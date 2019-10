BC-150-actives-e The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 9430 2.61 2.53 2.56—.03 AT&TInc 2.04 46125 37.77 37.16 37.26—.48 Alibaba 16012 172.75 170.21 170.41+.49 AlliData 2.52 8587 117.20 106.47 106.96—16.80 AlpAlerMLP 1.35e 22988 8.73 8.66 8.68—.01 Altria 3.36f 8975 46.81 46.37 46.64—.12 Ambev .05e 31596 4.74 4.71 4.73+.11 Annaly 1e 20630 8.96 8.83 8.87—.09 AnteroRes 1 10660 2.60 2.50 2.54—.02 AstraZen 1.37e 15000 47.00 46.36 46.65+1.96 AuroraC 15140 3.74 3.64 3.68+.01 BPPLC 2.44 19619 39.61 39.32 39.33+.27 BcoBrad .06a 16014 8.75 8.64 8.70 BcoSantSA .21e 13234 4.42 4.37 4.38—.03 BkofAm .72 57872 31.52 31.30 31.38—.04 BarrickGld 2.82e 18228 16.94 16.58 16.78+.21 BasicEn 8198 .88 .73 .81+.11 Baxter .88 33253 81.55 77.03 79.98—7.98 Boeing 8.22 9112 341.98 337.77 338.86—1.64 BostonSci 8583 40.63 39.89 40.36+.27 BrMySq 1.64 14200 54.97 53.88 54.12—.65 CallonPet 13396 4.17 4.07 4.09—.03 Caterpillar 4.12 7459 135.29 133.70 134.45—.89 Cemex .29t 31897 4.09 3.87 3.90—.29 CntryLink 1 13363 13.07 12.80 12.89—.20 ChesEng 52946 1.44 1.39 1.43 CgpVelLCrd 14707 11.35 11.21 11.35+.23 CgpVelICrd 33288 4.96 4.90 4.90—.11 Citigroup 2.04f 10350 72.86 72.15 72.24—.21 ClevCliffs .24 32013 7.07 6.82 7.07+.31 DeltaAir 1.61 9672 54.66 54.10 54.44+.63 DenburyR 10086 1.10 1.07 1.08 DeutschBk .12e 10173 8.05 7.95 7.96—.03 DxGBull 20141 28.95 27.90 28.47+.89 DxGlMBr 8493 16.33 15.73 16.03—.42 DirSPBear 9880 16.60 16.39 16.59 DirDGlBr 42931 7.84 7.54 7.68—.26 DxSPOGBl 16592 2.98 2.85 2.89+.01 DrxSPBull 7925 54.13 53.44 53.50—.03 Disney 1.76 7213 131.70 130.03 130.28—.85 DowIncn 2.80 11319 49.99 48.65 49.24+2.01 EnCanag .07 26993 4.16 4.08 4.13+.04 EgyTrnsfr 1.22 9182 12.69 12.57 12.58—.02 FiatChrys 11709 13.20 13.12 13.13+.03 Fitbit 7418 4.53 4.35 4.41—.08 FordM .60a 188111 8.89 8.66 8.72—.49 FrptMcM .20 32360 10.23 9.94 10.01—.13 GenElec .04 58776 9.15 9.02 9.06—.08 Gerdau .02e 8252 3.28 3.22 3.24—.03 Hallibrtn .72 14185 20.36 19.82 19.94—.27 HarmonyG .05 13484 3.29 3.18 3.28+.14 HeclaM .01e 11796 2.04 2.01 2.02+.02 HPEnt .45e 10264 16.24 15.86 15.95—.08 ICICIBk .19e 16335 12.72 12.67 12.71—.02 iPtShFut 33685 20.90 20.49 20.88+.13 iShGold 28802 14.36 14.30 14.33+.06 iShBrazil .67e 24003 44.77 44.37 44.47+.01 iShGerm .60e 8546 28.52 28.44 28.45+.05 iShSilver 36188 16.69 16.57 16.60+.21 iShChinaLC .87e 8360 41.37 41.26 41.28+.02 iShEMkts .59e 114002 42.59 42.41 42.44+.04 iSEafe 1.66e 40735 67.08 66.87 66.90+.07 iShiBxHYB 5.09 11191 87.30 87.17 87.20—.02 iShR2K 1.77e 13315 155.06 154.08 154.25—.15 Infosys 62035 8.95 8.76 8.90—.14 Invesco 1.24 8492 17.40 16.98 17.05—.23 iShCorEM .95e 15359 51.21 51.02 51.05+.08 ItauUnHs 21721 9.06 8.95 9.01+.06 JPMorgCh 3.20 10676 125.66 124.43 124.58—.55 JohnJn 3.80 9815 130.58 129.31 130.31+.41 Kinrossg 12530 4.70 4.62 4.66+.05 Kroger .56f 7208 25.11 24.93 24.97—.02 LVSands 3.08 12368 61.47 59.50 61.20+1.98 LloydBkg .47a 13191 3.07 3.04 3.05 