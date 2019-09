BC-150-actives-e The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 20787 2.40 2.28 2.35—.08 AT&TInc 2.04 38832 37.80 37.48 37.58—.33 AbbVie 4.28 7235 72.96 72.05 72.78+.39 AlcoaCp 6884 21.31 20.44 21.23—.47 Alibaba 30425 181.33 178.02 178.08—4.43 AlpAlerMLP 1.35e 16315 9.45 9.41 9.41—.03 Altria 3.36f 11063 41.19 40.52 41.19+.38 Ambev .05e 18075 4.67 4.63 4.67+.04 Annaly 1e 19950 8.100 8.93 8.98+.03 AnteroRes 1 6265 3.83 3.68 3.79—.03 ArcelorM .10p 7689 14.40 14.21 14.22—.81 AuroraCn 28096 5.14 4.93 5.14+.12 BakHuGE .72 19570 24.27 23.45 24.16+.57 BcBilVArg .27e 8904 5.18 5.15 5.15—.20 BcoBrad .06a 8472 8.08 8.04 8.05—.09 BcoSantSA .21e 26825 3.99 3.95 3.95—.09 BkofAm .72f 75375 29.52 29.27 29.38—.21 BarrickGld 2.82e 21816 18.68 18.48 18.65+.22 BrMySq 1.64 9252 51.03 50.61 51.02+.45 CabotO&G .36f 6519 18.00 17.75 17.95—.10 CallonPet 29989 4.75 4.57 4.64+.11 CanopyGr 6463 25.75 25.02 25.63+.07 ChesEng 62878 1.61 1.55 1.58 Chewyn 8148 27.99 27.06 27.59+1.20 CgpVelLCrd 18787 12.96 12.61 12.61—.39 CgpVelICrd 47997 4.62 4.50 4.62+.15 Citigroup 2.04f 8592 69.54 68.61 69.23—.12 ClevCliffs .24 19674 7.59 7.37 7.44—.30 Coeur 16299 5.54 5.40 5.51+.24 DenburyR 17656 1.33 1.26 1.32+.03 DeutschBk .12e 9885 7.81 7.72 7.72—.27 DrGMBllrs 8116 76.81 74.38 76.79+3.46 DxGBull 23250 36.00 35.00 35.93+1.16 DxGlMBr 19142 14.33 13.82 13.83—.77 DirSPBear 7533 17.15 16.96 17.01 DirDGlBr 33340 6.81 6.62 6.63—.24 DxSPOGBl 21872 4.04 3.85 3.95—.04 ElancoAn 12808 28.03 27.60 27.84+.31 EnCanag .07 26207 4.96 4.86 4.93+.04 EndvSilvg 15387 2.74 2.58 2.72+.23 EgyTrnsfr 1.22 10367 13.76 13.64 13.68—.04 ErosIntl 12532 3.25 3.01 3.18+.19 ExxonMbl 3.48 8257 72.36 71.46 72.25+.17 FMajSilvg 12559 10.66 10.32 10.63+.54 Fitbit 26366 4.37 4.11 4.29+.19 FordM .60a 23216 9.21 9.08 9.18+.01 FortunaSlv 7315 3.67 3.57 3.65+.16 FrptMcM .20 28755 10.54 10.20 10.47—.01 GameStop 1.52 11168 4.75 4.61 4.67—.03 GenElec .04 46153 9.33 9.20 9.28—.09 GenMotors 1.52 7034 37.43 36.57 37.09—.28 GoldFLtd .01e 12688 5.23 5.12 5.22+.05 Hallibrtn .72 9392 20.60 20.23 20.49+.05 HarmonyG .05 13476 3.29 3.23 3.29+.07 HeclaM .01e 30641 2.10 2.00 2.08+.10 HPEnt .45e 6608 14.40 14.26 14.27—.16 IAMGldg 1.52f 7779 3.89 3.77 3.89+.13 ICICIBk .19e 25232 12.49 12.34 12.44+.61 iPtShFut 40456 23.44 22.96 23.07—.22 iShGold 56111 14.57 14.51 14.56+.05 iShBrazil .67e 14735 41.86 41.65 41.78—.43 iShSilver 55346 17.41 17.26 17.39+.59 iShChinaLC .87e 15850 40.45 40.27 40.39—.16 iSCorSP500 4.38e 6671 301.52 300.44 301.20—.02 iShEMkts .59e 98226 41.62 41.41 41.54—.08 iShiBoxIG 3.87 13820 127.58 127.33 127.52+.35 iSh20yrT 3.05 21164 142.98 142.22 142.88+.99 iSEafe 1.66e 25550 65.30 65.16 65.21—.35 iShiBxHYB 5.09 10733 87.51 87.41 87.50+.02 iShR2K 1.77e 26710 155.69 154.56 155.19—.24 iShREst 2.76e 8653 93.89 93.41 93.86+.29 iShCorEafe 1.56e 8183 61.21 61.01 61.13—.30 Infosys 45470 11.04 10.81 11.02—.33 IronMtn 2.44 6643 32.16 