45 52.49—.14 CrescPtEg .25 8574 4.13 4.02 4.03+.08 DXCTch .84 10450 37.36 36.11 36.47+.64 Danaher .68 9214 142.48 138.97 142.25+6.10 DenburyR 26581 1.08 1.02 1.04—.03 DevonE .36f 10806 22.62 22.01 22.41+.57 DxSOXBrrs 8473 25.75 25.21 25.73—.87 DxGBull 15776 27.58 26.78 27.47—.12 DirSPBear 11532 15.02 14.91 15.00—.13 DirDGlBr 18279 7.85 7.63 7.66+.03 DxSPOGBl 15771 3.00 2.91 2.92+.04 Disney 1.76 26849 147.20 145.40 145.85—1.30 ElancoAn 7944 25.87 25.50 25.66+.37 EnCanag .07 15374 4.45 4.34 4.35+.01 EgyTrnsfr 1.22 30606 11.44 11.32 11.41+.23 EnvistaHn 10591 27.48 26.40 27.21—1.17 ErosIntl 27588 1.95 1.51 1.85—.06 ExxonMbl 3.48 15148 68.96 68.69 68.76+.26 Farfetch 77044 10.25 9.51 9.68+2.20 Fitbit 12027 6.80 6.76 6.78—.02 FordM .60a 50460 8.92 8.85 8.90+.11 FortunaSlv 16767 3.05 2.86 3.04—.17 FrptMcM .20 24303 11.04 10.87 10.94+.13 GenElec .04 55104 11.41 11.33 11.39+.10 GenMotors 1.52 18802 37.11 36.73 36.88+.08 GrubHub 15024 40.69 38.87 39.06+.56 HPInc .70f 12892 20.23 20.12 20.14+.01 HSBC 2e 6948 36.90 36.74 36.86+.05 Hallibrtn .72 11237 20.80 20.38 20.49+.16 HeclaM .01e 7619 2.40 2.35 2.39—.01 HPEnt .45e 13712 17.21 17.08 17.15+.12 Huya 6845 22.75 22.10 22.31—.09 ICICIBk .19e 10155 13.77 13.69 13.70+.11 iPtShFut 40462 17.98 17.87 17.95—.24 iShGold 16697 14.02 14.00 14.02—.04 iShBrazil .67e 30764 43.09 42.77 42.90+.42 iShSilver 14015 15.86 15.79 15.85—.06 iShChinaLC .87e 21473 41.08 41.00 41.02—.02 iSCorSP500 4.38e 13922 312.80 312.02 312.09+.79 iShEMkts .59e 69957 43.14 43.03 43.03+.24 iSEafe 1.66e 24927 68.13 68.05 68.07+.18 iShiBxHYB 5.09 10569 86.87 86.76 86.84+.16 iShR2K 1.77e 15066 159.29 158.53 158.54+.44 Infosys 11789 9.88 9.82 9.86—.01 Intelsat 27840 13.41 12.40 13.26+1.13 iShCorEM .95e 12553 51.85 51.74 51.74+.32 ItauUnHs 7457 8.56 8.50 8.54+.10 JPMorgCh 3.20 10721 129.39 128.49 128.53—.07 JohnJn 3.80 7981 131.39 130.78 131.27+.31 Kemet .20 8873 26.50 26.33 26.35+.01 KindMorg 1 19201 20.45 20.29 20.43+.21 Kinrossg 9293 4.28 4.23 4.27—.01 Kroger .56f 7133 27.00 26.84 26.89—.02 LloydBkg .47a 6983 3.03 3.01 3.02+.03 Macys 1.51 25677 16.61 16.39 16.56+.32 MarathnO .20 22253 12.24 11.96 12.09+.20 McDerI 25067 .69 .62 .62—.02 Medtrnic 2.16 6948 110.78 109.90 110.74+1.53 Merck 2.20 7154 85.16 84.64 84.89+.34 MorgStan 1.40 7437 48.94 48.72 48.73+.12 Nabors .24 7834 1.97 1.87 1.87—.02 