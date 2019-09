BC-150-actives-e The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 13407 2.36 2.29 2.33+.04 AT&TInc 2.04 23474 37.70 37.46 37.62+.24 AbbVie 4.28 12515 74.66 73.92 74.43+.40 Alibaba 16188 176.50 174.70 175.32+.32 AlpAlerMLP 1.35e 9940 9.19 9.11 9.14—.03 Altria 3.36f 8867 40.73 40.40 40.58—.09 Ambev .05e 7769 4.70 4.67 4.68—.01 AnglogldA 7712 19.26 18.72 19.16—.91 Annaly 1e x26177 8.76 8.68 8.73+.02 ArcelorM .10p 8425 14.29 14.04 14.23+.20 AuroraCn 26162 4.71 4.60 4.65—.09 BPPLC 2.44 7787 38.33 38.06 38.27+.02 BakHuGE .72 9462 24.29 23.71 24.13+.20 BcoSantSA .21e 12658 3.99 3.97 3.98+.05 BkofAm .72f 80805 29.71 29.39 29.55+.42 BkNYMel 1.24f 22849 46.14 44.58 44.63—2.01 BarrickGld 2.82e 27286 17.78 17.57 17.59—.51 BlackBerry 12124 5.46 5.31 5.35—.11 Blackstone 2.07e 14214 52.80 50.68 51.15—1.49 BoxInc 8828 16.43 16.00 16.03—1.03 BrMySq 1.64 24219 50.42 49.98 50.24+.27 CVSHealth 2 8322 62.28 61.79 61.88+.29 CallonPet 14929 4.56 4.41 4.51—.03 CanopyGr 7340 24.41 23.71 23.96—.78 Carnival 2 15816 44.21 43.09 43.77—.18 CntryLink 1 8751 12.82 12.61 12.68+.14 ChesEng 84694 1.43 1.37 1.42+.01 Chevron 4.76 6895 120.14 119.10 120.13—.03 CgpVelLCrd 51889 11.38 11.05 11.25—.50 CgpVelICrd 54490 5.22 5.09 5.15+.21 Citigroup 2.04f 15628 70.36 69.72 70.10+.99 ClevCliffs .24 8814 7.43 7.31 7.38—.01 CocaCola 1.60 6877 54.64 54.25 54.38—.01 Coeur 12996 5.20 5.05 5.18—.11 DenburyR 18950 1.21 1.14 1.19+.02 DrGMBllrs 7213 65.62 62.90 64.80—2.67 DxGBull 24682 31.06 30.08 30.76—1.90 DxGlMBr 20309 16.25 15.64 15.81+.70 DirSPBear 6997 17.20 16.98 17.16+.01 DirDGlBr 53020 7.71 7.49 7.57+.45 DxBiotBll 6437 32.61 31.48 32.05+.13 DxSPOGBl 15821 3.43 3.25 3.37—.06 DrxSCBull .41e 6612 57.73 56.75 56.92+.04 Disney 1.76 7723 131.00 130.01 130.60—.67 EldrGldgrs 14970 7.76 7.06 7.70—.16 EnCanag .07 20617 4.64 4.53 4.61—.03 EndvSilvg 11977 2.48 2.41 2.46—.07 EgyTrnsfr 1.22 14447 13.15 13.05 13.08—.02 EnersisAm .21e 7222 9.03 8.93 8.100+.07 ErosIntl 22110 2.23 1.94 1.94—.05 ExxonMbl 3.48 7103 71.35 70.63 71.27+.30 FMajSilvg 13500 9.65 9.44 9.55—.35 FordM .60a 21034 9.20 9.12 9.16+.02 FortunaSlv 7183 3.29 3.18 3.28—.04 FrptMcM .20 22378 9.89 9.79 9.80+.00 GenElec .04 55236 9.14 8.99 9.12+.10 GoldFLtd .01e 22546 5.24 5.08 5.22—.04 GraphPkg .30 8227 14.73 14.38 14.47+.28 HPInc .64 17387 18.67 18.49 18.52+.10 Hallibrtn .72 10344 19.32 19.02 19.20—.07 HarmonyG .05 24012 3.04 2.95 3.02—.09 HeclaM .01e 11713 1.90 1.82 1.90—.02 HPEnt .45e 6972 14.96 14.69 14.88+.25 IAMGldg 1.52f 11561 3.69 3.60 3.65—.08 ICICIBk .19e 11706 12.71 12.60 12.62 iPtShFut 25597 23.79 23.46 23.71—.11 iShGold 33766 14.28 14.22 14.25—.14 iShSilver 65207 16.31 16.19 16.27—.40 iShChinaLC .87e 17625 39.97 39.85 39.87—.05 iShEMkts .59e 70187 41.21 41.10 41.12—.05 iSh20yrT 3.05 15062 142.51 142.15 142.39+.01 iSEafe 1.66e 15515 65.21 65.09 65.13—.07 iShRsMds 6936 56.28 55.97 56.01—.01 iShR2K 1.77e 19772 153.22 152.32 152.51+.13 