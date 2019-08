BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Wednesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AT&TInc 2.04 243629 34.98 34.54 34.96+.24 AbbVie 4.28 68054 66.38 65.40 66.07+.40 Alibaba 95061 168.00 164.20 167.48+1.28 AlpAlerMLP 1.35e 176830 9.01 8.81 9.00+.25 Altria 3.36f 199836 46.69 44.67 45.85+.60 Ambev .05e 222319 4.40 4.31 4.39+.02 Annaly 1e 285168 8.43 8.23 8.28—.14 AnteroRes 1 116572 3.16 2.83 3.11+.31 Arconic .08 67640 25.59 24.77 25.43+.25 AuroraCn 99697 5.65 5.38 5.58+.01 Avon 64845 4.27 4.05 4.26+.14 BPPLC 2.44 76125 37.16 36.63 36.83+.23 BcoBrads .06a 98628 7.74 7.58 7.65—.01 BcoSantSA .21e 187471 3.80 3.75 3.75—.03 BkofAm .72f 458874 27.08 26.21 26.85+.38 BarrickGld 2.82e 184836 20.07 19.58 19.94+.17 BrMySq 1.64 84475 48.68 47.40 48.66+.73 CVSHealth 2 78149 59.58 58.62 59.48+.29 CallonPet 176689 4.30 4.02 4.21+.25 CanopyGrn 68320 24.37 22.76 24.20+.71 Cemex .29t 66629 3.32 3.19 3.27+.07 CntryLink 1 119792 11.56 11.21 11.56+.20 ChesEng 296818 1.47 1.40 1.47+.08 Chicos .35 84543 3.12 2.33 3.05+.53 CgpVelLCrd 153387 12.67 11.93 12.17+.61 CgpVelICrd 220649 6.49 6.06 6.35—.36 Citigroup 2.04f 122893 62.80 61.30 62.36+.70 ClevCliffs .24f 130327 7.81 7.49 7.72+.10 CocaCola 1.60 100365 55.15 54.42 55.11+.39 Coeur 84402 5.82 5.51 5.71+.13 Coty .50 102503 9.41 9.02 9.33+.53 DenburyR 100896 1.10 1.03 1.07+.03 DevonE .32 58095 22.21 21.48 21.92+.58 DxGBullrs 77697 44.74 41.43 42.97—.70 DxGlMBrrs 55557 12.89 11.94 12.54+.26 DirSPBears 79801 19.66 18.88 18.95—.36 DirDGlBrrs 167025 6.24 5.78 6.02+.07 DxSPOGBls 159169 3.12 2.82 3.05+.27 Disney 1.76 59383 136.73 133.52 136.55+2.06 Dupontrs .30p 62433 64.62 63.28 64.06+.10 EQTCorp .12 73923 10.35 9.82 10.19+.37 EnCanag .07 313523 4.44 4.29 4.32+.01 EgyTrnsfr 1.22 113940 13.51 13.02 13.29+.27 EnLinkLLC 1.11e 67416 7.68 7.27 7.61+.50 ExxonMbl 3.48 95726 67.98 67.16 67.68+.49 Fitbitn 54900 3.03 2.81 3.02+.17 FordM .60a 350377 9.04 8.70 9.00+.24 FrptMcM .20 154463 8.99 8.58 8.95+.24 GameStop 1.52 64373 3.97 3.67 3.88+.18 Gap .97 62672 16.07 15.47 15.86+.28 GenElec .04 575585 7.99 7.76 7.94+.01 GenMotors 1.52 72832 36.57 35.58 36.44+.55 Gerdau .02e 97157 2.85 2.75 2.84+.05 GoldFLtd .01e 84394 6.19 5.90 6.00—.14 HPInc .64 106589 17.92 17.62 17.79+.06 Hallibrtn .72 147454 18.26 16.97 18.00+.69 HarmonyG .05 157139 3.85 3.68 3.76—.08 HeclaM .01e 108605 1.90 1.79 1.84+.06 HertzGl 63740 11.74 11.24 11.65—.05 HPEntn .45e 150187 13.83 13.09 13.37+.44 HostHotls .85a 76808 15.91 15.71 15.78+.04 iPtShFutn 279702 29.75 28.00 28.02—.65 iShGold 306988 14.78 14.67 14.73—.03 iShBrazil .67e 196372 39.64 38.82 39.46+.43 iShSilver 308466 17.25 17.01 17.17+.14 iShChinaLC .87e 142815 38.92 38.60 38.85—.05 iShEMkts .59e 494640 39.51 39.16 39.44+.11 iShiBoxIG 3.87 89358 129.46 129.01 129.10 iSh20yrT 3.05 100887 148.90 147.66 147.80+.19 iSEafe 1.66e 249523 62.63 62.09 62.42 iShiBxHYB 5.09 135759 87.19 86.89 87.15+.21 iShR2K 1.77e 200952 147.39 144.25 146.54+1.69 iSUSAMinV .87e 61534 63.34 62.80 63.33+.30 iShCorEafe 1.56e 65217 58.66 