BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 34751 2.30 2.18 2.18—.13 AT&TInc 2.04 98624 35.44 34.87 34.87—.53 Alibaba 106596 171.49 164.59 164.64—7.27 AlpAlerMLP 1.35e 91140 9.05 8.90 8.91—.16 Ambev .05e 143390 4.58 4.40 4.40—.19 Annaly 1e 36755 8.99 8.82 8.83—.12 AnteroRes 1 36440 3.47 3.22 3.33—.02 AuroraCn 47715 5.87 5.70 5.70—.09 BPPLC 2.44 32956 36.66 36.22 36.28—.24 BcoBrads .06a 67401 8.01 7.74 7.74—.28 BcoSantSA .21e 110618 3.88 3.79 3.79—.07 BkofAm .72f 364484 27.22 26.78 26.80—.40 BarrickGld 2.82e 97045 19.25 18.73 19.15+.41 Boeing 8.22 66747 369.69 354.35 360.26+5.85 BrMySq 1.64 49735 48.20 47.47 47.69—.17 CVSHealth 2 33115 62.12 60.59 60.63—1.42 CallonPet 59330 4.47 4.15 4.17—.34 CanopyGrn 38733 26.10 24.80 24.90—.23 Cemex .29t 40871 3.22 3.07 3.15+.02 CntryLink 1 33252 11.62 11.29 11.29—.28 ChesEng 300125 1.57 1.44 1.47—.14 CgpVelLCrd 165290 11.48 10.67 10.69—1.17 CgpVelICrd 163488 7.27 6.81 7.26+.66 Citigroup 2.04f 62443 64.13 62.53 62.53—1.38 ClevCliffs .24f 32076 8.23 7.97 7.98—.29 Coeur 42818 5.32 4.99 5.27+.30 DenburyR 63415 1.11 1.02 1.03—.09 DeutschBk .12e 33346 7.19 7.01 7.01—.16 DxGBullrs 63057 39.67 36.02 39.60+4.00 DxGlMBrrs 41323 15.65 13.58 13.59—2.37 DirSPBears 94112 19.46 18.26 19.44+1.09 DirDGlBrrs 116863 7.36 6.60 6.62—.82 DxSPOGBls 106185 3.29 2.92 2.94—.46 DrxSCBulls .41e 31436 54.63 50.73 50.75—3.75 DrxSPBulls 34232 50.00 46.75 46.81—2.96 EQTCorp .12 41102 11.30 10.40 10.46—.90 ElementSol 45913 9.08 8.88 8.91—.12 EnCanag .07 108765 4.22 4.05 4.06—.22 EgyTrnsfr 1.22 48049 13.63 13.27 13.34—.34 ExxonMbl 3.48 36783 69.53 68.09 68.10—1.47 FootLockr 1.52 133870 38.15 35.01 35.12—6.81 FordM .60a 151169 8.99 8.78 8.78—.26 FrptMcM .20 78829 9.18 8.84 8.85—.29 GameStop 1.52 50142 3.90 3.56 3.58—.29 Gap .97 101876 17.99 16.61 16.93—.82 GenElec .04 571576 8.10 7.78 7.78—.41 Gerdau .02e 43789 3.12 2.95 2.95—.09 GoldFLtd .01e 65762 6.03 5.85 5.100+.21 HPInc .64 140705 18.16 17.10 17.66—1.27 Hallibrtn .72 46464 18.58 17.96 17.97—.71 HarmonyG .05 92953 3.57 3.37 3.56+.23 ICICIBk .19e 82435 11.15 10.96 11.11+.43 iPtShFutn 403452 28.39 25.46 28.34+2.59 iShGold 145873 14.63 14.37 14.63+.29 iShBrazil .67e 169124 41.16 39.60 39.60—1.31 iShEMU .86e 32356 37.70 37.12 37.14—.40 iShGerm .60e 38815 26.14 25.77 25.78—.24 iShSilver 140105 16.36 15.98 16.32+.35 iShChinaLC .87e 225528 39.22 38.35 38.36—.70 iShEMkts .59e 345163 39.93 39.06 39.07—.57 iShiBoxIG 3.87 34486 128.60 127.77 128.46+.53 iSh20yrT 3.05 71031 145.60 143.43 145.59+1.99 iSEafe 1.66e 175149 63.01 62.15 62.17—.57 iShiBxHYB 5.09 91043 87.14 86.68 86.69—.26 iShR2K 1.77e 147542 150.11 146.51 146.58—3.45 iShChina .61e 32719 56.27 54.83 54.83—1.27 iSUSAMinV .87e 36677 63.82 62.87 62.88—.78 iShCorEafe 1.56e 36843 59.04 58.25 58.28—.52 Infosyss 31524 11.32 11.19 11.19—.03 iShJapanrs 62387 53.55 52.96 52.97—.43 iSTaiwnrs 36100 34.51 33.90 33.90—.41 iShCorEM .95e 72103 47.97 46.95 46.97—.67 ItauUnHs 171859 8.36 8.05 8.06—.21 JPMorgCh 3.20 40135 108.78 106.07 106.08—2.64 JohnJn 3.80 58111 131.26 127.31 127.41—3.86 KindMorg 1 