iShREst 2.76e 7433 94.04 93.42 93.61—.15 iShCorEafe 1.56e 7118 61.14 61.03 61.06—.09 Infosys 9849 11.17 11.06 11.10—.03 iShJapan 14210 56.77 56.63 56.65—.65 iShCorEM .95e 50686 49.51 49.36 49.38—.07 JPMorgCh 3.20 16380 118.64 117.92 118.12+1.09 JohnJn 3.80 9515 129.00 126.70 128.62—.23 KindMorg 1 7147 20.67 20.47 20.64+.12 Kinrossg 36677 4.94 4.80 4.84—.26 LVSands 3.08 38491 59.25 58.26 58.54+2.66 LatamAir 22202 12.00 11.57 11.61+2.60 MGM Rsts .48 6587 28.11 27.65 27.71+.03 Macys 1.51 19347 15.73 15.34 15.50+.25 Mallinckdt 9285 2.32 2.17 2.22—.07 MarathnO .20 12318 12.07 11.75 12.02+.08 MarathPt 2.12 17418 62.75 60.85 62.22+1.38 McDerI 16833 2.20 2.06 2.08—.12 McEwenM .01 7598 1.69 1.64 1.67—.01 Nabors .24 9206 2.05 1.90 1.98+.02 NewMedia 1.52 6947 8.99 8.83 8.90+.11 NewmtM .56 10874 38.71 38.33 38.35—1.02 NikeB .88 9392 92.45 91.61 92.16—.01 NokiaCp .19e 31110 5.09 5.05 5.09+.10 OasisPet 10713 3.68 3.45 3.59+.01 Oracle .96 12036 54.60 54.08 54.30+.34 PG&ECp 2.12f 9524 10.62 10.35 10.39—.32 Petrobras 6985 14.62 14.50 14.60+.03 Pfizer 1.44 17646 36.16 35.72 36.05+.27 Pinterestn 7036 27.45 26.37 26.69—.70 PrUCrude 12307 17.23 16.90 17.09—.50 PrUShSP 10630 29.54 29.30 29.49+.03 Qudian 11286 7.00 6.84 6.91 RangeRs .08 13012 4.03 3.90 3.92—.18 RegionsFn .62 12333 16.29 16.01 16.12+.23 RiteAidrs 6450 7.94 7.50 7.56—.27 SpdrGold 20251 140.70 140.16 140.46—1.33 S&P500ETF 4.13e 54441 297.95 296.70 296.93—.07 SpdrBiot .44e 11055 77.63 76.71 77.18+.14 SpdrS&PRB .74e 16196 54.00 53.17 53.56+.71 SpdrOGEx .73e 43519 22.60 22.23 22.49—.15 Schlmbrg 2 9720 34.76 34.23 34.58+.04 SibanyeG .14r 7440 5.59 5.43 5.57—.05 SnapIncA 18901 17.10 16.79 16.89—.11 SocCapH 8652 10.68 10.64 10.67+.04 SwstnEngy 14959 2.01 1.95 1.99—.03 Sprint 23451 6.19 6.09 6.14—.06 Square 13370 61.25 60.66 60.82+.02 SPHlthC 1.01e 10535 90.07 89.66 89.75+.02 SPCnSt 1.28e 12950 61.36 61.14 61.18—.01 SPEngy 2.04e 17188 59.87 59.20 59.74+.10 SPDRFncl .46e 76563 28.29 28.16 28.21+.25 SPTech .78e 8789 80.94 80.36 80.45—.32 SPUtil 1.55e 19702 65.06 64.53 64.72—.21 TaiwSemi .73e 17314 46.46 46.00 46.35—.12 TevaPhrm .73e 29562 6.83 6.55 6.74+.20 TotalSA 2.71e 15713 51.93 51.61 51.84+.15 Transocn 28281 4.76 4.57 4.70—.03 TriPointe 8095 14.96 14.80 14.86+.01 Twitter 8692 42.67 41.94 42.03—.41 UberTchn 13780 31.90 31.10 31.12—.45 USOilFd 58642 11.67 11.56 11.62—.18 USSteel .20 21755 11.69 11.26 11.60+.30 ValeSA .29e 10485 11.56 11.49 11.52+.08 VanEGold .06e 77370 27.66 27.38 27.60—.51 VnEkSemi .58e 6868 120.22 118.95 119.21—1.42 VEckOilSvc .47e 19030 12.05 11.81 11.97—.02 VanEJrGld 21185 37.96 37.45 37.86—.43 VangREIT 3.08e 6962 93.91 93.29 93.48—.13 VangEmg 1.10e 24227 40.69 40.57 40.60—.06 VangFTSE 1.10e 11246 41.12 41.03 41.05—.07 Vereit .56f x17925 9.85 9.64 9.67—.11 VivintSolar 13566 6.53 5.86 6.30—.39 WellsFargo 2.04f 141310 51.41 50.25 51.18+2.31 WstnUnion .80 10267 22.95 22.77 22.89+.45 WhitngPet 8375 8.42 8.09 8.26—.13 Yamanag .02 x42045 3.31 3.20 3.22—.16 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 