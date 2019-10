BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 32563 2.53 2.44 2.47—.03 AT&TInc 2.04 61538 37.69 37.35 37.37—.22 Aecom 23634 40.25 38.95 39.01+1.85 AlamosGld .02 18321 5.66 5.28 5.39—.31 AlcoaCp 29504 19.44 18.78 19.34+.06 Alibaba 46890 173.34 170.93 172.05—.90 AlpAlerMLP 1.35e 53386 8.80 8.67 8.73—.10 Altria 3.36f 19588 42.76 42.38 42.57 Ambev .05e 35681 4.55 4.51 4.52—.04 Annaly 1e 20442 8.70 8.61 8.67—.04 AnteroRes 1 37167 2.71 2.45 2.65—.09 Apache 1 24686 21.49 20.86 21.48+.06 Aphrian 46236 4.75 4.23 4.47—.25 AuroraCn 115303 3.68 3.40 3.46—.22 BPPLC 2.44 18653 37.39 37.20 37.36—.10 BcoBrad .06a 45247 8.36 8.23 8.27—.01 BcoSantSA .21e 28624 4.10 4.05 4.08—.02 BkofAm .72f 149183 29.15 28.73 29.10+.19 Barclay .15e 23166 7.97 7.86 7.90—.12 BarrickGld 2.82e 41615 17.30 17.00 17.17+.17 CallonPet 66818 4.07 3.79 3.84—.28 CanopyGr 65064 19.46 17.89 18.89—.54 Carnival 2 20854 41.97 41.34 41.87+.32 Cemex .29t 37637 4.08 4.00 4.07—.01 CntryLink 1 18601 11.74 11.57 11.73—.01 ChesEng 215607 1.36 1.30 1.35—.05 CgpVelLCrd 92396 9.88 9.50 9.81—.77 CgpVelICrd 99020 5.90 5.70 5.75+.40 Citigroup 2.04f 43301 70.42 69.46 70.39+.29 ClevCliffs .24 80622 7.51 7.23 7.32—.31 CocaCola 1.60 23276 53.68 53.35 53.37+.07 Coeur 27370 4.81 4.63 4.72—.06 DeltaAir 1.61 25274 52.96 51.97 52.91—.04 DenburyR 46410 1.10 1.05 1.09—.04 DevonE .36f 37759 20.89 20.09 20.49—.77 DxGBull 40023 29.29 28.21 28.94+.59 DirDGlBr 47556 7.92 7.61 7.71—.17 DxSPOGBl 97915 2.69 2.50 2.65—.18 EOGRescs 1.15 19860 68.37 66.02 67.12—2.13 EnCanag .07 47424 4.39 4.19 4.24—.18 EgyTrnsfr 1.22 30892 12.57 12.32 12.51—.07 ErosIntl 18138 1.38 1.27 1.31—.05 Euronav 2.41e 19400 11.48 11.21 11.35+.02 ExxonMbl 3.48 18548 69.03 68.59 68.99+.01 FiatChrys 18335 13.23 13.11 13.15+.15 FordM .60a 71439 8.84 8.76 8.82+.04 FrptMcM .20 109168 9.49 9.14 9.49—.06 GameStop 1.52 22580 5.53 5.22 5.51+.14 Gap .97 53973 17.08 16.54 16.93—.22 GenElec .04 130503 8.85 8.64 8.74—.07 GenMotors 1.52 24273 35.52 35.27 35.46—.11 Gerdau .02e 19727 3.19 3.12 3.18—.04 GoldFLtd .01e 22207 5.68 5.51 5.65+.16 HPInc .64 46490 16.55 16.29 16.45+.21 HSBC 2e 49863 38.36 38.06 38.28+.08 Hallibrtn .72 39638 18.66 18.05 18.52—.43 HeclaM .01e 18728 1.94 1.89 1.91 HPEnt .45e 37279 14.85 14.59 14.83+.48 ICICIBk .19e 18122 11.93 11.81 11.82—.05 ING .14e 55455 10.93 10.75 10.90+.10 iPtShFut 122258 23.11 22.54 22.59—.43 iShGold 37410 14.29 14.24 14.26+.05 iShBrazil .67e 52506 42.16 41.92 41.94—.29 iShSilver 62732 16.55 16.40 16.50+.13 iShChinaLC .87e 55108 41.38 41.27 41.27—.06 iShEMkts .59e 110203 41.74 41.62 41.65—.08 iSh20yrT 3.05 36294 141.48 141.08 141.20+.76 iSEafe 1.66e 64143 65.41 65.20 65.35—.20 iShR2K 1.77e 54668 150.08 149.10 149.75—.47 Infosys 169480 10.95 10.55 10.59—.38 iShCorEM .95e 28070 50.09 49.96 49.99—.04 ItauUnHs 24942 8.34 8.21 8.24—.02 JPMorgCh 3.20 33925 116.83 115.66 116.80+.66 