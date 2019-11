BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 12513 2.64 2.59 2.61+.06 AT&TInc 2.04 51643 39.50 39.02 39.19+.24 AbbVie 4.72f 14690 83.12 82.14 82.74+.99 Alibaba 104483 182.40 178.30 181.52+5.06 AlpAlerMLP 1.35e 19796 8.78 8.68 8.78+.15 Altria 3.36f 9380 45.69 45.11 45.62+.56 Ambev .05e 9592 4.39 4.35 4.38+.05 Annaly 1e 11896 9.16 9.11 9.16+.06 AnteroRes 1 16812 2.91 2.78 2.91+.24 Apache 1 10084 24.84 24.35 24.45+.64 Aphria 11033 5.41 5.23 5.32+.13 ArcelorM .10p 9346 16.34 16.19 16.31+.50 AuroraC 20393 3.64 3.58 3.64+.06 BPPLC 2.46f 24674 39.69 39.45 39.48+.78 BcoBrad .06a x9829 8.77 8.70 8.72+.02 BcoSantSA .21e 10145 4.12 4.10 4.11+.10 BkofAm .72 103925 32.33 32.10 32.31+.51 BarrickGld 2.82e 17422 17.03 16.77 16.86—.15 BauschHl 25585 26.50 25.51 26.38+.46 BlackBerry 13831 5.73 5.56 5.61+.12 BrMySq 1.64 18463 57.24 56.55 56.80—.36 CVSHealth 2 11398 68.01 67.48 67.67+.43 CalifRes 20624 9.25 8.73 9.16+.77 CallonPet 26916 4.14 4.06 4.13+.17 CntryLink 1 17914 13.68 13.35 13.42+.10 ChesEng 127591 1.55 1.47 1.55+.11 Chevron 4.76 15710 120.50 117.02 120.13+3.92 CgpVelLCrd 34671 11.92 11.74 11.81+.59 CgpVelICrd 57006 4.65 4.57 4.62—.26 Citigroup 2.04f 20468 75.05 74.11 74.78+.94 ClevCliffs .24 12848 7.76 7.56 7.61+.04 CocaCola 1.60 12255 54.00 53.71 53.73—.17 DenburyR 30405 1.12 1.08 1.12+.05 DeuHYBd 10804 50.00 49.93 49.98+.15 DevonE .36f 12529 21.97 21.51 21.96+.79 DxNGBllrs 10597 8.19 7.64 8.17+.89 DxGBull 16560 30.96 30.27 30.37—.75 DxGlMBr 11175 13.58 13.20 13.47+.22 DirSPBear 11437 15.39 15.32 15.38—.24 DirDGlBr 39837 7.09 6.94 7.08+.20 DxSPOGBl 57645 3.33 3.18 3.33+.33 Disney 1.76 12895 134.14 132.88 132.92+.17 EQTCorp .12 10819 11.22 10.84 11.20+.64 EnCanag .07 56381 4.29 4.20 4.25+.09 EgyTrnsfr 1.22 x19718 12.84 12.71 12.75+.15 EnersisAm .21e 10788 9.70 9.60 9.69+.08 ExxonMbl 3.48 16786 70.70 69.94 70.70+1.10 FiatChrys 29470 16.20 16.12 16.15+.41 FstHorizon .56 25904 16.94 16.44 16.86+.55 Fitbit 106923 7.17 7.10 7.14 FordM .60a 60337 9.05 8.93 9.04+.15 FrptMcM .20 68200 10.99 10.67 10.76+.24 Gap .97 9880 17.54 17.17 17.25+.31 GenElec .04 164600 10.73 10.42 10.73+.35 Gerdau .02e 17358 3.60 3.56 3.57+.12 GoldFLtd .01e 9529 6.00 5.93 5.94—.12 HPInc .64 10351 17.99 17.82 17.98+.20 Hallibrtn .72 17573 20.63 20.48 20.58+.49 HeclaM .01e 16706 2.40 2.33 2.37+.04 iPtShFut 43436 18.86 18.55 18.83—.04 iShBrHiYs 26458 40.73 40.63 40.66+.02 iShGold 16263 14.45 14.43 14.44—.03 iShBrazil .67e 16381 45.58 45.22 45.26+.17 iShSilver 25238 16.96 16.91 16.93+.01 iShChinaLC .87e 51519 42.71 42.62 42.64+.64 iShEMkts .59e 114999 43.82 43.74 43.76+.54 iShiBoxIG 3.87 12252 127.18 127.03 127.07—.42 iSh20yrT 3.05 13572 139.14 138.80 138.84—1.72 iSEafe 1.66e 22276 68.53 68.40 68.41+.39 iShiBxHYB 5.09 16644 87.04 86.94 87.01+.19 iShR2K 1.77e 28345 159.70 158.92 159.03+.93 iShREst 2.76e 12680 94.18 93.54 93.72—.47 Infosys 75884 10.09 9.78 9.81+.29 