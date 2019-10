BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 76704 37.44 37.13 37.32+.13 AbbVie 4.28 23035 74.80 73.95 74.73+.88 Alibaba 42819 170.32 167.56 169.85+.37 AlpAlerMLP 1.35e 71384 9.10 9.01 9.03+.02 Altria 3.36f 29596 41.30 40.55 41.20+.39 Ambev .05e 101453 4.65 4.55 4.64+.11 Annaly 1e 33629 8.70 8.64 8.69+.03 AnteroRes 1 55518 2.89 2.66 2.71—.14 Apache 1 24909 23.51 21.73 21.81—1.57 AuroraCn 87762 4.64 4.41 4.44—.07 AvayaHl 163571 12.79 11.79 12.58+2.46 BPPLC 2.44 29284 36.74 36.45 36.64+.27 BcoBrad .06a 26048 7.91 7.80 7.84+.01 BcoSantSA .21e 38287 3.82 3.78 3.81—.03 BkofAm .72f 165039 28.14 27.84 28.11+.30 BarrickGld 2.82e 58607 17.74 17.20 17.56+.30 Blackstone 2.07e 26504 48.32 46.74 46.92—.71 BrMySq 1.64 25867 50.25 49.52 50.18+.63 Buckeye 3 33264 41.44 41.39 41.40+.06 CBSB .72 29183 39.36 38.33 38.78+.33 CallonPet 43546 4.05 3.82 3.86—.11 Carnival 2 24298 41.33 40.83 41.18+.18 CntryLink 1 22438 11.62 11.39 11.39—.11 ChesEng 192339 1.39 1.31 1.32—.05 CgpVelLCrd 81839 9.82 9.39 9.54+.27 CgpVelICrd 105509 6.08 5.80 5.99—.18 Citigroup 2.04f 38674 67.85 66.67 67.78+1.08 ClevCliffs .24 90221 7.56 7.25 7.33+.03 ContlRescs 43279 30.17 28.43 28.68—1.05 DHTHldgs .20f 27493 6.85 6.51 6.76+.27 DeltaAir 1.61f 27527 53.95 52.68 53.72+.89 DenburyR 48370 1.10 1.04 1.06—.00 DxGBull 54418 31.18 29.12 30.60+1.02 DxGlMBr 39639 16.45 15.38 15.68—.49 DirSPBear 42599 18.16 17.78 17.83—.46 DirDGlBr 129310 7.90 7.34 7.49—.27 DxBiotBll 22176 32.60 29.78 30.85—.47 DxSPOGBl 101396 2.91 2.66 2.69—.14 DrxSCBull .41e 22739 52.67 50.99 51.96+.27 DrxSPBull 28405 50.23 49.21 50.12+1.26 Disney 1.76 28645 129.66 128.61 129.43+1.28 EQTCorp .12 24053 9.79 9.11 9.27—.41 EnCanag .07 98206 4.51 4.32 4.34—.11 EgyTrnsfr 1.22 39728 13.13 12.86 12.96+.09 ExxonMbl 3.48 32353 68.44 67.82 68.04+.06 Farfetch 22293 8.45 7.88 8.08—.33 Fitbit 41376 4.03 3.68 3.94+.15 FordM .60a 105386 8.73 8.66 8.70—.01 FrptMcM .20 74382 8.97 8.72 8.78—.09 GenElec .04 219636 8.70 8.57 8.63—.09 GenMotors 1.52 26205 35.19 34.58 34.77—.21 Gerdau .02e 56716 3.20 3.13 3.14+.04 GoldFLtd .01e 23571 5.29 5.13 5.25+.12 HPInc .64 200475 17.04 16.46 16.60—1.80 Hallibrtn .72 31958 18.93 18.28 18.38—.27 HarmonyG .05 33049 3.10 3.02 3.07+.12 HPEnt .45e 27387 14.51 14.25 14.39—.11 HighlFlR 27478 13.34 12.10 12.22—.87 HostHotls .85a 25690 16.76 16.56 16.63—.02 ICICIBk .19e 35909 11.64 11.50 11.58—.33 iPtShFut 145779 25.27 24.66 24.76—.69 iShGold 139300 14.43 14.33 14.37—.04 iShBrazil .67e 88232 41.76 41.41 41.50+.30 iShHK .61e 70889 22.61 22.40 22.40—.54 iShSilver 105792 16.43 16.25 16.36—.08 iShChinaLC .87e 117148 40.09 39.88 40.02—.30 iSCorSP500 4.38e 31613 294.78 292.75 294.55+2.51 iShEMkts .59e 222092 40.84 40.63 40.80+.01 iShiBoxIG 3.87 37593 128.16 127.95 128.11+.37 iSh20yrT 3.05 52891 145.90 145.20 145.65+.73 iSEafe 1.66e 71581 63.96 63.68 63.91+.24 iShiBxHYB 5.09 68520 86.37 86.20 86.35+.19 iShR2K 1.77e 88077 148.72 