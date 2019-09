BC-150-actives-n, The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 23898 2.31 2.20 2.30+.05 AT&TInc 2.04 73639 37.86 37.53 37.82+.39 AbbVie 4.28 25198 75.98 74.95 75.97+1.12 Alibaba 77996 170.20 167.57 168.61+2.63 AlpAlerMLP 1.35e 50257 9.15 9.09 9.12 Altria 3.36f 38034 41.07 40.20 40.91+.78 Ambev .05e 37308 4.72 4.62 4.62—.07 AnglogldA 24777 18.87 18.33 18.51—.54 Annaly 1e 45510 8.75 8.68 8.69—.06 AnteroRes 1 41036 3.25 3.00 3.08—.21 Aphrian 23769 5.47 5.10 5.15—.33 AuroraCn 105665 4.60 4.34 4.37—.26 Avon 29414 4.56 4.41 4.41—.15 BakHuGE .72 21694 24.01 23.06 23.06—.98 BcoSantSA .21e 82003 4.03 3.99 4.02+.03 BkofAm .72f 156126 29.52 29.08 29.26—.09 BkNYMel 1.24f 20540 45.44 44.78 45.39+.86 BarrickGld 2.82e 71461 17.55 17.00 17.12—.61 BlackBerry 52519 5.28 5.10 5.14—.12 Blackstone 2.07e 37968 50.17 48.53 48.70—1.53 BostonSci 28925 40.81 40.22 40.79+.48 BrMySq 1.64 60098 51.43 50.32 50.81+.59 BrkfdAsg .64 27529 53.30 52.46 53.11—.84 CFInds 1.20 21815 48.85 47.54 48.52—.13 CVSHealth 2 21713 62.99 61.77 62.97+.89 CabotO&G .36f 25689 17.78 17.37 17.75+.22 CallonPet 38798 4.42 4.21 4.26—.20 CanopyGr 30564 23.75 22.41 22.67—1.16 CenterPnt 1.15f 21058 30.26 30.03 30.24+.24 CntryLink 1 20323 12.50 12.35 12.42+.03 ChesEng 142651 1.42 1.37 1.41+.01 CgpVelLCrd 87841 11.19 10.80 10.95—.41 CgpVelICrd 85757 5.35 5.17 5.28+.17 Citigroup 2.04f 24332 69.90 69.01 69.25—.21 ClevCliffs .24 44844 7.26 6.98 7.23+.10 CocaCola 1.60 25741 54.65 54.15 54.63+.32 Coeur 38566 5.15 4.74 4.82—.40 ColonCap 32458 6.14 5.85 5.86—.05 DenburyR 32171 1.22 1.16 1.18—.04 DrGMBllrs 29918 62.84 55.70 56.50—7.52 DxGBull 76622 29.97 27.30 27.61—2.73 DxGlMBr 58579 18.09 16.28 17.89+1.98 DirDGlBr 156514 8.42 7.75 8.33+.69 DxSPOGBl 41276 3.35 3.22 3.26—.12 EQTCorp .12 19963 11.13 10.32 10.43—.81 EnCanag .07 101614 4.62 4.47 4.53—.09 EndvSilvg 35494 2.42 2.21 2.24—.21 EgyTrnsfr 1.22 28728 13.16 13.01 13.04—.07 ErosIntl 24710 1.96 1.75 1.87+.08 ExxonMbl 3.48 22696 71.45 71.15 71.30—.18 FMajSilvg 42859 9.48 8.91 8.98—.65 FordM .60a 74298 9.18 9.10 9.14+.06 FortunaSlv 22439 3.21 3.01 3.08—.19 FrptMcM .20 31478 9.68 9.56 9.63—.03 GameStop 1.52 30150 5.64 5.40 5.49+.15 GenElec .04 121140 9.10 8.95 8.98—.07 GoldFLtd .01e 34693 5.07 4.90 4.97—.13 HPInc .64 67387 18.98 18.60 18.93+.40 Hallibrtn .72 38252 19.02 18.55 18.74+.01 HarmonyG .05 35946 2.90 2.82 2.83—.09 HeclaM .01e 48895 1.91 1.74 1.79—.16 HPEnt .45e 33765 15.23 14.99 15.19+.19 HostHotls .85a 29742 17.44 17.13 17.42+.31 IAMGldg 1.52f 43794 3.59 3.40 3.41—.24 iPtShFut 95218 24.21 23.70 23.71—.75 iShGold 100047 14.23 14.02 14.05—.27 iShBrazil .67e 62462 42.17 41.92 42.02—.22 iShHK .61e 21143 22.82 22.75 22.77+.13 iShSilver 129846 16.10 15.89 15.95—.41 iShChinaLC .87e 79063 40.02 39.83 40.01+.56 iShEMkts .59e 189204 41.10 40.93 41.05+.41 iShiBoxIG 3.87 44082 127.21 126.86 127.19+.13 iSh20yrT 3.05 31571 142.61 141.84 142.61—.12 iSEafe 1.66e 70007 65.22 64.95 