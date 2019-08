BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 18316 2.76…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 18316 2.76 2.64 2.66—.11 AT&TInc 2.04 53262 34.08 33.54 34.08—.04 Alibaba 54778 163.85 160.89 162.63—3.02 AlpAlerMLP 1.35e 12029 9.74 9.65 9.66—.05 Ambev .05e 34264 5.31 5.27 5.29 AmAxle 14963 10.18 9.73 9.73—1.29 Annaly 1e 14191 9.42 9.34 9.38—.01 AnteroRes 1 13766 4.75 4.54 4.56+.05 Aphrian 88676 6.88 6.30 6.69+1.49 ArchDan 1.40 13857 41.16 40.18 40.18—.97 AuroraCn 35182 6.28 6.11 6.15+.30 BPPLC 2.44 15948 38.84 38.58 38.61—.39 BcoBrads .06a x10677 8.96 8.84 8.84—.03 BcoSantSA .21e 12795 4.17 4.14 4.15—.03 BkofAm .72f 82619 29.47 29.12 29.21—.29 BarrickGld 22962 17.08 16.85 16.96+.01 Blackstone 2.07e 15877 46.48 45.04 45.85—.97 BrMySq 1.64 14002 45.41 45.11 45.31+.11 CannTrHln 10617 2.14 1.96 2.10—.08 CanopyGrn 11337 32.55 31.56 32.41+1.23 CntryLink 1 10893 12.00 11.65 11.75—.31 Chemoursn 1 31895 15.60 14.02 14.96—3.20 ChesEng 27610 1.69 1.65 1.65 CgpVelLCrd 37073 12.48 12.21 12.26+.62 CgpVelICrd 46494 6.96 6.77 6.91—.45 Citigroup 2.04f x22095 67.69 67.15 67.23—.61 ClevCliffs .24f 18080 9.61 9.39 9.46—.18 Clouderan 70456 7.25 6.68 6.97+.62 CocaCola 1.60 12846 52.26 51.91 52.23+.20 DellCn 17865 55.50 53.50 53.72—3.97 DenburyR 13804 1.08 1.03 1.03 DBXHvChiA .29e 16788 27.13 26.96 26.96+.09 DxSCBearrs 12523 48.08 47.09 47.96+1.35 DxSOXBrrs 11511 47.28 45.28 46.38+1.34 DxGBullrs 16296 33.72 32.81 33.25—.68 DxGlMBrrs 11184 16.70 16.14 16.44+.29 DirSPBears 23036 18.53 18.27 18.48+.36 DirDGlBrrs 22122 8.38 8.16 8.27+.13 DxSPOGBls 32042 4.54 4.22 4.22—.09 DrxSCBulls .41e 13785 59.60 58.32 58.40—1.85 DrxSPBulls 16130 51.39 50.68 50.81—1.01 EOGRescs 1.15f 11392 87.84 82.38 83.08+2.01 EnCanag .07 27139 4.56 4.40 4.40—.08 ExxonMbl 3.48 18138 73.26 72.24 72.26—.21 FMajSilvg 12031 9.77 9.49 9.56—.28 Fitbitn 17413 3.30 3.21 3.25—.07 Fluor .84 13740 27.78 25.58 26.02—4.89 FordM .60a 43431 9.31 9.21 9.28—.03 FrptMcM .20 21851 10.66 10.51 10.52—.19 GenElec .04 76516 10.08 9.97 10.00—.08 GenMotors 1.52 14263 40.23 39.68 39.95—.20 Gerdau .02e 10551 3.48 3.44 3.45—.01 GoDaddyn 13194 72.93 66.81 68.36—5.88 GoldFLtd .01e 17715 5.34 5.18 5.31—.04 GrubHub 12882 70.49 68.56 70.23+3.66 HPInc .64 14464 20.69 20.34 20.34—.65 Hallibrtn .72 13975 21.84 21.30 21.32—.34 HarmonyG .05 11602 2.63 2.58 2.61—.02 Herbalifs 11879 40.22 37.24 39.20—1.56 HPEntn .45e 21820 13.84 13.59 13.73—.42 IAMGldg 1.52f 11831 3.83 3.70 3.74—.12 ICICIBk .19e 22012 11.81 11.71 11.80—.13 iPtShFutn 89714 25.79 25.27 25.60+.15 iShBrHiYs 85949 40.67 40.62 40.65 iShGold 39010 13.79 13.73 13.79—.04 iShBrazil .67e 38361 44.44 44.09 44.12—.01 iShHK .61e 16735 24.28 24.20 24.21+.01 iShSKor .65e 11074 54.20 54.02 54.06—.63 iShSilver 42228 15.16 15.08 15.16—.19 iShChinaLC .87e 74543 40.20 40.01 40.05—.12 iSCorSP500 4.38e 13484 295.81 294.42 294.69—1.83 iShEMkts .59e 123231 40.88 40.73 40.74—.21 iShiBoxIG 3.87 23887 125.00 124.84 124.97—.02 