42595 20.18 19.85 19.87—.33 Kinrossg 83215 4.98 4.68 4.97+.29 LBrands 1.20 61152 18.73 17.78 17.78—1.55 LegacyAcn 51263 10.21 10.19 10.20+.03 LloydBkg .47a 39915 2.43 2.38 2.39—.01 Macys 1.51 79381 15.53 14.95 14.96—.60 MarathnO .20 49179 12.25 11.90 11.93—.34 MorgStan 1.40f 44999 40.40 39.43 39.44—.83 Nabors .24 45496 1.90 1.76 1.78—.12 NewmtM .56 35783 39.70 38.52 39.47+.98 NokiaCp .19e 168307 5.10 5.01 5.01—.06 Nordstrm 1.48a 48501 30.90 29.09 29.09—1.66 OasisPet 54261 3.15 2.89 2.91—.32 OcciPet 3.16f 50139 44.13 42.66 42.67—2.03 Penney 46018 .60 .55 .56—.02 PetrbrsA 36652 12.43 11.89 11.91—.44 Petrobras 81024 13.60 13.06 13.08—.53 Pfizer 1.44 85864 35.35 34.64 34.64—.44 PivotSftn 510227 14.88 14.85 14.87+1.17 PUltSP500s 44112 52.85 49.42 49.43—3.22 ProVixSTrs 43832 23.35 20.94 23.34+2.19 PrUCruders 41987 16.85 16.05 16.06—1.14 ProShtQQQ 35966 28.74 27.96 28.73+.72 ProShSPrs 72358 27.26 26.69 27.26+.54 PrUShSPrs 110819 32.07 30.74 32.07+1.25 Qudiann 48801 8.10 7.75 7.78+.13 RangeRs .08 60410 3.93 3.73 3.77—.18 RegionsFn .62 50789 14.37 13.92 13.93—.32 SpdrDJIA 3.98e 32446 263.19 257.50 257.57—4.99 SpdrGold 115892 144.24 141.64 144.19+2.79 S&P500ETF 4.13e 559022 292.76 286.42 286.42—5.94 SpdrS&PBk .53e 39913 41.24 40.19 40.20—.83 SpdrS&PRB .74e 52002 50.51 49.13 49.13—1.13 SpdrRetls .49e 53265 39.72 38.68 38.69—1.39 SpdrOGEx .73e 143118 21.75 20.93 20.96—1.01 Salesforce 156217 158.42 153.42 153.56+5.32 Schlmbrg 2 47468 33.33 32.43 32.44—1.27 Schwab .68 34161 38.03 36.88 36.88—.99 SnapIncAn 101701 16.07 15.57 15.61—.47 SwstnEngy 75874 1.83 1.72 1.72—.11 Squaren 33536 64.67 62.28 62.28—2.40 SPMatls .98e 41188 56.30 55.14 55.15—1.16 SPHlthC 1.01e 34710 91.04 89.35 89.36—1.50 SPCnSt 1.28e 80415 60.71 59.81 59.86—.77 SPConsum 1.12e 32280 119.34 116.99 117.01—2.66 SPEngy 2.04e 78461 57.75 56.48 56.49—1.41 SPDRFncl .46e 377481 26.79 26.24 26.25—.53 SPInds 1.12e 119678 75.22 73.45 73.46—1.67 SPTech .78e 78910 80.10 77.59 77.61—2.20 SpdrRESel 38680 39.34 38.86 38.87—.20 SPUtil 1.55e 94144 62.46 61.74 61.93—.21 TJX .92f 33592 54.45 53.40 53.44—1.44 Target 2.64f 43407 105.94 104.02 104.06—2.27 TevaPhrm .73e 78124 7.38 7.08 7.09—.17 Transocn 104733 4.63 4.33 4.36—.18 Twitter 51697 42.69 41.16 41.16—1.02 UberTchn 38620 34.23 33.22 33.23—.77 USOilFd 183074 11.39 11.11 11.12—.41 USSteel .20 56791 11.78 11.17 11.17—.64 ValeSA .29e 104355 10.91 10.46 10.46—.31 VanEGold .06e 256100 29.57 28.59 29.55+1.06 VnEkSemi .58e 58309 114.05 109.93 109.94—4.50 VEckOilSvc .47e 48088 11.50 11.07 11.08—.44 VanEJrGld 62066 41.10 39.41 41.10+1.100 VangEmg 1.10e 73693 40.13 39.28 39.30—.55 VangEur 1.71e 32710 52.47 51.74 51.76—.43 VangFTSE 1.10e 52099 39.91 39.36 39.36—.37 Vereit .56f 57698 9.62 9.53 9.54—.05 Vipshop 45304 7.97 7.69 7.78—.24 VMware 26.81p 39183 139.49 135.03 135.04—13.11 WPXEngy 36760 10.44 10.09 10.13—.44 WellsFargo 2.04f 78068 45.65 44.52 44.53—1.09 WhitngPetrs 56937 7.95 7.15 7.20—.90 WTIndia .22e 35524 23.18 22.84 22.87+.52 Yamanag .02 134290 3.59 3.34 3.59+.27 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 