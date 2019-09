BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 25604 37.86 37.53 37.80+.37 AlamosGld .02 8511 6.06 5.88 6.03—.08 Alibaba 37251 170.20 167.91 169.37+3.39 AlpAlerMLP 1.35e 14582 9.14 9.09 9.11—.01 Altria 3.36f 15970 40.61 40.20 40.60+.47 Ambev .05e 16270 4.72 4.67 4.69—.01 AnglogldA 6980 18.87 18.33 18.74—.31 Annaly 1e 15182 8.75 8.70 8.71—.04 AnteroRes 1 13424 3.24 3.09 3.12—.16 AuroraCn 29606 4.60 4.45 4.46—.16 Avon 18698 4.56 4.52 4.52—.05 BPPLC 2.44 6967 38.25 38.05 38.24—.02 BcoSantSA .21e 13567 4.01 3.99 4.00+.01 BkofAm .72f 56200 29.52 29.08 29.13—.23 BarrickGld 2.82e 23475 17.55 17.12 17.49—.24 BlackBerry 10044 5.28 5.19 5.19—.08 Blackstone 2.07e 13895 50.17 48.53 49.31—.91 BostonSci 8917 40.81 40.22 40.67+.36 BrMySq 1.64 18487 51.33 50.32 51.31+1.09 Brookdale 8726 7.57 7.40 7.55+.15 BrkfdAsg .64 11644 53.30 52.46 52.93—1.02 CabotO&G .36f 7518 17.63 17.37 17.61+.08 CallonPet 9059 4.42 4.26 4.31—.14 CanopyGr 8901 23.75 22.76 22.78—1.05 CenterPnt 1.15f 6790 30.26 30.03 30.11+.11 ChesEng 54997 1.40 1.37 1.40 Chevron 4.76 7518 119.42 118.45 118.76+.16 CgpVelLCrd 35355 11.05 10.80 10.95—.41 CgpVelICrd 36157 5.35 5.23 5.28+.17 Citigroup 2.04f 7679 69.90 69.01 69.12—.34 ClevCliffs .24 16360 7.18 6.98 7.05—.08 Cloudera 6838 8.87 8.51 8.77—.02 CocaCola 1.60 10810 54.45 54.15 54.39+.08 Coeur 9872 5.15 5.00 5.05—.16 ColonCap 11292 6.14 5.95 5.97+.07 DenburyR 6597 1.22 1.18 1.20—.02 DxGBull 21244 29.97 28.31 29.63—.71 DxGlMBr 12543 17.10 16.28 16.55+.64 DirSPBear 7533 17.33 17.20 17.24—.17 DirDGlBr 44011 8.16 7.75 7.84+.20 DxSPOGBl 12863 3.35 3.22 3.28—.10 EldrGldgrs 7037 7.82 7.56 7.72—.16 EnCanag .07 32081 4.62 4.50 4.52—.09 EndvSilvg 7473 2.42 2.31 2.40—.06 EgyTrnsfr 1.22 7840 13.16 13.08 13.10—.01 ErosIntl 6983 1.90 1.75 1.83+.04 ExxonMbl 3.48 8498 71.45 71.17 71.34—.14 FMajSilvg 18815 9.48 9.13 9.40—.23 FordM .60a 23301 9.18 9.10 9.13+.05 FrptMcM .20 9144 9.68 9.56 9.59—.06 GameStop 1.52 12680 5.64 5.41 5.46+.12 GenElec .04 48616 9.10 8.95 8.98—.06 GlaxoSKln 2.89e 6884 43.18 42.85 43.15+.81 GoldFLtd .01e 12460 5.07 4.90 5.03—.06 HPInc .64 16279 18.88 18.60 18.81+.28 Hallibrtn .72 12276 18.82 18.55 18.78+.05 HarmonyG .05 15060 2.90 2.84 2.88—.04 HeclaM .01e 10589 1.91 1.83 1.83—.11 HPEnt .45e 9285 15.09 14.99 15.04+.04 HostHotls .85a 11257 17.28 17.13 17.24+.13 Huya 9441 24.88 24.06 24.19+.30 IAMGldg 1.52f 26300 3.59 3.50 3.56—.10 ICICIBk .19e 9528 12.26 12.18 12.19—.28 iPtShFut 34151 24.21 23.82 23.90—.56 iShGold 26293 14.23 14.17 14.22—.10 iShBrazil .67e 17682 42.17 41.99 42.04—.19 iShHK .61e 6549 22.79 22.75 22.79+.15 iShSilver 36782 16.08 16.00 16.05—.31 iShChinaLC .87e 30322 39.94 39.83 39.92+.47 iShEMkts .59e 45093 41.03 40.93 41.01+.37 iShiBoxIG 3.87 12228 127.13 126.86 127.10+.04 iSh20yrT 3.05 11509 142.35 141.84 142.32—.41 iSEafe 1.66e 20129 65.13 64.95 65.10+.13 iShR2K 1.77e 18344 151.70 151.28 151.44+.28 iShCorEafe 1.56e 