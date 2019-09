BC-150-actives-f The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 83400 2.83 2.68 2.80 AT&TInc 2.04 487262 37.83 37.11 37.31—.60 Alibaba 106484 179.17 175.37 177.07—2.10 AlpAlerMLP 1.35e 299356 9.62 9.44 9.44+.07 Altria 3.36f 163940 42.08 41.27 41.41—.60 Ambev .05e 108653 4.72 4.63 4.69+.03 Annaly 1e 131883 8.72 8.60 8.68+.02 AnteroMid .45e 111415 7.90 7.47 7.75+.54 AnteroRes 1 215845 4.38 3.87 4.30+.69 Apache 1 178072 29.11 25.85 28.45+4.11 AuroraCn 339011 5.83 5.45 5.45—.50 Avon 74589 4.70 4.50 4.70+.12 BPPLC 2.44 199587 39.85 39.04 39.35+1.48 BakHuGE .72 223447 23.89 22.64 23.81+1.09 BcoBrad .06a 133999 8.15 7.98 8.03—.12 BcoSantSA .21e 87594 4.12 4.09 4.10—.06 BkofAm .72f 431937 30.17 29.64 30.13—.04 BarrickGld 2.82e 200955 17.45 17.02 17.10—.13 BaytexEg 72846 1.73 1.58 1.71+.24 Blackstone 2.07e 88248 55.17 52.82 53.52—.03 CNXResc .04 97205 9.03 8.01 8.88+.73 CabotO&G .36f 138926 19.29 17.89 18.15—.66 CalifRes 128878 16.36 13.31 16.31+4.49 CallonPet 350428 5.36 4.91 5.32+.81 CenovusE .20 137977 10.82 10.00 10.52+1.17 CntryLink 1 102656 13.01 12.64 12.88—.02 ChesEng 2626647 2.15 1.92 2.06+.28 Chevron 4.76 106435 125.27 122.97 124.12+2.62 Cimarex .80 74044 54.36 48.77 53.77+5.82 CgpVelLCrd 450997 16.50 14.41 15.32+3.92 CgpVelICrd 1051125 4.76 3.56 3.91—2.58 Citigroup 2.04f 120626 70.11 68.96 69.83—.56 Cloudera 72840 9.18 8.55 8.99+.07 CocaCola 1.60 110570 54.34 53.63 53.96—.30 ConocoPhil 1.22 178936 63.15 60.51 62.53+5.19 ContlRescs 116158 40.25 35.01 39.16+7.02 DeltaAir 1.61f 94176 59.13 57.25 59.07—.94 DenburyR 531849 1.61 1.45 1.56+.34 DeutschBk .12e 94404 8.32 8.21 8.23—.22 DevonE .36f 136403 28.42 26.73 28.12+3.05 DxGBull 107050 30.92 28.98 30.30+2.09 DirDGlBr 184447 8.41 7.81 8.00—.61 DxSPOGBl 413566 5.37 4.73 5.26+1.27 EOGRescs 1.15 118232 87.00 83.23 85.64+6.25 EQTCorp .12 119838 13.12 11.60 12.16 EnCanag .07 788595 5.75 5.12 5.54+.79 EgyTrnsfr 1.22 443690 14.03 13.38 13.43—.59 EntProdPt 1.75f 75345 29.56 28.74 28.88+.35 ExxonMbl 3.48 198023 75.18 73.60 73.73+1.09 FordM .60a 500249 9.45 9.24 9.30—.15 FrptMcM .20 209207 10.69 10.43 10.47—.29 GenElec .04 456838 9.42 9.17 9.38+.04 GenMotors 1.52 156058 38.16 36.97 37.21—1.65 Gerdau .02e 78891 3.28 3.18 3.26—.01 GoldFLtd .01e 92310 4.70 4.50 4.62+.09 HPInc .64 78494 18.91 18.46 18.87—.21 Hallibrtn .72 365291 22.75 21.38 22.49+2.22 HarmonyG .05 92322 3.10 2.96 3.09+.10 HeclaM .01e 105653 1.99 1.82 1.96+.15 HPEnt .45e 114447 15.37 15.09 15.12—.20 HostHotls .85a 77812 17.47 17.21 17.41+.09 ICICIBk .19e 99045 11.42 11.12 11.14—.33 iPtShFut 279196 23.67 23.01 23.42+.34 iShGold 187297 14.41 14.30 14.34+.12 iShBrazil .67e 146971 42.62 41.84 42.35+.07 iShHK .61e 84007 24.04 23.94 24.00—.29 iShSilver 211735 16.84 16.60 16.74+.43 iShChinaLC .87e 314146 41.62 41.37 41.46—.44 iShEMkts .59e 624908 42.11 41.81 41.91—.33 iShiBoxIG 3.87 114647 125.43 124.93 125.31+.63 iSh20yrT 3.05 105928 138.57 137.25 138.28+1.74 