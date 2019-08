BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 11371 2.90…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 11371 2.90 2.78 2.83+.01 AT&TInc 2.04 60883 34.60 34.31 34.35+.30 AbbVie 4.28 9272 67.20 66.29 66.52—.10 Alibaba 40916 174.70 172.55 174.38+1.27 AlpAlerMLP 1.35e 12379 9.83 9.72 9.77—.06 Alticen .07e 16984 27.64 26.90 27.02+1.21 Altria 3.20 11688 48.26 47.40 48.15+1.08 Ambev .05e 10805 5.31 5.28 5.30+.03 Annaly 1e 39623 9.50 9.36 9.45—.11 AnteroMid .45e 15446 8.94 8.42 8.61—.51 AnteroRes 1 30005 4.80 4.24 4.44—.17 Apache 1 9251 24.04 22.60 24.02—.41 AuroraCn 16346 6.29 6.12 6.16—.09 Avon 11312 4.31 4.22 4.26+.01 BPPLC 2.44 18738 39.11 38.92 38.97—.77 BcoBrads .06a 13219 9.21 9.09 9.21+.17 BkofAm .72f 74133 31.07 30.48 31.03+.35 BarrickGld 33191 16.15 15.83 16.06—.20 BrMySq 1.64 14058 45.03 44.41 45.01+.60 CFIndss 1.20 11369 55.15 51.39 53.98+4.42 CabotO&G .36f 20572 19.16 18.75 18.82—.34 CallonPet 20213 4.85 4.61 4.69—.23 ChesEng 96374 1.79 1.70 1.74—.08 CgpVelLCrd 22660 13.76 13.23 13.43—.89 CgpVelICrd 51376 6.78 6.55 6.69+.37 Citigroup 2.04f 17247 71.09 70.26 70.94—.22 ClevCliffs .24f 40052 10.58 10.17 10.19—.47 Clouderan 9593 6.10 5.96 6.04+.06 ConchoRes .50 37619 81.13 75.55 78.15—19.53 ConocoPhil 1.22 10247 59.96 57.89 59.92+.84 Corning .80 16416 30.50 30.16 30.22—.53 DenburyR 34526 1.09 1.04 1.06—.08 DeutschBk .12e 13216 7.83 7.76 7.81 DxGBullrs 24890 29.41 28.00 29.06—.34 DxGlMBrrs 10649 20.28 19.25 19.32+.21 DirSPBears 13658 17.66 17.43 17.47—.19 DirDGlBrrs 34376 10.09 9.57 9.68+.14 DxSPOGBls 63643 5.05 4.55 4.62—.67 DrxSCBulls .41e 9734 64.47 63.20 64.04+1.03 EnCanag .07 52343 4.56 4.44 4.48—.09 ExxonMbl 3.48 18452 73.80 73.17 73.65—.71 FidNatInfo 1.40 10807 133.59 131.82 132.02—1.23 FMajSilvg 20884 9.29 8.96 9.23—.19 Fitbitn 72970 3.42 3.27 3.39—.81 FordM .60a 48820 9.59 9.48 9.56+.03 FrptMcM .20 24135 10.95 10.73 10.81—.25 GenElec .04 79207 10.49 10.30 10.45 GenMotors 1.52 42227 41.90 40.83 41.53+1.19 Gerdau .02e 10481 3.59 3.54 3.57+.01 GoldFLtd .01e 9532 5.03 4.94 4.98—.07 HPInc .64 17232 21.47 21.02 21.43+.39 Hallibrtn .72 14773 22.76 22.02 22.18—.82 Hanesbdss .60 13241 16.40 15.26 16.17+.08 HarmonyG .05 12737 2.45 2.39 2.43—.01 HeclaM .01e 10465 1.87 1.81 1.84—.02 HilGrVan 36507 27.74 25.85 26.04—6.66 ICICIBk .19e 10432 12.12 12.06 12.11—.10 ING .14e 11175 10.69 10.63 10.65—.46 iPtShFutn 60766 23.69 23.23 23.40—.19 iShGold 32685 13.47 13.42 13.46—.06 iShBrazil .67e 23340 44.90 44.57 44.89+.39 iShSilver 27103 15.02 14.98 15.00—.21 iShChinaLC .87e 21785 41.31 41.20 41.29+.19 iShEMkts .59e 67504 41.85 41.73 41.85+.08 iShiBoxIG 3.87 10062 124.43 124.22 124.41+.08 iShNMuBd 2.59 14569 113.67 113.52 113.64—.05 iSh20yrT 3.05 22114 133.60 133.26 133.51+.62 iSEafe 1.66e 72816 64.63 64.46 64.61+.16 iShiBxHYB 5.09 34632 86.74 86.55 86.72—.21 iShR2K 1.77e 47919 157.81 156.75 157.42+.86 iShREst 2.76e 10435 89.60 88.80 89.01—.38 Infosyss 11311 11.30 11.20 11.28—.04 