Insperity 1.20 11243 74.65 67.06 71.70—35.97 iShJapan 11310 59.64 59.55 59.60+.34 iShCorEM .95e 16431 52.62 52.53 52.55+.59 iSh0-5HYCp 2.38 21898 46.28 46.22 46.26+.08 ItauUnHs 12179 9.12 9.05 9.06 JPMorgCh 3.20 16960 129.42 128.61 129.15+1.35 KeyEngy 10308 .50 .40 .40—.07 Keycorp .74f 10280 18.68 18.44 18.66+.37 KindMorg 1 13430 20.64 20.51 20.64+.14 Kinrossg 12373 4.85 4.79 4.80—.05 KosmosEn .18 19969 7.05 6.83 6.98+.66 LloydBkg .47a 9559 2.99 2.97 2.98+.06 Macys 1.51 18278 16.06 15.71 15.96+.38 Mallinckdt 22402 3.78 3.46 3.76+.38 MarathnO .20 13129 12.45 12.29 12.40+.35 McDerI 22914 1.78 1.63 1.76+.09 McDnlds 5f 39409 190.75 188.37 189.90—4.04 MedProp 1.04f 9873 20.81 20.63 20.70—.13 MorgStan 1.40 28591 48.24 47.88 48.03+.70 Nabors .24 14078 2.03 1.96 2.03+.09 NYCmtyB .68 9649 11.84 11.70 11.78+.09 NikeB .88 11688 90.56 89.97 90.44+1.26 NobleCorp .08 12135 1.47 1.36 1.47+.14 NokiaCp .19e 39610 3.64 3.61 3.63—.04 OasisPet 22867 2.87 2.77 2.87+.17 OcciPet 3.16f 15724 43.82 42.95 43.76+1.47 Oracle .96 11087 55.75 55.26 55.66+.66 PG&ECp 2.12f 55612 7.02 6.60 6.92+.49 Penney 11940 1.06 1.03 1.05+.02 Petrobras 34402 16.63 16.34 16.36—.09 Pfizer 1.44 15405 38.74 38.36 38.40+.01 Pinterestn 62247 20.72 20.23 20.52—.34 ProShSP 16687 25.26 25.22 25.25—.13 PrUShSP 12881 27.49 27.41 27.47—.28 RangeRs .08 19919 4.57 4.40 4.54+.29 RegionsFn .62 9319 16.84 16.66 16.81+.26 S&P500ETF 4.13e 61355 308.00 307.54 307.63+1.49 SpdrShTHiY 1.58 23362 26.84 26.82 26.84+.07 SpdrOGEx .73e 49078 22.71 22.34 22.70+.85 Schlmbrg 2 14096 35.45 34.78 35.42+.98 SchEMLgC .39e 20373 29.64 29.58 29.61+.36 Schwab .68 10213 42.61 42.10 42.28+.50 SnapIncA 27624 15.35 15.15 15.18 SwstnEngy 29312 2.26 2.18 2.25+.14 Sprint 23198 6.32 6.21 6.31+.01 Square 11389 63.83 63.03 63.33+.73 SPCnSt 1.28e 15388 61.25 61.05 61.05—.10 SPEngy 2.04e 19597 60.59 59.95 60.59+1.31 SPDRFncl .46e 50146 29.42 29.31 29.35+.23 SPInds 1.12e 12280 80.97 80.66 80.87+.65 SPTech .78e 10156 85.37 85.11 85.15+.48 SpdrRESel 10134 39.20 38.86 38.97—.27 SPUtil 1.55e 25712 64.07 63.69 TaiwSemi .73e 19316 53.79 53.46 53.58+1.48 TevaPhrm .73e 34723 8.77 8.45 8.77+.42 Tiffany 2.32 13016 129.17 124.75 126.54—.46 Transocn 41065 5.55 5.28 5.55+.41 Twilio 10752 96.75 94.79 95.36—1.70 Twitter 34218 30.11 29.61 29.94+.32 UberTchn 56705 31.75 30.12 30.47—.90 UndrArm 122035 18.51 17.65 18.38—2.76 UnArCwi 48115 16.57 15.88 16.46—2.45 USNGas 12402 22.38 22.11 22.13+.78 USOilFd 33284 11.94 11.89 11.91+.22 USSteel .20 37212 13.60 13.24 13.30+.09 Valaris 11312 5.23 4.68 5.22+.67 ValeSA .29e 13285 12.42 12.29 12.32+.18 VanEGold .06e 38323 27.96 27.75 27.78—.23 VEckOilSvc .47e 26030 12.10 11.91 12.10+.39 VangEmg 1.10e 26111 42.100 42.91 42.93+.43 VangFTSE 1.10e 9428 43.12 43.02 43.06+.28 VerizonCm 2.46f 20358 60.32 59.55 60.19—.18 Vipshop 11342 11.80 11.41 11.80+.38 WellsFargo 2.04 21628 52.68 52.24 52.38+.20 WstnUnion .80 10628 26.77 26.37 26.66+.18 WhitngPet 15177 7.29 7.02 7.28+.49 Yamanag .02 18328 3.60 3.54 3.55—.06 