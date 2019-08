BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AMCEnt .80 27976…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AMCEnt .80 27976 12.49 11.50 11.63+.28 AT&TInc 2.04 29483 34.30 34.07 34.23+.17 Albemarle 1.47 10394 74.93 69.75 69.90+2.31 Alibaba 39215 162.30 159.69 160.62+1.45 AlpAlerMLP 1.35e 28274 9.07 8.98 9.02—.18 Ambev .05e 44663 5.17 5.11 5.16—.06 AmIntlGrp 1.28 13659 57.48 56.48 56.63+2.22 Annaly 1e 14155 9.38 9.31 9.32 AnteroRes 1 10384 3.97 3.78 3.86+.08 Aphrian 11258 7.02 6.70 6.79—.07 AuroraCn 32123 6.82 6.59 6.67+.05 BPPLC 2.44 x15932 36.96 36.70 36.84—.09 BcoBrads .06a 16954 8.87 8.75 8.84+.08 BcoSantSA .21e 35340 4.08 4.03 4.06+.06 BkofAm .72f 72810 28.29 28.07 28.17+.28 BarrickGld 31364 17.92 17.56 17.92—.13 Blackstone 2.07e 12018 47.74 46.77 47.14+.64 BrMySq 1.64 9640 46.60 46.26 46.54+.30 CVSHealth 2 25207 59.52 58.61 59.23+1.11 CallonPet 19216 4.96 4.79 4.88+.09 CampWrln .54 12472 9.67 8.68 9.01—1.38 CdnNRsgs 1.50 9453 24.14 23.66 24.13+.43 CarvanaAn 23117 73.50 68.50 70.95+13.04 CntryLink 1 41125 11.64 11.25 11.30—.28 ChesEng 274257 1.46 1.39 1.45+.06 CgpVelLCrd 23258 10.18 9.95 10.14+.03 CgpVelICrd 18924 8.27 8.06 8.11—.03 Citigroup 2.04f 16636 66.33 65.63 65.76+.62 ClevCliffs .24f 14299 8.83 8.65 8.80+.17 Clouderan 22151 6.99 6.73 6.80+.07 CocaCola 1.60 12637 53.38 52.85 53.00—.18 Coeur 13920 5.36 4.96 5.36+.18 DenburyR 25344 1.03 .96 1.00+.05 DeutschBk .12e 13846 7.65 7.52 7.63+.16 DevonE .32 9307 24.77 23.99 24.39+.23 DxSOXBrrs 8926 49.72 48.38 48.67—1.38 DxGBullrs 19086 39.28 37.51 39.28+.22 DxGlMBrrs 11985 14.10 13.42 13.42—.06 DirSPBears 21701 19.15 18.89 18.93—.43 DirDGlBrrs 39730 7.24 6.92 6.92—.06 DxSPOGBls 34586 3.70 3.48 3.60+.15 Disney 1.76 34364 138.00 136.01 136.26+1.40 EldrGldgrs 9835 8.05 7.45 8.01+.17 EnCanag .07 30443 4.33 4.19 4.27+.10 EndvSilvg 9089 2.55 2.48 2.55—.09 EgyTrnsfr 1.22 23279 13.93 13.61 13.82+.49 ExxonMbl 3.48 11253 71.08 70.62 70.93+.43 FordM .60a 26205 9.62 9.54 9.56+.03 FrptMcM .20 22920 10.29 10.14 10.26+.18 GTTComm 16786 7.14 4.90 6.62—4.73 GenElec .04 68323 9.53 9.32 9.44—.02 Gerdau .02e 23235 3.34 3.28 3.34+.11 GoldFLtd .01e 14360 5.96 5.87 5.96—.12 GreenDot 37702 27.45 24.19 26.35—20.92 Hallibrtn .72 17221 19.93 19.51 19.65 Hanesbdss .60 24208 15.24 14.91 15.19+.44 HarmonyG .05 17686 2.96 2.88 2.95—.02 HeclaM .01e 15366 1.72 1.67 1.72+.05 Huntsmn .65 16561 21.56 21.09 21.41+3.14 IAMGldg 1.52f 26452 3.61 3.45 3.56—.46 ICICIBk .19e 21021 11.74 11.65 11.73+.24 iPtShFutn 46245 27.41 26.94 27.14—.48 iShGold 51604 14.34 14.28 14.31+.01 iShBrazil .67e 26223 43.99 43.55 43.94+.75 iShSilver 54133 15.83 15.74 15.81—.16 iShChinaLC .87e 23568 39.01 38.84 38.96+.11 iShEMkts .59e 55336 40.11 39.94 40.09+.30 iShiBoxIG 3.87 9067 125.91 125.68 125.86—.12 iSh20yrT 3.05 22650 139.19 138.71 138.83—1.20 iSEafe 1.66e 27126 63.12 62.94 63.09+.32 iShiBxHYB 5.09 48103 86.31 86.05 86.25+.22 iShR2K 1.77e 30371 150.86 149.99 150.71+1.39 Infosyss 16011 