BC-150-actives-f, The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 107605 2.40 2.19 2.24—.14 AT&TInc 2.04 243646 34.46 33.96 34.34+.25 AbbVie 4.28 91909 64.24 62.66 62.98—.52 Alibaba 362781 171.00 164.36 166.97+4.91 AlpAlerMLP 1.35e 188081 8.91 8.80 8.85—.05 Ambev .05e 340982 4.74 4.59 4.64—.04 Annaly 1e 145815 8.96 8.81 8.87—.02 AnteroMid .45e 83257 7.38 6.72 7.34+.44 AnteroRes 1 111935 3.56 3.28 3.44+.09 Aphrian 83732 6.43 5.83 5.96—.43 AuroraCn 176927 6.00 5.65 5.67—.42 Avon 145328 4.36 4.20 4.24+.06 BPPLC 2.44 88949 36.09 35.73 36.05—.21 BakHuGEn .72 73252 21.86 20.43 20.71—1.30 BcoBrads .06a 148338 8.34 8.09 8.25+.04 BcoSantSA .21e 97149 3.89 3.80 3.82+.02 BkofAm .72f 701274 26.83 26.21 26.25—.17 BarrickGld 2.82e 135653 18.39 17.99 18.39+.21 BrMySq 1.64 84964 46.07 45.32 45.75+.11 CVSHealth 2 107427 59.15 57.92 58.84+.28 CabotO&G .36f 85370 16.36 16.01 16.30+.14 CallonPet 142301 4.37 4.15 4.29+.07 CanopyGrn 121390 29.62 26.92 27.34—4.59 CapriHld 78145 28.68 26.61 26.99—1.69 Cemex .29t 115029 2.97 2.82 2.89—.07 CntryLink 1 150799 11.40 10.50 10.56—.73 ChesEng 317840 1.38 1.28 1.29—.06 CgpVelLCrd 100696 11.64 11.02 11.40—.33 CgpVelICrd 147916 7.13 6.78 6.93+.20 Citigroup 2.04f 163134 62.37 60.72 61.32—.09 ClevCliffs .24f 86326 8.35 7.78 8.01—.18 CocaCola 1.60 123862 54.00 53.23 53.87+.88 DeutschBk .12e 111294 6.68 6.44 6.44—.25 DevonE .32 72121 22.16 21.39 21.62—.41 DxGBullrs 84563 37.28 34.62 36.75+1.22 DirSPBears 151959 20.37 19.68 19.88—.14 DirDGlBrrs 155436 7.77 7.20 7.33—.24 DxSPOGBls 133500 2.99 2.81 2.91—.06 DrxSPBulls 71985 46.57 45.01 46.10+.37 Disney 1.76 75854 134.28 132.47 133.41+.56 EnCanag .07 376329 4.17 4.00 4.14—.08 EgyTrnsfr 1.22 107447 13.35 12.99 13.09—.05 ExxonMbl 3.48 128702 67.56 66.53 67.25—.40 Fitbitn 77703 3.12 2.85 2.89—.21 FordM .60a 406292 9.06 8.78 8.86—.14 FrptMcM .20 268004 9.39 8.78 8.99—.37 Gap .97 136066 16.64 15.22 15.36—1.17 GenElec .04 3981223 8.63 7.65 8.01—1.02 GenMotors 1.52 78982 37.24 36.15 36.47—.72 Gerdau .02e 103718 3.10 2.92 3.05—.06 GoldFLtd .01e 122067 5.57 5.13 5.44—.31 HPInc .64 101438 19.29 18.44 18.63—.65 Hallibrtn .72 211033 18.30 17.46 18.25—.08 Hanesbdss .60 109221 14.00 12.96 13.11—.82 HarmonyG .05 107572 3.04 2.87 3.00+.03 HeclaM .01e 103539 1.49 1.38 1.46+.02 HPEntn .45e 110244 12.97 12.52 12.68—.18 HostHotls .85a 104471 15.87 15.51 15.60—.22 iPtShFutn 393444 31.00 29.37 29.67—.80 iShGold 289511 14.61 14.47 14.58+.10 iShBrazil .67e 293400 41.68 40.50 41.36+.01 iShHK .61e 72466 22.86 22.65 22.69+.56 iShSilver 170482 16.18 16.06 16.13+.05 iShChinaLC .87e 346996 38.33 37.96 38.19+.52 iShEMkts .59e 780906 39.16 38.81 39.00+.26 iShiBoxIG 3.87 118669 128.00 127.05 127.62+.62 iSh20yrT 3.05 236680 148.60 145.58 147.31+1.62 iSEafe 1.66e 409360 61.70 61.26 61.51+.21 iShiBxHYB 5.09 275609 85.90 85.65 85.81+.25 iShR2K 1.77e 242567 146.67 144.79 145.49—.58 iShCorEafe 1.56e 113906 57.75 57.34 57.61+.17 Infosyss 149139 11.05 10.77 10.93+.14 iShCorEM .95e 225930 47.06 46.66 46.92+.29 ItauUnHs 131398 8.85 8.61 8.76+.07 JPMorgCh 3.20 133581 106.38 104.34 105.20+.40 