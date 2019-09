BC-150-actives-f The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Wednesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 140813 2.84 2.55 2.83+.22 AT&TInc 2.04 547081 38.75 37.71 38.74+1.16 AbbVie 4.28 83646 69.74 68.06 69.49+1.31 AlpAlerMLP 1.35e 145939 9.28 9.18 9.23+.02 Altice .07e 153463 29.01 28.01 28.89+.10 Altria 3.36f 160928 44.97 43.65 44.72+.48 Ambev .05e 213838 4.76 4.61 4.65+.05 Annaly 1e 153855 8.68 8.57 8.65+.08 AnteroMid .45e 88004 7.52 7.10 7.45+.24 AnteroRes 1 86486 4.08 3.64 3.87+.09 AstraZen 1.37e 78435 43.20 42.85 43.10—.17 AuroraCn 214924 6.50 6.17 6.49+.21 Avon 113581 4.51 4.22 4.50+.27 BPPLC 2.44 122642 38.40 37.68 37.80—.04 BakHuGE .72 123592 23.70 22.22 22.29—1.82 BcoBrad .06a 101919 8.48 8.31 8.39+.03 BcoSantSA .21e 89130 4.05 3.99 4.04—.05 BkofAm .72f 538866 29.47 28.90 29.46+.11 BarrickGld 2.82e 163806 17.67 17.18 17.34+.09 Blackstone 2.07e 73446 50.99 49.34 50.42+.78 Boeing 8.22 84240 383.50 368.00 382.94+13.45 BrMySq 1.64 81515 49.55 48.61 49.24+.68 CBLAsc .30 112043 1.70 1.28 1.69+.41 CVSHealth 2 73117 64.01 63.29 63.99+.39 CabotO&G .36f 94515 19.01 18.50 19.01+.42 CallonPet 176980 4.84 4.43 4.65—.07 Caterpillar 3.44 75525 133.19 129.47 133.09+2.80 Cemex .29t 130795 4.05 3.81 3.93—.11 CenterPnt 1.15f 76602 30.43 29.19 30.41+1.10 CntryLink 1 226012 13.36 12.67 13.31+.71 ChesEng 717982 1.98 1.75 1.83 CgpVelLCrd 232715 13.38 11.83 12.13—.96 CgpVelICrd 272964 6.26 5.57 6.11+.41 Citigroup 2.04f 118535 69.21 68.11 68.90—.08 ClevCliffs .24 120697 8.27 7.66 8.23+.46 Cloudera 129729 9.46 9.05 9.44+.40 CocaCola 1.60 96931 54.80 53.97 54.77+.37 ConocoPhil 1.22 79333 57.48 56.29 57.20+.88 DeanFoods .12m 89228 1.98 1.55 1.97+.38 DenburyR 240200 1.53 1.22 1.33—.03 DeutschBk .12e 80668 8.29 8.14 8.29—.01 DxGBull 119267 33.53 31.27 31.95+.79 DirSPBear 74259 17.26 16.82 16.82—.36 DirDGlBr 210443 7.86 7.28 7.70—.18 DxSPOGBl 239242 4.53 3.94 4.15+.03 Disney 1.76 78060 136.24 134.93 136.19+.40 EnCanag .07 245028 4.87 4.65 4.74+.04 EgyTrnsfr 1.22 75429 14.07 13.85 14.04+.09 ExxonMbl 3.48 105241 72.84 71.55 71.93—.14 Farfetchn 72030 10.49 9.15 9.95+.68 FordM .60a 338483 9.43 9.29 9.42 FrptMcM .20 201367 10.22 9.76 10.08—.04 GameStop 1.52 338693 4.95 3.97 4.59—.50 Gap .97 134124 19.36 18.05 19.25+.87 GenElec .04 570129 9.36 9.06 9.36+.22 Gerdau .02e 133912 3.25 3.16 3.21—.04 GoldFLtd .01e 75300 5.12 4.89 4.92—.04 HPInc .64 86775 19.12 18.84 19.06+.07 Hallibrtn .72 146692 20.60 19.76 20.05+.02 HarmonyG .05 96905 3.35 3.22 3.28—.02 HeclaM .01e 92156 2.03 1.90 2.00+.07 HPEnt .45e 78629 15.40 14.92 15.37+.28 ICICIBk .19e 109159 11.14 10.85 11.11+.28 iPtShFut 333980 24.46 23.86 24.02—.38 iShGold 182987 14.34 14.23 14.31+.09 iShBrazil .67e 199304 42.94 42.39 42.61+.60 iShSilver 169463 16.98 16.79 16.95+.10 iShChinaLC .87e 276949 41.38 41.12 41.33+.62 iShEMkts .59e 625398 41.73 41.49 41.70+.29 iShiBoxIG 3.87 81657 126.32 125.91 125.98—.10 iSh20yrT 3.05 109369 141.15 140.39 140.44—.25 iSEafe 1.66e 183638 65.21 64.96 65.19+.36 