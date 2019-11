BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 5966 17.79 17.56 17.73+.09 AKSteel 14926 2.77 2.71 2.75—.06 AT&TInc 2.33f 17428 39.33 39.21 39.31—.07 AXAEqH .60 14738 23.65 23.19 23.60+.42 AbbVie 4.72f 7828 85.02 83.90 84.59—.62 Aegon .28e 11162 4.60 4.58 4.59—.03 Alibaba 60169 184.90 181.37 182.33—4.83 AlpAlerMLP 1.35e 17000 8.34 8.26 8.31—.05 Altria 3.36f 5811 46.34 46.08 46.29—.12 Ambev .05e 7120 4.17 4.13 4.17+.05 Annaly 1e 10296 9.13 9.08 9.12—.00 AnteroMid .45e 9450 6.12 5.92 5.97—.20 AnteroRes 1 9219 2.79 2.68 2.75—.11 Aphria 6095 5.08 4.96 4.100—.08 ArcelorM .10p 10449 17.08 16.90 17.07+.07 AuroraC 29455 3.79 3.65 3.67—.15 BPPLC 2.46f 9252 38.98 38.76 38.97—.22 BcoBrad .06a 15236 8.20 8.13 8.18—.02 BcoSantSA .21e 10072 4.09 4.06 4.09—.04 BkofAm .72 38287 33.11 32.97 33.07—.19 Barclay .15e 10116 8.75 8.69 8.74+.22 BarrickGld 2.82e 11645 16.51 16.32 16.47+.10 BauschHl 11551 26.19 25.90 26.12—.08 Boeing 8.22 6184 349.11 345.56 347.66—3.35 BrMySq 1.64 8200 57.94 57.45 57.67—.35 CBLAsc .30 7510 1.58 1.50 1.50—.05 CVSHealth 2 7463 72.69 71.75 72.66+.19 CallonPet 19225 4.56 4.41 4.54 CanopyGr 14711 21.20 20.41 20.63—.83 CntryLink 1 11139 14.79 14.54 14.74—.05 ChesEng 119207 .91 .86 .87—.03 CgpVelLCrd 15298 11.80 11.39 11.80—.22 CgpVelICrd 49949 4.76 4.61 4.61+.09 Citigroup 2.04f 6836 75.83 75.24 75.78—.34 ClevCliffs .24 24940 7.43 7.12 7.23—.34 CocaCola 1.60 9616 52.37 52.17 52.22+.01 Coeur 7811 6.11 5.91 6.09+.15 DeanFoods .12m 15960 .85 .70 .70—.08 DenburyR 6983 1.10 1.08 1.10—.02 DBXHvChiA .29e 8131 28.44 28.30 28.43—.57 DevonE .36f 8784 22.68 22.29 22.55—.36 DxSCBearrs 6178 41.15 40.69 40.76+.53 DxSOXBrrs 6718 27.18 26.75 26.81+.62 DxGBull 19036 26.04 25.50 25.80+.31 DirSPBear 7800 15.44 15.33 15.33+.13 DirDGlBr 18937 8.28 8.10 8.19—.10 DxSPOGBl 21143 3.20 3.10 3.19—.18 DrxSPBull 5708 57.81 57.36 57.79—.50 Disney 1.76 15944 138.56 136.80 138.10+.14 EnCanag .07 18670 4.73 4.66 4.70—.15 EgyTrnsfr 1.22 15879 12.14 11.99 12.10—.12 Entercom .08m 7806 4.70 4.35 4.68+.36 ExxonMbl 3.48 14644 70.29 69.97 70.20—.57 FMajSilvg 6788 10.08 9.77 10.05+.25 FirstEngy 1.52 5868 46.71 46.25 46.26—.33 Fitbit 14874 7.07 7.01 7.04—.04 FordM .60a 28550 9.03 8.94 9.03—.01 FrptMcM .20 36604 11.20 10.96 11.14—.38 Gap .97 16579 16.85 16.36 16.75+.07 GenElec .04 82042 11.45 11.24 11.44—.08 GoldFLtd .01e 6701 5.15 5.07 5.12+.05 GrubHub 5835 37.26 36.05 37.08+.89 HPInc .64 11976 19.77 19.48 19.65+.13 Hallibrtn .72 9850 21.06 20.66 21.04—.24 HeclaM .01e 15719 2.40 2.31 2.38+.07 HostHotls .85a 9823 17.06 16.86 16.93—.25 ICICIBk .19e 11216 13.75 13.64 13.68+.10 iPtShFut 47201 19.08 18.84 18.87+.23 iShGold 12221 13.99 13.95 13.96+.01 iShBrazil .67e 17621 43.36 42.97 43.35+.33 iShHK .61e 7773 24.15 24.04 24.13—.53 iShSilver 22510 15.80 15.72 15.78+.08 iShChinaLC .87e 56469 42.00 41.77 42.00—.74 iShEMkts .59e 99712 43.28 43.10 43.27—.41 iSh20yrT 