31.61 32.10+.10 iShJapan 8345 56.85 56.69 56.80—.15 iSTaiwn 7676 36.46 36.32 36.42+.06 iShCorEM .95e 18364 49.99 49.74 49.90—.02 ItauUnHs 9897 8.28 8.23 8.23—.11 JPMorgCh 3.20 10108 118.72 117.68 118.25—.65 Keycorp .74f 10223 17.80 17.58 17.65—.12 Kinrossg 26204 5.29 5.22 5.28+.10 LloydBkg .47a 10643 2.65 2.64 2.64—.06 Macys 1.51 16424 15.66 15.17 15.50+.09 Mallinckdt 75012 2.97 2.67 2.68+.24 MarathnO .20 7136 13.15 12.93 13.06—.13 McDerI 89984 2.20 1.96 2.15+.14 Merck 2.20 7612 85.22 84.53 84.91—.25 MobileTele .53e 6517 8.39 8.33 8.36—.01 MorgStan 1.40f 8526 43.51 43.07 43.29—.39 Nabors .24 7891 2.41 2.34 2.35—.03 NobleCorp .08 6781 1.85 1.77 1.83—.05 NokiaCp .19e 53687 5.17 5.14 5.14—.15 NordicAm .11e 8827 2.20 2.03 2.17+.16 OasisPet 12101 4.00 3.81 3.81—.15 Oracle .96 9998 53.82 53.06 53.53+.06 PG&ECp 2.12f 14066 11.97 11.51 11.57—.04 Penney 10358 .95 .91 .93—.02 Petrobras 7223 14.57 14.43 14.51—.04 Pfizer 1.44 14251 36.59 36.24 36.26—.43 ProShSP 6647 26.19 26.09 26.13+.02 PrUShSP 7456 29.53 29.31 29.38+.01 ProUShL20 7715 24.83 24.58 24.61—.34 RangeRs .08 16752 4.79 4.63 4.66—.08 RegionsFn .62 8612 16.01 15.77 15.87—.10 SpdrDJIA 3.98e 6700 269.07 268.07 268.81—.44 SpdrGold 14566 143.54 143.07 143.50+.55 S&P500ETF 4.13e 80765 298.39 297.27 298.07—.21 SpdrS&PRB .74e 8798 53.37 52.74 52.95—.35 SpdrRetl .49e 6446 42.06 41.58 41.92+.14 SpdrOGEx .73e 24996 23.81 23.45 23.64—.15 Schlmbrg 2 8775 37.48 36.60 37.28—.02 SibanyeG .14r 6725 5.37 5.25 5.36+.17 SlackTcn 14356 25.25 24.43 24.50—.87 SnapIncA 29953 17.16 16.94 17.07+.03 SwstnEngy 16023 2.11 2.04 2.05—.04 Sprint 9273 6.60 6.49 6.53—.05 Square 10756 57.45 56.57 56.97—.89 SPMatls .98e 7711 58.36 57.93 58.23—.11 SPCnSt 1.28e 12963 60.68 60.32 60.67+.35 SPEngy 2.04e 16897 61.40 60.80 61.22—.06 SPDRFncl .46e 40747 28.07 27.89 28.00—.08 SPInds 1.12e 9492 77.77 77.22 77.63—.18 SPTech .78e 10658 80.54 80.18 80.37+.11 SpdrRESel 10063 39.33 39.02 39.33+.21 SPUtil 1.55e 14554 63.97 63.72 63.96+.09 TaiwSemi .73e 10322 44.18 43.85 44.10+.23 Tapestry 1.35 7483 25.05 24.82 TaiwSemi .73e 10322 44.18 43.85 44.10+.23 Tapestry 1.35 7483 25.05 24.82 24.88—.26 Target 2.64 6365 109.14 107.21 108.86+2.19 TataMotors 6336 9.25 9.15 9.19—.35 TevaPhrm .73e 18963 7.43 7.26 7.26—.19 Transocn 19528 5.83 5.66 5.74—.08 TurqHillRs 6971 .46 .45 .46—.01 Twitter 10165 43.49 42.85 43.32+.09 UberTchn 8144 32.54 32.06 32.49—.11 USOilFd 25762 12.18 12.08 12.08—.12 USSteel .20 38326 10.78 10.17 10.64—.17 Valaris 6874 6.85 6.39 6.75—.10 ValeSA .29e 13220 11.62 11.48 11.55—.03 VanEGold .06e 68491 28.98 28.71 28.98+.29 VEckOilSvc .47e 13724 12.92 12.65 12.82 VanEJrGld 19951 39.85 39.40 39.84+.60 VangEmg 1.10e 14178 41.61 41.41 41.54+.04 Vereit .56f 17067 9.93 9.80 9.93+.13 VerizonCm 2.46f 7749 60.40 59.93 60.21—.08 Vipshop 6587 9.67 9.41 9.41—.34 Visa 1 6793 174.97 172.79 174.55+.49 WellsFargo 2.04f 14921 48.92 48.31 48.74+.11 WhitngPet 16618 9.83 9.15 9.54—.09 Yamanag .02 18813 3.58 3.50 3.58+.11 ZayoGrp 8201 33.94 33.90 33.93+.03 