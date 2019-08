BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 135315 2.88…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 135315 2.88 2.51 2.82+.28 AT&TInc 2.04 144550 34.64 34.19 34.19—.15 AbbVie 4.28 34290 67.50 66.26 67.23+.05 Alibaba 77431 175.71 172.89 174.25—2.77 Allergan 2.96 23577 161.55 160.30 161.18+.21 AlpAlerMLP 1.35e 52644 9.85 9.74 9.81—.04 Altria 3.20 68590 49.67 47.35 48.00—2.31 Ambev .05e 117618 5.45 5.37 5.39—.02 Annaly 1e 26755 9.63 9.58 9.60—.01 AnteroMid .45e 24980 9.08 8.74 9.03+.23 AnteroRes 1 54829 4.35 3.95 4.31+.27 AuroraCn 83472 6.43 6.00 6.28+.07 Avon 29856 4.11 3.93 4.10+.13 BPPLC 2.44 42801 39.95 39.63 39.77+.68 BcoBrads .06a 100229 9.40 9.23 9.33—.22 BcoSantSA .21e 57088 4.32 4.27 4.28—.15 BkofAm .72f 136641 30.62 30.15 30.59+.07 BarrickGld 66515 17.31 17.06 17.07—.15 BerryPlas .12p 41084 51.00 44.87 46.89—8.30 BrMySq 1.64 48833 45.33 44.72 44.93—.47 CNXResc .04 78554 7.59 6.32 7.46+1.27 CabotO&G .36f 41403 19.41 19.06 19.35+.22 CallonPet 33031 4.88 4.67 4.88+.13 CapOne 1.60 72515 92.00 89.29 90.00—6.92 CapsteadM .49 67187 8.60 8.52 8.56—.39 Cemex .29t 24077 3.66 3.60 3.63—.02 CntryLink 1 28490 11.85 11.58 11.83+.06 Chegg 34808 48.22 43.02 47.31+5.28 ChesEng 196646 1.72 1.59 1.71+.07 CgpVelLCrd 44067 13.89 13.60 13.75+.15 CgpVelICrd 54902 6.70 6.55 6.62—.06 Citigroup 2.04f 36751 71.28 70.59 71.16—.60 ClevCliffs .24f 30449 10.92 10.64 10.85—.03 CocaCola 1.60 26395 54.30 53.88 53.98—.01 Corning .80 79765 32.16 31.27 31.59—2.52 Cortevan x39817 29.25 27.80 28.99+.34 DRHorton .60 29900 46.76 43.96 46.46+2.46 DenburyR 43148 1.08 1.01 1.08+.05 DeutschBk .12e 28564 7.71 7.62 7.70—.14 DevonE .32 24166 26.29 25.43 26.27+.75 DxGBullrs 39708 34.88 33.85 33.94—.12 DirDGlBrrs 32986 8.50 8.24 8.47+.04 DxSPOGBls 50109 4.88 4.39 4.86+.32 Disney 1.76 28991 146.80 145.13 145.15—1.25 EnCanag .07 121782 4.25 4.05 4.25+.13 EgyTrnsfr 1.22 62795 14.44 14.15 14.23—.18 EnscoRrs 26807 7.52 6.90 7.51+.40 EntProdPt 1.75f x26983 29.38 29.11 29.31+.05 FiatChrys 40497 13.06 12.76 12.98—.67 FidNatInfo 1.40 37255 136.56 134.32 134.62—2.09 FordM .60a 113475 9.58 9.50 9.53—.08 FrptMcM .20 49722 11.50 11.38 11.43—.19 GenElec .04 171313 10.44 10.28 10.41+.03 GenMotors 1.52 24624 40.56 39.92 40.30—.39 GoldFLtd .01e 36083 5.69 5.55 5.58+.07 GrubHub 54879 76.58 69.17 73.12—6.61 HCAHldg 1.60f 36738 136.95 128.32 132.70—13.46 Hallibrtn .72 65031 22.57 21.81 22.43+.25 Hanesbdss .60 24710 15.77 15.37 15.64—.20 HarmonyG .05 41268 2.65 2.59 2.62+.03 HeclaM .01e 23976 1.94 1.88 1.90—.01 ICICIBk .19e 25627 12.37 12.19 12.19—.39 iPtShFutn 101690 22.41 21.99 22.23+.40 iShGold 69746 13.68 13.63 13.67+.03 iShBrazil .67e 54043 45.49 44.92 45.40—.10 iShGerm .60e 26104 27.02 26.91 26.93—.66 iShSilver 50696 15.48 15.39 15.45+.05 iShChinaLC .87e 65965 41.69 41.55 41.60—.32 iShEMkts .59e 285831 42.43 42.16 42.22—.41 iShiBoxIG 3.87 65424 124.28 123.92 123.97—.29 iSh20yrT 3.05 28948 132.10 131.43 131.54+.03 iSEafe 1.66e 108532 64.94 64.78 64.78—.86 iShiBxHYB 5.09 48101 86.94 86.84 