BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 32715 2.60…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 32715 2.60 2.45 2.47—.12 AT&TInc 2.04 80143 34.49 34.15 34.19—.35 AbbVie 4.28 27458 65.39 64.29 64.39—1.06 Alibaba 55316 161.99 159.34 159.74—2.48 AlpAlerMLP 1.35e 76316 9.13 9.01 9.06—.03 Altria 3.20 26190 46.60 45.63 45.68—.82 Ambev .05e 140272 5.12 5.05 5.09—.02 Annaly 1e 36689 9.52 9.36 9.39—.15 AnteroRes 1 53744 3.79 3.52 3.64—.12 Aphrian 29150 6.69 6.36 6.49—.22 AstraZens 1.37e 27590 45.28 44.58 44.64+.50 AuroraCn 49860 6.67 6.37 6.46—.19 BPPLC 2.44 38065 37.11 36.75 36.86—.32 BRFSA 28408 9.96 9.63 9.68+.48 BcoBrads .06a 43453 8.93 8.71 8.73—.15 BcoSantSA .21e 81361 4.03 3.99 4.01—.05 BkofAm .72f 210083 28.30 27.97 28.10—.28 BarrickGld 73838 18.37 18.04 18.21+.02 BrMySq 1.64 50401 47.84 47.10 47.18—.12 CVSHealth 2 25919 59.34 58.49 58.91—.13 CallonPet 71102 5.19 4.98 5.17+.13 CapriHld 25170 32.37 31.09 31.23—1.46 Cemex .29t 26330 3.18 3.12 3.13—.05 CntryLink 1 56087 10.84 10.29 10.46—.25 ChesEng 202254 1.47 1.41 1.47 CgpVelLCrd 81093 11.51 11.10 11.35+.98 CgpVelICrd 137033 7.33 7.02 7.14—.76 Citigroup 2.04f 47147 66.57 65.21 65.55—1.20 ClevCliffs .24f 52177 8.83 8.42 8.52—.46 Clouderan 49417 7.13 6.96 7.01—.01 CocaCola 1.60 29253 53.90 53.10 53.16—.53 Coeur 41112 5.80 5.59 5.64+.05 Conduentn 40789 7.54 5.26 5.69—2.98 DXCTchn .84f 126740 39.88 34.61 34.98—16.67 DenburyR 61390 1.11 1.01 1.06—.03 DxGBullrs 45299 41.47 39.91 40.70—.30 DirSPBears 49835 18.97 18.30 18.91+.68 DirDGlBrrs 71459 6.79 6.53 6.66+.07 DxSPOGBls 81329 3.85 3.57 3.70—.05 Disney 1.76 36533 138.17 136.76 137.24—.65 EldrGldgrs 25900 8.48 8.17 8.30—.02 EnCanag .07 77686 4.36 4.23 4.33+.10 EgyTrnsfr 1.22 55204 14.13 13.91 14.06+.03 ExxonMbl 3.48 52145 72.25 70.47 70.62—1.77 Farfetchn 178004 11.30 10.27 10.67—7.58 FMajSilvg 29922 10.88 10.65 10.83+.02 Fitbitn 35874 3.44 3.26 3.42+.09 FordM .60a 208190 9.58 9.42 9.45—.12 FrptMcM .20 74216 10.06 9.74 9.76—.36 GenElec .04 410323 9.48 9.12 9.17—.32 Gerdau .02e 48029 3.39 3.28 3.31—.07 GoldFLtd .01e 32926 6.15 6.05 6.10—.01 Hallibrtn .72 49270 20.03 19.41 19.65—.28 HarmonyG .05 56004 3.03 2.95 3.03+.06 HeclaM .01e 30367 1.73 1.64 1.64—.07 HPEntn .45e 53807 13.55 13.33 13.35—.20 HostHotls .85a 43623 16.95 16.48 16.50—.31 IAMGldg 1.52f 30216 3.60 3.43 3.60+.13 iPtShFutn 177533 27.47 26.18 27.36+1.38 iShGold 123778 14.41 14.30 14.39—.01 iShBrazil .67e 83793 44.48 43.72 43.89—.38 iShEMU .86e 37497 37.82 37.60 37.69—.27 iShGerm .60e 50775 26.30 26.14 26.20—.21 iShHK .61e 29318 23.31 23.09 23.14—.51 iShSilver 97788 15.97 15.78 15.92+.03 iShChinaLC .87e 98890 38.91 38.50 38.57—.61 iShEMkts .59e 287738 40.09 39.70 39.77—.52 iShiBoxIG 3.87 28148 126.35 126.08 126.16—.15 iSh20yrT 3.05 44440 141.55 140.47 141.03+.70 iSEafe 1.66e 78908 63.24 62.79 62.88—.50 iShiBxHYB 5.09 76884 86.35 86.08 86.14—.23 iShR2K 1.77e 79037 152.15 150.03 150.43—2.11 Infosyss 31112 11.26 11.08 11.09—.16 iShJapanrs 39410 53.90 53.39 53.50—.64 iShCorEM .95e 66066 