JohnJn 3.80 72125 131.07 129.25 130.54+.28 Keycorp .74f 86206 16.19 15.84 15.92—.08 KindMorg 1 106330 19.97 19.67 19.88+.08 Kinrossg 187657 4.94 4.69 4.91+.07 Kroger s .56f 96554 22.52 21.82 22.23+.12 LBrands 1.20 72039 20.96 19.45 19.69—1.16 LloydBkg .47a 77803 2.35 2.30 2.31—.02 Macys 1.51 231208 16.94 15.80 16.16—.64 Mallinckdt 87817 4.75 3.85 4.09—.55 MarathnO .20 121301 12.32 11.93 12.02—.28 Merck 2.20 90785 83.85 82.89 83.46+.06 MetLife 1.76 74502 45.29 44.49 44.73—.14 MorgStan 1.40f 108069 39.59 38.76 39.10—.23 Nabors .24 124355 1.91 1.75 1.78—.09 NobleCorp .08 103277 1.25 .99 1.02—.19 NokiaCp .19e 188919 5.10 5.03 5.06—.06 OasisPet 103069 2.96 2.76 2.90+.02 OcciPet 3.16f 93458 44.48 43.15 43.96+.26 Oracle .96 112461 52.72 51.96 52.59+.27 PG&ECp 2.12f 126323 16.19 14.00 14.39—1.54 Petrobras 159361 13.44 13.00 13.35—.04 Pfizer 1.44 291025 34.58 33.97 34.48+.24 PivotSftn 312522 14.30 13.35 14.00+5.70 ProctGam 2.98 77539 118.09 116.44 117.39+1.60 ProShSPrs 100945 27.66 27.35 27.43—.07 PrUShSPrs 168356 33.04 32.30 32.51—.19 ProUShL20 118402 23.87 22.89 23.32—.50 RangeRs .08 97737 4.23 4.00 4.03—.12 RegionsFn .62 148503 13.80 13.50 13.57—.09 SpdrGold 134766 144.02 142.61 143.70+.95 S&P500ETF 4.13e 1013166 285.64 282.39 284.65+.75 SpdrRetls .49e 69345 38.76 37.46 37.81—.61 SpdrOGEx .73e 233509 20.98 20.56 20.78—.19 Schlmbrg 2 201526 32.15 31.11 31.65—.69 SchwIntEq .71e 94853 30.10 29.89 30.03+.07 Schwab .68 75790 37.04 36.11 36.56—.03 SiderurNac 70177 3.56 3.35 3.43—.06 SnapIncAn 181496 16.50 15.85 15.99—.37 SwstnEngy 119686 1.77 1.69 1.72—.01 Sprint 135488 6.89 6.76 6.86+.07 Squaren 70684 62.68 61.24 62.00+.45 SPMatls .98e 89189 55.94 55.24 55.64+.02 SPHlthC 1.01e 123206 89.79 88.87 89.45+.31 SPCnSt 1.28e 144415 59.74 59.00 59.53+.88 SPEngy 2.04e 143019 56.60 55.67 56.28—.35 SPDRFncl .46e 596838 26.28 25.92 26.11+.13 SPInds 1.12e 119797 73.10 72.19 72.89—.08 SPTech .78e 156681 77.22 76.17 76.82—.14 SPUtil 1.55e 222851 61.28 60.14 61.07+.78 TJX .92f 74071 51.62 49.80 50.20—1.23 TaiwSemi .73e 76889 40.99 40.34 40.86+.43 Tapestry 1.35 262993 22.26 18.54 19.45—5.55 TevaPhrm .73e 223745 6.40 6.07 6.16—.14 Transocn 253223 3.92 3.76 3.86—.04 Twitter 125531 41.05 39.78 40.09—.56 UberTchn 132434 34.55 32.92 33.22—.74 USOilFd 301497 11.42 11.22 11.35—.09 USSteel .20 134007 11.63 10.85 10.91—.65 Valaris 95213 3.88 3.58 3.74—.15 ValeSA .29e 205014 11.10 10.68 10.97—.09 VanEGold .06e 473756 28.87 28.16 28.73+.32 VnEkRus .01e 93204 21.74 21.52 21.60—.14 VEckOilSvc .47e 103027 11.10 10.76 10.89—.21 VanEJrGld 160015 40.61 39.47 40.44+.69 VangAllW 1.34e 67668 47.67 47.33 47.55+.17 VangEmg 1.10e 184031 39.39 39.02 39.22+.22 VangFTSE 1.10e 156101 39.06 38.79 38.95+.08 Vereit .56f 118800 9.59 9.42 9.56+.14 VerizonCm 2.41 121214 56.58 55.42 56.30+.58 Vipshop 236998 7.51 7.02 7.20+.94 WPXEngy 78217 10.16 9.80 10.00+.09 WalMart 2.12f 198056 113.64 110.16 112.69+6.49 WellsFargo 2.04f 278924 44.50 43.34 43.38—.59 WmsCos 1.52 103008 23.26 22.90 22.92—.19 Yamanag .02 205625 3.47 3.24 3.44+.13 Copyright © 2019 The Associated Press. 