7865 61.08 60.91 61.06+.15 Infosys 17680 11.42 11.32 11.33+.12 iShCorEM .95e 15543 49.27 49.15 49.24+.41 JPMorgCh 3.20 11875 118.77 117.51 117.62—.10 KKR 1.31e 10231 27.39 26.70 26.99—.34 Kinrossg 34047 4.75 4.62 4.73—.08 LVSands 3.08 7665 57.83 57.25 57.75+.64 MSGNetw 7205 16.70 16.41 16.48+.16 Macys 1.51 13979 15.45 15.18 15.32+.03 Mallinckdt 24194 2.37 2.23 2.31+.06 MarathnO .20 8110 12.19 12.07 12.17—.03 MarathPt 2.12 31469 62.21 61.14 61.52—.90 McDerI 11753 2.08 2.01 2.04+.04 McEwenM .01 7680 1.67 1.61 1.64—.02 Merck 2.20 10136 85.10 83.21 84.96+2.05 Meritor 7664 18.11 17.85 18.04+.17 Nabors .24 14338 1.93 1.81 1.83—.11 NewmtM .56 8313 38.36 37.56 38.19—.21 NikeB .88 9277 93.34 92.50 93.03+.72 NobleCorp .08 7159 1.33 1.25 1.28—.04 NokiaCp .19e 33121 5.08 5.05 5.08+.04 OasisPet 15589 3.61 3.41 3.47+.01 Oracle .96 13155 54.71 54.05 54.60+.51 PG&ECp 2.12f 11677 10.13 9.62 9.64—.48 Pfizer 1.44 21282 36.31 36.02 36.21—.01 Pinterestn 20698 26.55 25.57 25.70—.80 Pretiumg 11107 11.87 11.43 11.80—.17 PrUCrude 7497 16.88 16.62 16.78—.42 ProShSP 9873 26.22 26.15 26.17—.09 PrUShSP 8992 29.71 29.53 29.58—.23 RangeRs .08 7738 3.99 3.87 3.97—.05 RegionsFn .62 7260 16.05 15.84 15.87—.09 SpdrGold 11854 140.21 139.69 140.10—.96 S&P500ETF 4.13e 61149 296.71 295.92 296.44+1.04 SpdrBiot .44e 8247 76.74 75.92 76.35—.10 SpdrOGEx .73e 22169 22.43 22.15 22.26—.25 Schlmbrg 2 8546 34.27 33.81 34.01—.32 SlackTcn 14681 22.89 22.26 22.72+.66 SnapIncA 50878 16.02 15.40 15.74—.28 SwstnEngy 17748 2.01 1.96 1.99—.06 Sprint 19399 6.09 5.99 6.04—.01 Square 9783 61.58 60.85 61.33+.58 SPHlthC 1.01e 11822 90.17 89.39 90.10+.77 SPCnSt 1.28e 13825 61.44 61.16 61.42+.30 SPEngy 2.04e 14844 59.59 59.25 59.39—.24 SPDRFncl .46e 34709 28.17 28.01 28.04—.03 SPInds 1.12e 7220 77.88 77.61 77.72+.20 SPTech .78e 8409 80.25 79.92 80.12+.43 SPUtil 1.55e 16153 65.07 64.69 64.99+.29 TALEduc 9375 34.69 34.22 34.41+.64 TaiwSemi .73e 13011 46.74 46.12 46.36+.85 Tapestry 1.35 7427 26.23 25.74 25.75—.25 Tenaris .69e 7260 21.27 21.11 21.16—.17 TevaPhrm .73e 17775 6.93 6.73 6.77—.15 ThorInds 1.56 9111 57.83 53.89 57.29+8.37 Transocn 20120 4.51 4.37 4.43—.10 Twitter 8560 41.48 41.03 41.34—.01 UberTchn 8198 30.74 30.17 30.61+.32 USNGas 11146 20.21 19.99 20.09—.45 USOilFd 28952 11.55 11.46 11.52—.14 USSteel .20 15600 11.35 11.02 11.08—.25 UtdTech 2.94 7309 137.19 136.17 136.37—.03 UtdhlthGp 4.32 8298 215.16 213.12 215.00—.26 ValeSA .29e 12957 11.38 11.29 11.31—.13 VanEGold .06e 51895 27.35 26.84 27.24—.21 VnEkRus .01e 7153 22.95 22.85 22.94—.04 VEckOilSvc .47e 7721 11.80 11.64 11.70—.16 VanEJrGld 13118 37.43 36.80 37.25—.35 VangEmg 1.10e 21056 40.43 40.33 40.41+.27 VangEur 1.71e 8670 53.65 53.47 53.62+.20 VangFTSE 1.10e 9956 41.07 40.93 41.05+.12 Vereit .56f 16856 9.90 9.68 9.85+.20 VerizonCm 2.46f 9139 60.73 60.41 60.72+.42 WellsFargo 2.04f 33385 50.85 50.27 50.40—.31 WhitngPet 11039 7.88 7.58 7.78—.17 Yamanag .02 25811 3.25 3.14 3.22—.06 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 