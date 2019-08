BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 10003 2.29 2.22 2.28—.04 AT&TInc 2.04 16665 35.38 35.22 35.32—.07 Alibaba 28501 170.00 168.18 168.63—3.28 AlpAlerMLP 1.35e 19999 9.05 8.96 8.99—.08 Altria 3.20 10005 47.09 46.66 46.72+.13 Ambev .05e 31398 4.56 4.53 4.53—.06 AnteroRes 1 9478 3.40 3.22 3.39+.05 ArcelorMrs .10p 9234 13.63 13.44 13.59—.09 AstraZens 1.37e 6410 45.57 45.25 45.39—.02 AtHomGrn 6376 6.45 6.16 6.36—.21 AuroraCn 13918 5.78 5.70 5.76—.03 BPPLC 2.44 8842 36.46 36.22 36.41—.11 BcoBrads .06a 19263 7.91 7.83 7.90—.12 BcoSantSA .21e 29872 3.86 3.83 3.85—.02 BkofAm .72f 58563 27.12 26.86 27.06—.13 BarrickGld 2.82e 25608 19.01 18.76 18.78+.04 BlackBerry 8293 7.32 7.14 7.15+.11 Boeing 8.22 20672 362.95 354.35 361.17+6.76 BrMySq 1.64 7915 48.06 47.75 47.99+.13 CabotO&G .36f 7207 16.93 16.56 16.88+.06 CallonPet 8120 4.44 4.33 4.43—.09 CanopyGrn 13764 25.64 24.80 25.57+.44 ChesEng 82392 1.56 1.49 1.55—.07 CgpVelLCrd 58754 11.14 10.83 10.91—.95 CgpVelICrd 56286 7.18 7.01 7.14+.54 Citigroup 2.04f 10389 63.91 63.12 63.75—.16 ClevCliffs .24f 6152 8.19 8.05 8.19—.07 CocaCola 1.60 7498 54.71 54.30 54.32—.17 Coeur 8235 5.09 4.99 5.06+.09 DellCn 8562 47.94 46.50 47.05—1.99 DenburyR 12112 1.09 1.05 1.08—.04 DeutschBk .12e 8253 7.16 7.06 7.14—.03 DevonE .32 9647 22.75 22.12 22.60—.43 DicksSptg 1.10 7715 33.89 32.60 33.51—.64 DxGBullrs 12718 36.89 36.16 36.21+.61 DirSPBears 17465 18.76 18.55 18.67+.32 DirDGlBrrs 18998 7.33 7.18 7.31—.13 DxBrzBulls 6498 25.30 24.75 25.11—.62 DxSPOGBls 31931 3.23 3.08 3.21—.18 DrxSCBulls .41e 8415 53.70 52.79 53.40—1.10 DrxSPBulls 6780 49.22 48.65 48.87—.90 DowIncn 2.80 6435 42.01 41.10 41.51—.54 EQTCorp .12 7216 11.30 10.77 10.96—.39 ElementSol 37109 9.02 8.89 9.00—.03 EnCanag .07 35667 4.20 4.09 4.20—.08 EgyTrnsfr 1.22 15009 13.63 13.39 13.45—.23 ExxonMbl 3.48 10040 69.13 68.64 68.97—.60 FootLockr 1.52 57674 38.15 36.66 37.35—4.59 FordM .60a 44221 8.93 8.85 8.92—.12 FrptMcM .20 17788 9.10 8.92 9.10—.03 GameStop 1.52 12437 3.90 3.65 3.75—.12 Gap .97 32550 17.66 16.61 17.58—.17 GenElec .04 144082 8.09 7.90 7.97—.22 GenMotors 1.52 7878 36.86 36.55 36.80—.46 HPInc .64 60366 17.85 17.10 17.64—1.30 Hallibrtn .72 11475 18.35 18.14 18.31—.36 HarmonyG .05 19754 3.44 3.37 3.39+.06 HPEntn .45e 7999 13.19 12.98 13.15—.10 ICICIBk .19e 29702 11.06 10.97 11.01+.33 iPtShFutn 59001 26.91 26.39 26.69+.94 iShGold 27398 14.43 14.38 14.38+.04 iShBrazil .67e 27229 40.68 40.37 40.64—.27 iShSilver 19892 16.09 16.03 16.05+.08 iShChinaLC .87e 43803 39.05 38.84 39.01—.04 iShEMkts .59e 54348 39.62 39.51 39.60—.05 iSh20yrT 3.05 19858 143.85 143.43 143.53—.07 iSEafe 1.66e 33249 62.68 62.51 62.65—.09 iShiBxHYB 5.09 15535 86.89 86.77 86.84—.11 iShR2K 1.77e 35796 149.28 148.41 148.87—1.16 iSUSAMinV .87e 8723 63.60 63.41 63.45—.20 iShCorEafe 1.56e 6641 58.71 58.56 58.66—.14 Infosyss 6886 11.31 11.25 11.26+.05 iShJapanrs 6240 53.26 53.15 53.24—.15 iShCorEM .95e 15105 47.62 47.49 47.53—.11 ItauUnHs 32060 8.27 8.17 8.23—.04 JPMorgCh 3.20 9568 108.50 107.66 108.30—.42 JohnJn 3.80 8039 131.26 130.20 130.20—1.07 Keysight 10171 98.67 94.80 97.16—3.19 KindMorg 1 8428 20.13 20.01 20.05—.15 Kinrossg 9298 4.73 4.70 4.72+.04 LBrands 1.20 12418 18.73 18.12 18.23—1.10 LegacyAcn 32125 10.21 10.19 10.20+.03 LloydBkg .47a 12051 2.42 2.40 2.41+.02 Macys 1.51 19122 15.48 15.26 15.43—.14 MarathnO .20 12078 12.11 11.92 12.08—.18 MorgStan 1.40f 10189 40.29 39.93 40.20—.07 Nabors .24 15747 1.89 1.80 1.89 NikeB s .88 7787 82.38 81.50 81.99—1.32 NobleEngy .48 7116 22.20 21.74 22.10—.21 NokiaCp .19e 95636 5.07 5.03 5.06—.01 Nordstrm 1.48a 15227 30.90 29.76 30.73—.02 OasisPet 14480 3.15 3.02 3.09—.14 OcciPet 3.16f 13402 44.13 43.21 43.64—1.06 Oracle .96 6758 53.06 52.67 52.79—.40 PG&ECp 2.12f 10236 11.56 11.01 11.23—.45 Penney 17622 .60 .56 .57—.01 Petrobras 12773 13.47 13.34 13.43—.17 Pfizer 1.44 18725 35.26 35.02 35.17+.09 PivotSftn 400809 14.88 14.85 14.87+1.17 PUltSP500s 7564 52.01 51.43 51.74—.91 PrUCruders 14418 16.51 16.22 16.29—.91 ProShSPrs 12433 26.93 26.83 26.87+.15 PrUShSPrs 18708 31.29 31.07 31.14+.32 PureStrgn 9727 16.42 15.70 16.36+.32 Qudiann 14126 7.95 7.75 7.84+.19 RangeRs .08 17435 3.93 3.73 3.84—.11 RegionsFn .62 10204 14.31 14.09 14.27+.02 SpdrGold 23542 142.19 141.70 141.74+.34 S&P500ETF 4.13e 103481 291.21 290.12 290.71—1.65 SpdrBiots .44e 7352 81.79 80.95 81.74+.12 SpdrS&PBk .53e 20485 41.13 40.72 41.09+.06 SpdrS&PRB .74e 8087 50.36 49.83 50.26 SpdrRetls .49e 11967 39.66 39.20 39.49—.59 SpdrOGEx .73e 41729 21.62 21.28 21.58—.39 STMicro .40 6120 17.55 17.43 17.54—.50 Salesforce 67599 157.84 154.37 156.00+7.76 Schlmbrg 2 11678 33.15 32.74 33.06—.66 SnapIncAn 26732 16.02 15.72 15.95—.14 SwstnEngy 21373 1.82 1.75 1.82—.02 Squaren 8380 65.05 64.06 64.33—.35 SPMatls .98e 9105 56.14 55.75 55.88—.43 SPCnSt 1.28e 17203 60.59 60.29 60.29—.34 SPEngy 2.04e 15679 57.44 56.92 57.32—.58 SPDRFncl .46e 95895 26.71 26.58 26.65—.13 SPInds 1.12e 14612 74.78 74.40 74.67—.46 SPTech .78e 17437 79.46 79.03 79.13—.68 SpdrRESel 6646 39.18 38.99 39.07 SPUtil 1.55e 16354 62.40 62.10 62.10—.04 TJX .92f 9487 54.30 53.89 53.96—.92 TaiwSemi .73e 7590 41.97 41.64 41.81—.32 Target 2.64f 17333 105.57 104.17 105.35—.97 TevaPhrm .73e 20848 7.36 7.16 7.33+.07 Transocn 23642 4.54 4.33 4.54—.01 Twitter 11285 42.20 41.80 41.98—.20 UberTchn 10347 33.85 33.41 33.85—.15 USOilFd 38999 11.27 11.17 11.20—.33 USSteel .20 10305 11.73 11.46 11.66—.14 ValeSA .29e 8268 10.78 10.70 10.75—.02 VanEGold .06e 35379 28.83 28.63 28.67+.18 VnEkSemi .58e 10884 113.26 112.10 112.75—1.69 VEckOilSvc .47e 12473 11.39 11.21 11.37—.14 VanEJrGld 10422 39.75 39.45 39.47+.37 VangEmg 1.10e 12018 39.84 39.73 39.77—.07 VangFTSE 1.10e 11458 39.69 39.57 39.63—.10 Vipshop 10576 7.91 7.80 7.84—.18 VMware 26.81p 16386 139.49 135.03 137.22—10.93 WPXEngy 12760 10.39 10.14 10.35—.22 WellsFargo 2.04f 12664 45.50 45.19 45.40—.22 WhitngPetrs 19745 7.95 7.39 7.57—.54 Yamanag .02 26225 3.38 3.34 