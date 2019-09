BC-150-actives-f The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 74486 2.13 2.05 2.07—.09 AT&TInc 2.04 205707 35.39 34.92 35.38+.12 AbbVie 4.28 79151 65.80 64.93 65.40—.34 AberFitc .80 70607 14.39 13.58 13.84—.78 Alibaba 84982 174.72 172.15 172.41—2.62 AlpAlerMLP 1.35e 91954 9.04 8.96 9.03—.06 Altria 3.36f 89337 44.14 43.07 44.04+.30 Ambev .05e 293044 4.54 4.41 4.44—.10 AEagleOut .55 67664 16.69 16.05 16.27—.55 Annaly 1e 272600 8.23 8.07 8.19—.11 AnteroRes 1 91393 3.28 3.00 3.22+.05 AuroraCn 93075 5.69 5.43 5.67+.17 Avon 89298 4.35 4.12 4.19—.16 BcoBrads .06a x160170 7.93 7.62 7.68—.30 BcoSantSA .21e 207881 3.72 3.65 3.67—.08 BkofAm .72f 507379 27.23 26.61 27.05—.46 BarrickGld 2.82e 197199 19.68 19.34 19.42+.04 BrMySq 1.64 77077 48.16 47.26 48.04—.03 Buckeye 3 76269 41.04 39.75 40.66—.37 CabotO&G .36f 63051 17.20 16.90 17.02—.10 CallonPet 165327 4.07 3.76 3.78—.33 Cemex .29t 106228 3.73 3.52 3.57—.18 CntryLink 1 106885 11.53 11.21 11.52+.14 ChesEng 560231 1.41 1.33 1.38—.06 CgpVelLCrd 197141 11.00 10.24 10.87—.71 CgpVelICrd 236362 7.40 6.93 7.00+.39 Citigroup 2.04f 119905 64.04 62.32 63.42—.93 ClevCliffs .24 325524 7.76 6.64 6.78—1.16 Clouderan 90513 7.24 7.02 7.18+.04 CocaCola 1.60 129912 55.33 54.87 55.30+.26 Coeur 81453 5.77 5.55 5.58+.11 ConchoRes .50 74712 72.23 69.28 69.44—3.71 Coty .50 89291 9.60 9.07 9.11—.44 DeltaAir 1.61f 66014 57.91 56.65 57.29—.57 DevonE .32 66147 22.15 21.30 22.09+.10 DxGBullrs 92259 44.24 41.65 42.62+2.01 DxGlMBrrs 65643 12.94 12.03 12.58—.86 DirSPBears 76923 18.83 18.39 18.53+.29 DirDGlBrrs 225128 6.18 5.77 6.03—.29 DxSPOGBls 139370 3.03 2.77 2.99—.17 EQTCorp .12 68649 10.08 9.71 10.02—.15 Enbridge 2.28 88261 33.69 33.09 33.47+.01 EnCanag .07 207763 4.38 4.27 4.37—.07 EndvSilvg 68284 3.09 2.74 3.05+.41 ExxonMbl 3.48 98671 68.68 67.63 68.56+.08 FMajSilvg 65265 11.62 11.08 11.28+.40 FordM .60a 263300 9.20 9.04 9.10—.07 FrptMcM .20 180718 9.16 8.88 9.07—.12 GameStop 1.52 90398 4.07 3.66 3.81—.16 Gap .97 87653 15.73 15.11 15.59—.20 GenElec .04 676421 8.39 8.08 8.33+.08 Gerdau .02e 241348 3.00 2.93 2.97—.08 GoldFLtd .01e 94057 6.03 5.79 5.80—.14 HPInc .64 78786 18.30 17.97 18.15—.14 Hallibrtn .72 x131255 18.83 18.13 18.76+.10 HarmonyG .05 158539 3.75 3.62 3.67—.04 HeclaM .01e 96647 1.91 1.80 1.89+.11 HPEntn .45e 79075 13.75 13.38 13.49—.33 ICICIBk .19e 69057 10.80 10.69 10.75—.48 iPtShFutn 360275 28.45 27.52 28.19+1.19 iShGold 420422 14.83 14.68 14.79+.23 iSAstla 1.01e 168243 21.58 21.39 21.57—.11 iShBrazil .67e 277190 40.82 39.74 39.93—1.06 iShEMU .86e 75098 37.80 37.56 37.78—.14 iShSwitz .75e 71669 37.27 37.13 37.22—.25 iShSilver 404002 17.94 17.52 17.89+.74 iShChinaLC .87e 169316 39.13 38.91 39.13+.01 iShEMkts .59e 500491 39.95 39.73 39.94—.25 iShiBoxIG 3.87 226834 128.72 127.94 128.33—.47 iShCorUSTr .33 90894 26.68 26.53 26.59 iSh20yrT 3.05 156103 148.67 146.57 147.21—.07 iSEafe 1.66e 339982 63.10 62.78 63.09—.12 iShiBxHYB 5.09 206203 86.72 86.39 86.54—.62 iShR2K 1.77e 206723 148.32 146.00 146.66—2.18 