11.26 11.20 11.26+.10 iShJapanrs 11049 53.69 53.56 53.66—.10 iShCorEM .95e 16075 48.22 48.04 48.20+.42 ItauUnHs 19798 9.43 9.33 9.41+.19 JPMorgCh 3.20 15479 109.78 108.72 108.87+.84 Keycorp .74f 10229 16.50 16.28 16.41+.25 KindMorg 1 13787 20.18 20.02 20.16+.19 Kinrossg 22813 5.09 4.91 5.07+.01 Kroger s .56f 14913 23.95 23.71 23.75—.15 LaredoPet 11008 2.71 2.57 2.66 LloydBkg .47a 12290 2.44 2.41 2.42 MarathnO .20 42777 12.77 12.22 12.42+.37 MorgStan 1.40f 10146 41.26 40.64 40.82+.26 MurphO 1 10080 22.25 20.38 20.46—1.18 Nabors .24 9594 2.48 2.37 2.43 NokiaCp .19e 13714 5.41 5.38 5.40+.08 OasisPet 23379 2.77 2.65 2.73+.08 OcciPet 3.16f 10809 46.65 45.32 45.41—.60 Oracle .96 14452 54.35 53.72 54.23+.89 PG&ECp 2.12f 22057 18.67 17.30 17.61—.55 PartyCityn 9298 5.10 4.54 4.85—.84 PetrbrsA 9954 13.19 13.06 13.17+.31 Petrobras 21340 14.50 14.33 14.46+.27 Pfizer 1.44 23352 36.93 36.60 36.88+.30 PlainsAAP 1.44 26524 22.33 21.92 22.24+.05 PlayAGSn 26810 10.51 6.05 8.07—9.23 PUltSP500s 12980 52.01 51.32 51.89+1.08 ProShSPrs 17055 27.05 26.93 26.94—.19 PrUShSPrs 12083 31.66 31.38 31.39—.47 ProUShL20 9421 26.31 26.14 26.27+.43 RangeRs .08 10434 4.56 4.41 4.52+.10 Realogy .27p 28717 6.22 5.55 5.59+.55 RegionsFn .62 11680 14.77 14.59 14.66+.18 SpdrGold 26171 141.30 140.71 141.05+.03 S&P500ETF 4.13e 115503 290.34 289.01 290.14+2.17 SpdrS&PRB .74e 11234 51.23 50.76 50.100+.58 SpdrOGEx .73e 97358 22.41 21.93 22.21+.35 Salesforce 11705 144.55 142.75 143.59+1.95 Schlmbrg 2 9645 35.17 34.48 34.63—.11 SchwUSLgC .98e 29015 69.50 69.20 69.46+.51 Schwab .68 10593 37.80 37.35 37.46—.12 SnapIncAn 35010 16.25 15.90 16.07+.16 SwstnEngy 23940 1.99 1.88 1.99+.10 Sprint 9977 6.82 6.73 6.78+.05 Squaren 13801 66.29 64.93 65.84+.84 SPHlthC 1.01e 12471 90.70 90.25 90.61+.52 SPCnSt 1.28e 21524 58.97 58.57 58.91+.02 SPEngy 2.04e 32659 58.74 58.21 58.53+.44 SPDRFncl .46e 72163 27.10 26.88 26.97+.22 SPInds 1.12e 17132 75.50 75.03 75.42+.63 SPTech .78e 17429 78.39 77.91 78.34+.85 SpdrRESel 16937 37.93 37.60 37.86—.02 SPUtil 1.55e 22765 60.19 59.82 60.16—.02 SumitMitsu 52411 6.92 6.85 6.90—.01 TevaPhrm .73e 108507 7.15 6.60 6.95—.34 3DSys 14560 7.44 6.80 7.28—.87 Transocn 46748 4.70 4.41 4.47—.19 Twitter 23534 42.35 41.36 41.66—.07 UberTchn 46514 42.68 41.25 41.79+2.09 USOilFd 39482 10.87 10.79 10.85+.01 USSteel .20 11131 12.56 12.28 12.41+.13 Valaris 9696 4.80 4.44 4.55—.14 ValeSA .29e 34382 12.00 11.87 11.95+.31 VanEGold .06e 75027 29.31 28.87 29.30+.04 VnEkRus .01e 11940 22.70 22.59 22.69+.12 VEckOilSvc .47e 15339 12.30 12.01 12.13—.01 VanEJrGld 11305 41.83 41.12 41.82—.02 VangEmg 1.10e 10313 40.32 40.16 40.30+.33 VangFTSE 1.10e 9114 39.97 39.86 39.96+.18 Vereit .56f 20824 9.72 9.57 9.66+.02 VerizonCm 2.41 10926 55.58 54.99 55.55+.46 VitaminSh 57042 6.39 6.34 6.35+1.81 WPXEngy 16872 10.58 10.20 10.40+.11 Wabtec .48 x46730 73.99 70.99 71.84—3.35 WellsFargo 2.04f x25167 46.03 45.55 45.61+.31 WhitngPetrs 10095 9.90 9.50 9.84+.38 WmsCos 1.52f 10755 23.77 23.44 23.75+.13 Yamanag .02 35657 3.53 3.38 3.53 ————————— Copyright © 2019 The 