BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 37964 2.31 2.24 2.30+.06 AT&TInc 2.04 101265 34.94 34.41 34.86+.52 AbbVie 4.28 32389 64.81 63.07 64.43+1.45 Alibaba 131645 172.80 168.57 172.77+5.80 AlpAlerMLP 1.35e 53208 8.99 8.85 8.98+.13 Alticen .07e 41250 26.75 26.15 26.60—.31 Altria 3.20 26524 46.62 45.69 46.55+1.06 Ambev .05e 122808 4.74 4.66 4.72+.08 Annaly 1e 39311 9.00 8.88 8.98+.11 AnteroMid .45e 39790 7.82 7.37 7.82+.48 AuroraCn 74011 6.11 5.75 6.04+.37 BPPLC 2.44 30212 36.26 35.99 36.24+.19 BcoBrads .06a 47479 8.37 8.22 8.35+.10 BcoSantSA .21e 64419 3.95 3.86 3.94+.12 BkofAm .72f 311909 27.11 26.44 27.04+.79 BarrickGld 2.82e 96230 18.41 18.02 18.27—.12 BrMySq 1.64 30407 46.86 45.78 46.82+1.07 CVSHealth 2 42871 60.55 59.12 60.24+1.40 CallonPet 113925 4.47 4.25 4.46+.17 CanopyGrn 28400 28.57 27.44 28.39+1.05 Cemex .29t 29695 2.98 2.92 2.95+.06 CntryLink 1 52537 11.15 10.59 11.15+.59 ChesEng 139369 1.37 1.29 1.37+.08 CgpVelLCrd 63772 11.68 11.18 11.56+.16 CgpVelICrd 82303 7.04 6.74 6.82—.11 Citigroup 2.04f 66791 63.40 61.85 63.30+1.98 ClevCliffs .24f 35031 8.23 7.97 8.23+.22 CocaCola 1.60 49212 54.49 53.95 54.29+.42 Coeur 27566 5.06 4.88 5.00—.10 DaVitaInc 33440 58.36 57.51 57.80—.56 DenburyR 29833 1.05 1.00 1.05+.06 DeutschBk .12e 49856 6.85 6.51 6.84+.40 DevonE .32 27961 22.54 21.68 22.51+.89 DxGBullrs 40380 36.31 34.45 35.26—1.49 DirSPBears 47660 19.52 18.97 19.06—.82 DirDGlBrrs 67335 7.78 7.41 7.62+.29 DxSPOGBls 88883 3.19 2.91 3.17+.26 DrxSPBulls 26139 48.22 46.94 47.99+1.89 Disney 1.76 30199 135.50 133.83 135.05+1.64 EnCanag .07 111615 4.22 4.13 4.22+.08 EgyTrnsfr 1.22 48918 13.41 13.16 13.40+.31 ExxonMbl 3.48 45890 68.15 67.27 68.05+.80 FMajSilvg 27260 10.26 9.82 9.94—.33 Fluor .84 29048 17.33 16.79 17.26+.46 FordM .60a 121717 8.97 8.81 8.94+.08 FrptMcM .20 89469 9.20 8.98 9.17+.18 Gap .97 35807 16.12 15.27 16.08+.72 GenElec .04 1492423 8.75 8.37 8.74+.73 GenMotors 1.52 34449 36.79 36.37 36.70+.23 Gerdau .02e 43771 3.10 3.03 3.07+.02 GoldFLtd .01e 41867 5.31 5.18 5.25—.19 GpSuprvin 33419 4.48 4.01 4.17+.25 HPInc .64 28157 19.19 18.83 19.12+.49 Hallibrtn .72 63152 18.71 18.20 18.70+.45 Hanesbdss .60 28189 13.68 13.22 13.67+.56 HarmonyG .05 31673 3.02 2.92 2.94—.07 HeclaM .01e 29152 1.52 1.44 1.48+.02 HPEntn .45e 29955 12.87 12.73 12.81+.13 HostHotls .85a 31892 15.86 15.59 15.84+.24 IAMGldg 1.52f 30332 3.41 3.29 3.37—.03 ICICIBk .19e 27796 11.75 11.62 11.73+.23 iPtShFutn 135625 29.14 28.20 28.34—1.33 iShGold 112092 14.51 14.39 14.46—.13 iShBrazil .67e 111255 41.96 41.33 41.73+.37 iShEMU .86e 34560 37.07 36.68 37.01+.47 iShGerm .60e 26670 25.63 25.35 25.56+.31 iShHK .61e 70902 23.29 23.05 23.26+.57 iShSilver 100971 16.14 15.97 16.01—.12 iShChinaLC .87e 91721 38.68 38.47 38.60+.41 iShEMkts .59e 191298 39.56 39.36 39.55+.55 iShiBoxIG 3.87 57938 127.61 127.07 127.58—.05 iSh20yrT 3.05 96455 146.51 144.84 145.55—1.76 iSEafe 1.66e 100085 62.30 61.86 62.24+.73 iShiBxHYB 5.09 55475 86.13 85.94 