147.12 148.05+.31 iSUSAMinV .87e 22545 63.75 63.15 63.70+.60 iShCorEafe 1.56e 25733 60.04 59.79 60.00+.24 Infosys 24113 11.26 11.14 11.17+.01 iShJapan 23402 56.48 56.19 56.45+.38 iShCorEM .95e 52121 49.06 48.83 49.00—.01 ItauUnHs 247522 8.15 8.02 8.07+.04 JPMorgCh 3.20 29599 113.47 112.27 113.41+1.22 JohnJn 3.80 25422 133.40 131.25 133.17+1.98 Keycorp .74f 52456 17.20 16.95 17.04—.07 KindMorg 1 26213 20.46 20.31 20.39+.01 Kinrossg 37522 4.91 4.78 4.86+.07 Kroger .56f 22912 24.75 24.50 24.68+.09 LloydBkg .47a 23370 2.53 2.50 2.52 Macys 1.51 38773 15.01 14.66 14.92+.12 Mallinckdt 33735 2.68 2.41 2.44—.20 MarathnO .20 43821 11.69 11.32 11.43—.23 McDerI 79764 1.70 1.53 1.55—.15 Nabors .24 51140 1.67 1.59 1.61—.01 NokiaCp .19e 93433 4.89 4.84 4.87+.03 NordicAm .11e 30936 2.65 2.33 2.57+.24 OasisPet 35447 3.29 3.04 3.07—.15 Oracle .96 44225 54.90 53.84 54.85+.99 PG&ECp 2.12f 80494 10.67 9.63 10.48+.93 PetrbrsA 52842 13.18 12.92 12.93—.09 Petrobras 65936 14.28 13.98 14.00—.15 Pfizer 1.44 56947 35.92 35.45 35.64+.19 PUltSP500 27904 53.08 51.99 52.97+1.32 ProShSP 33012 26.66 26.47 26.49—.23 PrUShSP 45825 30.66 30.24 30.29—.52 QEPRes .08 41800 3.22 2.97 3.07—.08 Qudian 44829 7.04 6.85 6.87—.09 RangeRs .08 43645 3.56 3.42 3.54—.09 RegionsFn .62 42811 15.36 15.10 15.20—.03 RingCentrl 64379 169.58 145.01 158.70+31.16 SpdrGold 57174 142.22 141.14 141.71—.19 S&P500ETF 4.13e 250501 293.14 290.82 292.91+2.49 SpdrBiot .44e 34159 77.77 75.44 76.33—.33 SpdrS&PRB .74e 26230 51.30 50.61 51.01 SpdrOGEx .73e 125474 21.48 20.84 20.91—.36 STMicro .40 23922 19.69 19.42 19.65+.47 Schlmbrg 2 37326 32.41 31.71 31.77—.28 Schwab .68 60321 35.66 35.08 35.49+.39 SibanyeG .14r 29012 6.25 6.02 6.25+.22 SlackTcn 33928 25.21 24.23 24.48—.46 SnapIncA 205860 15.17 14.42 14.59+.29 SwstnEngy 70690 1.88 1.71 1.72—.10 Sprint 66818 6.11 5.95 6.10+.14 Square 24636 62.92 61.44 62.24+.19 SPMatls .98e 24753 56.40 56.00 56.34+.33 SPHlthC 1.01e 26010 89.78 88.95 89.67+.93 SPCnSt 1.28e 44042 61.07 60.49 60.95+.50 SPEngy 2.04e 45834 57.38 56.68 56.86—.16 SPDRFncl .46e 168108 27.25 26.97 27.21+.25 SPInds 1.12e 50560 75.37 74.80 75.35+.52 SPTech .78e 39266 80.34 79.72 80.25+1.01 SPUtil 1.55e 91276 64.40 63.87 64.37+.49 TeekayTnk .21 27667 1.48 1.35 1.47+.13 TevaPhrm .73e 42970 7.13 6.88 6.94—.11 Transocn 60013 4.37 4.11 4.14—.10 Twitter 26590 40.59 39.83 40.10+.10 UberTchn 41177 30.18 28.90 29.31—.41 USOilFd 136683 11.14 10.97 11.02+.09 USSteel .20 54610 10.94 10.46 10.64—.16 ValeSA .29e 108954 11.43 11.24 11.26+.20 VanEGold .06e 185301 27.78 27.14 27.60+.35 VEckOilSvc .47e 34711 11.37 11.06 11.10—.18 VanEJrGld 28128 38.02 37.18 37.78+.35 VangEmg 1.10e 70779 40.32 40.13 40.27 VangFTSE 1.10e 30200 40.35 40.18 40.32+.14 Vereit .56f 53402 10.04 9.93 10.01+.04 VerizonCm 2.46f 38077 59.72 58.96 59.58+.57 Visa 1 23501 176.22 174.44 176.00+3.13 WPXEngy 43033 10.28 9.88 9.89—.26 WellsFargo 2.04f 49925 48.91 48.53 48.79+.31 WstnUnion .80 23505 23.34 22.93 23.11+.21 WhitngPet 35235 7.30 6.93 7.05—.26 Yamanag .02 53361 