NewResid 2 8207 15.42 15.18 15.22—.03 NikeB .88 9227 92.82 91.96 92.64+1.37 NobleEngy .48 19455 21.68 21.02 21.10—.41 NokiaCp .19e 48396 3.43 3.38 3.43+.06 OasisPet 11565 2.85 2.76 2.77+.01 OcciPet 3.16 30531 39.34 38.76 38.88+1.12 Oracle .96 9088 56.56 56.35 56.46+.37 PG&ECp 2.12f 23689 7.15 6.75 7.10+.40 PacifCstOil .31e 8581 .26 .22 .24—.01 PartyCity 13593 1.89 1.77 1.79—.06 Penney 90679 1.23 1.16 1.19+.09 Petrobras 7318 15.36 15.18 15.30+.18 Pfizer 1.44 23876 36.79 36.56 36.67+.12 Pinterestn 8321 19.95 19.65 19.80+.20 ProctGam 2.98 9170 120.99 120.03 120.11—.39 PrUShSP 8183 27.04 26.91 27.03—.14 QIAGEN 10229 37.81 37.42 37.76+.48 RH 7316 190.50 182.01 183.93+8.71 RangeRs .08 12477 4.06 3.99 4.01—.04 RegionsFn .62 16858 16.61 16.51 16.55+.11 S&P500ETF 4.13e 55352 311.04 310.26 310.30+.75 SpdrOGEx .73e 18911 22.01 21.78 21.79+.10 Schlmbrg 2 11779 35.62 34.93 35.28+.57 Schwab .68 8779 44.05 43.63 44.02+.64 SeaLtd 11561 37.03 36.52 36.64—.28 SnapIncA 27264 14.60 14.44 14.47+.10 SwstnEngy 17919 2.14 2.11 2.12+.01 Sprint 7923 5.90 5.86 5.87 Square 15068 64.28 63.10 64.17+1.18 SPHlthC 1.01e 7761 96.08 95.67 95.94+.51 SPCnSt 1.28e 9157 61.46 61.15 61.18—.13 SPDRFncl .46e 30634 29.80 29.67 29.67 SPInds 1.12e 7158 82.38 82.10 82.16+.45 SPTech .78e 8631 87.16 86.90 86.91+.37 SPUtil 1.55e 11111 62.72 62.50 62.56—.09 Target 2.64 8982 112.20 111.33 111.82+.71 TeekayTnk .21 15448 2.39 2.21 2.39+.15 TevaPhrm .73e 22393 9.52 9.37 9.40+.03 Transocn 17143 4.86 4.74 4.74+.03 Twitter 16504 29.17 28.91 29.13+.24 UberTchn 60293 26.35 25.96 26.12+.13 USBancrp 1.68f 8640 59.00 58.68 58.94+.37 USOilFd 18971 11.93 11.87 11.90—.02 USSteel .20 17364 13.48 13.08 13.20+.29 ValeSA .29e 22365 11.45 11.30 11.42+.22 VanEGold .06e 25247 27.00 26.72 26.95—.05 VnEkSemi .58e 7224 135.26 134.47 134.52+1.58 VEckOilSvc .47e 9711 11.73 11.53 11.57+.11 VangEmg 1.10e 16236 42.28 42.18 42.18+.18 Vereit .55 7218 9.50 9.44 9.47+.01 VerizonCm 2.46f 14284 59.49 59.12 59.24—.10 Vipshop 31343 12.87 12.20 12.54+.49 Visa 1 8316 180.62 179.57 180.03+.28 WPXEngy 9189 10.33 10.11 10.18+.13 WalMart 2.12f 13886 121.00 119.21 120.48—.17 WellsFargo 2.04 14058 53.83 53.51 53.52+.03 WhitngPet 7157 6.52 6.32 6.37+.04 WmsCos 1.52 7176 22.28 22.03 22.24+.29 Yamanag .02 13132 3.47 3.41 3.46—.01 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 