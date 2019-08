BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 28116 2.19 2.07 2.18+.07 AT&TInc 2.04 83664 34.82 34.54 34.79+.07 Alibaba 34543 167.92 164.20 167.69+1.49 AlpAlerMLP 1.35e 69088 8.98 8.81 8.97+.22 Altria 3.36f 106148 46.69 44.67 46.41+1.16 Ambev .05e 77113 4.37 4.32 4.34—.04 Annaly 1e 110510 8.43 8.25 8.28—.14 AnteroRes 1 43843 3.08 2.83 3.04+.24 Arconic .08 27801 25.52 24.77 25.46+.28 AuroraCn 60946 5.60 5.38 5.58+.01 Avon 22925 4.26 4.05 4.22+.10 BPPLC 2.44 44785 37.16 36.63 36.95+.35 BcoBrads .06a 35824 7.73 7.58 7.67+.01 BcoSantSA .21e 40647 3.80 3.76 3.78—.01 BkofAm .72f 172734 26.93 26.21 26.84+.37 BarrickGld 2.82e 111324 20.07 19.58 20.01+.24 BrMySq 1.64 27006 48.54 47.40 48.38+.45 CVSHealth 2 39350 59.44 58.62 59.28+.09 CallonPet 76994 4.25 4.02 4.18+.22 CanopyGrn 34551 23.89 22.76 23.61+.12 CntryLink 1 23550 11.46 11.21 11.43+.07 ChesEng 182350 1.47 1.40 1.46+.07 Chicos .35 35194 3.00 2.33 2.98+.46 CgpVelLCrd 87062 12.67 12.04 12.14+.58 CgpVelICrd 160208 6.43 6.06 6.37—.34 Citigroup 2.04f 40204 62.69 61.30 62.56+.90 ClevCliffs .24f 55861 7.75 7.49 7.68+.06 CocaCola 1.60 30837 54.77 54.42 54.66—.07 Coeur 34985 5.74 5.51 5.72+.14 Coty .50 50808 9.41 9.02 9.22+.42 DenburyR 46535 1.10 1.03 1.08+.04 DxGBullrs 50933 44.74 41.43 43.18—.49 DxGlMBrrs 32152 12.89 11.94 12.52+.24 DirSPBears 41366 19.66 18.93 19.00—.31 DirDGlBrrs 105839 6.24 5.78 5.100+.05 DxSPOGBls 101924 3.08 2.82 3.05+.27 Disney 1.76 25011 136.33 133.52 136.07+1.58 Dupontrs .30p 23428 64.61 63.28 64.50+.54 EQTCorp .12 26735 10.24 9.82 10.12+.30 EnCanag .07 97050 4.44 4.33 4.37+.06 EndvSilvg 24703 2.79 2.61 2.63—.03 EgyTrnsfr 1.22 52204 13.41 13.02 13.29+.27 EnLinkLLC 1.11e 33219 7.66 7.27 7.58+.47 Express 28125 2.21 1.87 2.19+.33 ExxonMbl 3.48 32063 67.98 67.16 67.58+.39 FMajSilvg 28988 11.57 11.02 11.21—.04 Fitbitn 31864 3.01 2.81 2.99+.14 FordM .60a 94995 8.97 8.70 8.96+.20 FrptMcM .20 57638 8.97 8.58 8.94+.23 GameStop 1.52 26324 3.93 3.67 3.86+.16 Gap .97 28716 15.93 15.47 15.88+.30 GenElec .04 185901 7.99 7.76 7.96+.03 GenMotors 1.52 28680 36.37 35.58 36.31+.42 Gerdau .02e 25346 2.81 2.75 2.79 GoldFLtd .01e 43775 6.19 5.90 6.01—.13 HPInc .64 26494 17.89 17.62 17.87+.14 Hallibrtn .72 61851 18.01 16.97 17.98+.67 HarmonyG .05 94066 3.85 3.68 3.76—.08 HeclaM .01e 65000 1.90 1.79 1.85+.07 HertzGl 26144 11.72 11.24 11.67—.04 HPEntn .45e 82276 13.83 13.09 13.42+.49 iPtShFutn 133898 29.75 28.43 28.55—.12 iShGold 93800 14.78 14.67 14.72—.04 iShBrazil .67e 90754 39.43 38.82 39.30+.27 iShSilver 181002 17.25 17.01 17.12+.09 iShChinaLC .87e 76330 38.87 38.60 38.86—.05 iShEMkts .59e 221457 39.47 39.16 39.45+.12 iShiBoxIG 3.87 37562 129.46 129.02 129.16+.06 iSh20yrT 3.05 53497 148.90 147.66 148.09+.48 iSEafe 1.66e 125412 62.63 62.09 62.54+.12 iShiBxHYB 5.09 47343 87.19 86.89 87.17+.23 iShR2K 1.77e 108746 147.39 144.25 147.10+2.25 iSUSAMinV .87e 23172 63.30 62.80 63.25+.22 iShCorEafe 1.56e 32858 58.66 