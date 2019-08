BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 53822 2.76…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 53822 2.76 2.59 2.69—.08 AT&TInc 2.04 172367 34.34 33.54 34.21+.09 Alibaba 142702 163.85 160.88 161.95—3.70 AlpAlerMLP 1.35e 55008 9.74 9.60 9.64—.08 Ambev .05e 122733 5.31 5.21 5.26—.03 AmAxle 43624 10.18 8.65 8.98—2.04 Annaly 1e 49999 9.42 9.29 9.36—.03 AnteroRes 1 63986 4.78 4.41 4.76+.25 Aphrian 197667 7.19 6.30 7.08+1.88 ArchDan 1.40 38404 41.16 39.41 39.76—1.40 AuroraCn 91899 6.33 6.00 6.27+.42 BPPLC 2.44 50190 38.84 38.12 38.50—.50 BcBilVArg .27e 41926 5.04 4.96 5.00+.02 BcoBrads .06a x50527 8.96 8.70 8.74—.13 BcoSantSA .21e 50823 4.17 4.10 4.13—.05 BkofAm .72f 278591 29.47 28.91 29.21—.28 BarrickGld 87214 17.30 16.85 17.03+.08 Blackstone 2.07e 41323 46.48 45.04 45.88—.94 BrMySq 1.64 69614 45.67 45.11 45.30+.10 CabotO&G .36f 44448 18.99 18.49 18.71—.02 Cemex .29t 39540 3.40 3.22 3.26—.14 Chemoursn 1 72341 15.60 14.02 14.93—3.23 ChesEng 109599 1.69 1.63 1.64—.02 Chevron 4.76 37083 122.54 117.83 119.60—1.14 CgpVelLCrd 67912 12.48 12.03 12.16+.52 CgpVelICrd 97372 7.08 6.77 6.98—.38 Citigroup 2.04f x64727 67.69 66.63 67.10—.74 ClevCliffs .24f 59929 9.61 9.21 9.35—.30 Clouderan 182191 7.25 6.41 6.59+.24 CocaCola 1.60 49211 52.67 51.91 52.37+.34 ConchoRes .50 50756 77.21 73.62 75.42—.55 DellCn 59521 55.50 52.53 53.37—4.32 DBXHvChiA .29e 39849 27.13 26.79 26.84—.04 DevonE .32 34950 25.76 24.17 25.00—.16 DxSCBearrs 36111 49.32 47.09 48.26+1.65 DxGBullrs 61498 34.79 32.79 34.07+.14 DirSPBears 67820 18.86 18.27 18.65+.53 DirDGlBrrs 65089 8.38 7.91 8.07—.07 DxSPOGBls 112184 4.54 3.95 4.23—.08 DrxSCBulls .41e 36366 59.60 56.70 58.08—2.17 DrxSPBulls 36721 51.39 49.73 50.37—1.45 EnCanag .07 109342 4.56 4.26 4.45—.04 EgyTrnsfr 1.22 42185 14.40 14.01 14.14—.16 ExxonMbl 3.48 66431 73.26 71.18 71.67—.79 Fitbitn 51167 3.30 3.20 3.25—.07 Fluor .84 49120 27.78 23.07 23.35—7.56 FordM .60a 146857 9.31 9.21 9.29—.02 FrptMcM .20 128422 10.66 10.12 10.37—.33 GenElec .04 286941 10.08 9.82 9.88—.21 Gerdau .02e 43438 3.48 3.39 3.44—.02 GoDaddyn 39493 72.93 66.59 68.24—5.99 GoldFLtd .01e 62731 5.52 5.18 5.52+.17 HPInc .64 46537 20.69 20.08 20.14—.85 Hallibrtn .72 54338 21.84 20.85 21.15—.51 HarmonyG .05 54607 2.68 2.58 2.63—.01 HPEntn .45e 73942 13.84 13.17 13.26—.88 IAMGldg 1.52f 39492 3.83 3.70 3.74—.12 ICICIBk .19e 48597 11.81 11.71 11.75—.18 iPtShFutn 325722 26.69 25.27 26.08+.63 iShBrHiYs 86441 40.67 40.58 40.60—.05 iShGold 133385 13.85 13.73 13.83+.00 iShBrazil .67e 112753 44.44 43.49 43.87—.26 iShHK .61e 35927 24.28 24.07 24.12—.08 iShSilver 136046 15.27 15.08 15.25—.09 iShChinaLC .87e 176245 40.20 39.79 39.90—.27 iShEMkts .59e 413946 40.88 40.43 40.59—.36 iShiBoxIG 3.87 75145 125.14 124.84 125.05+.06 iShUSAQlt 1.04e 36443 91.66 90.58 90.92—.96 iSh20yrT 3.05 68326 136.32 135.40 135.85+.59 iSEafe 1.66e 165108 64.02 63.45 63.63—.64 iShiBxHYB 5.09 123412 86.49 86.18 86.31—.22 iShR2K 1.77e 146649 153.75 151.28 152.44—1.85 iSUSAMinV .87e 46943 62.64 62.33 62.51—.16 iShCorEafe 1.56e 44008 