iSUSAMinV .87e 66718 63.87 63.49 63.84+.09 iShREst 2.76e 85820 93.36 92.11 93.36+.90 iShCorEafe 1.56e 77741 59.10 58.82 59.06—.27 Infosyss 92517 11.41 11.22 11.28—.21 Invesco 1.24 64368 15.62 15.30 15.53—.17 iShCorEM .95e 130626 48.01 47.77 47.98—.29 ItauUnHs 186327 8.14 7.85 7.92—.32 JPMorgCh 3.20 98678 108.99 107.32 108.56—1.30 Keycorp .74f 75141 16.47 16.11 16.22—.38 KindMorg 1 123180 20.13 19.90 20.12—.15 Kinrossg 209402 5.32 5.06 5.19+.22 Kroger s .56f 81529 24.13 23.30 24.01+.33 LBrands 1.20 72884 16.63 15.82 15.86—.65 Lannett 79557 11.21 9.53 10.23—.07 LaredoPet 66708 2.48 2.26 2.41—.07 MGM Rsts .48 78498 27.75 26.79 27.09—.97 Macys 1.51 118891 14.65 14.31 14.39—.37 Mallinckdt 124163 2.59 2.26 2.55—.04 MarathnO .20 100382 11.79 11.39 11.77—.07 MarathPts 2.12 80021 49.83 47.62 49.64+.43 Merck 2.20 63889 87.01 86.04 86.65+.18 MorgStan 1.40f 86732 41.09 40.35 40.99—.50 NewmtM .56 77282 40.93 40.00 40.39+.50 NikeB s .88 63608 84.83 83.62 84.67+.17 NokiaCp .19e 195767 4.92 4.84 4.87—.09 NushEnhYl 72083 25.09 24.100 25.05+.06 OasisPet 169066 3.11 2.84 3.05—.07 OcciPet 3.16f 69167 42.98 42.37 42.68—.80 Oracle .96 101279 52.00 51.55 51.89—.17 PG&ECp 2.12f 64180 10.83 10.26 10.57+.12 PetrbrsA 68166 12.23 11.96 12.15—.08 Petrobras 147909 13.51 13.24 13.40—.15 Pfizer 1.44 252595 36.29 35.51 36.12+.57 PrUShSPrs 67521 31.41 30.93 31.09+.36 RangeRs .08 84096 3.73 3.36 3.69+.13 RegionsFn .62 113418 14.49 14.13 14.26—.36 SpdrGold 156094 146.13 144.74 145.75+2.00 S&P500ETF 4.13e 689416 291.58 289.27 290.74—1.71 SpdrITBd .92 70981 35.41 35.29 35.36—.05 SpdLgTrs 66287 42.61 42.03 42.22—.06 SpdrS&PRB .74e 69647 49.71 48.66 48.95—1.17 SpdrOGEx .73e 247017 21.28 20.69 21.16—.41 Schlmbrg 2 x93672 31.86 31.11 31.72—.21 Schwab .68 77546 38.11 37.30 37.96—.31 SnapIncAn 301734 16.40 15.57 15.93+.10 SouthnCo 2.48f 90868 59.80 58.24 59.77+1.51 SwstnEngy 176017 1.68 1.56 1.64+.06 Sprint 100905 6.77 6.62 6.70—.09 Squaren 120471 63.98 60.96 61.13—.71 SPHlthC 1.01e 64378 90.50 89.75 90.07—.53 SPCnSt 1.28e 155516 61.08 60.35 61.07+.35 SPEngy 2.04e 139647 57.32 56.38 57.20—.28 SPDRFncl .46e 599972 26.73 26.41 26.64—.28 SPInds 1.12e 127871 75.80 74.26 74.73—1.03 SPTech .78e 118301 79.57 78.28 78.56—.97 SPUtil 1.55e 213639 63.70 62.49 63.69+1.11 Tapestry 1.35 62562 20.94 20.23 20.44—.21 TevaPhrm .73e 140472 6.98 6.71 6.95+.05 Transocn 169675 4.51 4.22 4.48—.07 Twitter 161606 43.77 41.64 41.96—.69 UberTchn 121609 32.53 30.67 30.70—1.87 USOilFd 280629 11.27 10.99 11.22—.24 USSteel .20 90116 10.86 10.48 10.68—.39 Valaris 70500 4.62 4.21 4.60—.06 ValeSA .29e 166127 11.04 10.83 10.91—.09 VanEGold .06e 635571 30.76 30.12 30.37+.51 VEckOilSvc .47e 81613 11.38 11.05 11.34—.13 VanEJrGld 146844 42.54 41.64 42.02+.97 VangEmg 1.10e 141469 40.19 39.95 40.19—.21 VangFTSE 1.10e 101640 39.97 39.77 39.93—.16 Vereit .56f 97526 9.82 9.69 9.81+.06 VerizonCm 2.41 104871 58.19 57.59 58.04—.12 WPXEngy 84333 10.54 10.14 10.46—.30 WellsFargo 2.04f 172407 46.34 45.48 46.09—.48 WhitngPetrs 84167 6.44 6.00 6.27—.36 Yamanag .02 170636 3.76 3.62 3.67+.06 Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.