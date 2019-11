BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ADTInc .14 6925…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ADTInc .14 6925 7.92 7.64 7.92+.20 AMCEnt .80 16839 9.28 8.54 8.70—.58 AT&TInc 2.33f 18496 39.30 39.05 39.28+.11 AbbVie 4.72f 9242 86.96 85.33 86.89+.45 AlcoaCp 7191 21.82 20.98 21.78—.40 Alibaba 29896 185.67 184.36 184.75—2.22 Allergan 2.96 12834 182.60 181.14 182.60+.64 AlpAlerMLP 1.35e 26421 8.19 8.13 8.19—.02 Altice .07e 9428 27.02 26.39 26.73+.22 Altria 3.36f 9160 47.42 46.85 47.29+.29 Ambev .05e 16615 4.15 4.10 4.13—.01 Annaly 1e 8247 9.13 9.10 9.12 AnteroRes 1 20770 2.51 2.37 2.40—.14 AuroraC 25082 3.58 3.52 3.52—.05 BPPLC 2.46f 11212 39.32 39.13 39.26+.13 BcoBrad .06a 12818 8.02 7.96 7.98—.10 BcoSantSA .21e 31796 3.90 3.87 3.90—.15 BkofAm .72 77996 32.80 32.48 32.73—.36 Barclay .15e 9318 8.68 8.64 8.66—.14 BarrickGld 2.82e 22728 16.78 16.60 16.66+.22 Baxter .88 6852 81.05 80.13 80.19+.09 BrMySq 1.64 7277 58.34 58.01 58.11—.28 CBLAsc .30 7871 1.50 1.42 1.45—.05 CBSB .72 6905 37.62 37.23 37.28—.48 CallonPet 9197 4.59 4.52 4.53—.09 CdaGoose 44205 39.72 35.32 35.73—3.31 CanopyGr 12184 19.38 18.76 18.93—.32 CntryLink 1 10171 14.67 14.39 14.66+.04 CerdHCM 11714 54.00 52.92 53.84—1.28 ChesEng 438380 .80 .71 .75+.08 CgpVelLCrd 30445 11.89 11.48 11.87+.21 CgpVelICrd 38209 4.74 4.57 4.58—.08 Citigroup 2.04f 16794 74.91 74.04 74.43—.65 ClevCliffs .24 7029 7.35 7.20 7.32 CocaCola 1.60 14149 52.28 51.96 52.13+.42 Coeur 9227 6.58 6.46 6.49+.02 ContlBldg 33941 36.28 36.05 36.10+.35 DRHorton .70f 7498 55.27 54.05 55.23+.96 DXCTch .84 13437 35.75 34.81 35.22—.03 DenburyR 9960 1.09 1.05 1.08+.01 DeutschBk .12e 12087 7.39 7.34 7.38—.25 DrGMBllrs 7352 59.00 57.86 58.26+.69 DxGBull 24554 27.21 26.77 26.99+.57 DirSPBear 14728 15.39 15.27 15.29+.09 DirDGlBr 24301 7.87 7.74 7.81—.17 DxSPOGBl 16700 3.07 2.97 3.06—.05 Disney 1.76 14983 139.08 137.54 138.19—.39 EnCanag .07 13623 4.49 4.42 4.49—.03 Energizer 1.20 7712 50.03 45.64 48.02+6.02 EgyTrnsfr 1.22 149478 11.33 10.84 11.16—.50 ErosIntl 9069 2.32 2.18 2.23—.08 ExxonMbl 3.48 13367 69.15 68.74 68.85—.52 Farfetch 7451 7.87 7.67 7.78—.40 Fitbit 48386 6.93 6.89 6.91—.05 FordM .60a 32534 9.00 8.93 8.96—.09 FrptMcM .20 50124 11.21 10.91 11.19+.15 GenElec .04 89051 11.34 11.18 11.29—.13 Gerdau .02e 10077 3.65 3.59 3.62—.02 GoldFLtd .01e 15531 5.26 5.19 5.24+.09 Hallibrtn .72 7103 20.91 20.70 20.76—.27 HarmonyG .05 17689 3.39 3.24 3.26+.12 HeclaM .01e 18756 2.49 2.45 2.47+.05 Huya 15915 25.14 23.26 23.69—.57 iPtShFut 31993 18.61 18.40 18.44+.09 iShGold 24883 14.00 13.96 13.99+.04 iShBrazil .67e 27141 42.61 42.25 42.38—.41 iShHK .61e 10819 23.47 23.40 23.44—.50 iShSilver 25854 15.83 15.78 15.79+.07 iShChinaLC .87e 49052 41.19 41.02 41.15—.57 iShEMkts .59e 81333 42.75 42.62 42.73—.37 iSh20yrT 3.05 7759 136.90 136.62 136.70+1.08 iSEafe 1.66e 25799 67.93 67.82 67.92—.41 iShiBxHYB 5.09 8690 86.77 86.70 86.73—.10 iShR2K 