IntlGmeTn .80 12329 14.65 13.85 14.40+1.05 IronMtn 2.44 15848 31.28 29.97 30.48+1.07 iShJapanrs 9537 54.74 54.57 54.73+.38 iShCorEM .95e 16052 50.25 50.09 50.24+.06 ItauUnHs x13739 9.35 9.24 9.34+.20 JPMorgCh 3.20 12599 116.72 115.11 116.67+.67 Kellogg 2.28 26456 65.59 60.81 63.75+5.53 KindMorg 1 14542 20.73 20.52 20.68+.06 Kinrossg 62066 4.20 3.94 4.14+.12 LaredoPet 17381 3.40 3.15 3.17—.15 MarathnO .20 18903 13.87 13.65 13.78—.30 MarathPts 2.12 16203 58.60 57.36 57.71+1.32 MatadorRs 12981 18.53 17.40 18.21+.58 McDerIrs 16282 6.37 6.03 6.11—.32 MetLife 1.76 14700 51.16 49.43 51.02+1.60 Nabors .24 18384 2.89 2.66 2.72—.24 NYCmtyB .68 9250 11.71 11.51 11.70+.17 NewmtM .56 11414 36.17 35.65 35.72—.80 NokiaCp .19e 40846 5.46 5.43 5.45+.04 Nordstrm 1.48a 9716 33.30 32.14 32.68—.43 OasisPet 22404 4.72 4.37 4.45—.42 OcciPet 3.16f 19067 53.30 50.92 52.68+1.32 Olin .80 12111 20.04 19.01 19.53—.54 OwensIll .20 15285 14.73 13.73 14.10—2.87 ParsleyEn 15061 16.27 15.03 15.29—1.30 Petrobras 19723 15.00 14.78 14.87—.18 Pfizer 1.44 x66385 38.62 37.68 37.85—.64 PionEnSvc 11693 .21 .19 .19—.02 ProShSPrs 31116 26.30 26.17 26.18—.11 Prudentl 4 10858 95.00 93.42 94.43—6.88 Qudiann 15331 9.16 8.98 9.00—.14 RPC .20m 29248 6.92 6.19 6.21+.03 RangeRs .08 23903 5.62 5.20 5.28—.41 RegionsFn .62 12242 15.97 15.81 15.95+.02 RoyDShllB 3.76 10630 60.08 59.72 59.95—3.52 RoyDShllA 3.76 14071 59.64 59.23 59.51—3.38 RubiconPrj 13780 9.75 8.44 9.65+2.04 SpdrGold 17094 132.74 132.31 132.67—.54 S&P500ETF 4.13e 90456 298.81 297.48 298.65+1.22 SpdrOGEx .73e 91558 24.54 23.86 23.97—1.06 Salesforce 10401 156.43 154.50 155.77+1.27 Schlmbrg 2 15708 39.45 38.28 38.59—1.38 Shopifyn 12508 346.53 328.01 341.29+23.41 SiderurNac 9964 4.27 4.23 4.25—.02 SnapIncAn 48360 17.33 16.82 17.17+.37 SwstnEngy 41578 2.21 2.09 2.15—.06 Sprint 22450 7.39 7.27 7.28—.06 Squaren 13892 81.95 80.76 81.93+1.52 SPHlthC 1.01e 16181 91.47 91.00 91.27+.13 SPCnSt 1.28e 17135 59.91 59.53 59.78+.35 SPEngy 2.04e 31532 62.08 61.67 62.01—.69 SPDRFncl .46e 47342 28.39 28.14 28.37+.12 SPInds 1.12e 10878 77.81 77.49 77.65—.18 SPTech .78e 14052 81.63 80.88 81.56+.79 SpdrRESel 17633 37.53 37.16 37.29—.12 SPUtil 1.55e 29710 59.76 59.25 59.64+.09 Tenaris .69e 11525 24.13 23.40 24.10—.89 TevaPhrm .73e 19604 8.09 7.96 8.07+.14 Transocn 25744 6.00 5.81 5.88—.20 TurqHillRs 17914 .56 .53 .53—.05 Twilion 18146 141.50 135.55 137.36—1.75 Twitter 31716 43.38 42.34 42.94+.63 USOilFd 66797 11.88 11.73 11.80—.24 USSteel .20 17665 15.11 14.68 14.73—.30 ValeSA .29e 59698 12.76 12.63 12.64—.35 VanEGold .06e 91921 26.51 26.04 26.37—.13 VEckOilSvc .47e 16823 14.21 13.82 13.92—.50 VanEJrGld 13483 37.47 36.78 37.32—.22 VangEmg 1.10e 27648 41.84 41.72 41.84+.08 VerizonCm 2.41 30336 57.29 55.73 56.03+.76 Visa s 1 9482 179.92 178.91 179.25+1.25 WPXEngy 20823 10.10 9.55 9.59—.85 Wayfair 16430 135.00 125.00 131.25+.09 WellsFargo 2.04f 14206 48.53 48.02 48.47+.06 WhitngPetrs 74657 13.41 11.47 11.90—5.78 WmsCos 1.52f 22413 26.28 25.64 26.01+1.37 YETIHln 14694 34.72 31.76 32.50—2.26 Yamanag .02 31822 