86.92—.12 iShR2K 1.77e 92546 156.91 154.71 156.69+.54 iSUSAMinV .87e 25078 63.69 63.47 63.51—.16 iShREst 2.76e 23143 90.02 88.89 89.40+.35 iShCorEafe 1.56e 23969 60.80 60.64 60.64—.77 iShJapanrs 23876 54.54 54.38 54.38—.36 iShCorEM .95e 86942 50.76 50.58 50.65—.46 ItauUnHs 109003 9.61 9.36 9.57—.14 JPMorgCh 3.20 31753 115.62 114.76 115.44—.41 KeanGrpn 27494 5.74 5.25 5.72+.72 KindMorg 1 x56907 20.67 20.42 20.66+.02 Kinrossg 61075 4.29 4.21 4.22—.04 Kroger s .56f 35517 21.44 21.24 21.31—.12 LaredoPet 30084 2.88 2.59 2.87+.24 MPLXLP 2.67f 32756 29.45 28.98 29.34+.83 Macys 1.51 30049 22.67 22.04 22.31—.38 MarathnO .20 42942 13.83 13.35 13.82+.32 McDerIrs 224065 6.60 5.80 6.18—3.90 Merck 2.20 76144 85.17 83.10 83.37+.88 MorgStan 1.40f x28569 44.64 44.17 44.47—.42 Mosaic .20f 30422 24.95 23.48 24.87+1.03 Nabors .24 110750 2.40 1.99 2.37+.27 NOilVarco .20 69668 22.87 19.70 22.46+1.78 NYCmtyB .68 30048 11.04 10.82 11.02+.10 NobleCorp .08 37628 1.95 1.74 1.94+.16 NokiaCp .19e 214219 5.57 5.48 5.49—.17 OasisPet 29860 4.63 4.35 4.62+.19 OcciPet 3.16f 23986 51.23 50.52 51.19+.28 Pagsegurn 36904 46.37 43.24 43.81—3.45 Penney 33714 .78 .72 .77+.02 PetrbrsA 27258 13.92 13.78 13.85—.09 Petrobras 42901 15.26 15.08 15.15—.08 Pfizer 1.44 476818 40.24 38.82 39.08—2.38 ProctGam 2.98 105693 121.76 118.80 121.22+5.22 PureStrgn 26665 15.62 15.35 15.46—.18 Qudiann 26993 8.71 8.42 8.63—.07 RangeRs .08 103777 5.35 4.57 5.32+.54 RegionsFn .62 34796 15.90 15.64 15.89+.08 SpdrGold 43135 134.91 134.41 134.64+.11 S&P500ETF 4.13e 174505 300.92 299.49 300.32—1.14 SpdrShTTr .27 30515 29.94 29.93 29.94+.01 SpdrOGEx .73e 110442 24.34 23.48 24.30+.54 SpdrOGEq .49e 37303 8.68 8.29 8.68+.16 SmithAOs .88 x42677 45.22 41.01 44.09+.49 SnapIncAn 156569 17.33 17.01 17.08—.42 SwstnEngy 166654 2.15 1.86 2.13+.22 Sprint 60170 7.75 7.58 7.61—.17 Squaren 30851 81.02 79.38 80.86+.66 SPHlthC 1.01e 34692 92.09 91.36 91.87—.58 SPCnSt 1.28e 52566 61.02 60.54 60.79+.31 SPEngy 2.04e 38600 62.37 61.83 62.33+.13 SPDRFncl .46e 126523 28.36 28.19 28.33—.14 SPInds 1.12e 36435 78.58 77.60 78.31—.06 SPTech .78e 24717 82.24 81.79 81.97—.57 SPUtil 1.55e 53741 60.43 59.96 59.99—.30 TaiwSemi .73e 24469 43.40 42.77 42.92—1.02 TevaPhrm .73e 63302 7.92 7.68 7.77—.10 Transocn 104157 5.55 5.26 5.51+.14 TurqHillRs 38601 .58 .56 .58+.02 Twitter 66872 41.72 40.82 41.33—.18 USSilica .25 36611 12.34 10.85 11.25+.95 UberTchn 41664 43.74 42.55 42.62—1.26 UndrArms 162713 24.35 22.05 23.84—3.60 UnArCwi 55096 21.34 19.60 20.87—3.52 USOilFd 80706 11.90 11.82 11.86+.04 USSteel .20 40693 15.49 14.88 15.44+.17 VICIPrn 1.0e 31133 21.42 20.98 21.39+.12 ValeSA .29e 101833 13.29 13.16 13.19—.05 VanEGold .06e 118642 27.98 27.70 27.73—.04 VEckOilSvc .47e 48158 13.81 13.28 13.79+.06 VanEJrGld 27412 39.69 39.27 39.37+.06 VangEmg 1.10e 31039 42.25 42.09 42.15—.47 VangFTSE 1.10e 27767 41.17 41.07 41.08—.48 Vereit .55 40801 9.34 9.22 9.26+.02 VerizonCm 2.41 48952 57.60 56.83 56.87—.50 WellsFargo 2.04f 55024 48.17 47.95 WellsFargo 2.04f 55024 48.17 47.95 47.98—.30 WmsCos 1.52f 31755 25.02 24.66 24.94+.15 Yamanag .02 117738 3.06 2.92 3.04+.10 