86.08+.27 iShR2K 1.77e 123381 148.48 146.11 148.27+2.78 iSUSAMinV .87e 28741 63.09 62.60 62.94+.55 iShCorEafe 1.56e 28390 58.31 57.83 58.25+.64 iShJapanrs 27830 53.43 53.06 53.38+.52 iShCorEM .95e 40728 47.61 47.31 47.52+.60 ItauUnHs x70124 8.71 8.51 8.69+.14 JPMorgCh 3.20 47525 107.82 105.87 107.77+2.57 Keycorp .74f 31989 16.43 16.06 16.39+.47 KindMorg 1 40286 20.08 19.81 20.08+.20 Kinrossg 48847 4.90 4.74 4.77—.14 LloydBkg .47a 29801 2.38 2.35 2.37+.06 Macys 1.51 59467 16.42 16.01 16.26+.10 MarathnO .20 36577 12.46 12.02 12.44+.42 Merck 2.20 31071 85.36 84.15 84.87+1.41 MetLife 1.76 29601 45.63 45.04 45.57+.84 MorgStan 1.40f 41430 40.19 39.42 40.17+1.07 Nabors .24 38802 1.92 1.77 1.91+.13 NewmtM .56 28477 38.62 38.10 38.37—.15 NobleCorp .08 29541 1.19 1.02 1.19+.17 NokiaCp .19e 88196 5.17 5.10 5.15+.09 OasisPet 47460 3.04 2.85 3.04+.14 OcciPet 3.16f 39068 44.80 44.01 44.77+.81 OiSAC 198888 1.40 1.10 1.30—.12 Oracle .96 34181 53.70 53.01 53.55+.96 Pagsegurn 35522 53.43 49.07 51.42+4.90 Penney 52668 .62 .54 .61+.03 PetrbrsA 30413 12.35 12.09 12.19+.05 Petrobras 44471 13.49 13.25 13.35 Pfizer 1.44 90375 35.00 34.49 34.97+.49 PivotSftn 27980 14.08 13.92 14.01+.01 PUltSP500s 34392 50.99 49.63 50.76+2.02 ProctGam 2.98 35800 119.54 117.60 119.04+1.65 ProShSPrs 27300 27.27 27.02 27.06—.37 PrUShSPrs 36635 32.11 31.52 31.61—.90 ProUShL20 33831 24.09 23.59 23.88+.56 QEPRes .08 28669 4.01 3.76 3.100+.24 Qudiann 63220 8.98 8.23 8.53—.16 RangeRs .08 45944 4.08 3.76 4.07+.04 RegionsFn .62 46219 14.05 13.71 14.03+.46 SpdrGold 51370 143.02 141.80 142.46—1.24 S&P500ETF 4.13e 325281 289.09 286.43 288.64+3.99 SpdrS&PRB .74e 30194 49.97 49.03 49.89+1.26 SpdrOGEx .73e 104776 21.46 20.80 21.44+.66 Schlmbrg 2 52207 32.59 31.60 32.58+.93 SnapIncAn 84527 16.19 15.95 15.98—.01 SwstnEngy 69639 1.79 1.68 1.76+.04 Sprint 31443 6.98 6.88 6.91+.05 Squaren 26016 63.21 62.13 62.96+.96 SPHlthC 1.01e 27185 90.79 90.00 90.54+1.09 SPCnSt 1.28e 79685 60.45 59.79 60.17+.64 SPEngy 2.04e 60985 57.01 56.39 56.98+.70 SPDRFncl .46e 214455 26.62 26.24 26.59+.48 SPInds 1.12e 42068 74.22 73.41 74.15+1.26 SPTech .78e 43330 78.44 77.50 78.17+1.35 SPUtil 1.55e 75078 61.57 61.01 61.34+.27 Tapestry 1.35 69535 20.31 18.81 20.26+.81 TevaPhrm .73e 69873 6.39 6.08 6.39+.23 Transocn 86324 4.17 3.86 4.17+.31 Twitter 35068 40.60 40.11 40.56+.47 UberTchn 69827 34.93 33.40 34.79+1.57 USOilFd 124066 11.44 11.28 11.40+.05 USSteel .20 46179 11.42 10.95 11.38+.47 ValeSA .29e 71751 11.11 10.84 10.94—.03 VanEGold .06e 164677 28.61 28.13 28.32—.41 VnEkRus .01e 41981 21.60 21.47 21.51—.10 VanEJrGld 38319 40.10 39.20 39.50—.94 VangEmg 1.10e 54716 39.79 39.55 39.73+.51 VangEur 1.71e 28595 51.55 51.16 51.52+.63 VangFTSE 1.10e 47216 39.44 39.17 39.41+.46 VerizonCm 2.41 40171 56.60 56.07 56.31+.01 Vipshop 78751 7.90 7.37 7.70+.50 WalMart 2.12f 49303 114.93 113.01 113.12+.43 WellsFargo 2.04f 73232 44.49 43.63 44.46+1.08 WhitngPetrs 42885 8.62 8.00 8.57+.31 WmsCos 1.52 43034 23.34 22.95 