iSh20yrT 3.05 21056 135.87 135.40 135.60+.34 iSEafe 1.66e 26925 64.02 63.75 63.78—.49 iShiBxHYB 5.09 41513 86.49 86.37 86.40—.13 iShR2K 1.77e 46654 153.75 152.67 152.76—1.53 IronMtn 2.44 12129 32.25 30.89 31.67+.84 iShJapanrs 12605 54.27 54.07 54.09—.25 iSTaiwnrs 14273 34.21 34.10 34.13—.49 iShCorEM .95e 35908 49.09 48.92 48.93—.28 ItauUnHs 42625 9.09 8.98 8.99—.10 JPMorgCh 3.20 11898 113.31 112.26 112.48—.46 KindMorg 1 13064 20.83 20.56 20.60—.17 Kinrossg 30346 4.49 4.39 4.47 Kroger s .56f 32115 22.40 21.75 22.32+.80 LaredoPet 10996 3.18 3.00 3.00—.16 MarathnO .20 11525 13.69 13.30 13.31—.22 McDerIrs 26343 6.02 5.42 5.54—.24 MorgStan 1.40f 24685 42.75 41.68 42.08—.86 NavigCons .20 18194 27.94 27.83 27.85+3.81 NobleEngy .48 x20762 23.32 21.64 22.41+2.04 NokiaCp .19e 30641 5.41 5.36 5.38+.01 OasisPet 13425 4.45 4.23 4.24 OcciPet 3.16f 11920 53.16 51.62 51.69—1.48 Oracle .96 14334 56.19 55.54 55.72—.16 OwensIll .20 18980 12.74 12.51 12.54—.32 Petrobras 30131 15.35 15.15 15.23+.51 Pfizer 1.44 25010 38.54 38.24 38.28+.03 Pinterestn 94425 33.89 32.28 33.28+4.98 PUltSP500s 12018 54.32 53.55 53.69—1.10 ProVixSTrs 11888 21.20 20.78 21.09+.19 PrUCruders 12770 17.62 17.36 17.41+.62 ProctGam 2.98 16300 116.86 115.75 116.53—.20 ProShSPrs 13764 26.72 26.60 26.70+.17 PrUShSPrs 22472 30.93 30.65 30.88+.42 PureStrgn 20381 14.18 13.80 13.95—1.05 Qudiann 11303 8.83 8.46 8.79+.18 RegionsFn .62 19134 15.36 15.14 15.25+.02 SMEnergy .10 13404 10.85 9.03 9.32+.26 SpdrDJIA 3.98e 12242 265.30 264.04 264.20—1.56 SpdrGold 25825 135.98 135.37 135.90—.52 S&P500ETF 4.13e 152447 294.12 292.70 292.96—1.88 SpdrS&PRB .74e 15048 52.87 52.33 52.33—.51 SpdrRetls .49e 20001 41.34 40.96 41.18—.03 SpdrOGEx .73e 70931 23.93 23.35 23.36—.11 Salesforce 13781 149.90 147.89 149.20—1.61 SnapIncAn 34321 17.01 16.46 16.93+.25 SwstnEngy 17836 2.15 2.03 2.03—.10 Sprint 50145 6.99 6.76 6.93—.25 Squaren 136227 70.81 67.25 68.67—12.31 SPHlthC 1.01e 18882 91.41 90.86 90.93—.33 SPCnSt 1.28e 22265 59.38 59.02 59.12—.10 SPEngy 2.04e 32701 61.89 60.77 60.79—.49 SPDRFncl .46e 93256 27.65 27.45 27.53—.08 SPInds 1.12e 19540 76.17 75.65 75.75—.56 SPTech .78e 22058 79.74 79.11 79.29—1.07 SpdrRESel 12919 37.66 37.47 37.62+.12 SPUtil 1.55e 20677 60.54 60.02 60.22+.06 TaiwSemi .73e 17761 41.65 41.01 41.52—.35 TevaPhrm .73e 14786 7.99 7.73 7.87+.04 Transocn 20397 5.80 5.57 5.57—.17 Twitter 23368 42.54 41.63 42.43+.35 USOilFd 101342 11.59 11.51 11.53+.22 USSteel .20 42933 14.14 13.44 13.57—.95 ValeSA .29e 18556 12.42 12.30 12.34—.18 VanEGold .06e 48177 27.82 27.57 27.68—.17 VnEkRus .01e 14544 22.73 22.64 22.65—.31 VnEkSemi .58e 20110 114.46 112.85 113.61—1.12 VEckOilSvc .47e 11718 13.61 13.31 13.32—.23 VanEJrGld 13781 39.53 39.09 39.27—.19 VangSP500 3.81e 12594 270.08 268.81 269.04—1.75 VangEmg 1.10e 18287 40.94 40.79 40.79—.21 VangFTSE 1.10e 19440 40.56 40.41 40.43—.27 VerizonCm 2.41 22829 55.62 54.77 55.62+.36 WellsFargo 2.04f 21013 47.21 46.82 47.01—.05 WstnUnion .80 12043 21.70 20.40 21.56+.47 WhitngPetrs 20748 11.55 10.93 11.27+.43 WmsCos 1.52f 13287 25.83 