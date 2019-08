BC-150-actives-f

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 90589 2.44…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 90589 2.44 2.26 2.38—.06 AT&TInc 2.04 186591 34.58 34.27 34.42—.12 Alibaba 135668 159.37 155.54 159.30+.18 AlpAlerMLP 1.35e 150523 9.03 8.93 8.96—.09 Ambev .05e 258696 4.90 4.82 4.87—.18 Annaly 1e 89177 9.43 9.31 9.32—.12 AnteroMid .45e 55188 7.46 7.04 7.05—.20 AnteroRes 1 74863 3.57 3.42 3.55+.02 Apache 1 89726 22.00 21.14 21.56—.41 AuroraCn 88918 6.60 6.28 6.58+.04 BBVABFrn .25e 67128 6.92 4.18 5.30—6.75 BPPLC 2.44 61348 36.94 36.58 36.66—.15 BcoBrads .06a 83223 8.53 8.30 8.44—.28 BcoMacro 64270 44.33 31.00 36.26—40.22 BcoSantSA .21e 100972 3.97 3.91 3.91—.11 BkofAm .72f 527795 27.85 27.46 27.62—.71 BarrickGld 2.82e 172109 18.66 17.88 17.97—.17 BrMySq 1.64 87100 47.21 46.21 46.52—.80 CallonPet 111774 5.16 4.68 4.72—.44 CannTrHln 73575 2.59 2.18 2.32—.85 Cemex .29t 77655 3.11 3.02 3.03—.14 CntryLink 1 146899 11.23 10.74 11.20+.42 ChesEng 296436 1.44 1.37 1.40—.04 CgpVelLCrd 91769 11.80 11.25 11.53+.23 CgpVelICrd 140470 7.20 6.85 7.01—.15 Citigroup 2.04f 123489 64.79 63.84 64.25—1.80 ClevCliffs .24f 89638 8.44 8.11 8.17—.28 Clouderan 138407 7.19 6.60 6.70—.30 Coeur 55271 5.65 5.42 5.47—.14 Conduentn 61327 6.73 6.21 6.70+.32 Cortevan 65026 31.83 29.51 29.59—2.04 DXCTchn .84f 111751 35.58 33.66 33.92—1.99 DenburyR 100009 1.07 .98 1.04+.01 DeutschBk .12e 155118 7.19 6.88 6.95—.58 DevonE .32 62378 24.04 23.35 23.51—.54 DxGBullrs 111553 40.95 37.92 38.00—1.43 DirSPBears 82649 19.49 18.82 19.30+.69 DirDGlBrrs 163487 7.13 6.60 7.03+.19 DxSPOGBls 96248 3.61 3.34 3.46—.17 Disney 1.76 75161 137.57 135.23 135.74—2.78 EQTCorp .12 68673 12.25 11.55 12.18+.09 EnCanag .07 247602 4.39 3.92 4.36+.05 EgyTrnsfr 1.22 110186 13.90 13.38 13.42—.48 Exelon 1.45 59853 45.48 44.83 45.22+.02 ExxonMbl 3.48 x86344 70.16 69.33 69.61—.36 Farfetchn 131511 11.67 10.70 11.39+1.26 FMajSilvg 64277 11.11 10.63 10.65—.06 FordM .60a 214974 9.43 9.28 9.28—.17 FrptMcM .20 118775 9.72 9.45 9.51—.24 Gap .97 55161 17.89 17.15 17.46—.35 GenElec .04 636322 9.09 8.95 9.05—.10 Gerdau .02e 65649 3.23 3.17 3.18—.15 GoldFLtd .01e 88735 6.27 5.87 5.90—.21 GpSuprvin 182564 4.20 2.70 3.34—4.32 Hallibrtn .72 99265 19.56 19.10 19.41—.11 Hanesbdss .60 x55392 14.87 14.29 14.54—.38 HarmonyG .05 156257 3.10 2.95 2.96—.08 HeclaM .01e 67843 1.65 1.58 1.60+.03 HPEntn .45e 66647 13.29 13.00 13.07—.32 IAMGldg 1.52f 58583 3.53 3.37 3.40—.08 iPtShFutn 272724 28.99 27.25 28.89+1.96 iShGold 286736 14.55 14.37 14.46+.13 iShBrazil .67e 271432 44.99 42.21 42.59—1.40 iShHK .61e 99672 22.58 22.41 22.50—.73 iShSilver 183597 16.07 15.84 15.98+.09 iShChinaLC .87e 240118 38.38 38.12 38.28—.47 iShEMkts .59e 647190 39.52 39.28 39.37—.50 iShiBoxIG 3.87 80229 126.83 126.26 126.73+.79 iShCorUSTr .33 55388 26.39 26.28 26.36+.17 iSh20yrT 3.05 133871 143.43 141.51 142.97+2.92 iSEafe 1.66e 191264 62.87 62.33 62.44—.50 iShiBxHYB 5.09 145266 86.14 