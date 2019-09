BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 32821 2.36 2.20 2.23—.12 AT&TInc 2.04 65823 37.46 37.18 37.25—.13 AbbVie 4.28 44816 74.46 72.62 73.49+1.40 Alibaba 40202 178.23 174.83 175.40—1.26 AlpAlerMLP 1.35e 74989 9.24 9.11 9.11—.10 Altice .07e 22915 29.36 28.64 28.83—.47 Altria 3.36f 58151 40.50 39.72 40.13—.43 Ambev .05e 60346 4.75 4.70 4.74+.01 Annaly 1e 56019 9.02 8.90 8.96+.03 AnteroMid .45e 29388 7.38 7.05 7.36+.10 AnteroRes 1 52140 3.29 3.01 3.04—.26 AuroraCn 85422 4.92 4.68 4.71—.05 BPPLC 2.44 35652 38.34 38.08 38.09—.08 BakHuGE .72 26224 24.18 23.40 23.57—.73 BcBilVArg .27e 22330 5.15 5.11 5.13+.01 BcoBrad .06a 33689 8.30 8.15 8.28+.13 BcoSantSA .21e 40653 3.95 3.91 3.93—.03 BkofAm .72f 136467 29.33 29.05 29.14—.12 BarrickGld 2.82e 38948 18.38 18.13 18.14—.04 BlackBerry 56098 5.62 5.41 5.44—.14 BostonSci 26598 42.76 42.02 42.05—.15 BrMySq 1.64 26082 50.17 49.38 49.45—.39 CVSHealth 2 33414 62.78 60.95 61.10—1.49 CabotO&G .36f 30851 17.52 17.04 17.05—.53 CallonPet 66957 4.66 4.31 4.37—.23 Carnival 2 82436 45.73 43.60 44.11—3.95 Centenes 27218 45.35 42.96 43.12—2.21 CntryLink 1 38645 12.93 12.62 12.67—.25 ChesEng 175264 1.43 1.37 1.39—.04 Chevron 4.76 27384 123.50 120.54 120.71—2.80 CgpVelLCrd 80604 11.51 11.06 11.39—.38 CgpVelICrd 99950 5.22 5.03 5.08+.16 Citigroup 2.04f 32027 69.53 68.80 69.07—.31 ClevCliffs .24 35581 7.58 7.40 7.48—.10 CocaCola 1.60 24999 54.48 54.13 54.19+.02 ConAgra .85 67766 31.65 29.99 31.61+1.71 DXCTch .84f 24180 30.14 29.17 29.77—1.17 DenburyR 32951 1.20 1.15 1.19 DiamRk .50 23015 10.45 10.22 10.35—.10 DxGBull 40446 35.00 33.23 33.31—.51 DxGlMBr 38630 14.83 13.87 14.81+.30 DirSPBear 22651 17.41 17.03 17.34+.33 DirDGlBr 84951 7.03 6.66 7.02+.13 DxBiotBll 24245 35.06 31.86 31.97—2.89 DxSPOGBl 75423 3.58 3.30 3.33—.34 Disney 1.76 61719 133.30 129.06 129.97—3.12 EnCanag .07 71164 4.66 4.57 4.60—.08 EgyTrnsfr 1.22 42316 13.26 13.02 13.08—.17 ErosIntl 68581 2.64 2.04 2.16—.68 ExxonMbl 3.48 29325 71.35 70.68 70.85—.50 FMajSilvg 23772 10.09 9.88 9.97—.04 FordM .60a 93485 9.23 9.07 9.10—.11 FrptMcM .20 46587 10.05 9.87 9.88—.19 Gap .97 32277 17.15 16.71 16.85—.38 GenElec .04 117946 9.21 8.99 9.04—.12 GenMotors 1.52 31801 37.73 37.17 37.55+.44 Gerdau .02e 50477 3.14 3.10 3.11+.02 GoldFLtd .01e 27854 5.49 5.26 5.26—.17 GraphPkg .30 27562 14.38 14.10 14.16+.12 HPInc .64 29788 18.42 18.25 18.35—.06 Hallibrtn .72 35673 19.30 18.86 19.16—.29 HarmonyG .05 31560 3.18 3.03 3.04—.11 HeclaM .01e 53405 2.00 1.86 1.88—.12 HostHotls .85a 24008 17.15 16.87 16.92—.14 ICICIBk .19e 41164 12.77 12.61 12.76+.42 iPtShFut 137020 24.26 23.55 24.12+.51 iShGold 131375 14.47 14.40 14.43+.04 iShBrazil .67e 56161 42.35 41.91 42.24+.28 iShEMU .86e 30241 38.82 38.62 38.69+.10 iShSilver 108606 16.89 16.71 16.74+.03 iShSPTUS 23213 67.44 66.88 66.96—.45 iShChinaLC .87e 161441 40.07 39.80 39.87—.31 iShEMkts .59e 189196 41.30 41.05 41.13—.05 iShiBoxIG 3.87 