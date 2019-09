BC-150-actives-f The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Wednesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 117852 2.44 2.27 2.34+.07 AT&TInc 2.04 223595 37.56 37.24 37.38 AbbVie 4.28 59268 73.24 72.02 72.09—.86 Alibaba 117971 176.99 171.72 176.66+5.11 AlpAlerMLP 1.35e 185769 9.27 9.15 9.21—.11 Altria 3.36f 260577 41.65 39.44 40.56—.17 Ambev .05e 231061 4.73 4.61 4.73+.09 Annaly 1e 89057 8.97 8.87 8.93+.03 AnteroRes 1 81459 3.38 3.18 3.29—.07 AuroraCn 161759 4.87 4.51 4.76 BPPLC 2.44 120962 38.21 37.70 38.17+.04 BakHuGE .72 89508 24.29 23.35 24.29+.64 BcoSantSA .21e 117891 3.97 3.87 3.95+.04 BkofAm .72f 458564 29.41 28.78 29.25+.31 BarrickGld 2.82e 134082 18.76 17.99 18.18—.63 BlackBerry 220593 5.83 5.40 5.57—.24 Blackstone 2.07e 100126 53.11 52.03 52.84+.04 BrMySq 1.64 70807 50.23 49.69 49.84—.17 CallonPet 567392 4.62 4.40 4.60+.05 CntryLink 1 74403 12.99 12.66 12.92+.19 ChesEng 369510 1.45 1.38 1.42—.01 CgpVelLCrd 141755 11.83 11.18 11.77—.29 CgpVelICrd 267329 5.15 4.89 4.92+.11 Citigroup 2.04f 122610 69.70 67.87 69.38+1.48 ClevCliffs .24 85959 7.62 7.23 7.58+.33 CocaCola 1.60 102886 54.48 54.00 54.17—.13 Coeur 87538 5.98 5.37 5.44—.54 ConAgra .85 69231 30.29 29.66 29.90+.34 ConocoPhil 1.22 58460 59.50 58.30 59.48+.18 DenburyR 114775 1.27 1.13 1.19 DiamRk .50 78898 10.48 10.25 10.44+.12 DxGBull 121022 37.45 32.98 33.82—4.01 DxGlMBr 96750 14.72 12.97 14.51+1.70 DirDGlBr 234321 7.05 6.31 6.89+.64 DxSPOGBl 107882 3.68 3.45 3.66+.03 Disney 1.76 66101 133.42 131.22 133.09+1.12 ElancoAn 75419 27.74 26.64 26.98—.57 EnCanag .07 157835 4.78 4.61 4.68—.04 EgyTrnsfr 1.22 115719 13.31 13.05 13.25—.02 EntProdPt 1.75f 81749 28.79 28.44 28.69—.20 ExxonMbl 3.48 80495 71.47 70.82 71.35+.21 FMajSilvg 60226 10.47 9.78 10.00—.53 FordM .60a 205481 9.23 9.09 9.20+.09 FrptMcM .20 234323 10.18 9.81 10.07+.06 GameStop 1.52 121673 5.55 5.08 5.20+.19 GenElec .04 439141 9.20 8.94 9.16+.19 GenMotors 1.52 84312 37.25 36.44 37.11+.34 Gerdau .02e 68594 3.13 2.99 3.09+.04 GoldFLtd .01e 115720 5.50 5.34 5.43—.03 HPInc .64 173408 18.52 18.18 18.41+.26 Hallibrtn .72 105710 19.48 19.09 19.44—.05 HarmonyG .05 71933 3.36 3.12 3.14—.23 HeclaM .01e 85747 2.08 1.94 2.00—.07 HPEnt .45e 80875 14.67 14.19 14.59+.34 HostHotls .85a 97906 17.24 17.05 17.06—.04 ICICIBk .19e 86365 12.36 12.21 12.34—.04 iPtShFut 433352 24.97 23.40 23.61—.55 iShGold 310834 14.64 14.35 14.39—.27 iShBrazil .67e 147169 42.02 41.04 41.96+.29 iShSilver 295418 17.35 16.67 16.71—.73 iShChinaLC .87e 185173 40.23 39.85 40.18+.14 iShEMkts .59e 434299 41.27 40.79 41.18—.03 iShiBoxIG 3.87 143523 127.36 126.63 126.76—.72 iSh20yrT 3.05 143382 143.55 141.14 141.47—2.10 iSEafe 1.66e 213459 65.05 64.56 64.95—.19 iShiBxHYB 5.09 151421 87.29 87.03 87.23—.09 iShR2K 1.77e 220507 154.36 151.80 154.10+1.67 iSUSAMinV .87e 88106 64.09 63.73 64.02+.07 iShREst 2.76e 83211 93.27 92.61 93.00+.07 iShCorEafe 1.56e 77317 61.01 60.55 60.94—.16 Infosys 172868 11.15 11.03 11.06+.02 iShJapan 58355 57.25 56.82 57.20+.23 iShCorEM .95e 150027 49.53 49.00 49.45—.06 