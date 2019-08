BC-150-actives-n The Associated Press

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 37571 2.25 2.13 2.20+.03 AT&TInc 2.04 73217 35.14 34.81 34.92+.10 Alibaba 48863 167.45 165.56 166.46+1.92 AlpAlerMLP 1.35e 68483 8.93 8.83 8.86+.03 Altria 3.20 34665 47.58 46.50 47.44+1.03 Ambev .05e 70827 4.46 4.35 4.36—.06 Annaly 1e 34692 8.84 8.75 8.77—.03 AnteroRes 1 34572 3.35 3.09 3.15—.11 Aphrian 24446 6.66 6.22 6.40—.16 ArcelorMrs .10p 36013 13.94 13.57 13.77+.40 AuroraCn 58306 5.74 5.53 5.74+.10 BcoBrads .06a 42156 7.77 7.59 7.63—.10 BcoSantSA .21e 65901 3.85 3.81 3.81+.04 BkofAm .72f 169672 26.75 26.49 26.55+.08 BarrickGld 2.82e 64710 19.46 19.03 19.40+.26 Boeing 8.22 28243 367.34 357.51 359.37+3.36 BrMySq 1.64 112065 49.08 47.81 48.14+1.56 CabotO&G .36f 26678 16.100 16.41 16.53—.31 CallonPet 37306 4.37 4.13 4.22+.03 CanopyGrn 31251 25.47 24.41 25.04+.15 CntryLink 1 22339 11.60 11.31 11.59+.38 ChesEng 97382 1.53 1.48 1.50+.03 CgpVelLCrd 80321 11.76 11.04 11.07+.16 CgpVelICrd 111359 7.06 6.60 7.05—.09 Citigroup 2.04f 38786 62.82 62.17 62.31+.36 ClevCliffs .24f 26670 8.10 7.88 8.01+.04 Coeur 36287 5.28 5.05 5.22+.08 DeutschBk .12e 23743 7.12 7.01 7.01+.04 DevonE .32 31218 22.21 21.50 21.83+.15 DxGBullrs 49687 41.29 38.96 40.98+1.09 DxGlMBrrs 27532 13.68 12.81 13.03—.42 DirSPBears 51185 19.60 19.17 19.32—.43 DirDGlBrrs 70615 6.70 6.32 6.37—.20 DxBrzBulls 21499 23.53 21.99 22.20—.95 DxSPOGBls 70365 3.07 2.88 2.96+.09 DrxSPBulls 24832 47.30 46.32 46.95+.97 Disney 1.76 28283 134.28 132.55 133.63+1.96 EQTCorp .12 28379 10.53 10.19 10.38+.03 EnCanag .07 80561 4.28 4.17 4.24+.10 EgyTrnsfr 1.22 26199 13.35 13.17 13.23+.05 ExxonMbl 3.48 29306 68.26 67.53 67.91+.42 FMajSilvg 27440 11.22 10.89 11.08+.07 Fitbitn 21721 3.08 2.89 2.98—.05 FootLockr 1.52 41163 35.21 33.12 34.79+.79 FordM .60a 94962 8.91 8.79 8.85+.08 FrptMcM .20 58617 8.93 8.76 8.85+.02 GameStop 1.52 35352 3.84 3.65 3.82+.17 Gap .97 37590 16.47 16.29 16.45—.48 GenElec .04 222770 8.10 7.92 8.02+.05 Gerdau .02e 39299 2.93 2.84 2.87—.05 GoldFLtd .01e 41997 6.17 6.03 6.14+.04 HPInc .64 44820 18.04 17.80 17.100+.19 Hallibrtn .72 39727 18.14 17.50 17.79+.07 HarmonyG .05 70957 3.73 3.54 3.70+.12 HeclaM .01e 29874 1.74 1.65 1.68+.01 HPEntn .45e 25742 13.06 12.79 12.87+.12 IAMGldg 1.52f 26933 3.75 3.57 3.74+.08 ICICIBk .19e 58605 11.40 11.15 11.32+.15 iPtShFutn 197410 28.97 27.44 28.45—.51 iShBrHiYs 32407 40.82 40.74 40.78+.13 iShGold 100655 14.71 14.62 14.65+.03 iShBrazil .67e 149995 39.76 38.89 39.01—.51 iShHK .61e 25528 23.20 22.99 23.08+.02 iShSilver 136397 16.63 16.45 16.56+.21 iShChinaLC .87e 97206 38.96 38.72 38.86+.52 iShEMkts .59e 254924 39.38 39.16 39.27+.22 iShiBoxIG 3.87 30608 128.72 128.45 128.57+.17 iSh20yrT 3.05 62222 146.29 145.65 145.87—.09 iSEafe 1.66e 98699 62.61 62.26 62.49+.53 iShiBxHYB 5.09 50135 86.88 86.74 86.83+.28 iShR2K 1.77e 92298 146.86 145.71 146.44+1.01 iShCorEafe 1.56e 24455 58.69 58.35 58.55+.46 Infosyss 