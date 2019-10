BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 39718…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 39718 37.17 36.86 37.08+.26 Albemarle 1.47 16284 64.93 62.50 64.56—4.89 Alibaba 11386 172.93 170.88 172.74+.19 AlpAlerMLP 1.35e 15014 8.68 8.63 8.68+.03 Altria 3.36f 9016 47.04 46.56 46.77—.19 Ambev .05e 70897 4.51 4.43 4.44—.29 ABInBev 3.19e 14912 84.36 83.12 83.40—8.20 Annaly 1e 11682 8.89 8.84 8.85—.01 Apache 1 35777 23.26 20.57 21.65—1.59 Aphrian 9885 5.34 5.06 5.31+.17 ArcelorM .10p 9881 15.36 15.17 15.29+.28 AstraZen 1.37e 8710 47.42 47.11 47.22—.03 AuroraC 19652 3.77 3.64 3.75+.03 BcBilVArg .27e 16649 5.43 5.39 5.40—.03 BcoBrad .06a 16513 8.90 8.72 8.85+.16 BcoSantSA .21e 12762 4.38 4.35 4.36+.01 BkofAm .72 70284 31.66 31.34 31.60+.24 BarrickGld 2.82e 22574 17.63 17.33 17.46+.29 BauschHl 7382 23.53 22.78 23.53+.87 Baxter .88 16171 77.97 76.32 76.85—2.23 BostonSci 7756 40.82 40.26 40.79+.25 BrMySq 1.64 9568 54.91 54.40 54.80+.43 CBSB .72 11802 36.51 35.65 36.47+.72 CabotO&G .40f 17487 19.34 18.33 19.18+.72 CallonPet 13008 4.15 4.05 4.07—.01 CannTrHln 7293 1.30 1.15 1.25—.08 Caterpillar 4.12 13881 137.50 134.85 136.52+2.67 Cemex .29t 10518 3.97 3.87 3.97+.07 CntryLink 1 9738 12.93 12.76 12.89+.12 ChesEng 61767 1.49 1.44 1.47—.01 CgpVelLCrd 10944 11.38 11.24 11.27—.13 CgpVelICrd 22578 4.95 4.89 4.94+.05 Citigroup 2.04f 11091 72.89 71.81 72.83+.53 Civeo 9136 1.29 1.12 1.14+.12 ClevCliffs .24 13506 7.27 7.10 7.13—.03 CocaCola 1.60 10238 54.56 53.90 53.92—.69 Coeur 14836 5.48 5.36 5.40+.21 DenburyR 8453 1.07 1.03 1.05—.02 DrGMBllrs 12866 67.28 65.65 66.47+4.53 DxSOXBrrs 8926 32.85 31.85 31.97—1.00 DxGBull 28009 31.82 30.89 31.33+1.64 DxGlMBr 15347 14.39 13.98 14.21—1.03 DirSPBear 7532 16.62 16.50 16.52+.01 DirDGlBr 50035 7.04 6.81 6.93—.42 DxSPOGBl 18025 2.93 2.79 2.87+.01 DowIncn 2.80 8350 49.84 48.90 49.50+.03 EdisonInt 2.45 19844 71.00 68.48 68.58—3.61 EnCanag .07 21217 4.16 4.07 4.12—.04 EndvSilvg 7554 2.55 2.48 2.50+.10 EgyTrnsfr 1.22 10506 12.50 12.42 12.47+.03 EnLinkLLC 1.11e x12153 6.78 6.53 6.57—.21 ExxonMbl 3.48 7625 69.28 68.90 69.00—.09 FMajSilvg 10777 10.98 10.82 10.85+.40 FordM .60a 63287 8.75 8.62 8.72+.12 FortunaSlv 8108 3.34 3.26 3.31+.13 FrptMcM .20 19401 9.77 9.61 9.74+.15 GenElec .04 60188 9.09 8.92 9.02+.07 GenMotors 1.52 8050 36.34 35.76 36.26+.44 Gerdau .02e 17725 3.29 3.22 3.25+.05 GoldFLtd .01e 8046 6.00 5.90 5.94+.10 HPInc .64 7663 17.43 17.20 17.43+.31 Hallibrtn .72 10689 20.25 19.79 20.08+.17 HarmonyG .05 14747 3.53 3.45 3.48+.08 HeclaM .01e 21339 2.15 2.06 2.12+.11 Huntsmn .65 12031 22.64 21.03 22.55—.96 IAMGldg 1.52f 7506 3.63 3.56 3.59+.09 ICICIBk .19e 19526 13.08 12.98 13.04+.27 iPtShFut 20451 20.60 20.40 20.42—.04 iShGold 37800 14.50 14.46 14.48+.11 iShBrazil .67e 47618 44.86 44.41 44.68+.55 iShSilver 46769 17.11 17.03 17.09+.44 iShChinaLC .87e 8309 41.27 41.19 41.25+.02 iShEMkts .59e 31694 42.49 42.38 42.47+.07 iSEafe 1.66e 18396 66.82 