iShiBxHYB 5.09 139625 87.30 87.17 87.27—.01 iShR2K 1.77e 428361 157.16 153.56 157.00+3.15 iShREst 2.76e 88045 92.39 91.47 92.17+.09 Infosys 90237 11.66 11.56 11.58—.04 iShJapan 72378 55.86 55.72 55.84+.49 iShCorEM .95e 78066 50.09 49.80 50.09+.38 ItauUnHs 124534 8.74 8.56 8.65+.04 JPMorgCh 3.20 99047 117.20 115.38 117.19+.32 Keycorp .74f 109436 18.20 17.78 18.00—.12 KindMorg 1 95773 20.50 20.24 20.45+.22 Kinrossg 159486 4.99 4.78 4.83+.03 Kroger .56f 143097 25.79 25.21 25.57—.25 LaredoPet 76336 2.93 2.59 2.74—.04 Macys 1.51 205118 17.85 16.75 17.84+.74 Mallinckdt 362772 4.15 3.10 3.36—.52 MarathnO .20 117075 13.32 12.80 13.01+.18 McDerI 102597 6.37 5.87 5.91—.21 Merck 2.20 100769 83.11 81.62 82.92+1.23 MorgStan 1.40f 98714 43.94 43.21 43.94+.36 Mosaic .20 79752 22.03 20.62 21.99+.61 Nabors .24 100227 2.46 2.29 2.42+.06 NewmtM .56 x76939 39.48 38.31 38.72+.70 NobleCorp .08 78641 2.13 1.89 2.03+.07 NokiaCp .19e 153708 5.12 5.05 5.10 OasisPet 128129 3.92 3.42 3.57—.09 OcciPet 3.16f 76614 46.90 45.67 46.29—.14 Oracle .96 162481 56.29 55.16 56.29+.82 Penney 388575 1.26 1.03 1.25+.24 Petrobras 160048 14.88 14.46 14.57—.04 Pfizer 1.44 160813 37.76 36.90 37.41+.03 PhilipMor 4.68f 83761 75.48 74.12 75.07+.57 ProctGam 2.98 74808 121.34 119.36 121.27+1.39 RangeRs .08 176489 5.08 4.51 4.72+.21 RegionsFn .62 146779 16.32 15.74 16.24+.23 SpdrGold 74039 141.26 140.28 141.03+.85 S&P500ETF 4.13e 679840 300.34 297.75 300.25+2.12 SpdrS&PRB .74e 92718 53.93 52.39 53.88+.64 SpdrRetl .49e 82554 44.06 42.83 43.88+.27 SpdrOGEx .73e 448628 24.48 23.34 23.74+.07 Schlmbrg 2 178688 38.83 37.08 37.32—.14 SlackTcn 77359 26.26 25.15 25.25—1.50 SnapIncA 177874 15.39 14.83 15.31+.29 SwstnEngy 244592 2.43 2.21 2.32+.11 Square 114432 60.85 58.91 59.20—1.35 SPHlthC 1.01e 81242 91.62 90.62 91.59+.90 SPCnSt 1.28e 174221 61.19 60.58 61.14+.22 SPEngy 2.04e 227501 61.74 60.65 60.98+.06 SPDRFncl .46e 532674 28.15 27.73 28.12+.16 SPInds 1.12e 142623 78.92 77.88 78.87+.73 SPTech .78e 93989 81.34 80.56 81.32+.84 SpdrRESel 73531 38.94 38.61 38.83—.09 SPUtil 1.55e 226875 63.25 62.21 63.20+.62 Tapestry 1.35 73567 26.14 24.52 25.78+.61 TevaPhrm .73e 330237 8.49 7.97 8.32+.19 Transocn 305513 5.81 5.43 5.80+.31 Twilio 73659 113.74 109.55 109.72—.29 Twitter 78350 43.78 43.05 43.25 UberTchn 146809 35.14 33.02 34.00+.49 USOilFd 382593 12.05 11.58 11.68—.30 USSteel .20 165315 13.27 12.21 13.23+.81 Valaris 77220 6.95 6.18 6.76+.44 ValeSA .29e 201074 11.94 11.64 11.81+.08 VanEGold .06e 785001 28.21 27.54 27.72+.21 VEckOilSvc .47e 186078 13.43 12.93 13.15+.02 VanEJrGld 169758 38.65 37.83 38.00+.18 VangEmg 1.10e 86762 41.74 41.49 41.71+.31 Vereit .56f 294908 9.72 9.32 9.65+.26 VerizonCm 2.46f 120913 60.18 59.52 60.13+.42 Visa 1 91039 177.93 174.45 174.98—1.37 VistraEnn .50 89147 26.10 25.59 25.97+.35 WPXEngy 157758 11.61 10.92 10.99—.04 WashPrGp 1 108557 4.61 4.12 4.40+.25 WellsFargo 2.04f 191807 48.98 47.79 48.85+.54 WstnUnion .80 75928 23.75 23.14 23.74+.52 WhitngPet 132103 8.68 7.65 7.93 WmsCos 1.52 72709 25.08 24.68 24.96+.11 Yamanag .02 152296 3.47 3.33 3.36+.03 ZayoGrp 128839 33.90 33.73 33.87+.08 