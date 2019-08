BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AT&TInc 2.04 214590 35.50 35.08 35.39+.23 AbbVie 4.28 64956 68.03 66.81 67.52—.02 Alibaba 115665 174.98 170.50 171.91—3.33 AlpAlerMLP 1.35e 154759 9.20 9.04 9.07—.11 Altria 3.20 82847 46.90 45.99 46.59+.34 Ambev .05e 349699 4.67 4.49 4.59—.06 Amcorn 72885 9.71 9.39 9.54—.11 Annaly 1e 59487 8.98 8.88 8.95+.03 AnteroRes 1 80876 3.58 3.34 3.34—.13 AtHomGrn 70196 6.59 5.86 6.57+.75 AuroraCn 86934 5.95 5.78 5.79—.05 BJsWholen 99458 26.56 24.33 26.42+3.87 BcoBrads .06a 86648 8.20 8.01 8.02—.15 BcoSantSA .21e 116573 3.90 3.83 3.86+.07 BkofAm .72f 493489 27.30 26.96 27.19+.26 BarrickGld 2.82e 100714 18.79 18.50 18.74+.10 Boeing 8.22 83165 356.44 341.01 354.41+14.42 BrMySq 1.64 63777 48.23 47.47 47.86+.09 CVSHealth 2 64006 62.17 61.10 62.05+.40 CabotO&G .36f 60250 16.96 16.61 16.82—.02 CallonPet 80246 4.75 4.50 4.51—.13 CannTrHln 58317 2.05 1.66 1.93+.07 CanopyGrn 81990 26.92 25.12 25.13—1.44 Cemex .29t 71628 3.14 3.06 3.13+.02 CntryLink 1 87092 11.70 11.36 11.57+.22 ChesEng 327530 1.66 1.58 1.61—.01 CgpVelLCrd 86020 12.46 11.54 11.86—.32 CgpVelICrd 137832 6.77 6.28 6.60+.18 Citigroup 2.04f 97180 64.21 63.41 63.91+.66 ClevCliffs .24f 67789 8.31 8.00 8.26+.01 Clouderan 64166 6.90 6.65 6.86+.03 CocaCola 1.60 74678 54.64 54.10 54.49+.39 Corning .80 69524 28.38 27.78 28.18+.29 DenburyR 69695 1.18 1.10 1.12—.04 DeutschBk .12e 57460 7.21 7.11 7.17+.16 DevonE .32 58947 23.66 23.00 23.03—.35 DicksSptg 1.10 131203 36.62 33.83 34.15+1.18 DirSPBears 73403 18.70 18.03 18.35+.06 DirDGlBrrs 79392 7.52 7.21 7.44+.18 DxSPOGBls 95764 3.62 3.38 3.39—.14 Disney 1.76 69662 136.67 134.69 136.08+.32 DowIncn 2.80 60706 43.90 42.02 42.05—1.23 EnCanag .07 180060 4.43 4.26 4.27—.06 EgyTrnsfr 1.22 63383 13.90 13.63 13.68—.15 ExxonMbl 3.48 89718 69.96 69.25 69.57—.15 FordM .60a 209739 9.14 9.02 9.04 FrptMcM .20 138272 9.29 9.09 9.13—.01 GameStop 1.52 291495 4.25 3.72 3.87+.33 Gap .97 169090 17.99 17.11 17.75+.79 GenElec .04 681327 8.31 8.11 8.19+.03 Gerdau .02e 103582 3.08 2.99 3.04—.03 GoldFLtd .01e 64807 5.90 5.68 5.79—.02 HPInc .64 116382 19.11 18.83 18.93—.03 Hallibrtn .72 132707 19.20 18.66 18.67+.07 HarmonyG .05 115661 3.37 3.27 3.33—.02 HeclaM .01e x91865 1.65 1.58 1.58—.03 HPEntn .45e 79007 13.32 13.03 13.25+.18 Hormels .84 56670 43.09 41.17 42.95+1.98 ICICIBk .19e 136806 11.08 10.68 10.68—.78 iPtShFutn 311183 26.46 25.08 25.75+.45 iShGold 150269 14.39 14.32 14.34—.02 iShBrazil .67e 279334 41.93 40.90 40.91—1.06 iShSilver 70000 16.05 15.95 15.97—.08 iShChinaLC .87e 163155 39.20 38.90 39.05—.30 iShUSAgBd 2.65e 62949 113.68 113.30 113.32—.30 iShEMkts .59e 414505 39.92 39.53 39.64—.52 iShiBoxIG 3.87 70539 128.50 127.88 127.93—.47 iSh20yrT 3.05 138787 144.70 143.48 143.60—.96 iSEafe 1.66e 205051 62.97 62.51 62.74—.12 iShiBxHYB 5.09 206772 87.03 86.75 86.95+.16 iShR2K 1.77e 129706 151.08 149.14 150.03—.35 Infosyss 63525 11.33 11.19 11.21—.09 