ItauUnHs 122711 8.37 8.14 8.32+.13 JPMorgCh 3.20 94158 118.36 117.12 118.00+.67 JeffrFn .50 643464 20.28 19.50 19.68—.14 Keycorp .74f 83369 18.04 17.66 17.90+.25 KindMorg 1 75204 20.66 20.47 20.51—.06 Kinrossg 170835 5.47 5.12 5.15—.28 Kroger .56f 88865 26.13 25.76 25.77—.04 Lannett 58908 11.83 10.94 11.47—2.43 Macys 1.51 92865 15.82 15.21 15.54+.28 MarathnO .20 133344 12.37 11.94 12.32+.10 MarathPt 2.12 172018 60.35 58.05 60.15+4.67 McDerI 302859 2.08 1.81 2.08—.07 Medtrnic 2.16 67485 109.76 106.73 107.62—2.14 Merck 2.20 70301 84.03 82.95 83.10—.50 MorgStan 1.40f 69406 43.16 42.35 43.04+.50 NewmtM .56 59703 40.20 39.11 39.57—.72 NikeB .88 253913 92.79 90.15 90.81+3.63 NokiaCp .19e 158174 5.08 5.01 5.07—.03 OasisPet 88642 3.71 3.39 3.60+.01 Oracle .96 116341 53.95 52.89 53.84+.49 PG&ECp 2.12f 99190 11.10 10.63 10.77—.16 PPLCorp 1.65 58187 31.59 31.09 31.15—.43 Petrobras 92962 14.48 14.09 14.46+.06 Pfizer 1.44 192730 36.35 35.70 35.90—.11 PhilipMor 4.68f 204576 77.88 75.08 75.28+3.72 ProctGam 2.98 58400 123.83 122.95 123.02—.59 PrUShSP 66436 30.00 29.24 29.33—.48 QEPRes .08 58604 4.22 4.05 4.11—.11 RangeRs .08 71963 4.47 4.21 4.44+.04 SpdrGold 119932 144.29 141.44 141.83—2.68 SpdEMkt 70807 34.79 34.39 34.71+.05 S&P500ETF 4.13e 732417 298.11 294.33 297.62+1.75 SpdrBiot .44e 68865 80.34 78.92 79.28—.50 SpdrS&PRB .74e 59505 53.62 52.56 53.49+.93 SpdrOGEx .73e 186860 23.13 22.63 23.08+.03 Schlmbrg 2 114673 35.55 34.83 35.24—.32 Schwab .68 73653 42.34 41.68 41.80+.01 SlackTcn 130599 23.24 21.43 22.73—.47 SnapIncA 293446 17.21 16.48 17.11+.07 SwstnEngy 138956 2.09 2.00 2.05—.01 Sprint 214429 6.39 6.25 6.34—.03 Square 101769 58.89 56.23 58.51+1.01 STAGIndl 1.39 67528 29.39 28.75 29.26—.44 SPHlthC 1.01e 79578 90.76 90.10 90.23—.44 SPCnSt 1.28e 176285 61.15 60.67 60.85+.04 SPEngy 2.04e 101246 60.50 59.91 60.43+.10 SPDRFncl .46e 535730 28.14 27.81 28.09+.23 SPInds 1.12e 100028 77.87 77.07 77.72+.50 SPTech .78e 119630 80.90 78.89 80.68+.95 SPUtil 1.55e 162348 64.66 64.24 64.59—.04 TaiwSemi .73e 68173 45.10 44.00 45.01+.89 Tapestry 1.35 67807 25.85 25.22 25.36+.21 Technip .13 58653 24.45 23.43 24.36+.33 TevaPhrm .73e 112224 7.08 6.86 6.96—.08 Transocn 201053 5.35 5.09 5.11—.30 Twitter 98183 42.78 41.18 42.50+1.08 UberTchn 78760 31.72 30.76 31.68+.38 USOilFd 216438 11.82 11.60 11.80—.10 USSteel .20 169192 11.50 10.65 11.45+.74 ValeSA .29e 164384 11.49 11.13 11.47+.26 VanEGold .06e 974232 29.39 28.21 28.43—1.06 VEckOilSvc .47e 75084 12.31 11.100 12.26 VanEJrGld 236262 40.59 38.72 38.91—1.87 VangSTBd 1.08e 59019 80.82 80.64 80.65—.19 VangTSM 2.17e 61443 151.91 149.92 151.66+.95 VangREIT 3.08e 70891 93.05 92.41 92.83+.18 VangEmg 1.10e 138639 40.73 40.29 40.67+.04 VangFTSE 1.10e 153225 41.06 40.73 41.02—.07 Vereit .56f 279358 9.86 9.70 9.73+.02 VerizonCm 2.46f 82053 60.66 60.11 60.27—.24 Visa 1 78183 175.67 172.39 175.28+.80 WPXEngy 61619 10.67 10.32 10.63+.10 WellsFargo 2.04f 213628 49.54 48.65 49.26+.61 WstnUnion .80 86099 22.37 21.82 22.34+.43 WhitngPet 67735 8.97 8.33 8.93+.13 WmsCos 1.52 66075 24.45 24.16 24.40+.11 Yamanag .02 171445 3.63 3.40 3.44—.19 Copyright © 2019 The Associated Press. 