85.88 85.96—.29 iShR2K 1.77e 150359 150.12 148.33 148.67—1.95 iShCorEafe 1.56e 56250 58.85 58.35 58.45—.52 Invesco 1.24 58983 16.16 15.79 16.06—.31 iShJapanrs 57944 53.45 52.98 53.07—.50 iShCorEM .95e 107279 47.51 47.25 47.33—.66 ItauUnHs 183910 8.95 8.75 8.85—.42 JPMorgCh 3.20 82804 108.52 107.21 107.69—2.05 JohnJn 3.80 55561 132.70 131.29 131.90—.14 Keycorp .74f 61631 16.30 16.11 16.20—.27 KindMorg 1 123089 20.35 20.13 20.34—.03 Kinrossg 173108 5.16 4.95 4.97—.08 Kroger s .56f 76636 23.39 22.99 23.07—.25 LaredoPet 73609 2.82 2.66 2.79+.10 LomaNegn 122510 6.54 4.15 5.50—7.38 Macys 1.51 115537 19.47 18.95 19.28—.15 Mallinckdt 57690 5.33 4.81 4.82—.49 MarathnO .20 101733 12.99 12.70 12.74—.13 MarathPts 2.12 62111 47.99 46.09 46.41—1.98 McDerIrs 110561 4.32 3.85 3.92—.34 Merck 2.20 70351 85.93 84.52 85.71+.19 MetLife 1.76 97748 46.91 45.76 45.89—1.02 MorgStan 1.40f 80622 40.90 40.16 40.36—1.14 MurphO 1 58505 20.28 19.10 19.43—.93 Nabors .24 130408 2.32 2.08 2.18—.09 NewmtM .56 61900 39.46 38.13 38.46—.57 NokiaCp .19e 123177 5.38 5.29 5.31—.10 OasisPet 115200 3.01 2.78 2.97+.12 OcciPet 3.16f 123284 46.98 44.93 45.04—2.09 Oracle .96 58942 53.79 53.00 53.20—.71 PG&ECp 2.12f 113549 18.05 16.73 16.95—1.18 PampaEng 69176 21.20 14.32 16.35—18.77 Petrobras 108643 14.00 13.90 14.01—.51 Pfizer 1.44 401664 36.32 34.78 35.48—.88 Pinterestn 86829 36.10 32.93 33.63+.20 PUltSP500s 56016 52.05 50.13 50.69—1.94 ProShSPrs 60863 27.23 26.91 27.14+.32 PrUShSPrs 65337 32.05 31.30 31.83+.77 RangeRs .08 67083 4.45 4.19 4.44+.10 RegionsFn .62 90462 14.51 14.27 14.30—.37 SpdrGold 144941 143.38 141.64 142.62+1.36 S&P500ETF 4.13e 626388 291.61 287.02 288.09—3.54 SpdrS&PRB .74e 57624 50.65 50.08 50.17—1.01 SpdrOGEx .73e 162822 22.27 21.70 21.94—.35 Schlmbrg 2 75120 34.53 34.02 34.27—.26 Schwab .68 80817 36.53 36.01 36.41—.47 SnapIncAn 181389 16.97 16.36 16.82—.16 SwstnEngy 184326 1.92 1.76 1.85—.05 Sprint 74512 6.81 6.67 6.76—.05 Squaren 85720 64.24 61.55 62.29—2.72 SPMatls .98e 103964 57.71 56.72 56.81—.92 SPHlthC 1.01e 63929 91.40 90.16 90.40—1.00 SPCnSt 1.28e 84714 59.35 58.72 58.86—.46 SPEngy 2.04e 179608 59.05 58.14 58.40—.70 SPDRFncl .46e 517694 26.95 26.57 26.62—.55 SPInds 1.12e 146906 75.15 74.14 74.32—1.10 SPTech .78e 97383 78.24 77.10 77.36—1.13 SPUtil 1.55e 124937 61.04 60.44 60.59—.28 TevaPhrm .73e 145042 7.20 6.96 7.03+.01 Transocn 253095 4.37 4.12 4.34+.01 Twitter 66370 41.48 40.39 40.57—.97 UberTchn 207623 39.95 37.00 37.28—2.77 USOilFd 239318 11.44 11.26 11.36+.08 USSteel .20 102839 11.98 11.52 11.67—.38 Valaris 70093 4.43 4.05 4.29—.15 ValeSA .29e 134050 11.44 11.19 11.29—.26 VanEGold .06e 520715 29.75 28.99 29.01—.35 VEckOilSvc .47e 64326 11.89 11.62 11.76—.16 VanEJrGld 183679 42.45 40.93 40.98—.86 VangEmg 1.10e 61677 39.78 39.51 39.67—.43 VangFTSE 1.10e 90694 39.83 39.48 39.53—.37 Vereit .56f 77046 9.70 9.53 9.56—.15 VerizonCm 2.41 102620 55.89 55.07 55.69—.09 Visa s 1 72953 178.65 175.60 176.34—2.71 WPXEngy 81811 10.32 10.01 10.19—.09 WellsFargo 2.04f 164605 45.91 45.33 45.42—.88 WhitngPetrs 59974 9.34 8.88 