iShCorEM .95e 107192 47.95 47.53 47.64—.62 ItauUnHs 148954 8.50 8.24 8.27—.22 JPMorgCh 3.20 93419 109.27 107.93 108.72+1.11 JohnJn 3.80 72129 132.13 130.80 131.27—.26 Keycorp .74f 57977 16.62 16.37 16.57+.19 Keysight 111748 101.58 91.60 100.35+11.21 KindMorg 1 120042 20.41 20.14 20.20—.19 Kinrossg 97117 4.75 4.64 4.68—.02 Kroger s .56f 64684 23.73 23.24 23.67+.33 LBrands 1.20 x213463 19.44 17.61 19.33—.70 LaredoPet 62610 2.92 2.71 2.74—.13 Lowes 2.20 72643 108.61 106.93 108.16+.16 Macys 1.51 151867 15.87 15.47 15.56+.18 MarathnO .20 79479 12.49 12.25 12.26—.16 McDerIrs 75952 4.48 4.15 4.39+.24 Merck 2.20 62865 87.20 86.25 86.72—.19 MorgStan 1.40f 81255 40.42 39.92 40.27+.33 Nabors .24 101098 2.00 1.87 1.89—.07 NikeB s .88 55698 83.72 82.50 83.31+.57 NokiaCp .19e 259840 5.18 5.05 5.07—.10 Nordstrm 1.48a 289311 31.11 28.55 30.75+4.21 OasisPet 80305 3.39 3.23 3.23—.11 OcciPet 3.16f 58633 45.76 44.69 44.70—.36 Oracle .96 67448 53.72 52.89 53.19—.05 PG&ECp 2.12f 73248 12.59 11.65 11.68—.57 Petrobras 118980 13.90 13.51 13.60—.21 Pfizer 1.44 160646 35.23 34.80 35.08+.21 Pinterestn 60094 36.83 35.02 35.43—1.13 PivotSftn 80211 13.85 13.60 13.70+.03 ProShSPrs 59702 26.90 26.58 26.72 PrUShSPrs 69646 31.22 30.49 30.82+.01 PureStrgn 142503 16.14 15.25 16.04+2.17 Qudiann 84924 8.37 7.60 7.65—.62 RangeRs .08 104427 4.30 3.93 3.94—.17 RegionsFn .62 78866 14.36 14.17 14.25+.12 SpdrGold 68442 141.90 141.17 141.40—.36 S&P500ETF 4.13e 515758 293.93 290.40 292.36—.09 SpdrShTHiY 1.58 81722 27.06 26.97 27.01+.04 SpdrOGEx .73e 178068 22.43 21.92 21.97—.27 Salesforce 115927 149.90 145.47 148.24+.86 Schlmbrg 2 69755 34.37 33.67 33.71+.02 SchUSTips 68500 57.12 56.85 57.01—.05 Schwab .68 69016 38.16 37.62 37.87+.26 SnapIncAn 250038 16.74 16.02 16.08—.06 SwstnEngy 145462 1.90 1.80 1.83—.01 Sprint 62702 6.88 6.77 6.87+.05 SPHlthC 1.01e 64869 91.69 90.50 90.86—.45 SPCnSt 1.28e 71276 60.76 60.20 60.63+.32 SPEngy 2.04e 93515 58.59 57.87 57.90—.26 SPDRFncl .46e 438806 26.85 26.57 26.78+.18 SPInds 1.12e 76924 75.54 74.57 75.13+.11 SPTech .78e 75938 80.39 79.10 79.81—.19 SPUtil 1.55e 149161 62.22 61.61 62.14+.06 TJX .92f 106710 54.97 53.58 54.88+1.38 Tapestry 1.35 57332 22.00 20.85 21.28—.47 Target 2.64f 171019 106.52 103.38 106.32+3.32 TevaPhrm .73e 136862 7.55 7.13 7.26—.19 Transocn 165965 4.74 4.51 4.54—.04 Twitter 82734 43.08 41.59 42.18—.62 UberTchn 85114 34.91 33.52 34.00—.91 USOilFd 217903 11.70 11.41 11.53—.08 USSteel .20 72382 12.22 11.79 11.80—.31 ValeSA .29e 165273 10.94 10.69 10.77—.09 VanEGold .06e 394392 28.79 28.37 28.49—.21 VEckOilSvc .47e 68884 11.85 11.51 11.51—.08 VanEJrGld 122394 39.75 39.10 39.10—.56 VangEmg 1.10e 181963 40.07 39.71 39.84—.41 VangFTSE 1.10e 78557 39.89 39.60 39.73—.14 Vereit .56f 72653 9.61 9.49 9.59+.04 VerizonCm 2.41 92718 56.96 56.33 56.78+.19 Vipshop 103679 8.50 7.94 8.02—.44 Visa s 1 66589 182.33 178.61 180.09—.85 WalMart 2.12f 59954 112.79 111.35 111.91—.11 WellsFargo 2.04f 147036 45.83 45.06 45.62+.62 WhitngPetrs 58833 8.78 8.09 8.10—.61 WmsCos 1.52 