59.95 59.41 59.58—.56 IBM 6.48 46152 152.95 145.59 147.71—2.61 iShJapanrs 64330 54.27 53.77 53.94—.40 iShCorEM .95e 130498 49.09 48.56 48.74—.47 ItauUnHs 141676 9.09 8.87 8.94—.15 JPMorgCh 3.20 44093 113.31 111.40 112.14—.80 KindMorg 1 52537 20.83 20.23 20.28—.50 Kinrossg 108062 4.61 4.39 4.56+.09 Kroger s .56f 80456 22.44 21.75 22.23+.71 LaredoPet 34417 3.18 2.90 2.97—.20 MarathnO .20 56963 13.69 12.92 13.16—.37 McDerIrs 69683 6.02 5.30 5.43—.35 Merck 2.20 43860 84.77 83.56 84.32+.63 MorgStan 1.40f 73242 42.75 41.24 41.78—1.15 NavigCons .20 42006 27.94 27.83 27.90+3.86 NobleEngy .48 x64530 23.32 21.45 21.65+1.28 NokiaCp .19e 95924 5.41 5.33 5.37—.01 OasisPet 53799 4.45 4.10 4.22—.03 OcciPet 3.16f 51910 53.16 50.77 51.22—1.96 Oracle .96 49815 56.19 55.00 55.54—.34 Petrobras 114664 15.35 14.83 15.05+.33 Pfizer 1.44 88169 38.54 38.00 38.12—.13 Pinterestn 234070 35.21 32.28 34.39+6.09 PUltSP500s 34483 54.32 52.54 53.21—1.58 ProctGam 2.98 45350 117.05 115.69 115.98—.75 ProShSPrs 39978 26.88 26.60 26.78+.25 PrUShSPrs 54698 31.31 30.65 31.07+.61 PureStrgn 61990 14.18 13.65 13.72—1.28 RangeRs .08 35550 5.23 4.90 5.10—.05 RegionsFn .62 99223 15.36 14.98 15.25+.02 SMEnergy .10 35265 10.85 8.96 9.80+.74 SpdrGold 69935 136.57 135.37 136.43+.02 SpdrEuro50 1.18e 50962 36.78 36.33 36.48—.51 S&P500ETF 4.13e 457382 294.12 290.90 292.04—2.80 SpdrSenLn 1.96 59654 46.31 46.11 46.15—.16 SprBl1-3brs 37188 91.48 91.47 91.47—.01 SpdrS&PRB .74e 57200 52.87 51.66 52.22—.62 SpdrRetls .49e 34866 41.34 40.76 41.04—.17 SpdrOGEx .73e 183127 23.93 22.86 23.36—.11 Salesforce 59394 149.90 145.31 146.54—4.27 SnapIncAn 120270 17.23 16.46 17.21+.53 SwstnEngy 87228 2.15 1.99 2.13 Sprint 119112 6.99 6.74 6.77—.42 Squaren 279575 70.81 67.25 68.86—12.12 SPHlthC 1.01e 67319 91.41 90.46 90.75—.51 SPCnSt 1.28e 92319 59.47 59.00 59.11—.11 SPEngy 2.04e 110990 61.89 59.78 60.41—.87 SPDRFncl .46e 299231 27.65 27.23 27.43—.18 SPInds 1.12e 60938 76.17 75.30 75.61—.70 SPTech .78e 78760 79.74 78.33 78.71—1.65 SPUtil 1.55e 69601 60.61 60.02 60.58+.42 TaiwSemi .73e 49408 41.65 41.01 41.60—.28 TevaPhrm .73e 46357 7.99 7.68 7.80—.03 Transocn 110046 5.80 5.30 5.39—.36 TurqHillRs 42994 .53 .49 .51—.02 Twitter 75648 42.54 41.59 42.16+.08 UBSGrp .69e 38664 11.09 10.95 11.06+.20 UberTchn 35671 41.06 40.00 40.15—1.17 USOilFd 196200 11.59 11.44 11.50+.19 USSteel .20 124805 14.14 13.05 13.31—1.22 Valaris 105886 6.79 5.05 5.05—1.72 ValeSA .29e 89870 12.42 12.19 12.28—.24 VanEGold .06e 204279 28.11 27.56 27.92+.07 VnEkRus .01e 64828 22.73 22.50 22.60—.36 VnEkSemi .58e 47078 114.46 112.21 113.10—1.64 VEckOilSvc .47e 59648 13.61 12.95 13.05—.50 VanEJrGld 46059 39.94 39.09 39.69+.23 VangTSM 2.17e 51408 150.41 148.58 149.22—1.58 VangEmg 1.10e 75645 40.94 40.50 40.64—.36 VangFTSE 1.10e 55007 40.56 40.20 40.31—.39 VerizonCm 2.41 82735 56.30 54.77 55.37+.11 Visa s 1 34585 178.27 174.69 176.35—2.82 WellsFargo 2.04f 82301 47.21 46.37 46.77—.29 WstnUnion .80 47233 22.28 20.40 22.25+1.16 WhitngPetrs 66466 11.55 10.44 10.100+.16 WmsCos 1.52f 43626 25.83 25.07 25.37—.16 Yamanag .02 138929 3.25 3.11 3.19+.02 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 