3.05 6196 135.39 135.19 135.19+.28 iSEafe 1.66e 15989 68.18 68.02 68.18—.20 iSRus1K 2.36e 17704 170.70 170.29 170.65—.52 iShR2K 1.77e 13209 158.48 157.88 158.37—.71 iShChina .61e 7163 60.05 59.89 60.03—1.10 Infosys 20376 9.76 9.70 9.74+.06 iShJapan 6207 59.70 59.53 59.70—.23 iSTaiwn 10845 39.60 39.46 39.60—.56 iShCorEM .95e 8867 51.96 51.76 51.96—.48 ItauUnHs 22028 8.81 8.72 8.76+.08 JPMorgCh 3.20 11768 129.81 129.35 129.60—.78 Keycorp .74f 6754 19.32 19.18 19.30—.06 KindMorg 1 10512 20.00 19.86 19.100—.04 Kinrossg 12345 4.21 4.16 4.17 LloydBkg .47a 17717 2.99 2.96 2.99+.15 Macys 1.51 13462 15.93 15.64 15.92+.04 Mallinckdt 10878 3.09 2.95 2.98—.13 MarathnO .20 17305 12.33 12.11 12.24—.29 McDerI 24230 1.03 .95 .98+.01 MedProp 1.04f 5915 20.09 19.89 19.94—.01 MorgStan 1.40 7279 49.13 48.71 49.09—.07 Nabors .24 9749 2.13 2.04 2.12—.03 NokiaCp .19e 63902 3.53 3.50 3.53—.04 OasisPet 9673 3.05 2.98 3.01—.09 OcciPet 3.16 23160 39.33 38.92 39.00—1.10 PG&ECp 2.12f 10120 6.50 6.31 6.38—.10 PartyCity 15495 2.39 2.25 2.32—.03 Petrobras 13851 15.96 15.72 15.95+.13 Pfizer 1.44 11006 37.01 36.85 36.96—.09 Pinterestn 15071 20.21 20.02 20.18+.12 PrUCrude 5839 17.89 17.47 17.88—.22 ProShSP 6228 25.30 25.24 25.24+.07 PrUShSP 10925 27.56 27.43 27.43+.17 RangeRs .08 13412 4.53 4.40 4.50—.17 Realogy .27p 8094 9.72 9.23 9.51—.62 RegionsFn .62 9992 16.78 16.66 16.76—.12 S&P500ETF 4.13e 66434 308.04 307.27 308.02—.92 SpdrOGEx .73e 27855 22.45 22.23 22.43—.41 Salesforce 6239 161.28 160.25 160.84—.27 Schlmbrg 2 8982 35.79 35.31 35.69—.65 SeaLtd 7595 31.30 30.50 30.98—.73 SibanyeG .14r 9901 6.97 6.88 6.89—.16 Smartsh 6118 37.90 36.46 37.42—2.33 SnapIncA 27705 14.35 13.96 14.29+.10 SwstnEngy 19175 2.22 2.17 2.19—.09 Sprint 7094 6.12 6.03 6.10—.02 Square 16339 62.41 61.88 62.38—.07 SPHlthC 1.01e 8301 94.97 94.63 94.87—.26 SPCnSt 1.28e 9595 60.86 60.69 60.84+.08 SPEngy 2.04e 18487 60.23 59.89 60.22—.47 SPDRFncl .46e 23925 29.75 29.62 29.74—.10 SPInds 1.12e 8028 81.48 81.13 81.34—.42 SPTech .78e 9302 85.83 85.52 85.83—.30 SPUtil 1.55e 14686 61.84 61.50 61.52—.23 TaiwSemi .73e 6704 52.51 52.16 52.50—.33 TevaPhrm .73e 56713 9.60 9.31 9.33+.03 Transocn 28754 5.29 5.13 5.25—.14 Tuppwre 1.08 8424 8.95 8.32 8.84—.50 Twilio 9478 96.14 93.50 95.27+2.04 Twitter 15188 29.14 28.95 29.08—.13 UberTchn 58445 27.04 26.31 26.53—.48 USNGas 9799 21.05 20.94 20.96—1.09 USOilFd 27802 11.92 11.77 11.91—.08 USSteel .20 16762 13.48 13.14 13.40—.17 ValeSA .29e 29782 11.62 11.53 11.59—.18 VanEGold .06e 32419 26.46 26.26 26.38+.15 VEckOilSvc .47e 16429 11.92 11.77 11.92—.18 VanEJrGld 8312 36.59 36.23 36.48+.15 VangEmg 1.10e 14766 42.49 42.32 42.49—.36 VangFTSE 1.10e 5999 42.95 42.84 42.95—.11 VerizonCm 2.46f 8311 59.69 59.21 59.65+.30 Vipshop 7731 11.99 11.68 11.91+.03 WellsFargo 2.04 9477 53.98 53.73 53.83—.27 WhitngPet 19396 6.98 6.66 6.74—.47 WmsCos 1.52 8642 22.14 21.95 22.12+.03 Yamanag .02 11948 3.32 3.28 3.29+.02 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 