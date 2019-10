BC-150-actives-e The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 12947 2.55 2.43 2.53+.08 AT&TInc 2.04 20312 38.00 37.82 37.98+.08 AbbottLab 1.28 21755 82.20 79.65 80.52—1.46 Alibaba 21447 177.04 174.56 174.92—.38 AllyFincl .68 9996 31.99 30.75 31.05—.97 AlpAlerMLP 1.35e 10509 8.80 8.73 8.77—.01 Ambev .05e 13601 4.51 4.49 4.50—.02 Annaly 1e 7507 8.68 8.62 8.68+.03 AnteroRes 1 8556 2.69 2.61 2.62—.03 Aphrian 37359 5.30 4.95 4.97—.46 AuroraCn 33024 3.81 3.63 3.63—.13 BcBilVArg .27e 12339 5.35 5.31 5.32+.07 BcoBrad .06a 12685 8.25 8.18 8.24—.05 BcoSantSA .21e 17907 4.31 4.28 4.29+.04 BkofAm .72f 254719 30.72 30.24 30.33+.60 BkNYMel 1.24f 12257 45.67 44.65 45.39+1.03 Barclay .15e 11346 8.47 8.41 8.43+.08 BarrickGld 2.82e 20153 16.81 16.55 16.70+.04 BauschHl 11238 22.18 21.50 22.17+.83 CVSHealth 2 8408 65.60 64.76 65.38+.55 CallonPet 16176 4.03 3.90 4.01+.09 CannTrHln 28866 1.58 1.39 1.48+.10 CanopyGr 9056 20.19 19.37 19.41—.69 CardnlHlth 1.92 14290 50.40 48.30 50.28+2.38 CntryLink 1 17472 12.30 12.03 12.22+.11 ChesEng 75123 1.37 1.33 1.36+.02 CgpVelLCrd 18658 9.67 9.47 9.64+.06 CgpVelICrd 18525 5.95 5.83 5.85—.04 Citigroup 2.04f 20723 71.46 70.26 70.30—.92 ClevCliffs .24 18503 7.33 7.13 7.31—.03 CocaCola 1.60 11008 53.51 53.21 53.37—.14 Coeur 10979 4.47 4.35 4.37+.04 DeltaAir 1.61 7897 54.13 53.68 53.73+.09 DenburyR 20622 1.12 1.07 1.09+.01 DeutschBk .12e 9289 7.95 7.89 7.91+.13 DrGMBllrs 7961 56.13 54.26 55.06+1.30 DxGBull 20370 26.74 25.80 26.13+.28 DxGlMBr 9339 17.86 17.22 17.56—.55 DirSPBear 9277 16.88 16.78 16.86+.13 DirDGlBr 31728 8.57 8.27 8.45—.12 DxSPOGBl 18799 2.84 2.68 2.79+.07 EQTCorp .12 8272 9.97 9.74 9.90+.26 EnCanag .07 15202 4.38 4.26 4.36+.07 EgyTrnsfr 1.22 9063 12.60 12.43 12.52+.03 ErosIntl 10165 1.50 1.39 1.44—.04 ExxonMbl 3.48 10993 69.53 69.19 69.34—.09 FiatChrys 9892 13.54 13.46 13.49+.19 FstHorizon .56 12514 15.91 15.31 15.78—.38 FMajSilvg 10680 9.56 9.27 9.42+.23 Fitbit 15680 3.66 3.45 3.64+.19 FordM .60a 28614 9.19 9.10 9.15+.08 FrptMcM .20 22846 9.64 9.42 9.53+.01 Gap .97 19269 17.52 17.23 17.39+.07 GenElec .04 73492 9.07 8.84 8.99+.10 GenMotors 1.52 9658 36.66 36.45 36.62+.36 Gerdau .02e 7764 3.18 3.14 3.17—.03 GoldFLtd .01e 8313 5.50 5.41 5.45+.07 HPInc .64 10874 17.02 16.73 16.90+.09 Hallibrtn .72 12976 18.91 18.62 18.68—.03 HermitgOff .18 9985 1.52 1.08 1.13+.14 HighlFlR 12752 12.14 11.05 11.62—.57 ICICIBk .19e 7584 12.12 12.05 12.09+.04 ING .14e 25213 11.38 11.25 11.34+.26 iPtShFut 38503 21.82 21.54 21.80+.11 iShGold 23153 14.24 14.19 14.21+.03 iShBrazil .67e 26596 41.59 41.32 41.45—.35 iShSilver 24264 16.27 16.16 16.21—.06 iShChinaLC .87e 11070 41.52 41.44 41.46—.09 iShEMkts .59e 41416 41.92 41.84 41.85—.08 iSh20yrT 3.05 12397 139.76 139.35 139.73—.02 iSEafe 1.66e 12010 66.09 66.01 66.03—.01 iSRus1K 2.36e 8024 165.45 165.05 165.14—.59 iShR2K 1.77e 16307 151.88 151.14 151.59+.20 Infosys 15556 10.76 10.66 10.69+.02 iShCorEM .95e 