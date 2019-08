BC-150-actives-e, The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AACHldgs 10402 .70…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AACHldgs 10402 .70 .50 .68+.01 AKSteel 13347 2.40 2.28 2.31—.08 AT&TInc 2.04 25307 34.31 34.04 34.30+.21 AbbVie 4.28 11703 64.24 63.28 63.72+.22 Agilent .66 16518 72.65 70.85 71.09+5.50 Alibaba 121023 171.00 166.50 167.92+5.86 AlpAlerMLP 1.35e 38757 8.91 8.83 8.87—.03 Ambev .05e 29095 4.74 4.67 4.70+.02 Annaly 1e 17921 8.96 8.89 8.95+.06 Aphrian 12155 6.33 6.06 6.31—.08 AuroraCn 56171 5.99 5.66 5.92—.17 Avon 10839 4.29 4.20 4.28+.10 BPPLC 2.44 23695 36.03 35.73 35.99—.27 BcoBrads .06a 15979 8.26 8.14 8.26+.05 BcoSantSA .21e 21269 3.89 3.83 3.87+.07 BkofAm .72f 91605 26.83 26.45 26.70+.28 BarrickGld 2.82e 21492 18.37 17.99 18.27+.09 BrMySq 1.64 10590 45.83 45.32 45.74+.10 CVSHealth 2 10671 58.90 57.96 58.37—.20 CallonPet 12863 4.28 4.15 4.28+.06 CanopyGrn 33696 29.62 28.25 29.35—2.59 ChesEng 80980 1.38 1.30 1.33—.03 CgpVelLCrd 25912 11.48 11.05 11.43—.30 CgpVelICrd 35287 7.12 6.88 6.90+.17 Citigroup 2.04f 24191 62.35 61.59 62.28+.87 ClevCliffs .24f 12734 8.35 7.98 8.06—.13 CocaCola 1.60 12218 53.84 53.23 53.80+.81 DeanFoods .12m 12581 .99 .90 .90—.07 DenburyR 10086 .98 .96 .97+.00 DeutschBk .12e 35881 6.68 6.52 6.66—.03 DBXEafeEq .95e 18165 30.24 30.01 30.22+.18 DxGBullrs 20399 35.93 34.62 35.50—.03 DirSPBears 32334 20.17 19.73 19.77—.25 DirDGlBrrs 38864 7.77 7.49 7.59+.02 DxSPOGBls 35197 2.99 2.83 2.96—.01 DrxSPBulls 19043 46.47 45.48 46.38+.65 EnCanag .07 71273 4.17 4.05 4.14—.09 EgyTrnsfr 1.22 16569 13.35 13.12 13.18+.04 ExxonMbl 3.48 16286 67.53 66.93 67.42—.23 Fitbitn 10400 3.12 2.97 3.00—.10 FordM .60a 54553 9.06 8.87 8.96—.04 FrptMcM .20 17083 9.39 9.19 9.27—.09 GenElec .04 582559 8.63 8.28 8.47—.56 Genworth 12098 4.33 4.26 4.30—.09 Gerdau .02e 12643 3.10 3.01 3.04—.07 GoldFLtd .01e 36131 5.57 5.13 5.29—.47 HSBC 1.50e x12849 35.98 35.76 35.91+.41 Hallibrtn .72 20661 18.25 17.67 17.90—.44 HarmonyG .05 20083 2.97 2.87 2.95—.03 HPEntn .45e 11120 12.97 12.72 12.83—.03 HostHotls .85a 14157 15.87 15.68 15.74—.08 iPtShFutn 60830 30.52 29.51 29.79—.68 iShGold 53838 14.53 14.48 14.49+.01 iShBrazil .67e 29922 41.60 40.94 41.44+.09 iShGerm .60e 14458 25.39 25.18 25.36—.05 iShHK .61e 10346 22.77 22.65 22.75+.62 iShSilver 33404 16.15 16.09 16.11+.03 iShChinaLC .87e 51273 38.33 38.06 38.23+.56 iSCorSP500 4.38e 11808 287.07 284.94 286.87+1.27 iShEMkts .59e 128221 39.16 38.87 39.07+.33 iShiBoxIG 3.87 18474 127.30 127.09 127.14+.14 iSh20yrT 3.05 35255 146.62 145.69 145.82+.13 iSEafe 1.66e 65953 61.70 61.35 61.66+.36 iShiBxHYB 5.09 38833 85.85 85.65 85.76+.20 iShR2K 1.77e 49572 146.67 145.30 146.38+.31 iShCorEafe 1.56e 20359 57.75 57.43 57.70+.26 Infosyss 15398 10.92 10.77 10.90+.11 iShItaly rs 9823 25.34 25.15 25.31+.04 iShJapanrs 13454 53.04 52.77 52.90+.54 iSTaiwnrs 11201 33.79 33.57 33.70+.22 iShCorEM .95e 40433 47.06 46.72 46.96+.33 ItauUnHs 13001 8.74 8.61 8.72+.03 JPMorgCh 3.20 21143 106.29 104.80 106.26+1.46 Keycorp .74f 10865 16.19 15.96 16.13+.13 KindMorg 1 12306 19.94 19.74 19.87+.07 Kinrossg 27090 4.81 4.69 4.80—.05 Kohls 2.68 10640 45.65 44.38 44.70—.41 Macys 1.51 39402 16.94 16.01 16.07—.74 Mallinckdt 12545 4.75 4.26 4.41—.24 MarathPts 2.12 10573 45.04 43.96 44.95+.32 McDerIrs 14535 4.09 3.87 4.09+.11 MorgStan 1.40f 12350 39.57 39.23 39.55+.22 Nabors .24 14917 1.89 1.81 1.89+.02 NobleCorp .08 16048 1.25 1.10 1.15—.07 NokiaCp .19e 45354 5.10 5.05 5.09—.03 OasisPet 14957 2.96 2.81 2.83—.05 OcciPet 3.16f 10995 43.61 43.15 43.54—.16 Oracle .96 11131 52.65 51.96 52.51+.19 Penney 28987 .64 .60 .64+.07 Petrobras 30027 13.33 13.00 13.27—.12 Pfizer 1.44 23410 34.38 34.21 34.24 PivotSftn 108308 14.30 13.53 13.59+5.29 PUltSP500s 17370 49.12 48.06 49.01+.63 ProVixSTrs 10197 25.10 24.29 24.54—.52 ProctGam 2.98 10106 117.39 116.44 117.25+1.46 ProShSPrs 16047 27.57 27.37 27.40—.10 PrUShSPrs 26936 32.83 32.34 32.38—.32 ProUShL20 17217 23.82 23.55 23.79—.03 RegionsFn .62 28913 13.80 13.59 13.67+.01 SpdrGold 24697 143.15 142.70 142.84+.09 SpdrEuro50 1.18e 21674 35.64 35.33 35.60+.14 S&P500ETF 4.13e 205656 285.45 283.35 285.24+1.34 SpdrOGEx .73e 33936 20.95 20.59 20.92—.05 Salesforce 9938 142.18 139.75 141.10+1.38 Schlmbrg 2 32362 32.15 31.11 31.71—.63 SchwIntEq .71e 11645 30.10 29.92 30.06+.10 SibanyeG .14r 11854 5.11 4.97 5.09+.11 SiderurNac 14598 3.52 3.43 3.48—.01 SnapIncAn 20042 16.50 16.18 16.41+.05 SwstnEngy 16500 1.75 1.69 1.73 Squaren 12168 62.57 61.24 62.35+.80 SPMatls .98e 12167 55.94 55.59 55.89+.27 SPHlthC 1.01e 11580 89.66 89.12 89.47+.33 SPCnSt 1.28e 19022 59.40 59.00 59.35+.70 SPConsum 1.12e 13635 115.65 114.56 115.06+.28 SPEngy 2.04e 26862 56.60 55.90 56.47—.16 SPDRFncl .46e 80337 26.26 26.06 26.25+.27 SPInds 1.12e 25015 73.10 72.51 72.94—.03 SPTech .78e 23808 77.22 76.42 77.07+.11 SpdrRESel 19725 38.28 37.86 38.24+.38 SPUtil 1.55e 28287 60.85 60.14 60.80+.51 TaiwSemi .73e 25496 40.76 40.34 40.57+.14 Tapestry 1.35 47990 22.26 20.12 20.22—4.78 Target 2.64f 11681 84.05 82.75 83.36+1.47 TevaPhrm .73e 45955 6.40 6.16 6.17—.14 Transocn 33736 3.92 3.79 3.91+.01 Twitter 12876 41.05 40.58 40.90+.25 UBSGrp .69e 15222 10.29 10.16 10.26+.10 UberTchn 22170 34.55 33.63 33.82—.14 USOilFd 46122 11.37 11.23 11.36—.09 USSteel .20 22669 11.63 11.12 11.24—.32 Univarn 10686 18.81 18.59 18.71—.13 Valaris 11882 3.88 3.69 3.82—.08 ValeSA .29e 24289 11.10 10.87 11.00—.06 VanEGold .06e 65526 28.50 28.16 28.40—.02 VnEkRus .01e 15478 21.69 21.52 21.65—.09 VnEkSemi .58e 11486 110.50 109.29 110.14+.47 VEckOilSvc .47e 17931 11.10 10.76 10.98—.12 VanEJrGld 17634 39.97 39.47 39.74—.01 VangAllW 1.34e 15145 47.67 47.40 47.62+.24 VangEmg 1.10e 23739 39.39 39.10 39.27+.27 VangFTSE 1.10e 29057 39.06 38.84 39.03+.16 VerizonCm 2.41 9858 56.37 55.42 56.29+.57 Vipshop 64122 7.51 7.09 7.24+.98 VMware 26.81p 11024 149.00 141.16 143.67—9.42 WalMart 2.12f 46823 113.64 110.71 111.02+4.82 Wayfair 10507 110.70 106.69 108.88—3.18 WellsFargo 2.04f 22321 44.50 44.06 44.27+.30 WmsCos 1.52 10734 23.20 22.95 23.09—.02 Yamanag .02 32286 3.34 3.24 3.33+.02 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.