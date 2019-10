BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 23892 17.10 16.84 17.01+.11 AKSteel 35231 2.66 2.54 2.58—.05 AT&TInc 2.04 77885 38.14 37.87 37.88—.29 Alibaba 45840 171.04 168.62 169.53—.36 AlpAlerMLP 1.35e 67975 8.73 8.65 8.72+.01 Altria 3.36f 30475 46.56 46.07 46.43+.09 Ambev .05e 49819 4.63 4.56 4.62+.03 AnglogldA 26903 21.66 20.81 21.21+.94 AnteroRes 1 27915 2.61 2.45 2.61+.06 AuroraC 67849 3.69 3.50 3.67+.09 BPPLC 2.44 54395 39.11 38.81 39.03+.52 BcoBrad .06a 76797 8.76 8.55 8.67+.15 BcoSantSA .21e 53206 4.40 4.36 4.38+.02 BkofAm .72 199042 31.35 31.09 31.27+.07 BarrickGld 2.82e 44667 16.90 16.62 16.65+.05 Blackstone 2.07e 39764 51.92 49.65 51.51+2.41 Boeing 8.22 59574 350.80 342.15 342.50+5.50 BostonSci 112433 41.24 39.77 40.64+2.46 BrMySq 1.64 35008 54.59 53.87 54.04—.38 Buckeye 3 28221 41.46 41.43 41.44+.01 CMS Eng1.48 25307 64.29 63.35 63.70—.03 CadencB .70 28442 16.22 15.40 16.05—1.92 CallonPet 43545 4.02 3.73 4.01+.20 Carnival 2 25338 43.11 42.64 43.05+.50 Caterpillar 4.12 65862 135.99 130.70 133.33—.36 CntryLink 1 44986 12.92 12.62 12.88+.07 ChesEng 277673 1.42 1.32 1.42+.07 CgpVelLCrd 87929 10.85 10.10 10.77+.45 CgpVelICrd 132736 5.54 5.15 5.20—.24 Citigroup 2.04f 39174 72.29 71.73 72.08+.02 ClevCliffs .24 179787 7.36 6.59 6.73—.41 CocaCola 1.60 30036 54.49 54.01 54.41+.56 Cortevan 23141 26.02 25.22 25.55—.44 DenburyR 41707 1.09 1.02 1.09+.04 DevonE .36f 31341 21.38 20.32 21.33+.66 DxGBull 56091 28.16 27.01 27.56+.82 DxGlMBr 25353 16.87 16.19 16.50—.47 DirDGlBr 87606 8.12 7.76 7.94—.24 DxSPOGBl 97815 2.90 2.60 2.89+.16 EQTCorp .12 27112 9.68 9.14 9.67+.21 EliLilly 2.58 50134 107.00 101.36 106.87—2.97 EnCanag .07 72979 4.15 3.98 4.13+.05 EgyTrnsfr 1.22 52499 12.78 12.56 12.65—.06 ErosIntl 28241 1.85 1.71 1.79+.11 ExxonMbl 3.48 22418 69.43 68.78 69.35+.26 FirstEngy 1.52 24822 48.71 48.28 48.43+.07 Fitbit 32082 4.52 4.29 4.44+.06 FordM .60a 133308 9.05 8.97 9.03—.04 FrptMcM .20 211031 10.38 9.59 10.29+.36 GenElec .04 203000 9.12 8.93 9.11+.05 Gerdau .02e 28060 3.28 3.22 3.24+.04 GoldFLtd .01e 35359 5.73 5.53 5.62+.20 Hallibrtn .72 57150 20.26 19.42 20.26+.36 HeclaM .01e 27322 2.03 1.97 2.03+.04 HPEnt .45e 22398 15.95 15.70 15.91—.04 Honda .84e 22609 26.57 26.42 26.55—.07 ICICIBk .19e 32594 12.77 12.68 12.74+.18 iPtShFut 83787 21.17 20.74 20.84—.17 iShGold 49241 14.31 14.26 14.28+.05 iShBrazil .67e 94802 44.25 43.72 44.06+.21 iShSilver 47239 16.47 16.40 16.42+.05 iShChinaLC .87e 71705 41.23 41.06 41.17—.21 iShEMkts .59e 172127 42.34 42.19 42.30—.09 iSEafe 1.66e 65200 66.80 66.52 66.76+.29 iShiBxHYB 5.09 43317 87.20 87.09 87.17+.03 iShR2K 1.77e 41238 154.75 153.55 154.59+.38 Infosys 145345 9.20 8.95 9.06+.05 Invesco 1.24 44147 17.09 16.46 17.08+1.05 iShJapan 25761 58.19 57.92 58.14+.29 iShCorEM .95e 31676 50.92 50.74 50.87—.09 ItauUnHs 101135 8.99 8.74 8.92+.23 JPMorgCh 3.20 36844 125.05 124.17 124.54—.25 JaggedPk 24047 7.45 7.15 7.41+.12 