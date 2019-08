BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AMCEnt .80 50403…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AMCEnt .80 50403 12.49 11.45 11.90+.55 AT&TInc 2.04 93089 34.30 34.07 34.28+.22 Alibaba 90877 162.30 159.12 160.19+1.02 AlpAlerMLP 1.35e 85404 9.08 8.98 9.07—.13 Ambev .05e 196033 5.17 5.11 5.16—.06 AmIntlGrp 1.28 44377 57.48 55.68 55.93+1.52 Anadarko 1.20 101408 72.56 72.12 72.43+.22 Annaly 1e 51355 9.43 9.30 9.42+.10 AnteroRes 1 36020 3.97 3.74 3.76—.03 Aphrian 36841 7.02 6.56 6.68—.18 AuroraCn 57670 6.82 6.59 6.66+.04 Avon 43858 4.43 4.30 4.40+.06 BPPLC 2.44 x46476 37.00 36.70 36.92—.01 BcoBrads .06a 105410 8.88 8.75 8.85+.09 BcoSantSA .21e 102521 4.09 4.03 4.09+.09 BkofAm .72f 210602 28.47 28.07 28.45+.56 BarrickGld 92896 18.08 17.56 18.05—.01 Blackstone 2.07e 30299 47.74 46.77 47.51+1.01 BrMySq 1.64 42361 47.06 46.26 47.03+.79 CVSHealth 2 67733 59.52 58.50 59.00+.88 CallonPet 57755 4.96 4.74 4.76—.04 CarvanaAn 48011 73.50 67.67 69.85+11.94 Cemex .29t 47576 3.18 3.09 3.16+.03 CntryLink 1 144044 11.64 10.42 10.47—1.12 ChesEng 494209 1.48 1.39 1.43+.04 CgpVelLCrd 65111 10.47 9.95 10.35+.24 CgpVelICrd 67362 8.27 7.77 7.91—.24 Citigroup 2.04f 51437 66.62 65.63 66.52+1.38 ClevCliffs .24f 48729 8.93 8.65 8.91+.28 Clouderan 71224 6.99 6.73 6.83+.10 CocaCola 1.60 36343 53.63 52.85 53.51+.33 Coeur 49688 5.52 4.96 5.48+.30 DenburyR 60392 1.03 .96 1.01+.06 DeutschBk .12e 30916 7.72 7.52 7.70+.23 DevonE .32 34928 24.77 23.99 24.46+.30 DxGBullrs 42356 39.79 37.51 39.47+.41 DirSPBears 54725 19.15 18.50 18.50—.86 DirDGlBrrs 112564 7.24 6.82 6.88—.10 DxSPOGBls 77623 3.71 3.48 3.59+.14 Disney 1.76 70487 138.00 136.01 136.92+2.06 EOGRescs 1.15f 34466 79.97 77.60 79.27+1.72 EnCanag .07 108147 4.33 4.17 4.20+.03 EgyTrnsfr 1.22 77763 14.04 13.61 13.95+.62 EnLinkLLC 1.11e 39508 7.87 7.36 7.83+.42 ExxonMbl 3.48 34773 71.25 70.62 71.24+.74 FordM .60a 83849 9.62 9.52 9.58+.05 FrptMcM .20 84862 10.29 10.14 10.22+.14 GTTComm 47117 7.40 4.90 6.18—5.17 Gannettn .64 33647 9.89 9.59 9.85+.26 GenElec .04 178056 9.53 9.32 9.45—.01 Gerdau .02e 58905 3.38 3.28 3.35+.12 GoldFLtd .01e 41740 6.02 5.86 5.98—.10 GreenDot 66361 29.88 24.19 27.34—19.92 Hallibrtn .72 49292 19.93 19.51 19.74+.09 Hanesbdss .60 38579 15.30 14.88 14.92+.17 HarmonyG .05 63651 2.98 2.88 2.97—.01 HeclaM .01e 62072 1.75 1.67 1.70+.03 HPEntn .45e 40262 13.57 13.11 13.54+.48 HostHotls .85a 32843 16.83 16.56 16.80+.18 Huntsmn .65 31280 21.56 21.09 21.33+3.06 IAMGldg 1.52f 77999 3.61 3.39 3.42—.61 ICICIBk .19e 55593 11.84 11.65 11.84+.35 iPtShFutn 144145 27.41 26.37 26.51—1.11 iShGold 132028 14.34 14.28 14.32+.02 iShBrazil .67e 90791 44.15 43.55 44.02+.83 iShSilver 131261 15.91 15.74 15.86—.11 iShChinaLC .87e 83973 39.08 38.84 39.06+.21 iShEMkts .59e 306649 40.20 39.94 40.16+.37 iSh20yrT 3.05 50352 139.24 138.64 138.90—1.13 iSEafe 1.66e 131592 63.50 62.94 63.48+.71 iShiBxHYB 5.09 132249 86.42 86.05 86.35+.32 iShR2K 1.77e 75625 152.14 149.99 