22016 11.23 11.13 11.14+.03 Invesco 1.24 24130 15.86 15.59 15.68+.06 iShJapanrs 30960 53.69 53.41 53.62+.83 iSTaiwnrs 22994 34.11 33.96 34.04+.17 iShCorEM .95e 42800 47.33 47.07 47.17+.18 ItauUnHs 91269 8.09 7.94 7.98—.07 JPMUlShn 23849 50.53 50.51 50.52+.01 JPMorgCh 3.20 29002 106.99 106.01 106.44+.42 JohnJn 3.80 x29628 128.08 126.85 126.97+.19 KindMorg 1 37463 19.93 19.67 19.92+.35 Kinrossg 53090 5.09 4.98 5.03 LBrands 1.20 44974 17.67 16.78 17.06—.47 Macys 1.51 51075 15.09 14.71 14.79—.15 MarathnO .20 36822 11.96 11.59 11.74—.02 McEwenM .01 25061 2.04 1.92 2.03+.07 MorgStan 1.40f 29795 40.01 39.70 39.92+.59 Mosaic .20 27605 18.24 17.77 18.08+.07 Nabors .24 44528 1.80 1.69 1.76+.05 NewmtM .56 24023 39.87 39.41 39.77+.47 NobleCorp .08 25137 1.35 1.27 1.34+.05 NokiaCp .19e 51766 5.03 4.98 5.01 Nordstrm 1.48a 39726 29.09 27.79 28.20—.37 OasisPet 32946 3.07 2.85 2.86—.16 OcciPet 3.16f 30841 43.01 41.83 42.11—.26 Oracle .96 22062 52.24 51.83 52.12+.54 Penney 28796 .57 .55 .57+.02 PetrbrsA 23744 11.85 11.44 11.54—.18 Petrobras 76828 13.08 12.70 12.82—.16 Pfizer 1.44 52539 34.78 34.48 34.64+.30 PitnyBw .20 39861 4.33 3.43 3.45—.16 PivotSftn 22909 14.90 14.87 14.88 PUltSP500s 23793 49.99 48.95 49.63+1.07 PrUCruders 29256 17.12 16.44 16.46+.15 ProShtQQQ 24955 28.74 28.52 28.60—.29 ProShSPrs 35874 27.35 27.15 27.22—.21 PrUShSPrs 42459 32.24 31.78 31.94—.47 QEPRes .08 33114 3.82 3.60 3.74+.23 Qudiann 21945 8.00 7.77 7.84+.01 RangeRs .08 57942 3.85 3.57 3.69—.07 RegionsFn .62 38995 13.100 13.81 13.91+.12 SpdrGold 55555 144.97 144.14 144.41+.24 S&P500ETF 4.13e 314837 287.63 285.58 286.91+2.06 SpdrBiots .44e 24750 80.51 79.39 80.16+.72 SpdAgBdn 23299 29.83 29.77 29.81+.03 SpdLgTrs 30504 41.95 41.79 41.86—.01 SpdrOGEx .73e 93573 21.33 20.83 21.03+.10 Salesforce 38077 154.48 151.52 152.15+.58 Schlmbrg 2 38537 32.64 31.74 32.05+.02 SnapIncAn 77739 16.05 15.57 16.04+.49 SwstnEngy 70961 1.76 1.67 1.75+.06 Squaren 26164 63.52 62.36 62.90+1.12 SPMatls .98e 22895 55.48 54.94 55.19+.24 SPHlthC 1.01e 26974 89.76 89.10 89.45+.69 SPCnSt 1.28e 58861 60.27 59.78 60.23+.61 SPEngy 2.04e 54525 56.75 55.96 56.34+.38 SPDRFncl .46e 127987 26.32 26.11 26.21+.11 SPInds 1.12e 78246 74.09 73.02 73.47+.35 SPTech .78e 45959 78.26 77.59 77.97+.80 SPUtil 1.55e 57910 61.95 61.48 61.85+.37 Target 2.64f 27614 105.74 103.77 104.66+1.17 TevaPhrm .73e 83786 7.53 7.18 7.50+.45 Transocn 70990 4.49 4.27 4.37+.12 Twitter 25203 41.48 41.00 41.13+.13 UberTchn 24045 33.83 33.06 33.38—.06 USOilFd 138490 11.49 11.25 11.26+.07 USSteel .20 67101 11.42 10.99 11.24+.06 VICIPrn 1.0e 26826 21.60 21.40 21.56+.56 ValeSA .29e 52371 10.50 10.22 10.33—.14 VanEGold .06e 197922 29.98 29.40 29.90+.26 VEckOilSvc .47e 33707 11.24 10.98 11.18+.22 VanEJrGld 37547 41.85 40.95 41.64+.42 VangEmg 1.10e 43619 39.60 39.40 39.49+.22 VangFTSE 1.10e 30496 39.62 39.42 39.55+.31 Vereit .56f 29860 9.54 9.38 9.51+.13 Vipshop 23301 7.94 7.70 7.85 WellsFargo 2.04f 45980 44.87 44.49 44.63+.21 WhitngPetrs 40980 7.22 6.75 6.83—.21 Yamanag .02 103195 3.66 3.52 