JohnJn 3.80 22573 130.48 129.07 130.20+1.00 JohnContln 1.04 22337 42.66 42.02 42.07—.62 Keycorp .74f 27655 18.25 18.05 18.17+.04 Kimco 1.12 22271 21.48 21.25 21.30—.09 KindMorg 1 23223 20.35 20.18 20.34+.02 Kinrossg 35170 4.68 4.61 4.64+.04 KosmosEn .18 107746 5.87 5.60 5.87+.14 Kroger .56f 32274 25.18 24.81 25.01+.16 LloydBkg .47a 49409 3.08 3.06 3.07+.03 Macys 1.51 40252 15.85 15.43 15.64—.22 Mallinckdt 54209 3.10 2.72 3.05+.19 MarathnO .20 42801 12.06 11.54 12.05+.32 McDerI 92041 1.75 1.66 1.69—.09 McDnlds 5f 29808 201.14 198.88 198.90—.37 Merck 2.20 33022 82.53 81.16 82.48+1.18 MorgStan 1.40 24643 45.62 45.10 45.50+.12 Nabors .24 38348 1.80 1.69 1.80+.02 NwMtnFin 1.36 67366 13.37 13.20 13.35—.20 NikeB .88 37655 95.54 92.89 93.20—2.41 NokiaCp .19e 158613 5.24 5.19 5.20+.02 NordicAm .11e 30419 4.31 3.90 4.26+.27 OasisPet 52035 3.00 2.78 2.99+.10 OcciPet 3.16f 24078 42.79 41.84 42.71+.49 Oracle .96 29609 54.63 53.87 54.24+.13 OwensCorn .88 25389 65.22 60.59 61.61—1.76 ParsleyEn .03p 28233 16.78 16.09 16.68+.30 Penney 22639 1.10 1.04 1.07 Petrobras 75468 15.52 15.25 15.50+.24 Pfizer 1.44 52621 36.65 36.22 36.63+.20 Pinterestn 37489 26.30 25.44 26.07+.19 PrUCrude 24299 16.87 16.09 16.80+.51 ProctGam 2.98 29887 123.73 121.84 122.94+.76 RPC .20m 30915 4.95 4.32 4.77—.33 RangeRs .08 44948 3.97 3.64 3.94+.19 RegionsFn .62 30283 16.35 16.08 16.21—.01 ResidioTc 94067 9.30 8.60 9.07—6.16 RoyDShllB 3.76 24922 60.25 59.65 60.21+.79 S&P500ETF 4.13e 115693 299.76 298.50 299.46+.45 SpdrOGEx .73e 119704 21.54 20.77 21.53+.48 STMicro .40 25472 20.86 20.54 20.63—.43 Schlmbrg 2 50259 35.40 34.22 35.37+.55 ServcNow 73374 225.73 213.99 216.30—12.04 SiderurNac 27601 3.37 3.25 3.26—.06 SixFlags 3.28 34626 48.25 45.02 45.38—5.85 Skechers 24888 38.35 35.82 36.42—1.58 SlackTcn 43716 21.48 20.67 21.18+.15 SnapIncA 675899 14.38 13.14 13.30—.70 SwstnEngy 54207 2.12 1.97 2.12+.09 Sprint 27828 6.41 6.31 6.36+.01 SPHlthC 1.01e 24939 92.70 91.83 92.62+.76 SPCnSt 1.28e 29716 61.25 60.91 61.19+.23 SPEngy 2.04e 53790 59.19 58.45 59.12+.32 SPDRFncl .46e 133254 28.51 28.35 28.45+.03 SPInds 1.12e 33854 78.05 77.67 77.87—.14 SPTech .78e 48958 80.76 80.26 80.56—.12 SPUtil 1.55e 51003 64.76 64.38 64.51+.17 TaiwSemi .73e 33854 50.40 49.92 50.10—.54 TeekayTnk .21 69035 2.25 2.03 2.21+.23 TevaPhrm .73e 131415 8.05 7.68 7.79—.25 Transocn 67362 4.89 4.56 4.88+.11 Twitter 86178 39.45 37.76 38.02—.79 UberTchn 34380 33.27 32.17 32.82+.29 USOilFd 132539 11.54 11.27 11.52+.18 USSteel .20 75830 11.42 10.97 11.41+.19 VICIPr 1.19e 23923 23.80 23.49 23.63+.03 ValeSA .29e 46974 11.69 11.55 11.58+.01 VanEGold .06e 140962 27.02 26.64 26.82+.28 VnEkSemi .58e 33110 121.88 120.62 121.62—1.83 VEckOilSvc .47e 58131 11.95 11.48 11.94+.16 VanEJrGld 32271 36.98 36.50 36.76+.37 VangEmg 1.10e 46943 41.64 41.50 41.60—.07 VangFTSE 1.10e 44695 42.06 41.91 42.04+.15 Vereit .56f 52265 9.90 9.79 9.84+.01 VerizonCm 2.46f 36626 61.32 60.55 61.03+.26 WellsFargo 2.04 56333 50.89 50.57 50.71+.09 WhitngPet 34995 7.43 6.64 7.43+.53 