BC-150-actives-f

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 118601 2.76 2.59 2.73—.04 AT&TInc 2.04 353371 34.34 33.54 34.17+.05 AbbVie 4.28 94758 65.79 65.03 65.35—.45 Alibaba 270898 163.85 160.35 161.00—4.65 AlpAlerMLP 1.35e 123364 9.74 9.58 9.58—.13 Ambev .05e 198445 5.31 5.21 5.24—.05 AmAxle 79501 10.18 8.65 9.38—1.64 Annaly 1e 156797 9.44 9.29 9.42+.03 AnteroRes 1 133519 4.78 4.41 4.65+.14 Aphrian 345859 7.45 6.30 7.33+2.13 AuroraCn 159842 6.37 6.00 6.33+.48 Avon 89227 4.38 4.20 4.34+.01 BPPLC 2.44 95902 38.84 38.12 38.48—.52 BcoBrads .06a x112074 8.96 8.70 8.77—.10 BcoSantSA .21e 91064 4.17 4.10 4.14—.03 BkofAm .72f 574773 29.50 28.91 29.38—.11 BarrickGld 133508 17.30 16.85 16.91—.04 Blackstone 2.07e 89554 46.72 45.04 46.62—.20 BrMySq 1.64 177415 46.03 45.11 45.99+.79 CabotO&G .36f 129090 18.99 18.27 18.27—.46 CallonPet 96507 4.66 4.46 4.57+.02 Cemex .29t 99841 3.40 3.22 3.27—.13 CntryLink 1 86673 12.02 11.65 12.02—.04 Chemoursn 1 141353 15.88 14.02 14.69—3.47 ChesEng 205126 1.69 1.63 1.64—.01 Chevron 4.76 90201 122.54 117.83 120.73—.01 CgpVelLCrd 103154 12.49 12.03 12.09+.45 CgpVelICrd 148267 7.08 6.77 7.00—.36 Citigroup 2.04f x147026 68.06 66.63 67.61—.23 ClevCliffs .24f 128768 9.61 9.21 9.34—.30 Clouderan 301941 7.25 6.41 6.60+.25 CocaCola 1.60 131009 52.73 51.91 52.33+.30 ConchoRes .50 80165 77.21 72.76 72.85—3.12 DellCn 105259 55.50 51.45 52.41—5.28 DBXHvChiA .29e 112223 27.13 26.70 26.73—.14 DevonE .32 79511 25.76 24.17 25.03—.13 DxGBullrs 89298 34.79 32.79 33.55—.38 DirSPBears 147589 18.86 18.27 18.51+.39 DirDGlBrrs 91803 8.38 7.91 8.18+.04 DxSPOGBls 151618 4.54 3.95 4.17—.14 EnCanag .07 280804 4.56 4.26 4.40—.08 EgyTrnsfr 1.22 121722 14.40 14.01 14.14—.16 Exelon 1.45 78438 45.46 44.50 44.75+.35 ExxonMbl 3.48 213484 73.26 71.18 71.75—.71 FirstEngy 1.52 92045 44.62 44.07 44.25—.13 Fitbitn 107987 3.30 3.20 3.29—.02 Fluor .84 103472 27.78 22.10 22.67—8.24 FordM .60a 412823 9.34 9.21 9.28—.03 FrptMcM .20 258119 10.66 10.12 10.30—.40 GenElec .04 642728 10.08 9.82 10.00—.08 GenMotors 1.52 91294 40.23 39.59 39.78—.37 Gerdau .02e 82254 3.48 3.39 3.44—.01 GoldFLtd .01e 104190 5.56 5.18 5.45+.10 HPInc .64 109426 20.69 19.93 20.14—.85 Hallibrtn .72 141270 21.84 20.84 21.00—.66 HarmonyG .05 105751 2.68 2.58 2.66+.03 HPEntn .45e 216533 13.84 13.02 13.27—.87 ICICIBk .19e 87492 11.81 11.69 11.69—.23 iPtShFutn 712476 26.90 25.27 25.66+.21 iShBrHiYs 87623 40.72 40.58 40.71+.06 iShGold 239087 13.86 13.73 13.79—.04 iShBrazil .67e 229261 44.44 43.49 43.92—.21 iShHK .61e 92252 24.28 24.03 24.08—.12 iShSKor .65e 87042 54.20 53.41 53.75—.94 iShSilver 201496 15.27 15.08 15.19—.15 iShChinaLC .87e 349063 40.20 39.76 39.86—.31 iShEMkts .59e 925931 40.88 40.43 40.55—.40 iShiBoxIG 3.87 146294 125.15 124.84 125.12+.13 iSh20yrT 3.05 151419 136.51 135.40 136.51+1.25 iSEafe 1.66e 377779 64.02 63.45 63.70—.57 iShiBxHYB 5.09 235595 86.49 86.18 86.39—.13 iShR2K 1.77e 294588 153.75 151.28 152.58—1.71 iSUSAMinV .87e 78586 62.91 62.33 62.59—.08 iShCorEafe 1.56e 88579 59.95 59.41 59.67—.46 Infosyss 101327 11.21 11.05 11.08—.18 IBM 6.48 