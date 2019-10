BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 12635 37.86 37.72 37.73—.07 AbbVie 4.28 7020 75.67 74.65 75.42+.67 AlcoaCp 25009 21.63 20.17 21.21+2.05 Alibaba 19951 178.59 176.45 176.80—.32 AlpAlerMLP 1.35e 15037 8.75 8.68 8.71—.01 Altria 3.36f 10885 43.90 43.53 43.84+.33 Ambev .05e 17223 4.58 4.55 4.57+.05 Annaly 1e 20499 8.72 8.65 8.69+.04 AnteroRes 1 8206 2.75 2.62 2.67+.02 Aphrian 15535 5.06 4.88 4.96+.10 AuroraCn 51128 3.82 3.70 3.77+.16 BB&TCp 1.80f 11470 52.99 51.40 52.65—.35 BPPLC 2.44 11958 37.76 37.62 37.75+.54 BcBilVArg .27e 7347 5.35 5.30 5.33+.02 BcoBrad .06a 19280 8.65 8.55 8.60+.11 BcoSantSA .21e 12440 4.31 4.29 4.30+.04 BkofAm .72f 105892 30.54 30.21 30.48+.31 Barclay .15e 15487 8.51 8.45 8.49+.14 BarrickGld 2.82e 18646 17.16 16.81 17.08+.14 BauschHl 6929 22.77 22.31 22.48+.31 BostonSci 8025 38.56 38.17 38.31+.13 BrMySq 1.64 14752 52.75 51.91 52.39+.88 CBSB .72 26852 38.29 36.25 36.69—1.41 CallonPet 33081 4.04 3.92 3.98+.01 CannTrHln 8082 1.40 1.26 1.34+.02 CanopyGr 12581 20.75 20.05 20.27+.54 ChesEng 102206 1.33 1.28 1.28—.03 ChinaMble 1.95e 8592 42.15 41.94 42.00+.60 CgpVelLCrd 26202 9.64 9.43 9.60—.20 CgpVelICrd 37163 5.96 5.83 5.86+.13 Citigroup 2.04f 14068 70.34 69.77 70.19+.69 ClevCliffs .24 10936 7.14 6.97 7.10+.14 CocaCola 1.60 9403 53.97 53.60 53.84+.35 Coeur 10908 4.77 4.51 4.74+.17 CrownHold 10645 70.88 66.00 69.93+6.40 DenburyR 23219 1.05 1.01 1.03—.02 DeutschBk .12e 25784 8.02 7.94 7.98+.14 DxGBull 20831 28.05 26.62 27.84+.50 DxGlMBr 8111 17.15 16.14 16.27—.45 DirSPBear 9999 16.65 16.52 16.55—.26 DirDGlBr 28061 8.27 7.84 7.91—.17 DxSPOGBl 14687 2.68 2.56 2.61—.02 DrxSCBull .41e 7403 57.22 56.01 56.90+1.42 DrxSPBull 6914 53.72 53.33 53.63+.82 Disney 1.76 13541 132.81 130.51 131.89+1.03 EnCanag .07 16951 4.29 4.21 4.26—.01 EgyTrnsfr 1.22 9605 12.66 12.51 12.59+.04 ErosIntl 9395 1.57 1.45 1.54+.06 ExxonMbl 3.48 7859 68.78 68.39 68.65+.42 FiatChrys 10932 13.65 13.57 13.59+.12 FMajSilvg 7430 10.30 9.88 10.27+.32 FordM .60a 26358 9.13 9.03 9.10+.03 FrptMcM .20 17196 9.67 9.54 9.67+.17 Gap .97 10439 18.15 17.57 17.86+.31 GenElec .04 50296 9.04 8.88 9.03+.13 GenMotors 1.52 10098 36.82 36.34 36.51—.14 Gerdau .02e 11832 3.22 3.15 3.21+.05 GoldFLtd .01e 7633 5.51 5.44 5.46—.06 HPInc .64 8548 17.05 16.90 16.95—.10 Hallibrtn .72 12326 18.56 18.26 18.34+.04 HarmonyG .05 8833 3.09 3.01 3.08+.02 ICICIBk .19e 7497 12.33 12.26 12.29+.15 ING .14e 7421 11.45 11.38 11.43+.11 iPtShFut 46974 21.30 21.03 21.06—.36 iShGold 15608 14.29 14.25 14.28+.03 iShBrazil .67e 33041 42.82 42.51 42.70+.34 iShEMU .86e 7074 40.20 40.13 40.15+.30 iShHK .61e 9984 23.40 23.32 23.36+.15 iShSilver 33603 16.45 16.38 16.43+.17 iShChinaLC .87e 22818 41.80 41.69 41.74+.22 iShEMkts .59e 68490 42.39 42.24 42.31+.27 iSEafe 1.66e 14897 66.51 66.42 66.48+.34 iShR2K 1.77e 19831 153.15 152.05 152.88+1.33 iShCorEafe 1.56e 13564 62.43 62.35 62.41+.30 Infosys 58714 