iSEafe 1.66e 308806 65.57 65.31 65.35—.59 iShiBxHYB 5.09 230197 87.48 87.18 87.47+.31 iShR2K 1.77e 231938 158.75 156.70 157.90+.59 Infosys 83324 11.76 11.56 11.76—.01 iShCorEM .95e 122135 50.55 50.19 50.31—.37 ItauUnHs 182859 8.67 8.51 8.54—.19 JPMorgCh 3.20 118559 119.87 118.38 119.16—1.07 Keycorp .74f 85980 18.35 17.95 18.34+.07 KindMorg 1 203599 20.99 20.57 20.67+.20 Kinrossg 256380 4.97 4.76 4.92+.20 KosmosEn .18 96829 7.17 6.69 6.88+.60 LaredoPet 141212 3.19 2.89 3.06+.39 MGM Rsts .48 135602 30.50 28.63 29.69+.62 Macys 1.51 108104 17.47 17.01 17.42+.28 Mallinckdt 92767 3.33 3.00 3.01—.29 MarathnO .20 294088 14.39 13.68 14.17+1.47 MarathPt 2.12 96045 53.70 51.28 52.41—.88 McDerI 100148 6.37 5.95 6.08+.29 MetLife 1.76 75937 47.98 47.22 47.55—.82 MurphO 1 75349 25.33 22.44 24.95+4.35 Nabors .24 189037 2.77 2.51 2.72+.42 NewmtM .56 94200 39.20 38.08 38.48—.14 NobleCorp .08 139864 2.15 1.84 1.87—.02 NobleEngy .48 212360 27.31 23.95 25.23+.19 NokiaCp .19e 129924 5.14 5.08 5.12—.06 OasisPet 303918 4.87 4.17 4.80+1.08 OcciPet 3.16f 240884 48.85 47.38 47.80+2.71 Oracle .96 151506 53.57 52.79 53.14—.61 ParsleyEn .03p 100938 20.80 19.40 19.86+1.36 PetrbrsA 106945 13.79 13.44 13.63+.54 Petrobras 292680 15.29 14.85 15.08+.54 Pfizer 1.44 188259 37.02 36.35 36.83—.08 PhilipMor 4.68f 105184 72.72 71.77 72.60—.45 PrUCrude 128186 21.99 19.92 20.93+4.02 PrUShCrd 112712 14.26 12.12 12.84—4.51 ProctGam 2.98 96113 121.96 119.02 119.75—2.37 QEPRes .08 201266 5.11 4.26 4.98+.90 RangeRs .08 286059 5.76 4.75 5.17+.54 RegionsFn .62 75866 16.47 16.11 16.44+.09 SMEnergy .10 96587 12.91 10.65 12.64+2.99 SpdrGold 80485 142.05 141.02 141.32+1.17 S&P500ETF 4.13e 578952 301.14 299.45 300.16—.93 SpdrOGEx .73e 931858 26.17 24.95 25.95+2.53 Schlmbrg 2 225122 40.25 38.84 39.31+1.98 SemGroup 1.89 349019 17.10 16.48 16.50+6.22 SlackTcn 82542 26.21 24.20 26.10+1.61 SnapIncA 155298 15.100 15.51 15.76—.24 SwstnEngy 471457 2.50 2.26 2.28+.05 Square 123811 59.63 57.24 59.25+.96 SPCnSt 1.28e 167412 60.81 60.32 60.45—.59 SPEngy 2.04e 306703 63.65 62.40 63.13+2.05 SPDRFncl .46e 366009 28.43 28.21 28.39—.10 SPInds 1.12e 80115 79.41 78.94 79.28—.07 SPTech .78e 77236 81.14 80.41 80.96—.20 SPUtil 1.55e 119628 63.09 62.64 62.99+.05 TailorBr .72 x72698 5.17 4.73 4.81—.11 TevaPhrm .73e 163723 8.17 7.83 8.04+.10 TollBros .44 70929 41.70 38.40 40.76+2.02 Transocn 505638 6.66 6.07 6.51+.78 UberTchn 79297 34.80 33.47 34.43+1.18 USOilFd 808971 13.16 12.45 12.83+1.39 USSteel .20 79283 13.43 12.80 13.29+.19 Valaris 120848 8.15 7.16 7.71+1.36 ValeSA .29e 182203 11.98 11.79 11.87—.28 ValeroE 3.60 99325 82.58 79.28 82.39—3.14 VanEGold .06e 624729 27.51 26.89 27.29+.65 VnEkRus .01e 97013 24.11 23.82 24.04+.43 VEckOilSvc .47e 299977 14.28 13.79 14.16+1.12 VanEJrGld 212470 37.69 36.63 37.37+1.11 VangEmg 1.10e 79367 42.07 41.78 41.85—.34 Vereit .56f 106437 9.75 9.51 9.74+.16 VerizonCm 2.46f 109058 59.99 59.19 59.50—.46 W&TOff .40 83782 5.94 5.21 5.93+1.29 WPXEngy 154440 12.70 11.83 12.39+1.41 WellsFargo 2.04f 177323 49.00 48.40 