65.15+.18 iShiBxHYB 5.09 49045 87.13 87.02 87.12+.05 iShR2K 1.77e 54379 151.70 150.79 151.10—.06 Infosys 47394 11.42 11.31 11.34+.13 iShJapan 19763 56.57 56.25 56.56+.08 iShCorEM .95e 51827 49.34 49.15 49.28+.45 ItauUnHs 26627 8.56 8.39 8.40—.13 JPMorgCh 3.20 39401 118.77 117.22 117.73+.01 JustEngyg .41 38934 2.52 2.06 2.35+.13 KKR 1.31e 22105 27.39 26.67 27.02—.31 Kinrossg 82834 4.77 4.57 4.60—.20 LVSands 3.08 21683 57.89 57.25 57.75+.64 LloydBkg .47a 21134 2.66 2.62 2.63—.03 Macys 1.51 31893 15.45 15.18 15.30+.01 Mallinckdt 40359 2.37 2.23 2.29+.04 MarathnO .20 32448 12.25 12.07 12.14—.07 MarathPt 2.12 48428 62.30 61.04 61.04—1.38 McDerI 47406 2.10 2.00 2.07+.07 McEwenM .01 29642 1.67 1.54 1.56—.11 Merck 2.20 27567 85.10 83.21 84.55+1.64 Nabors .24 45396 1.93 1.81 1.85—.08 NewmtM .56 32105 38.36 37.45 37.54—.86 Nielsenplc 1.40 21190 21.22 20.98 21.14+.09 NikeB .88 24552 93.49 92.50 93.34+1.03 NobleCorp .08 31984 1.33 1.18 1.24—.08 NokiaCp .19e 64373 5.11 5.05 5.09+.05 OasisPet 45947 3.61 3.41 3.48+.02 OcciPet 3.16f 23484 45.14 44.13 44.49—.65 Oracle .96 59909 55.18 54.05 55.16+1.07 PG&ECp 2.12f 28294 10.13 9.59 9.75—.38 Pfizer 1.44 53094 36.31 36.02 36.18—.05 Pinterestn 51474 26.55 25.19 25.26—1.24 PivotSftn 37614 14.91 14.89 14.91+.02 ProShSP 32893 26.22 26.12 26.12—.14 RangeRs .08 35199 4.03 3.74 3.80—.23 RegionsFn .62 22570 16.05 15.82 15.88—.09 SpdrGold 57513 140.21 138.19 138.43—2.63 S&P500ETF 4.13e 147031 297.18 295.92 297.08+1.68 SpdrBiot .44e 28186 76.74 75.62 75.71—.74 SpdrS&PRB .74e 19951 53.47 52.79 52.91—.19 SpdrOGEx .73e 70870 22.43 22.15 22.22—.29 Schlmbrg 2 29197 34.47 33.81 34.21—.13 SlackTcn 49980 23.56 22.26 23.52+1.46 SnapIncA 95265 16.02 15.40 15.71—.31 SwstnEngy 102949 2.01 1.87 1.89—.15 Sprint 57689 6.14 5.99 6.12+.07 Square 33014 62.24 60.85 62.02+1.27 SPHlthC 1.01e 31167 90.24 89.39 90.23+.90 SPCnSt 1.28e 38352 61.62 61.16 61.61+.49 SPEngy 2.04e 58849 59.59 59.25 59.42—.21 SPDRFncl .46e 112254 28.17 27.98 28.07 SPTech .78e 26889 80.49 79.92 80.47+.78 SPUtil 1.55e 40777 65.07 64.67 64.87+.17 TaiwSemi .73e 27585 46.74 46.12 46.44+.93 Tapestry 1.35 20261 26.23 25.65 26.02+.03 TevaPhrm .73e 43673 6.93 6.70 6.75—.18 ThorInds 1.56 28241 59.39 53.89 59.23+10.31 TotalSA 2.71e 21799 52.29 51.89 52.10+.24 Transocn 88383 4.51 4.37 4.46—.07 Twitter 28475 41.48 40.82 41.17—.18 UberTchn 24253 30.74 30.17 30.36+.07 USOilFd 82233 11.60 11.46 11.52—.14 USSteel .20 47201 11.41 11.00 11.37+.04 UtdhlthGp 4.32 24109 216.34 213.12 216.12+.86 ValeSA .29e 44947 11.48 11.29 11.45+.02 VanEGold .06e 218922 27.35 26.54 26.63—.82 VnEkRus .01e 36991 22.96 22.85 22.95—.03 VEckOilSvc .47e 25442 11.83 11.63 11.70—.15 VanEJrGld 67072 37.43 36.03 36.18—1.42 VangEmg 1.10e 80938 40.51 40.33 40.46+.32 VangFTSE 1.10e 32318 41.12 40.93 41.07+.14 Vereit .56f 66558 9.90 9.68 9.81+.16 VerizonCm 2.46f 24324 60.86 60.41 60.85+.55 WPXEngy 22746 10.53 10.32 10.38—.01 WellsFargo 2.04f 94529 50.85 50.06 50.51—.20 WhitngPet 24261 7.92 7.58 7.72—.23 Yamanag .02 68181 3.25 3.14 3.15—.13 