1.77e 23099 157.85 157.19 157.62—1.21 Infosys 15247 9.70 9.59 9.69—.06 Intelsat 50220 19.02 15.50 15.56—4.84 iShCorEM .95e 9687 51.37 51.21 51.34—.43 ItauUnHs 17385 8.48 8.39 8.41—.13 JPMorgCh 3.20 12370 128.36 127.42 128.29—.87 Kemet .20 10295 26.19 25.76 26.18+.20 Keycorp .74f 9238 18.97 18.76 18.87—.33 KindMorg 1 16758 20.35 20.04 20.33+.26 Kinrossg 14533 4.40 4.31 4.32+.03 LloydBkg .47a 9203 3.01 2.99 3.00—.01 Macys 1.51 25390 16.00 15.74 15.87—.21 Mallinckdt 7571 2.88 2.71 2.87+.07 MarathnO .20 12481 12.07 11.82 12.04+.03 McDerI 12209 .88 .84 .87+.03 MorgStan 1.40 8324 48.55 48.19 48.38—.63 Mosaic .20 8388 20.43 19.83 19.96—.98 NikeB .88 6717 90.75 89.57 90.58+1.08 NokiaCp .19e 41179 3.50 3.47 3.49—.02 OasisPet 12918 3.07 2.98 3.07+.01 OcciPet 3.16 9698 38.36 38.02 38.15—.29 PG&ECp 2.12f 28376 7.39 7.06 7.28+.22 PPLCorp 1.65 8645 33.77 33.60 33.71—.02 PartyCity 62901 1.96 1.61 1.76—.40 Penney 16041 1.17 1.13 1.15+.01 Petrobras 17387 15.57 15.41 15.44—.21 Pfizer 1.44 8888 36.95 36.77 36.85—.13 Pinterestn 11512 20.40 20.09 20.17—.35 ProctGam 2.98 7430 120.55 119.87 120.46+1.19 PrUShSP 8935 27.50 27.35 27.37+.11 RangeRs .08 8729 4.33 4.17 4.32—.01 RegionsFn .62 11770 16.49 16.30 16.37—.33 S&P500ETF 4.13e 54366 308.47 307.66 308.35—.65 SpdrBiot .44e 7362 84.02 83.02 83.87—.10 SpdrS&PRB .74e 7408 56.15 55.70 55.74—.87 SpdrOGEx .73e 30543 22.16 21.93 22.12—.13 Salesforce 7594 164.37 162.69 164.08+1.22 Schlmbrg 2 7631 36.06 35.66 35.82—.40 Schwab .68 7158 43.01 42.41 42.61—.88 SeaLtd 15257 36.43 34.89 36.21—.55 SibanyeG .14r 12304 7.52 7.41 7.43+.22 SlackTcn 7474 21.14 20.60 21.04+.34 SnapIncA 9389 14.53 14.34 14.48+.10 SwstnEngy 26207 2.15 2.08 2.15—.01 Sprint 6764 5.86 5.78 5.84—.04 Square 11213 62.14 60.85 61.93+.39 SPHlthC 1.01e 6801 95.34 94.90 95.17—.14 SPCnSt 1.28e 13868 61.11 60.88 61.07+.20 SPEngy 2.04e 10980 59.82 59.54 59.76—.28 SPDRFncl .46e 44711 29.58 29.45 29.56—.24 SPInds 1.12e 10138 81.54 81.20 81.51—.28 SPTech .78e 6742 86.46 86.09 86.41—.04 SPUtil 1.55e 12942 62.02 61.66 61.90+.38 TaiwSemi .73e 13959 52.58 52.15 52.17+.02 TevaPhrm .73e 28649 9.73 9.53 9.72+.11 Transocn 14248 4.93 4.81 4.89—.07 Twilio 7309 96.51 94.43 95.57+.48 Twitter 14880 29.30 28.95 29.01—.05 Tyson 1.50 7003 90.44 88.63 89.92+1.04 UberTchn 39285 26.82 26.32 26.68—.03 USOilFd 37946 11.94 11.80 11.94+.07 USSteel .20 17681 13.66 13.35 13.58—.15 Valaris 7824 4.51 4.35 4.44—.10 ValeSA .29e 8887 11.39 11.31 11.34—.16 VanEGold .06e 38344 26.86 26.71 26.79+.20 VnEkRus .01e 7036 24.52 24.42 24.51—.02 VEckOilSvc .47e 7454 11.80 11.68 11.72—.15 VanEJrGld 8636 37.30 37.06 37.13+.09 VangREIT 3.08e 7659 90.99 90.65 90.92+.32 VangEmg 1.10e 9443 42.00 41.87 41.98—.31 VerizonCm 2.46f 10204 59.27 58.80 59.24—.08 Vipshop 42286 12.03 11.05 11.72—.30 WalMart 2.12f 8628 119.79 118.91 119.06—.06 WellsFargo 2.04 14783 53.83 53.44 53.69—.53 WhitngPet 8429 6.85 6.57 6.81+.08 WmsCos 1.52 11839 22.27 21.98 22.27+.23 Yamanag .02 15901 3.42 3.38 3.41+.07 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.