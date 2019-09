BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 43438 2.45 2.30 2.44+.16 AT&TInc 2.04 749796 38.14 37.17 37.25+.100 AbbVie 4.28 35222 68.00 66.52 66.67—.96 Alibaba 33317 177.99 175.86 177.69+1.00 AllyFincl .68 44155 34.16 33.44 33.99+1.42 AlpAlerMLP 1.35e 34155 9.17 9.04 9.17+.15 Altria 3.36f 46947 44.28 43.62 43.86+.01 Ambev .05e 54757 4.64 4.58 4.62+.01 AEagleOut .55 28548 16.76 16.01 16.69+.69 Annaly 1e 50730 8.42 8.31 8.36+.05 AnteroMid .45e 64552 7.41 6.85 7.20+.52 AnteroRes 1 40668 4.00 3.55 3.98+.45 AtHomGr 43513 8.20 7.30 7.88+.64 AuroraCn 92674 6.27 5.89 5.100—.08 BcoBrad .06a 100546 8.66 8.48 8.59+.20 BcoSantSA .21e 82794 3.95 3.91 3.95+.08 BkofAm .72f 303611 28.69 27.97 28.67+.94 BkNYMel 1.24f 34688 45.32 43.17 45.27+2.24 Barclay .15e 35285 6.94 6.84 6.94+.07 BarrickGld 2.82e 118159 17.93 17.17 17.32—.55 Blackstone 2.07e 29326 51.29 50.55 51.17+.80 BrMySq 1.64 30302 48.45 47.51 47.55—.72 CNXResc .04 27919 8.90 8.28 8.89+.70 CabotO&G .36f 39137 18.27 17.66 18.26+.71 CadencB .70 27601 17.41 16.14 16.88+1.24 CallonPet 213353 4.56 4.31 4.56+.48 CanopyGr 28086 28.41 26.81 27.34—.32 Carnival 2 32175 47.21 45.57 47.14+1.42 CntryLink 1 51099 12.23 11.91 12.00+.20 ChesEng 422255 1.79 1.60 1.79+.21 CgpVelLCrd 56594 13.53 12.85 13.36+.89 CgpVelICrd 124872 5.83 5.51 5.59—.41 Citigroup 2.04f 75651 68.47 66.69 68.40+2.43 ClevCliffs .24 55477 7.59 7.32 7.58+.32 Cloudera 56179 8.91 8.43 8.67—.13 CocaCola 1.60 32878 55.08 54.43 54.53—.70 Coeur 39665 5.00 4.72 4.83—.08 DenburyR 120941 1.28 1.14 1.28+.15 DxGBull 94444 35.63 31.59 32.30—2.50 DxGlMBr 69064 16.71 14.85 16.30+1.28 DirDGlBr 194558 7.78 6.94 7.63+.51 DxSPOGBl 110146 3.97 3.53 3.95+.53 DrxSCBull .41e 34827 56.01 54.08 55.99+2.07 EldrGldgrs 36781 9.32 8.30 8.47—.74 EnCanag .07 139898 4.82 4.56 4.81+.28 EndvSilvg 36364 2.72 2.48 2.53—.16 EgyTrnsfr 1.22 44099 13.84 13.48 13.74+.37 ExxonMbl 3.48 42229 72.07 70.98 71.98+1.05 FMajSilvg 39187 9.93 9.42 9.55—.32 FordM .60a 169977 9.65 9.39 9.65+.31 FrptMcM .20 66859 9.61 9.44 9.61+.19 GameStop 1.52 81756 4.92 4.35 4.87+.56 GenElec .04 225557 9.05 8.73 9.04+.33 Gerdau .02e 39483 3.18 3.03 3.17+.16 GoldFLtd .01e 56548 5.35 5.09 5.14—.07 HPInc .64 59176 19.15 18.75 19.02—.09 Hallibrtn .72 50035 20.18 19.22 20.16+1.07 HarmonyG .05 58951 3.46 3.27 3.32—.09 HeclaM .01e 44625 1.84 1.73 1.77—.03 HPEnt .45e 29961 14.89 14.63 14.88+.31 iPtShFut 134260 24.53 24.22 24.42—.30 iShGold 102420 14.46 14.32 14.36—.05 iShBrazil .67e 107983 42.81 42.30 42.57+.44 iShSilver 153408 16.96 16.80 16.84—.03 iShChinaLC .87e 56561 40.78 40.58 40.76+.15 iShEMkts .59e 161774 41.50 41.32 41.47+.22 iSh20yrT 3.05 54641 143.94 143.25 143.77—2.02 iSEafe 1.66e 61325 64.74 64.61 64.70+.17 iShiBxHYB 5.09 49948 87.19 87.02 87.16+.02 iShR2K 1.77e 106225 151.89 150.06 151.87+1.97 iShREst 2.76e 31564 93.84 92.87 93.04—.64 iShCorEafe 1.56e 41848 60.65 60.53 60.62+.19 iShJapan 77929 55.25 55.15 55.20+.37 