58.19 58.48—.03 Infosyss 55205 11.26 11.13 11.20+.05 iShCorEM .95e 74734 47.47 47.06 47.39+.13 ItauUnHs 140413 8.22 8.03 8.16+.10 JPMorgCh 3.20 105178 107.21 105.04 106.80+1.06 JohnJn 3.80 97989 128.87 127.01 128.68—.96 Keycorp .74f 61169 16.19 15.69 16.15+.34 KindMorg 1 100282 20.33 20.02 20.26+.22 Kinrossg 135261 5.24 5.06 5.15 Kroger s .56f 70157 23.62 23.02 23.51+.39 LBrands 1.20 75335 16.74 16.00 16.67+.52 Lannett 205427 8.85 7.92 8.10+2.07 Macys 1.51 172040 14.76 14.20 14.62+.32 Mallinckdt 55534 3.67 3.38 3.52—.04 MarathnO .20 90732 12.06 11.57 11.94+.41 McDerIrs 54348 4.83 4.47 4.48—.19 Merck 2.20 56120 86.57 85.04 86.48+.96 MetLife 1.76 73448 43.74 43.34 43.71—.15 MorgStan 1.40f 98283 40.70 39.35 40.38+.59 Nabors .24 109031 1.84 1.60 1.77+.12 NewmtM .56 73582 41.23 40.47 40.87+.12 NobleCorp .08 59836 1.48 1.27 1.41+.12 NokiaCp .19e 170600 4.93 4.86 4.89—.05 OasisPet 142853 3.35 3.00 3.21+.23 OcciPet 3.16f 69012 43.34 42.51 43.11+.76 Oracle .96 74640 52.20 51.62 51.95—.44 Petrobras 113253 13.17 12.90 13.08+.16 Pfizer 1.44 244594 35.15 34.28 35.08+.74 PhilipMor 4.56 188511 75.67 71.90 74.32+2.62 PrUShSPrs 65588 32.31 31.47 31.50—.44 RangeRs .08 120608 3.64 3.41 3.52+.13 RegionsFn .62 79965 14.20 13.75 14.10+.25 SpdrGold 114522 145.68 144.64 145.16—.41 S&P500ETF 4.13e 586443 289.07 285.25 288.89+2.02 SpdrRetls .49e 63567 39.70 38.32 39.55+1.03 SpdrOGEx .73e 253637 21.48 20.72 21.25+.65 Schlmbrg 2 115059 32.10 31.03 31.62+.37 Schwab .68 100496 36.82 35.85 36.73+.61 SnapIncAn 191131 15.71 15.25 15.55+.04 SwstnEngy 179407 1.74 1.65 1.68+.04 Sprint 77796 6.87 6.63 6.82+.12 SPHlthC 1.01e 56915 90.00 88.72 89.81+.65 SPCnSt 1.28e 124355 60.77 60.06 60.77+.58 SPEngy 2.04e 156930 56.93 55.86 56.65+.80 SPDRFncl .46e 518700 26.47 26.03 26.43+.24 SPInds 1.12e 119213 74.18 72.77 74.18+.90 SPTech .78e 71357 78.32 77.14 78.19+.07 SPUtil 1.55e 158957 62.59 61.91 62.13—.17 Suncorg 1.68 62171 28.64 28.14 28.50+.48 TJX .92f 53142 54.77 53.16 54.61+1.20 TallgELPn 2.08f 244133 19.65 19.25 19.46+5.11 Target 2.64f 66293 106.72 104.50 106.40+1.70 Technip .13 65908 24.89 24.02 24.73+.01 TevaPhrm .73e 167320 7.05 6.60 6.96+.25 Tiffany 2.32 109616 86.59 78.60 85.17+2.50 Transocn 182533 4.52 4.21 4.40+.17 Twitter 103345 42.20 41.30 41.68—.46 UberTchn 62504 33.05 32.26 32.59—.52 UnionPac 3.88f 58135 159.73 156.61 158.40+.93 USOilFd 303886 11.79 11.55 11.64+.22 USSteel .20 119753 10.85 10.16 10.70+.36 ValeSA .29e 125146 10.59 10.30 10.43+.10 VanEGold .06e 540104 30.81 30.03 30.41—.15 VEckOilSvc .47e 82308 11.39 10.85 11.23+.29 VanEJrGld 91840 42.80 41.69 42.12—.27 VangEmg 1.10e 108979 39.73 39.37 39.69+.15 VangFTSE 1.10e 66692 39.67 39.35 39.58+.01 Vereit .56f 64483 9.62 9.49 9.59+.09 VerizonCm 2.41 148930 58.12 57.11 57.95+.77 Vipshop 121947 8.39 7.78 8.13+.23 WPXEngy 64564 10.88 10.33 10.76+.51 WalMart 2.12f 53133 113.08 111.68 112.72+.30 WellsFargo 2.04f 146344 45.78 44.49 45.47+.72 WhitngPetrs 65217 7.20 6.85 7.01+.21 WmsCos 1.52 56917 23.47 22.91 23.33+.41 YPFSoc .11e 173645 9.09 8.78 8.78—.14 Yamanag .02 137343 3.78 3.63 3.71+.02 Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.