81010 152.95 145.59 147.25—3.07 iShJapanrs 113628 54.27 53.77 54.06—.28 iShCorEM .95e 283610 49.09 48.56 48.70—.51 ItauUnHs 284775 9.09 8.87 8.98—.11 JPMorgCh 3.20 110212 113.43 111.40 112.93—.01 Keycorp .74f 83714 17.36 16.91 17.20—.12 KindMorg 1 148352 20.83 20.18 20.21—.56 Kinrossg 217479 4.63 4.39 4.57+.10 Kroger s .56f 171313 22.44 21.75 22.24+.72 LaredoPet 95491 3.18 2.89 3.05—.11 MarathnO .20 141551 13.69 12.92 13.28—.25 McDerIrs 128313 6.02 5.30 5.38—.40 Merck 2.20 104105 84.77 83.56 84.47+.78 MetLife 1.76 90613 48.30 47.03 47.29—1.04 MorgStan 1.40f 159261 42.75 41.24 42.12—.81 Nabors .24 92773 2.64 2.39 2.62+.08 NikeB s .88 87591 83.24 80.79 81.14—1.98 NobleEngy .48 x120519 23.32 21.45 21.88+1.51 NokiaCp .19e 175947 5.42 5.33 5.40+.03 OasisPet 85011 4.45 4.10 4.25+.01 OcciPet 3.16f 122064 53.16 50.77 51.18—1.99 Oracle .96 125444 56.19 55.00 55.84—.04 Petrobras 222916 15.35 14.83 14.95+.23 Pfizer 1.44 275026 38.54 37.75 38.00—.25 Pinterestn 397427 35.21 32.28 33.57+5.27 ProctGam 2.98 122655 117.08 115.69 116.44—.29 ProShSPrs 92234 26.88 26.60 26.71+.18 PrUShSPrs 107306 31.31 30.65 30.94+.48 PureStrgn 126322 14.18 13.52 13.61—1.39 RangeRs .08 84729 5.23 4.90 5.00—.15 RegionsFn .62 181683 15.38 14.98 15.33+.10 SpdrGold 137344 136.60 135.37 135.89—.52 SpdrEuro50 1.18e 80971 36.78 36.33 36.55—.44 S&P500ETF 4.13e 1165587 294.12 290.90 292.62—2.22 SpdrSenLn 1.96 83746 46.31 46.11 46.20—.11 SpdrS&PRB .74e 110753 52.87 51.66 52.38—.46 SpdrOGEx .73e 307001 23.93 22.86 23.20—.27 Salesforce 130236 149.90 145.31 145.70—5.11 Schlmbrg 2 87302 38.73 37.19 37.42—1.09 Schwab .68 88119 41.55 40.33 40.75—.54 SnapIncAn 237733 17.23 16.46 17.03+.35 SwstnEngy 169416 2.15 1.99 2.06—.07 Sprint 353926 6.99 6.59 6.76—.42 Squaren 436748 70.81 67.25 69.60—11.38 SPHlthC 1.01e 159566 91.41 90.46 91.05—.21 SPCnSt 1.28e 243687 59.59 59.00 59.23+.01 SPEngy 2.04e 216998 61.89 59.78 60.40—.88 SPDRFncl .46e 660294 27.74 27.23 27.60—.01 SPInds 1.12e 129924 76.21 75.30 75.82—.49 SPTech .78e 223614 79.74 78.33 79.05—1.31 SPUtil 1.55e 149392 60.65 60.02 60.15—.01 TaiwSemi .73e 92993 41.78 41.01 41.65—.22 TevaPhrm .73e 103741 7.99 7.68 7.86+.03 Transocn 287453 5.80 5.16 5.28—.46 Twitter 205880 43.04 41.59 42.85+.77 UberTchn 82205 41.06 39.95 40.40—.91 USOilFd 375694 11.60 11.44 11.48+.17 USSteel .20 238526 14.14 13.02 13.27—1.25 Valaris 183287 6.79 5.00 5.02—1.75 ValeSA .29e 193169 12.42 12.19 12.28—.24 VanEGold .06e 460057 28.11 27.56 27.77—.08 VnEkRus .01e 111008 22.73 22.50 22.57—.39 VnEkSemi .58e 81168 114.46 112.21 113.17—1.56 VEckOilSvc .47e 123384 13.61 12.88 12.98—.57 VanEJrGld 96711 39.94 39.09 39.43—.03 VangEmg 1.10e 170772 40.94 40.50 40.61—.39 VangFTSE 1.10e 110140 40.56 40.20 40.38—.32 VerizonCm 2.41 174575 56.30 54.77 55.59+.33 Visa s 1 82631 178.27 174.69 177.42—1.75 WPXEngy 87035 9.47 9.16 9.44+.08 WellsFargo 2.04f 201430 47.61 46.37 47.44+.38 WstnUnion .80 125506 22.28 20.40 21.82+.73 WhitngPetrs 121296 11.55 10.44 11.06+.22 WmsCos 1.52f 118610 25.83 24.91 25.01—.51 Yamanag .02 214725 3.25 3.11 3.16—.01 Copyright © 2019 The Associated Press. 