28500 127.26 127.00 127.04+.28 iSh20yrT 3.05 38072 142.76 141.90 142.57+1.10 iSEafe 1.66e 88944 65.35 65.09 65.14+.19 iShiBxHYB 5.09 59465 87.26 87.04 87.08—.15 iShR2K 1.77e 74269 153.92 151.95 152.13—1.97 Infosys 30515 11.13 11.00 11.13+.07 iShJapan 23822 57.45 57.21 57.24+.04 iSTaiwn 44852 36.42 36.26 36.35+.04 iShCorEM .95e 63501 49.58 49.30 49.39—.06 ItauUnHs 42701 8.51 8.34 8.51+.19 JPMorgCh 3.20 31913 118.05 117.14 117.23—.77 KBHome .10 27108 33.09 31.73 32.15—.23 Keycorp .74f 32920 17.97 17.80 17.86—.04 KindMorg 1 22500 20.50 20.30 20.37—.15 Kinrossg 41977 5.21 5.10 5.11—.04 Macys 1.51 25831 15.74 15.29 15.35—.20 Mallinckdt 26284 2.53 2.30 2.35—.14 MarathnO .20 33316 12.23 11.98 11.98—.34 MarathPt 2.12 31017 60.54 59.25 59.89—.26 McDerI 85700 2.11 2.00 2.10+.02 Merck 2.20 27363 83.92 83.04 83.17+.07 Nabors .24 61222 2.11 1.89 1.89—.20 NikeB .88 57898 92.34 90.25 91.36+.55 NobleCorp .08 32898 1.50 1.35 1.36—.15 NokiaCp .19e 81588 5.05 4.97 4.99—.09 NordicAm .11e 25248 2.21 2.04 2.06—.03 OasisPet 29372 3.59 3.41 3.47—.13 Oracle .96 43024 54.11 53.47 53.68—.17 PG&ECp 2.12f 47608 11.32 10.62 10.70—.07 Petrobras 38685 14.58 14.40 14.53+.07 Pfizer 1.44 55889 36.24 35.57 35.62—.28 PhilipMor 4.68f 28437 75.82 74.29 75.20—.08 PrUShSP 29893 29.78 29.33 29.70+.37 Qudian 30535 7.10 6.80 6.88—.24 RangeRs .08 47716 4.42 4.05 4.10—.34 RegionsFn .62 24318 16.06 15.88 15.94—.10 RiteAidrs 130569 9.96 8.21 8.75+1.06 SpdrGold 27404 142.57 141.94 142.19+.36 S&P500ETF 4.13e 200970 297.65 295.45 295.82—1.80 SpdrBiot .44e 35162 79.40 76.98 77.09—2.19 SpdrS&PRB .74e 24249 53.41 52.89 52.98—.51 SpdrOGEx .73e 137038 22.90 22.32 22.38—.70 Schlmbrg 2 45310 35.10 34.29 34.51—.73 SlackTcn 25172 22.93 21.96 22.12—.62 SnapIncA 88765 17.04 16.66 16.78—.34 SwstnEngy 146484 2.06 1.93 1.97—.08 Sprint 77059 6.31 6.18 6.22—.12 Square 86036 61.15 59.83 60.22+1.71 SPHlthC 1.01e 41774 90.56 89.04 89.12—1.11 SPCnSt 1.28e 51538 61.13 60.89 61.07+.22 SPEngy 2.04e 54455 60.30 59.34 59.42—1.01 SPDRFncl .46e 160959 28.08 27.92 27.96—.13 SPInds 1.12e 32207 77.85 77.42 77.66—.06 SPTech .78e 34084 80.79 80.14 80.36—.33 SPUtil 1.55e 35993 64.91 64.63 64.67+.08 TailorBr .72 27740 4.30 3.90 4.01—.24 TaiwSemi .73e 59720 45.88 45.10 45.87+.86 Target 2.64 26454 107.40 104.68 105.76—1.04 TevaPhrm .73e 102636 7.01 6.50 6.52—.44 Transocn 103864 5.09 4.69 4.69—.42 Twitter 25024 42.38 41.72 41.86—.64 USOilFd 111013 11.72 11.56 11.67—.13 USSteel .20 52750 11.45 10.99 11.13—.33 UtdhlthGp 4.32 45458 223.63 213.43 214.98—7.19 ValeSA .29e 58044 11.57 11.40 11.47 VanEGold .06e 126766 28.78 28.28 28.30—.13 VnEkSemi .58e 23435 120.65 119.35 119.86—.35 VEckOilSvc .47e 28471 12.16 11.88 11.90—.36 VanEJrGld 27862 39.51 38.67 38.69—.22 VangEmg 1.10e 97111 40.76 40.51 40.59—.08 VangFTSE 1.10e 35661 41.21 41.04 41.08+.06 Vereit .56f 95047 10.03 9.73 9.100+.27 Visa 1 29982 176.41 174.61 174.96—.32 WellsFargo 2.04f 53897 49.37 48.94 49.09—.17 WhitngPet 29310 8.83 8.36 8.42—.52 WmsCos 1.52 28680 24.39 23.80 23.90—.50 Yamanag .02 