48.21 47.74 47.82—.64 ItauUnHs 53887 9.39 9.19 9.23—.12 JPMorgCh 3.20 32172 109.88 108.29 108.63—1.23 KindMorg 1 30918 20.48 20.27 20.31—.06 Kinrossg 79007 5.17 5.07 5.10—.04 Kroger s .56f 28781 23.45 23.11 23.27—.08 LaredoPet 30144 2.86 2.69 2.79+.10 LloydBkg .47a x25148 2.37 2.34 2.36—.03 Macys 1.51 50409 20.34 19.66 19.68—.64 MarathnO .20 49954 13.14 12.79 12.95+.09 Merck 2.20 25239 85.74 84.72 84.90+.17 MorgStan 1.40f 39992 41.31 40.65 41.03—.24 Nabors .24 70777 2.36 2.14 2.24—.10 NobleCorp .08 36814 1.66 1.49 1.53—.12 NokiaCp .19e 154835 5.43 5.36 5.42+.02 OasisPet 54662 2.90 2.72 2.80—.05 OcciPet 3.16f 31126 47.94 46.80 47.27+.14 Oracle .96 25386 54.47 53.55 53.63—1.02 Penney 40647 .67 .61 .61—.08 PennyMac 1.88 58896 21.77 21.56 21.74—.74 Petrobras 48910 14.81 14.47 14.57—.06 Pfizer 1.44 64977 36.83 36.18 36.23—.64 ProPetrn 56867 13.67 11.59 12.19—5.15 PUltSP500s 26070 53.53 51.54 51.75—1.98 PrUCruders 30626 16.74 16.35 16.59+.97 ProShSPrs 26673 26.99 26.66 26.96+.33 PrUShSPrs 43846 31.48 30.73 31.41+.75 RangeRs .08 46208 4.63 4.29 4.41—.04 RegionsFn .62 30010 14.70 14.49 14.59—.13 RestBrnds 2 60966 74.03 72.60 73.51—3.06 SpdrGold 50538 142.03 140.96 141.79+.06 SpdrEuro50 1.18e 26430 36.46 36.21 36.32—.30 S&P500ETF 4.13e 326410 293.24 289.65 289.97—3.65 SpdrOGEx .73e 143397 22.75 22.17 22.44—.06 Schlmbrg 2 31437 35.29 34.25 34.56—.65 Schwab .68 42378 37.34 36.49 36.60—.85 SnapIncAn 134250 17.10 16.63 16.90+.14 SwstnEngy 81772 2.00 1.88 1.92+.01 Sprint 30228 6.91 6.73 6.86+.01 Squaren 32700 66.12 64.32 64.75—1.52 SPCnSt 1.28e 42107 59.77 58.94 58.99—.66 SPEngy 2.04e 62738 59.94 58.85 59.10—.66 SPDRFncl .46e 163287 27.23 26.90 26.97—.29 SPInds 1.12e 30399 75.83 74.98 75.10—.96 SPTech .78e 51377 79.14 77.89 78.00—1.39 SPUtil 1.55e 44269 61.14 60.67 60.72—.08 SumitMitsu 61730 6.85 6.75 6.77—.11 TJX .92f 25719 53.64 52.90 53.01—.53 TevaPhrm .73e 73525 7.28 6.97 7.01—.29 Transocn 127096 4.63 4.30 4.43—.16 TurqHillRs 31045 .50 .46 .47—.03 Twitter 44063 41.97 40.94 41.09—.98 UberTchn 239773 40.68 38.71 40.27—2.70 UndrArms 33429 21.12 20.01 20.19—.89 USOilFd 167511 11.35 11.20 11.29+.33 USSteel .20 73364 12.58 11.97 12.04—.69 Valaris 44969 4.64 4.28 4.39—.09 ValeSA .29e 92752 11.86 11.59 11.59—.38 VanEGold .06e 152069 29.86 29.49 29.68—.09 VnEkRus .01e 27193 22.54 22.28 22.33—.36 VnEkSemi .58e 37564 112.68 110.69 110.82—2.62 VEckOilSvc .47e 56374 12.30 11.81 11.96—.32 VanEJrGld 34141 42.59 42.02 42.24—.26 VangEmg 1.10e 49061 40.28 39.88 39.95—.54 VangFTSE 1.10e 38087 40.08 39.80 39.85—.34 Vereit .56f 39399 9.74 9.58 9.62—.15 VerizonCm 2.41 26558 56.06 55.56 55.61—.21 Visa s 1 25967 179.91 177.93 178.17—1.73 WPXEngy 36006 10.58 10.32 10.50+.11 Wabtec .48 42041 72.17 68.00 68.97—2.86 WellsFargo 2.04f 59789 46.41 45.75 45.92—.49 WescoAir 50957 11.08 10.93 11.07+.75 WhitngPetrs 32179 9.88 9.16 9.43—.33 WmsCos 1.52f 28178 24.24 23.75 23.82—.21 Yamanag .02 82971 3.58 3.50 3.53—.01 Yelp 54792 39.37 36.25 36.52+1.57 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.