66.75 66.78—.17 iShR2K 1.77e 13216 154.44 153.90 154.35+.17 iShREst 2.76e 10257 94.85 94.03 94.20—.86 Infosys 18414 9.00 8.91 8.98+.05 iShCorEM .95e 7963 51.09 50.95 51.07+.07 ItauUnHs 20154 9.21 9.05 9.13+.13 JPMorgCh 3.20 10685 125.97 124.75 125.64+.61 JohnJn 3.80 8671 128.37 127.31 127.99+.49 JnprNtwk .76 12687 26.14 24.87 25.29+.78 KKRRE 1.72e 7191 20.80 20.38 20.42+.67 Keycorp .74f 9511 18.29 18.04 18.24+.06 KindMorg 1 24743 20.30 20.09 20.20—.24 Kinrossg 21600 4.92 4.80 4.86+.12 LloydBkg .47a 13282 3.01 2.99 3.01—.04 Macys 1.51 13145 15.50 15.21 15.40+.01 Mallinckdt 8191 3.15 2.96 3.09+.07 MarathnO .20 9656 11.95 11.72 11.81—.13 McDerI 11379 1.69 1.61 1.66—.01 MorgStan 1.40 7832 46.27 45.61 46.12+.36 Nabors .24 7469 1.76 1.69 1.70—.01 NewResid 2 10079 16.07 15.80 15.100+.23 NikeB .88 8945 91.83 91.15 91.32—.18 NokiaCp .19e 219448 3.85 3.77 3.82—.08 PG&ECp 2.12f 195028 6.16 5.28 5.46—1.75 PetrbrsA 18784 14.69 14.45 14.60+.54 Petrobras 56387 16.00 15.68 15.92+.67 Pfizer 1.44 11920 36.64 36.31 36.56+.17 Phillips66 3.60 9011 115.55 111.90 114.85+4.22 Pinterestn 7547 26.15 25.65 25.84+.07 QTSRltTr 1.76 9909 52.86 51.73 52.53+.11 RangeRs .08 16463 3.94 3.75 3.93+.12 SpdrGold 10986 142.83 142.51 142.69+1.16 S&P500ETF 4.13e 29047 300.47 299.69 300.35—.02 SpdrOGEx .73e 33614 21.62 21.28 21.46+.07 Schlmbrg 2 11524 35.28 34.59 34.96—.16 SibanyeG .14r 12754 7.23 7.13 7.16—.03 SlackTcn 7295 21.05 20.63 20.85—.14 SnapIncA 34694 13.58 13.32 13.40—.12 SwstnEngy 35850 2.03 1.94 2.01+.02 SpirMTA 1.33e 9021 .88 .77 .80+.01 Sprint 11007 6.39 6.32 6.34+.06 Square 8616 62.54 61.11 62.33+.61 SPHlthC 1.01e 9171 91.76 91.51 91.60—.36 SPCnSt 1.28e 11325 61.40 61.07 61.11—.34 SPEngy 2.04e 10592 59.43 58.98 59.19+.15 SPDRFncl .46e 27981 28.63 28.23 28.56+.06 SPInds 1.12e 10221 78.42 78.05 78.35+.24 SPTech .78e 7499 82.46 81.88 82.40+.47 SpdrRESel 7367 39.95 39.46 39.55—.43 SPUtil 1.55e 24369 64.96 64.45 64.47—.35 TALEduc 7984 42.37 41.72 42.05—.67 TaiwSemi .73e 11626 50.95 50.69 50.89—.06 TataMotors 10201 10.18 9.65 10.17+.90 TevaPhrm .73e 20449 8.13 7.94 8.07—.09 Tiffany 2.32 10971 103.00 97.16 102.69+5.02 Transocn 18941 4.68 4.55 4.62—.01 Twitter 69980 31.04 30.22 30.28—.47 USOilFd 17786 11.73 11.69 11.70—.03 USSteel .20 18872 11.50 11.25 11.31+.04 VFCorp 1.72m 18201 85.21 81.49 83.38—7.44 ValeSA .29e 32869 11.97 11.85 11.87+.36 VanEGold .06e 63340 28.18 27.89 28.02+.50 VnEkRus .01e 7456 23.96 23.88 23.91+.04 VEckOilSvc .47e 12802 11.75 11.53 11.63—.01 VanEJrGld 18427 38.75 38.41 38.57+.88 Ventas 3.17 8937 70.65 66.53 67.27—5.20 Vereit .56f 12680 9.87 9.76 9.83+.02 VerizonCm 2.46f 26887 60.71 59.21 60.27—.31 Vipshop 26070 10.97 10.17 10.84+.80 Visa 1 19561 178.15 173.50 177.41+1.25 VoceraCm 15185 18.79 17.90 18.32—5.98 WPXEngy 10050 10.07 9.91 9.99—.04 WellsFargo 2.04 12731 51.41 51.00 51.26+.16 Weyerhsr 1.36 7322 29.18 28.60 28.76—.38 WhitngPet 8112 7.13 6.88 6.99+.06 WmsCos 1.52 14705 23.27 23.04 23.10—.12 Yamanag .02 64460 3.75 3.52 3.74+.36 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 