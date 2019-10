BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 23531 2.71 2.61 2.62—.10 AT&TInc 2.04 171671 38.87 38.12 38.32+.26 Alibaba 39014 176.60 173.94 174.58—2.31 AlpAlerMLP 1.35e 59664 8.61 8.54 8.56+.02 Ambev .05e 81841 4.34 4.28 4.31—.05 Anixter 23704 82.38 81.40 81.95+10.55 AnteroMid .45e 57355 8.45 7.47 7.71+.25 AnteroRes 1 109560 3.38 2.86 2.92+.08 AuroraC 33924 3.69 3.58 3.62+.02 BPPLC 2.44 53703 38.66 38.22 38.56+.63 BcBilVArg .27e 23162 5.27 5.20 5.26—.13 BcoBrad .06a 50158 8.97 8.81 8.92—.16 BcoSantSA .21e x112957 4.10 4.04 4.05—.18 BkofAm .72 182214 32.01 31.53 31.58—.49 BarrickGld 2.82e 32661 16.95 16.72 16.90+.13 BrMySq 1.64 49815 56.92 55.84 56.83+1.06 CNXResc .04 27420 9.15 8.61 8.89+.18 CVSHealth 2 28825 66.75 65.85 66.73+.84 CalifRes 26329 7.38 6.41 6.51—.81 CallonPet 50873 4.23 3.96 3.96—.19 Cemex .29t 79362 4.01 3.81 3.86—.16 Centenes 66331 54.44 52.52 53.77+3.86 ChesEng 209719 1.50 1.40 1.40—.07 CgpVelLCrd 78170 10.90 10.35 10.45—.46 CgpVelICrd 103196 5.34 5.09 5.30+.22 Citigroup 2.04f 49427 73.35 72.10 72.31—.78 ClevCliffs .24 34588 7.32 7.14 7.16—.19 CmtyHlt 26590 4.50 3.69 3.87—.71 ConchoRes .50 25029 73.95 68.53 68.68+2.26 ConocoPhil 1.68f 24565 57.46 55.62 55.69—1.40 Corning .80 28128 29.91 29.01 29.67—.59 Cortevan 25073 27.53 26.91 27.40+.62 DRHorton .60 27455 51.67 50.15 50.53—1.03 DTE 4.05f 26287 128.91 127.26 127.62+1.03 DenburyR 55904 1.10 1.03 1.03—.06 DeutschBk .12e 117106 7.51 7.31 7.43—.56 DigitalRlt 4.32 45839 130.13 123.25 127.27—3.32 DxGBull 31378 28.92 28.19 28.84+.25 DirSPBear 26210 16.25 16.02 16.13+.06 DirDGlBr 40016 7.67 7.46 7.50—.06 DxSPOGBl 64255 3.20 2.82 2.84—.27 Disney 1.76 27966 130.31 129.15 129.69+.21 EQTCorp .12 28822 10.61 10.03 10.11—.20 EnCanag .07 88474 4.38 4.16 4.16—.17 EgyTrnsfr 1.22 44945 12.50 12.31 12.31—.05 ErosIntl 35314 2.52 2.21 2.24—.08 ExxonMbl 3.48 37387 68.37 67.60 67.64—.80 Farfetch 56760 9.57 8.98 9.31+.31 FiatChrys 172172 14.37 14.12 14.19—.04 Fitbit 134891 6.37 6.03 6.16+.11 FordM .60a 119395 8.64 8.52 8.54—.11 FrptMcM .20 76881 10.19 9.94 10.06—.18 Gap .97 62988 17.19 16.74 16.75—.34 GenElec .04 1439119 10.37 9.71 10.05+.98 GenMotors 1.52 25073 38.26 37.44 37.54—.68 Gerdau .02e 31305 3.20 3.16 3.18—.04 GlaxoSKln 2.89e 23686 45.65 44.90 45.59+1.00 GraniteC .52 35328 24.33 23.79 24.26+.51 GrubHub 140693 36.75 32.11 35.56+2.45 HPInc .64 23819 17.60 17.31 17.37—.23 Hallibrtn .72 47980 20.45 19.42 19.48—.90 Hanesbds .60 23260 16.12 15.85 15.93—.13 HeclaM .01e 32568 2.22 2.12 2.22+.08 ICICIBk .19e 27269 13.16 13.03 13.10—.21 iPtShFut 123568 20.46 19.85 20.08+.12 iShGold 56695 14.30 14.25 14.29+.07 iShBrazil .67e 59464 44.41 44.01 44.36—.26 iShEMU .86e 38483 40.32 40.07 40.31—.07 iShSilver 54124 16.72 16.61 16.70+.05 iShChinaLC .87e 65398 41.18 41.06 41.16—.30 iShEMkts .59e 110496 42.64 42.48 42.63—.11 iShiBoxIG 3.87 38871 126.82 126.43 126.70+.21 iSh20yrT 3.05 27713 138.70 137.77 138.61+1.26 