11327 50.28 50.20 50.21—.07 ItauUnHs 13294 8.14 8.06 8.10—.16 JPMorgCh 3.20 17279 120.51 119.72 119.76—.20 JaggedPk 17803 7.14 6.85 7.14+.23 JohnJn 3.80 25797 136.25 133.80 135.90+3.06 KindMorg 1 17303 20.13 20.01 20.09—.10 Kinrossg 10507 4.60 4.52 4.54+.03 Kroger .56f 7897 24.55 24.28 24.53+.22 LaredoPet 9436 2.34 2.21 2.34+.11 LloydBkg .47a 23304 3.11 3.08 3.10+.03 MGM Rsts .48 16050 27.97 27.33 27.41—.46 Macys 1.51 20994 16.12 15.50 15.87+.18 Mallinckdt 47170 2.44 2.25 2.36+.28 MarathnO .20 10088 11.95 11.75 11.81—.04 McDerI 27504 2.35 2.20 2.34+.14 McKesson 1.64f 7716 146.95 142.00 146.52+8.35 MobileTele 1.57e 8560 8.35 8.29 8.29—.04 MorgStan 1.40f 10525 43.03 42.45 42.89+.36 Nabors .24 9170 1.82 1.71 1.80+.06 NokiaCp .19e 35014 5.09 5.06 5.06+.05 NordicAm .11e 13457 3.91 3.80 3.86 OasisPet 11216 3.15 3.00 3.14+.10 Oracle .96 9764 56.00 55.60 55.84—.52 PG&ECp 2.12f 8690 7.93 7.65 7.84+.13 Pagsegur 8958 40.13 39.03 39.04—1.57 ParsleyEn .03p 19146 16.13 15.48 16.13+.50 Petrobras 11950 14.43 14.27 14.33—.08 Pfizer 1.44 11648 36.75 36.51 36.64+.14 PhilipMor 4.68f 10826 79.79 78.43 79.19+.87 Pinterestn 24903 25.37 24.81 25.28—.29 ProctGam 2.98 8313 117.74 116.66 116.96—.24 ProgsvCp .10e 9557 72.30 69.38 71.67—3.30 PrUShSP 8153 29.21 29.10 29.20+.17 PureStrg 7782 18.30 17.98 18.00+.35 RangeRs .08 11701 3.67 3.52 3.64+.14 RegionsFn .62 12810 15.78 15.56 15.66+.05 SpdrGold 16358 140.31 139.84 140.07+.46 S&P500ETF 4.13e 53867 298.65 298.03 298.15—.73 SpdrOGEx .73e 27092 21.34 20.92 21.21+.21 Salesforce 18464 150.85 146.87 147.05—5.69 Schlmbrg 2 11357 33.06 32.65 32.79—.03 Schwab .68 15170 39.57 38.67 39.31—.43 ServcNow 10807 260.75 252.22 253.47—20.77 SibanyeG .14r 7923 6.47 6.35 6.46+.25 SlackTcn 33836 23.80 22.69 22.89—1.85 SnapIncA 31700 14.04 13.83 13.83—.26 SwstnEngy 23391 2.15 2.06 2.12+.09 Square 9187 63.88 62.56 62.65—1.64 SPHlthC 1.01e 12220 91.68 91.27 91.39—.15 SPCnSt 1.28e 18058 60.39 60.17 60.28—.01 SPEngy 2.04e 10592 58.31 57.79 58.09—.01 SPDRFncl .46e 76494 28.16 28.03 28.04—.05 SPInds 1.12e 9734 77.46 77.09 77.23—.04 SPTech .78e 19282 81.97 81.61 81.64—.78 SPUtil 1.55e 25288 63.28 62.98 63.24—.07 TaiwSemi .73e 18214 50.65 50.28 50.48+.09 TevaPhrm .73e 102055 7.55 7.15 7.51+.54 Transocn 17063 4.83 4.60 4.81+.09 TurqHillRs 57776 .49 .48 .48 Twilio 8845 112.87 108.87 109.25—5.96 Twitter 10525 40.46 39.90 40.15—.13 USBancrp 1.68f 10209 55.46 54.28 55.23+1.47 USOilFd 25648 11.09 11.01 11.08+.02 USSteel .20 46823 11.39 10.97 11.31—.12 VICIPr 1.19e 13630 23.42 23.17 23.32+.20 ValeSA .29e 33196 11.27 11.17 11.20—.24 VanEGold .06e 53549 26.51 26.19 26.31+.12 VEckOilSvc .47e 16691 11.62 11.43 11.54+.07 VanEJrGld 10307 36.33 35.92 36.13+.35 VangFTSE 1.10e 11135 41.65 41.60 41.61—.03 Vereit .56f 9717 9.70 9.63 9.69—.01 VerizonCm 2.46f 10865 60.37 60.06 60.14—.41 Visa 1 8680 177.92 176.35 176.59—2.16 WellsFargo 2.04f 25297 50.28 49.81 49.93—.18 WhitngPet 11414 6.94 6.71 6.82+.09 Yamanag .02 16215 3.26 3.21 3.25+.05 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 