152.07+2.75 iSUSAMinV .87e 30561 63.19 62.49 63.19+.82 Infosyss 64913 11.35 11.20 11.32+.16 iShJapanrs 30793 54.02 53.56 54.01+.25 iShCorEM .95e 68088 48.34 48.04 48.31+.53 ItauUnHs 62413 9.47 9.33 9.40+.18 JPMorgCh 3.20 37519 109.78 108.72 109.65+1.62 Keycorp .74f 30228 16.53 16.28 16.50+.34 KindMorg 1 47624 20.31 20.02 20.31+.34 Kinrossg 93734 5.14 4.91 5.07+.01 Kroger s .56f 64937 23.95 23.07 23.09—.81 Liventn 31836 7.81 6.88 7.79+1.03 LloydBkg .47a 30820 2.45 2.41 2.45+.03 MarathnO .20 95614 12.77 12.22 12.65+.60 Merck 2.20 29824 85.05 84.32 84.63+.38 MorgStan 1.40f 34153 41.27 40.64 41.26+.70 MurphO 1 35587 22.25 19.93 20.15—1.49 Nabors .24 33194 2.48 2.32 2.33—.11 NewmtM .56 29924 39.45 38.80 39.13—.22 NokiaCp .19e 61975 5.42 5.38 5.41+.09 OasisPet 93270 2.93 2.65 2.86+.21 OcciPet 3.16f 70702 46.65 45.14 45.84—.16 Oracle .96 45638 54.74 53.72 54.54+1.20 PG&ECp 2.12f 50544 18.99 17.30 18.98+.82 Penney 33703 .69 .63 .69+.05 Petrobras 66392 14.61 14.33 14.50+.31 Pfizer 1.44 73501 36.93 36.60 36.74+.16 PlainsAAP 1.44 30743 22.42 21.92 22.34+.15 PlayAGSn 47466 10.51 6.05 9.07—8.23 ProShSPrs 42331 27.05 26.75 26.75—.38 PrUShSPrs 39077 31.66 30.96 30.96—.90 RangeRs .08 47509 4.61 4.36 4.38—.05 Realogy .27p 77618 6.22 5.29 5.74+.70 RegionsFn .62 39668 14.77 14.55 14.71+.23 SpdrGold 59713 141.34 140.71 141.23+.21 SpdrEuro50 1.18e 32196 36.79 36.39 36.74+.46 S&P500ETF 4.13e 325891 292.25 289.01 292.23+4.26 SpdrOGEx .73e 199459 22.45 21.93 22.16+.30 Salesforce 35016 144.55 142.32 144.29+2.65 Schlmbrg 2 36459 35.17 34.36 34.69—.05 SchwUSLgC .98e 31414 69.95 69.20 69.95+1.00 Schwab .68 42979 37.80 37.25 37.29—.30 SnapIncAn 107447 16.25 15.90 15.99+.08 SwstnEngy 61347 1.99 1.88 1.92+.03 Sprint 42974 6.87 6.73 6.84+.11 Squaren 36902 66.29 64.93 66.11+1.11 SPHlthC 1.01e 53685 91.02 90.05 90.96+.87 SPCnSt 1.28e 55104 59.29 58.57 59.26+.37 SPEngy 2.04e 78848 59.01 58.21 58.93+.84 SPDRFncl .46e 256054 27.16 26.88 27.16+.41 SPInds 1.12e 42986 75.93 75.03 75.91+1.12 SPTech .78e 59350 79.08 77.91 79.07+1.58 SpdrRESel 35169 38.29 37.60 38.29+.41 SPUtil 1.55e 71997 60.76 59.82 60.75+.57 SumitMitsu 58216 6.92 6.85 6.87—.05 TaiwSemi .73e 33471 42.03 41.75 41.97+.71 TevaPhrm .73e 192775 7.42 6.60 7.19—.10 3DSys 29751 7.44 6.80 7.01—1.14 Transocn 169408 4.70 4.33 4.39—.26 Twitter 55656 42.35 41.36 42.12+.39 UberTchn 94193 42.68 41.25 42.53+2.83 USOilFd 128468 10.99 10.79 10.94+.10 USSteel .20 29992 12.58 12.28 12.56+.28 ValeSA .29e 87844 12.01 11.87 11.98+.34 VanEGold .06e 204376 29.45 28.87 29.37+.11 VEckOilSvc .47e 51510 12.30 11.99 12.09—.06 VanEJrGld 31333 42.07 41.12 41.95+.11 VangEmg 1.10e 59736 40.40 40.16 40.37+.40 VangFTSE 1.10e 39658 40.22 39.86 40.21+.43 Vereit .56f 55513 9.72 9.57 9.70+.06 VerizonCm 2.41 39171 55.64 54.99 55.48+.39 Visa s 1 30378 179.68 176.57 179.49+4.17 VitaminSh 87655 6.42 6.34 6.37+1.83 WPXEngy 50332 10.58 10.20 10.24—.05 Wabtec .48 x84029 73.99 70.99 72.00—3.19 WellsFargo 2.04f x70849 46.26 45.55 46.15+.85 WhitngPetrs 37663 9.95 9.50 9.66+.20 WmsCos 1.52f 33758 23.78 23.44 23.71+.09 