iShCorEM .95e 57760 49.82 49.62 49.79+.24 ItauUnHs 84818 8.88 8.68 8.82+.24 JPMorgCh 3.20 51036 115.42 113.60 115.38+2.77 JohnJn 3.80 26931 128.16 126.61 126.74—1.47 Keycorp .74f 82096 17.36 16.96 17.34+.54 KindMorg 1 36681 20.56 20.37 20.44+.03 Kinrossg 61698 4.99 4.74 4.80—.15 Kroger .56f 30698 25.17 24.72 25.11+.41 LBrands 1.20 27429 17.63 16.64 17.58+.87 LaredoPet 41131 2.77 2.50 2.76+.27 Macys 1.51 61620 15.84 15.42 15.81+.42 Mallinckdt 69378 2.01 1.80 1.90+.03 MarathnO .20 38808 12.94 12.56 12.94+.49 McDerI 59752 5.73 5.03 5.71+.74 Merck 2.20 41724 86.52 82.92 83.18—3.40 MetLife 1.76 42434 46.64 45.69 45.96—.27 MorgStan 1.40f 34646 43.49 42.54 43.31+1.13 Nabors .24 58484 2.27 2.04 2.27+.25 NewmtM .56 39963 39.75 37.75 38.08—.58 NobleEngy .48 30861 24.05 23.00 23.95+1.24 NokiaCp .19e 64458 5.03 4.99 5.01 OasisPet 50806 3.64 3.37 3.63+.28 OcciPet 3.16f x45539 45.10 44.53 44.96+.29 Oracle .96 70536 54.57 53.45 54.39+1.23 OwensCorn .88 27993 58.12 57.10 58.03+2.15 Penney 64195 .86 .78 .82+.05 Petrobras 61567 14.62 14.44 14.62+.32 Pfizer 1.44 83409 36.64 36.13 36.24—.27 Pinterestn 37367 30.50 28.52 28.82—1.54 PrUCrude 30491 18.93 18.30 18.78+.85 QEPRes .08 39133 4.14 3.84 4.13+.34 RangeRs .08 98544 4.55 4.00 4.54+.61 RegionsFn .62 67269 15.39 14.97 15.38+.53 SpdrGold 58829 142.46 141.18 141.45—.47 S&P500ETF 4.13e 176108 299.24 298.27 298.54+.49 SpdrS&PRB .74e 42330 51.94 50.69 51.93+1.45 SpdrRetl .49e 28146 42.12 41.14 42.10+1.09 SpdrOGEx .73e 215208 23.39 22.44 23.37+1.16 SpdrOGEq .49e 27492 8.05 7.64 8.05+.46 Salesforce 32443 152.15 148.30 149.96—1.11 Schlmbrg 2 51439 36.43 34.33 36.40+2.20 Schwab .68 30678 40.95 40.28 40.90+.100 SignetJwl 1.48 35420 15.32 14.36 15.28+1.24 SlackTcn 134655 27.60 24.52 24.61—2.77 SnapIncA 182941 16.63 15.97 16.06—.57 SwstnEngy 149471 2.25 1.98 2.25+.32 Square 29726 62.73 61.08 61.40—.60 SPHlthC 1.01e 38161 91.38 90.20 90.28—.99 SPCnSt 1.28e 68064 61.47 61.18 61.27—.17 SPEngy 2.04e 72789 60.35 59.39 60.32+1.29 SPDRFncl .46e 274011 27.87 27.57 27.83+.39 SPInds 1.12e 31384 77.78 77.27 77.62+.42 SPTech .78e 39216 81.92 80.99 81.27—.23 SpdrRESel 28255 39.83 39.40 39.50—.30 SPUtil 1.55e 83749 62.79 62.40 62.46—.35 SupEnrgy .32 158910 .37 .27 .35—.01 TailorBr .72 26687 6.05 5.47 5.88+.36 TevaPhrm .73e 96415 7.35 6.96 7.30+.29 Transocn 96882 5.43 5.04 5.41+.37 Twilio 49028 124.35 113.55 114.04—9.66 Twitter 48180 45.86 45.02 45.31—.11 UberTchn 39686 32.27 31.46 32.02+.16 USOilFd 117538 12.10 11.90 12.05+.28 USSteel .20 80678 12.14 11.52 12.07+.68 Valaris 36158 6.56 5.89 6.45+.47 ValeSA .29e 67253 11.54 11.33 11.53+.19 VanEGold .06e 350849 28.74 27.63 27.83—.66 VEckOilSvc .47e 45834 12.93 12.28 12.93+.74 VanEJrGld 81125 39.38 37.76 38.12—1.09 VangEmg 1.10e 26363 41.52 41.34 41.49+.20 VangFTSE 1.10e 32540 41.05 40.96 41.03+.12 VerizonCm 2.46f 53354 59.52 58.85 59.02—.04 WPXEngy 57172 11.07 10.57 11.04+.57 WellsFargo 2.04f 111558 47.95 46.89 47.88+.73 WhitngPet 41357 7.75 7.38 7.75+.48 YPFSoc .11e 80229 9.51 8.98 9.04—.22 Yamanag .02 83462 3.49 