58.19 58.59+.08 Infosyss 30433 11.22 11.13 11.20+.05 iShCorEM .95e 34628 47.42 47.06 47.40+.14 ItauUnHs 62312 8.20 8.03 8.18+.12 JPMorgCh 3.20 34947 106.61 105.04 106.42+.68 JohnJn 3.80 41958 128.87 127.01 127.31—2.34 KindMorg 1 43685 20.30 20.02 20.24+.20 Kinrossg 67838 5.24 5.06 5.16+.01 Kroger s .56f 24881 23.58 23.02 23.55+.43 LBrands 1.20 32838 16.63 16.00 16.60+.45 Lannett 144940 8.85 7.96 8.40+2.37 LloydBkg .47a 23937 2.38 2.36 2.38—.03 Macys 1.51 89729 14.71 14.20 14.64+.34 Mallinckdt 28135 3.61 3.38 3.55—.01 MarathnO .20 25672 11.95 11.57 11.90+.37 MetLife 1.76 25967 43.73 43.34 43.60—.27 MorgStan 1.40f 30188 40.45 39.35 40.38+.59 Nabors .24 49502 1.75 1.60 1.74+.09 NewmtM .56 34498 41.23 40.47 40.100+.25 NobleCorp .08 25497 1.41 1.27 1.40+.11 NokiaCp .19e 99191 4.92 4.86 4.91—.04 OasisPet 70787 3.35 3.00 3.24+.26 OcciPet 3.16f 23192 42.94 42.51 42.81+.46 Oracle .96 26169 52.20 51.62 51.93—.46 PetrbrsA 23296 11.86 11.67 11.67+.01 Petrobras 42196 13.17 12.95 12.96+.04 Pfizer 1.44 96608 35.08 34.28 34.96+.62 PhilipMor 4.56 89783 75.62 71.90 75.20+3.50 PUltSP500s 24969 50.59 48.76 50.43+.83 PrUCruders 24838 17.99 17.40 17.50+.56 ProShSPrs 27858 27.37 27.04 27.07—.17 PrUShSPrs 43649 32.31 31.52 31.59—.35 ProUShL20 26729 23.17 22.78 23.04—.13 RangeRs .08 59863 3.61 3.41 3.54+.15 RegionsFn .62 31505 14.18 13.75 14.12+.27 SpdrGold 60690 145.68 144.64 145.03—.54 S&P500ETF 4.13e 272236 288.81 285.25 288.46+1.59 SpdrS&PRB .74e 30710 49.25 48.02 49.10+.87 SpdrRetls .49e 26470 39.55 38.32 39.49+.97 SpdrOGEx .73e 128719 21.37 20.72 21.29+.69 Schlmbrg 2 35902 32.02 31.03 31.99+.74 Schwab .68 51773 36.60 35.85 36.45+.33 SlackTcn 26535 29.75 28.50 28.97—.95 SnapIncAn 65907 15.54 15.25 15.50—.01 SwstnEngy 105813 1.72 1.65 1.71+.07 Squaren 24334 62.04 60.60 61.80+.05 SPCnSt 1.28e 64490 60.61 60.06 60.57+.38 SPEngy 2.04e 75986 56.73 55.87 56.60+.75 SPDRFncl .46e 159425 26.44 26.03 26.38+.19 SPInds 1.12e 45498 74.16 72.77 74.02+.74 SPTech .78e 35133 78.14 77.14 78.05—.07 SPUtil 1.55e 71287 62.59 62.06 62.09—.21 TallgELPn 2.08f 182963 19.65 19.25 19.32+4.97 Target 2.64f 23700 106.45 104.50 105.88+1.18 TevaPhrm .73e 89825 7.05 6.60 6.100+.29 Tiffany 2.32 74928 86.59 78.60 85.73+3.06 Transocn 80382 4.42 4.21 4.41+.18 Twitter 36269 42.20 41.30 42.15+.01 UberTchn 31439 32.90 32.26 32.83—.28 USOilFd 178861 11.79 11.59 11.62+.20 USSteel .20 65423 10.82 10.16 10.79+.45 ValeSA .29e 44594 10.46 10.30 10.40+.07 VanEGold .06e 215203 30.81 30.03 30.45—.11 VnEkRus .01e 23235 21.92 21.74 21.91+.19 VnEkSemi .58e 23510 111.33 109.27 111.20+.63 VEckOilSvc .47e 39462 11.29 10.85 11.27+.33 VanEJrGld 39920 42.80 41.69 42.11—.28 VangEmg 1.10e 52831 39.67 39.37 39.66+.12 VangFTSE 1.10e 27996 39.67 39.35 39.62+.05 VeevaSys 25595 167.95 154.50 159.22—4.19 VerizonCm 2.41 51858 57.99 57.11 57.82+.64 Vipshop 32246 8.39 7.78 8.21+.31 WPXEngy 28950 10.85 10.33 10.77+.52 WellsFargo 2.04f 53064 45.54 44.49 45.46+.71 WhitngPetrs 35138 7.20 6.85 7.07+.27 YPFSoc .11e 114022 9.09 8.83 8.94+.02 Yamanag .02 