10.73 10.60 10.60 IBM 6.48 41128 136.00 132.91 133.53—8.58 iSTaiwn 8045 38.36 38.15 38.16+.29 iShCorEM .95e 16619 50.83 50.68 50.74+.32 ItauUnHs 16968 8.47 8.37 8.42+.06 JPMorgCh 3.20 21454 121.50 120.33 121.07+1.39 JaggedPk 13598 7.29 7.09 7.19+.08 JohnJn 3.80 13054 137.11 135.65 136.99+1.82 JohnContln 1.04 15140 42.49 42.15 42.41+.41 Keycorp .74f 24009 18.03 17.71 17.96+.27 KindMorg 1 31574 20.05 19.63 19.83—.19 Kinrossg 6897 4.70 4.59 4.69+.06 LaredoPet 13230 2.36 2.28 2.31—.01 LloydBkg .47a 32339 3.16 3.12 3.16+.08 Macys 1.51 15541 16.10 15.73 15.90+.12 Mallinckdt 17020 2.38 2.23 2.29+.05 MarathnO .20 11018 11.69 11.50 11.51—.11 McDerI 20186 2.46 2.33 2.38+.03 McEwenM .01 8526 1.51 1.50 1.51+.02 Merck 2.20 7492 84.65 83.92 84.15—.30 MorgStan 1.40f 37296 44.50 43.90 44.28+1.49 Nabors .24 9274 1.84 1.75 1.76—.07 NokiaCp .19e 94848 5.28 5.22 5.25+.16 OasisPet 17622 3.02 2.88 2.93—.11 OcciPet 3.16f 6991 40.63 40.07 40.32—.03 Oracle .96 7113 56.24 55.73 55.79—.10 Pagsegur 37496 40.98 40.04 40.43+.90 ParsleyEn .03p 9138 16.44 16.03 16.28+.17 Penney 7319 1.05 1.03 1.05+.03 Petrobras 11356 14.77 14.64 14.70+.05 Pfizer 1.44 10892 36.63 36.38 36.57+.23 PhilipMor 4.68f 12504 80.30 77.91 78.28—.82 Pinterestn 20948 26.23 25.48 25.92+.18 PrUShSP 7900 28.95 28.81 28.84—.29 RBScotlnd 9000 6.06 5.98 6.04+.16 S&P500ETF 4.13e 48042 300.20 299.44 300.03+1.63 SpdrBiot .44e 7375 79.83 78.92 79.56+.83 SpdrOGEx .73e 30875 20.96 20.63 20.77—.08 Salesforce 7303 148.04 146.16 146.59—.38 Schlmbrg 2 11720 32.31 32.04 32.17+.22 SlackTcn 12663 23.35 22.93 23.08—.56 SnapIncA 54161 14.12 13.73 14.05+.38 SwstnEngy 27666 2.08 1.99 2.03+.01 Sprint 68574 6.51 6.36 6.37—.07 Square 13672 64.55 63.02 64.05+1.05 SPHlthC 1.01e 9306 92.10 91.68 91.94+.52 SPCnSt 1.28e 10382 60.61 60.45 60.58+.24 SPEngy 2.04e 12032 57.65 57.29 57.47+.18 SPDRFncl .46e 39465 28.25 28.10 28.21+.19 SPInds 1.12e 9165 77.98 77.54 77.94+.71 SPTech .78e 6995 82.36 81.94 82.12+.27 SPUtil 1.55e 12729 63.58 63.33 63.54+.09 TaiwSemi .73e 32707 51.21 49.70 49.74—.39 TeekayTnk .21 9261 2.17 2.07 2.15+.11 TevaPhrm .73e 94932 7.41 7.15 7.17+.22 Transocn 21690 4.79 4.66 4.69—.08 Twitter 9266 40.15 39.82 40.02+.11 UberTchn 7781 32.01 31.45 31.89+.02 UnionPac 3.88f 11072 164.09 159.61 163.90+.59 UtdRentals 8417 130.20 122.57 130.00+8.33 USOilFd 26258 11.08 11.01 11.06—.08 USSteel .20 83966 10.60 10.28 10.53+.05 ValeSA .29e 25728 11.34 11.22 11.26+.05 VanEGold .06e 38441 26.95 26.47 26.88+.17 VEckOilSvc .47e 14918 11.43 11.32 11.36+.03 VanEJrGld 8927 37.08 36.36 37.00+.37 VangSP500 3.81e 13116 275.72 274.29 275.55+1.47 VangEmg 1.10e 13592 41.75 41.60 41.65+.27 VangFTSE 1.10e 8299 41.92 41.85 41.90+.23 Vereit .56f 8513 9.76 9.70 9.76+.05 VerizonCm 2.46f 8493 60.43 60.18 60.21—.09 WPXEngy 7563 9.89 9.73 9.76—.07 WellsFargo 2.04f 27514 50.17 49.82 49.94+.35 WhitngPet 21983 6.62 6.21 6.39—.28 WmsCos 1.52 7589 22.91 22.71 22.82+.01 Yamanag .02 22117 3.35 3.25 3.34+.08 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 