iSEafe 1.66e 76281 67.26 66.92 67.22—.08 iShiBxHYB 5.09 46224 87.28 87.12 87.15—.08 iShR2K 1.77e 56869 156.81 155.28 155.46—1.39 iShHmCnst .09e 36581 44.57 43.69 43.90—.64 iShCorEafe 1.56e 32332 63.12 62.83 63.09—.06 Infosys 68892 9.44 9.31 9.42+.11 Inphi 26906 72.31 67.26 69.62+10.18 InterXion 62401 89.38 84.75 87.66—1.76 iShJapan 28964 58.53 58.29 58.36—.15 iShCorEM .95e 33602 51.23 51.03 51.22—.10 ItauUnHs 78462 8.99 8.87 8.95—.18 JPMorgCh 3.20 28786 126.13 124.92 125.07—1.37 JohnJn 3.80 51053 133.53 131.73 132.14+3.01 KindMorg 1 x61455 20.15 19.85 20.05+.13 Kinrossg 36668 4.83 4.75 4.82+.05 KosmosEn .18 26496 6.32 6.11 6.16—.08 LloydBkg .47a 33492 2.93 2.91 2.93—.03 Macys 1.51 57874 15.40 14.90 14.95—.32 Mallinckdt 26461 3.34 3.11 3.12—.20 MarathnO .20 43496 12.09 11.61 11.62—.40 MatadorRs 27170 15.30 13.77 13.89—.90 McDerI 58277 1.86 1.61 1.67—.13 Merck 2.20 31798 86.04 84.32 85.96+.86 MorgStan 1.40 x23648 46.27 45.83 45.92—.57 Nabors .24 108741 2.19 1.79 1.89+.10 NOilVarco .20 23786 24.39 22.75 22.81—1.02 NYCmtyB .68 115212 13.42 11.66 12.05—1.64 NikeB .88 27539 90.09 89.35 89.68+.40 NokiaCp .19e 253578 3.65 3.57 3.60+.05 OasisPet 56293 2.83 2.64 2.65—.13 OcciPet 3.16f 24168 42.38 41.68 41.70—.64 PG&ECp 2.12f 353616 6.35 5.41 5.88+.85 PetrbrsA 40986 14.91 14.60 14.83+.01 Petrobras 126597 16.14 15.79 16.07+.03 Pfizer 1.44 80226 38.82 38.30 38.78+.57 Pinterestn 28015 25.73 25.03 25.56—.01 QuadGrph 1.20 29041 6.23 4.97 5.39—5.89 RangeRs .08 64861 4.60 4.17 4.23—.25 RegionsFn .62 26505 16.43 16.15 16.17—.31 S&P500ETF 4.13e 131021 303.43 301.99 302.78—.43 SpdrOGEx .73e 117776 22.29 21.40 21.41—.64 Schlmbrg 2 46750 34.75 33.23 33.25—1.54 SibanyeG .14r 24609 7.54 7.30 7.53+.51 SlackTcn 44730 22.95 22.01 22.80+.30 SnapIncA 92260 14.90 14.43 14.84+.20 SwstnEngy 78062 2.30 2.15 2.16—.07 Sprint 99478 6.34 6.11 6.33+.14 SPHlthC 1.01e 33985 94.57 93.99 94.50+.17 SPCnSt 1.28e 27103 61.17 60.85 61.16+.19 SPEngy 2.04e 50084 59.59 58.33 58.35—1.07 SPDRFncl .46e 165002 28.86 28.64 28.72—.15 SPInds 1.12e 40171 79.26 78.80 78.88—.20 SPTech .78e 41503 83.47 82.90 83.19—.02 SPUtil 1.55e 51676 63.92 63.38 63.91+.57 TALEduc 25285 43.08 41.90 42.78+.74 TevaPhrm .73e 60801 8.40 8.17 8.21—.17 Transocn 103554 5.28 4.86 4.88—.24 Tuppwre 1.08 45342 12.95 10.50 10.62—4.93 Twitter 126008 30.17 29.72 29.87+.02 USSilica .25 27857 5.17 4.86 5.08+.20 UberTchn 36535 33.02 32.11 32.80+.38 USOilFd 120579 11.57 11.37 11.41—.18 USSteel .20 50718 12.18 11.76 11.83—.39 ValeSA .29e 54663 11.97 11.84 11.89—.25 VanEGold .06e 73212 27.30 27.07 27.27+.06 VEckOilSvc .47e 46847 11.91 11.35 11.35—.49 VangEmg 1.10e 31982 41.93 41.78 41.92—.10 VangFTSE 1.10e 30287 42.32 42.12 42.28—.05 VerizonCm 2.46f 41981 60.97 60.41 60.97+.78 Vipshop 25659 11.81 11.48 11.70+.04 WPXEngy 47943 10.37 10.04 10.11—.18 WellsFargo 2.04 52759 52.04 51.62 51.95—.23 WhitngPet 29098 7.38 6.76 6.86—.42 WmsCos 1.52 25314 23.28 22.78 22.82—.40 Yamanag .02 56537 3.58 3.48 3.53+.01 YumBrnds 1.68 40482 102.49 97.74 100.01—9.71 Zendesk 