BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ABBLtd .76e 12797 18.71 18.61 18.66—.55 AKSteel 12511 2.22 2.16 2.19—.05 AT&TInc 2.04 29002 37.35 37.06 37.18—.23 AbbVie 4.28 10387 73.00 71.76 71.88—1.36 Alibaba 25864 163.97 161.90 163.89—1.26 AlpAlerMLP 1.35e 17350 9.08 8.95 8.98—.13 Altria 3.36f 9495 40.98 40.49 40.61—.55 Annaly 1e 25399 8.60 8.46 8.49—.10 ArcelorM .10p 12680 13.33 13.14 13.17—.54 AuroraCn 65930 4.07 3.80 3.85—.28 BHPBillLt 1.66e 12365 47.80 47.62 47.75—1.26 BPPLC 2.44 12870 37.05 36.84 36.90—.80 BcoBrad .06a x17509 7.86 7.76 7.80—.17 BcoSantSA .21e 20162 3.89 3.86 3.88—.07 BkofAm .72f 82536 28.21 27.87 28.06—.38 BarrickGld 2.82e 28443 17.62 17.36 17.42+.20 BauschHl 14589 19.35 18.90 18.91—.76 BlackBerry 10978 5.08 4.99 5.02—.13 Blackstone 2.07e 14367 46.47 45.62 46.11—1.10 BrMySq 1.64 15306 50.37 49.09 49.17—1.49 BrkfdAsg .64 17180 51.88 51.12 51.20—.78 CallonPet 17172 4.04 3.88 4.02+.01 CanopyGr 14757 21.58 20.52 20.71—1.12 Cemex .29t 25099 3.79 3.60 3.63—.17 CntryLink 1 13452 12.10 11.82 11.91—.22 ChesEng 99025 1.34 1.29 1.31—.02 CgpVelLCrd 22137 10.00 9.73 9.83—.14 CgpVelICrd 22569 5.88 5.74 5.83+.08 Citigroup 2.04f 22113 67.80 66.44 66.92—1.23 ClevCliffs .24 21143 7.14 6.80 6.82—.35 Cloudera 19448 8.68 8.09 8.14—.60 CocaCola 1.60 10215 54.44 54.20 54.41—.24 Coeur 12956 5.08 4.89 4.96+.17 DeltaAir 1.61f 21369 55.75 53.72 54.40—2.62 DenburyR 20693 1.15 1.08 1.09—.04 DeutschBk .12e 11031 7.26 7.19 7.24—.01 DxSCBearrs 13378 52.01 50.53 51.86+2.14 DxGBull 30658 30.35 29.40 29.54+.95 DxGlMBr 9734 16.32 15.58 16.24—.56 DirSPBear 26049 18.51 18.11 18.47+.69 DirDGlBr 35270 7.83 7.56 7.80—.26 DxBiotBll 11671 28.55 27.01 27.40—1.56 DxSPOGBl 29047 2.93 2.76 2.83—.14 DrxSCBull .41e 10780 51.52 49.99 50.15—2.26 DrxSPBull 14043 49.50 48.38 48.53—1.86 Disney 1.76 14355 128.99 127.83 128.83—.72 EnCanag .07 33798 4.42 4.28 4.29—.16 EndvSilvg 11305 2.45 2.35 2.36+.09 EgyTrnsfr 1.22 28166 12.99 12.72 12.79—.20 ExxonMbl 3.48 13449 68.35 68.03 68.19—.76 FSKKR .76 17492 5.89 5.71 5.72—.02 FiatChrys 10783 12.66 12.53 12.59—.15 FordM .60a 121488 8.86 8.44 8.57—.33 FrptMcM .20 28960 9.08 8.98 9.02—.15 GameStop 1.52 13630 5.55 5.27 5.33—.25 GenElec .04 71594 8.58 8.41 8.47—.14 GenMotors 1.52 19763 35.77 34.71 34.81—1.31 Gerdau .02e 10884 3.02 2.98 3.00—.09 GoldFLtd .01e 13128 5.18 5.07 5.12+.09 HarmonyG .05 9498 3.03 2.97 3.01+.13 HeclaM .01e 10107 1.89 1.84 1.85+.01 iPtShFut 115113 26.11 25.47 26.02+1.23 iShGold 54149 14.33 14.29 14.29+.12 iShBrazil .67e 45824 41.19 40.92 40.99—.69 iShHK .61e 17299 22.71 22.66 22.68+.28 iShSilver 39301 16.42 16.31 16.35+.20 iShChinaLC .87e 26031 39.72 39.62 39.67+.04 iShEMkts .59e 71066 40.32 40.20 40.24—.35 iShiBoxIG 3.87 11183 127.25 126.97 127.02—.28 iShCorUSTr .33 15964 26.39 26.35 26.37+.02 iSh20yrT 3.05 9676 143.82 143.46 143.53+.27 iSEafe 1.66e 54594 63.78 63.59 63.62—.95 iShiBxHYB 5.09 79414 86.58 86.25 86.30—.33 iShR2K 1.77e 37385 147.63 146.14 146.32—2.05 iShCorEafe 