JaggedPk 120574 6.79 6.35 6.74—.09 JohnJn 3.80 18102 131.36 130.42 130.98—.35 Keycorp .74f 24053 17.56 17.26 17.52+.12 KindMorg 1 32992 20.17 19.99 20.09—.14 Kinrossg 24051 4.74 4.59 4.70+.10 LBrands 1.20 25031 17.57 17.00 17.46—.04 LaredoPet 19889 2.18 2.04 2.13—.02 LloydBkg .47a 46373 2.89 2.83 2.87—.06 Macys 1.51 53201 15.72 15.09 15.33—.40 Mallinckdt 28507 2.29 2.11 2.14—.17 MarathnO .20 54245 11.79 11.37 11.74 McDerI 52632 2.17 2.03 2.07+.03 MorgStan 1.40f 21747 42.29 41.68 42.21+.28 Nabors .24 46651 1.75 1.59 1.67—.11 NewmtM .56 19159 38.07 37.45 38.06+.44 NikeB .88 21378 95.25 94.05 95.09+1.21 NobleEngy .48 18042 20.39 19.84 20.32—.26 NokiaCp .19e 188210 5.03 4.98 4.98—.04 NordicAm .11e 59684 4.47 4.06 4.30+.17 OasisPet 34064 3.18 2.98 3.06—.19 OcciPet 3.16f 52357 41.07 39.97 40.49—.63 Oracle .96 34658 57.21 56.41 56.45—.44 PG&ECp 2.12f 78619 8.11 7.40 7.70—.32 PPLCorp 1.65 69245 32.52 31.62 32.46+1.03 ParsleyEn .03p 174291 15.47 14.52 15.29—1.69 Petrobras 27341 14.27 14.13 14.18—.23 Pfizer 1.44 31874 36.33 35.98 36.28+.17 Pinterestn 22679 26.85 25.83 26.52—.37 ProctGam 2.98 28366 121.62 119.77 119.99—1.10 ProShSP 20888 26.25 26.15 26.18+.00 PrUShSP 29212 29.70 29.50 29.56 QEPRes .08 28353 3.13 2.84 2.98—.25 RangeRs .08 38014 3.60 3.32 3.41—.19 Realogy .27p 19235 7.32 7.02 7.18—.08 SpdrGold 19244 140.82 140.34 140.67+.64 S&P500ETF 4.13e 150690 296.67 295.57 296.30+.02 SpdrBiot .44e 21503 77.89 76.41 77.83+.71 SpdrRetl .49e 23133 42.43 41.69 42.12—.35 SpdrOGEx .73e 90304 20.99 20.48 20.86—.41 Schlmbrg 2 35223 32.53 31.74 32.52+.04 Schwab .68 33458 37.74 37.03 37.62+.34 SlackTcn 36056 25.54 24.81 25.40—.59 SnapIncA 97480 14.22 13.64 13.95—.21 SwstnEngy 77826 2.00 1.89 1.99+.04 Sprint 24256 6.42 6.34 6.36—.06 SPHlthC 1.01e 19130 90.34 89.76 90.20+.26 SPCnSt 1.28e 27281 60.98 60.56 60.60—.25 SPEngy 2.04e 42327 57.79 57.25 57.75—.14 SPDRFncl .46e 110632 27.74 27.53 27.73+.08 SPInds 1.12e 24115 76.87 76.41 76.79—.02 SPUtil 1.55e 29653 64.13 63.57 63.57—.35 TaiwSemi .73e 43880 50.13 49.30 50.08+.66 Tapestry 1.35 23609 25.35 TevaPhrm .73e 40112 6.90 6.66 6.75—.15 Transocn 82807 4.55 4.32 4.54—.03 Twitter 26716 40.47 39.47 39.64—.72 UberTchn 39054 31.45 29.82 31.26+1.13 USNGas 22014 19.66 19.08 19.26+.23 USOilFd 134501 11.18 11.03 11.15—.28 USSteel .20 58519 11.34 11.00 11.30—.05 Valaris 21200 5.22 4.87 5.07—.26 ValeSA .29e 83810 11.62 11.49 11.58—.24 VanEGold .06e 84350 27.29 26.94 27.19+.22 VnEkRus .01e 19954 22.72 22.59 22.60—.33 VEckOilSvc .47e 33853 11.35 11.08 11.32—.20 VanEJrGld 17998 37.33 36.83 37.23+.16 VangEmg 1.10e 33912 41.15 41.04 41.06—.02 VangFTSE 1.10e 27261 41.25 41.09 41.22—.11 Vereit .56f 28651 9.79 9.64 9.68—.08 VerizonCm 2.46f 26339 59.98 59.62 59.62—.32 WPXEngy 20402 10.12 9.81 9.98—.34 WellsFargo 2.04f 55881 49.40 48.98 49.36+.15 WstnUnion .80 19728 23.80 23.57 23.59—.14 WhitngPet 37030 7.24 6.85 7.19—.24 WmsCos 1.52 29454 23.18 22.79 23.10+.01 Yamanag .02 33105 3.32 3.26 3.31+.04 