Macys 1.51 20513 15.69 15.21 15.30—.37 Mallinckdt 16838 3.27 3.04 3.11—.09 MarathnO .20 10190 12.16 11.90 11.98—.03 McDerI 31467 1.75 1.65 1.67—.03 MobileTele 1.57e 13198 8.76 8.50 8.60+.14 MorgStan 1.40 14295 46.13 45.63 45.68—.23 MotrlaSolu 2.28 7285 167.20 157.72 160.11—8.99 NiSource .80 7199 28.25 28.08 28.24+.09 NikeB .88 9272 92.87 91.78 91.80—.52 NokiaCp .19e 705933 4.09 3.96 3.97—1.14 NordicAm .11e 8439 4.28 3.95 4.11—.11 OasisPet 14959 2.96 2.82 2.85—.08 PG&ECp 2.12f 51673 7.90 7.11 7.45—.75 PetrbrsA 11181 14.49 14.20 14.25—.10 Petrobras 42691 15.71 15.35 15.37—.21 Pfizer 1.44 12201 36.84 36.54 36.60—.17 Pinterestn 9575 26.00 25.49 25.52—.18 QEPRes .08 19420 3.69 3.45 3.67+.55 RangeRs .08 29320 3.96 3.53 3.80—.04 Realogy .27p 9387 8.84 8.55 8.67—.02 RegionsFn .62 13764 16.35 16.12 16.17—.12 S&P500ETF 4.13e 47554 301.07 299.81 299.91+.03 SpdrOGEx .73e 34466 21.75 21.42 21.52+.06 STMicro .40 10421 22.16 21.82 22.13+1.63 Salesforce 12033 148.47 146.40 146.91+1.78 Schlmbrg 2 15058 35.52 34.63 34.86—.47 ServcNow 23269 243.82 236.28 237.89+17.88 SiderurNac 17484 3.17 3.08 3.10—.21 SlackTcn 12151 21.15 20.61 20.63—.21 SnapIncA 113230 13.23 12.71 13.03—.15 SwstAirl .72 20795 57.10 54.00 56.53+3.29 SwstnEngy 23630 2.13 2.02 2.05—.05 SpirMTA 1.33e x7418 .80 .65 .76+.18 Sprint 8363 6.40 6.35 6.37—.02 Square 19163 61.15 59.59 60.31+1.95 SPMatls .98e 8192 57.99 57.65 57.75+.30 SPHlthC 1.01e 7415 92.69 92.05 92.27—.16 SPCnSt 1.28e 9150 61.36 61.16 61.17—.07 SPEngy 2.04e 19964 59.67 59.09 59.20—.09 SPDRFncl .46e 22408 28.62 28.45 28.46—.08 SPInds 1.12e 8962 78.21 77.79 77.83—.17 SPTech .78e 12932 81.78 81.41 81.47+.72 SPUtil 1.55e 10467 64.70 64.53 64.63+.03 TALEduc 20431 41.75 40.40 40.61+2.82 TaiwSemi .73e 7723 50.55 50.23 50.33+.16 TataMotors 24853 9.42 9.35 9.37+.04 Technip .13 30184 22.01 21.21 21.29—2.15 TeckResg .19e 9569 17.60 16.77 16.91+.02 TeekayTnk .21 10158 2.21 2.13 2.16+.01 TevaPhrm .73e 27253 7.96 7.73 7.90—.03 3MCo 5.76 10323 165.25 161.04 161.93—6.83 Transocn 22120 4.90 4.72 4.76—.09 Twilio 7854 104.83 102.31 103.55+3.05 Twitter 325444 32.30 31.10 31.87—6.96 UberTchn 9613 33.26 32.51 32.75—.30 Ultrapar .55e 8920 4.86 4.37 4.75—.04 USOilFd 22173 11.72 11.68 11.71+.06 USSteel .20 18606 11.33 11.06 11.19+.02 ValeSA .29e 18599 11.78 11.58 11.62—.03 ValeroE 3.60 8709 97.19 95.15 95.86+2.01 VanEGold .06e 46035 27.27 26.94 27.12+.31 VnEkRus .01e 16051 23.86 23.78 23.79+.20 VnEkSemi .58e 8212 123.78 122.90 123.26+1.96 VEckOilSvc .47e 9797 11.90 11.58 11.65—.25 VanEJrGld 8401 37.34 36.88 37.11+.34 VangEmg 1.10e 13165 41.88 41.72 41.74+.05 VedantaLtd 1.20e 17037 8.38 8.29 8.30—.11 Vereit .56f 7582 9.87 9.79 9.84+.03 VerizonCm 2.46f 14148 61.02 60.57 60.82—.06 Visa 1 11028 174.48 173.40 173.60+2.28 WPXEngy 9740 10.15 9.93 10.10+.19 WashPrGp 1 9985 4.69 4.41 4.44—.02 WellsFargo 2.04 15279 51.10 50.66 50.97+.04 WhitngPet 9479 7.36 7.10 7.23—.04 Wipros 14020 3.83 3.80 3.80—.04 Yamanag .02 18556 3.39 3.32 3.37+.08 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 