1.56e 11622 59.85 59.68 59.71—.88 Infosys 10053 11.07 10.94 11.06+.02 iShCorEM .95e 22956 48.44 48.31 48.36—.41 ItauUnHs 12075 8.13 8.04 8.07—.16 JPMorgCh 3.20 13979 114.90 113.94 114.17—1.38 JohnJn 3.80 31233 134.70 132.21 132.80+2.81 Keycorp .74f 9918 17.24 17.05 17.08—.30 Kinrossg 25870 4.88 4.79 4.79+.06 Kroger .56f 9878 25.45 24.92 25.16—.43 LVSands 3.08 10455 57.13 56.69 56.81—.40 LennarA .16 23586 57.74 55.72 56.57+.85 LloydBkg .47a 11799 2.53 2.50 2.52—.07 Macys 1.51 19381 15.47 15.00 15.05—.50 MarathnO .20 13929 11.75 11.50 11.55—.24 McDerI 33446 1.83 1.64 1.73—.11 Merck 2.20 10234 83.21 81.21 81.39—2.22 MorgStan 1.40f 12835 41.09 40.33 40.46—.93 Nabors .24 21894 1.72 1.65 1.66—.04 NewResid 2 x11082 14.93 14.66 14.71—.24 NobleEngy .48 13832 21.59 20.83 21.05—.36 NokiaCp .19e 35034 4.87 4.83 4.84—.07 OasisPet 13009 3.36 3.24 3.27—.10 Oracle .96 19514 53.56 52.86 52.92—.88 PG&ECp 2.12f 20158 9.75 8.92 9.05—.85 Pfizer 1.44 25240 35.27 34.80 34.83—.61 PhilipMor 4.68f 10524 78.10 76.49 77.01—.83 PUltSP500 15218 52.31 51.12 51.27—2.02 ProVixST 10431 21.46 20.95 21.40+1.03 ProShtQQQ 9513 28.36 28.15 28.33+.37 ProShSP 15937 26.82 26.62 26.79+.33 PrUShSP 32807 31.04 30.60 30.98+.74 RangeRs .08 31671 3.54 3.45 3.52—.01 RegionsFn .62 10175 15.28 15.18 15.27—.17 RoanRescn 26346 1.50 1.49 1.49 SpdrGold 21493 141.22 140.76 140.94+1.31 S&P500ETF 4.13e 137340 291.51 289.32 289.59—3.66 SpdrBiot .44e 11549 74.34 72.98 73.31—1.34 SpdrOGEx .73e 31576 21.45 21.05 21.22—.33 Schlmbrg 2 12443 32.64 32.07 32.22—.48 Schwab .68 27001 37.32 36.62 37.02—.75 SibanyeG .14r 12647 5.99 5.87 5.95+.25 SiderurNac 22369 3.12 3.04 3.09—.08 SnapIncA 44653 15.34 14.93 15.15—.37 SwstnEngy 11752 1.90 1.85 1.90+.01 Square 14392 61.23 60.06 60.43—1.20 SPMatls .98e 12689 56.38 55.91 56.00—.83 SPHlthC 1.01e 17804 89.15 88.00 88.10—1.15 SPCnSt 1.28e 15923 61.02 60.78 60.85—.41 SPEngy 2.04e 21328 57.63 56.90 57.05—.78 SPDRFncl .46e 79849 27.25 27.06 27.10—.31 SPInds 1.12e 19208 75.13 74.59 74.65—1.12 SPTech .78e 17271 79.27 78.53 78.60—1.19 SpdrRESel 12666 39.05 38.83 38.87—.13 SPUtil 1.55e 15037 64.56 64.13 64.25—.34 TevaPhrm .73e 27227 6.78 6.60 6.73—.04 TotalSA 2.71e 9676 50.53 50.23 50.35—1.15 Transocn 19036 4.26 4.14 4.25—.03 Twitter 21073 40.12 39.25 39.57—.68 UBSGrp .69e 22563 10.88 10.81 10.83—.31 UberTchn 20709 28.89 28.31 28.50—.65 UtdNtrlF 16047 8.70 7.83 8.21—2.86 USOilFd 39729 11.20 11.09 11.12—.07 USSteel .20 44646 11.59 11.00 11.05—.88 ValeSA .29e 16464 11.19 11.13 11.16—.29 VanEGold .06e 65975 27.50 27.21 27.24+.32 VEckOilSvc .47e 16062 11.26 11.08 11.16—.14 VanEJrGld 16222 37.83 37.30 37.36+.42 VangEmg 1.10e 16650 39.84 39.73 39.77—.21 VangEur 1.71e 9552 52.19 52.05 52.08—.94 VangFTSE 1.10e 11249 40.24 40.10 40.13—.58 Vereit .56f 11161 9.77 9.70 9.72—.04 VerizonCm 2.46f 11335 59.72 59.33 59.37—.48 Visa 1 10625 172.94 170.90 171.20—3.09 WellsFargo 2.04f 26176 48.85 48.52 48.73—.34 WhitngPet 12500 7.34 7.02 7.21—.05 Yamanag .02 27680 3.37 