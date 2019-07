BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 37734 2.37 2.26 2.26—.11 AT&TInc 2.04 93308 33.75 33.37 33.66+.23 AbbVie 4.28 51156 74.13 72.32 73.91+.51 Alibaba…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 37734 2.37 2.26 2.26—.11 AT&TInc 2.04 93308 33.75 33.37 33.66+.23 AbbVie 4.28 51156 74.13 72.32 73.91+.51 Alibaba 61091 175.42 174.25 175.32+.27 AlpAlerMLP 1.35e 40498 9.89 9.81 9.84—.04 Ambev .05e 104765 4.68 4.59 4.65+.02 Anadarko 1.20 82097 71.22 70.47 71.13+.44 Annaly 1e 34995 9.14 9.07 9.08—.02 AnteroRes 1 29963 5.44 5.21 5.27—.12 AuroraCn 34849 7.84 7.62 7.69—.14 BPPLC 2.44 26515 42.59 41.89 41.99—.09 BRFSA 24385 8.31 8.08 8.28—.02 BcoBrads .06a 36704 9.73 9.52 9.67—.08 BcoSantSA .21e 24144 4.61 4.58 4.59+.01 BkofAm .60 139849 29.43 29.07 29.15—.28 BarrickGld 77249 15.43 15.08 15.43+.44 BostonSci 30432 43.27 42.37 42.55—.36 BrMySq 1.64 44454 46.67 46.18 46.37+.19 BritATobs 2.70e 22707 36.57 36.31 36.47+.94 CabotO&G .36f 28758 23.37 23.08 23.22+.21 CallonPet 24896 6.67 6.31 6.38—.29 CntryLink 1 31325 11.84 11.65 11.81+.11 Chemoursn 1 26845 22.47 20.69 21.05—1.48 ChesEng 309800 1.95 1.85 1.88—.09 CgpVelLCrd 96517 15.38 13.63 13.88—1.75 CgpVelICrd 129388 7.02 6.32 6.92+.70 Citigroup 1.80 39155 70.98 70.24 70.49—.25 ClevCliffs .24f 28973 11.00 10.71 10.90+.07 CocaCola 1.60 27321 52.05 51.55 51.80+.20 Cortevan 22574 29.60 28.14 28.36—1.32 Coty .50 45005 11.59 11.10 11.50—.10 DeltaAir 1.40 36788 59.22 58.31 58.37+.58 DenburyR 70958 1.29 1.21 1.22—.07 DBXHvChiA .29e 50504 28.90 28.71 28.77—.23 DevonE .32 31339 28.73 27.60 27.71—1.20 DxGBullrs 60263 26.52 24.94 26.51+2.14 DirDGlBrrs 56683 12.29 11.48 11.48—1.13 DxSPOGBls 76084 6.97 6.27 6.37—.65 Disney 1.76 27851 142.83 141.27 142.41+.76 EQTCorp .12 26094 16.07 15.08 15.25—.83 EldrGldgrs 27251 6.31 5.86 6.24+.45 EnCanag .07 121172 5.16 4.94 4.100—.15 EgyTrnsfr 1.22 23802 14.15 14.05 14.12+.02 EnscoRrs 29387 8.78 8.43 8.54—.20 ErosIntl 150394 1.88 1.48 1.67+.17 Exelon 1.45 23450 48.50 48.12 48.38+.33 ExxonMbl 3.48f 50889 76.27 75.41 75.83—.74 FiatChrys 22578 13.99 13.85 13.86—.06 FordM .60a 88247 10.21 10.09 10.11—.05 FrptMcM .20 68498 11.42 11.13 11.35—.11 GameStop 1.52 23800 5.45 5.32 5.33—.03 GenElec .04 124138 10.72 10.57 10.66+.03 GenMotors 1.52 22443 38.75 38.23 38.25—.50 Gerdau .02e 47934 3.84 3.73 3.76—.13 GoldFLtd .01e 23336 5.24 5.12 5.22+.15 GreenbCos 1f 33696 28.50 26.75 28.39—2.46 Hallibrtn .72 66924 22.84 22.22 22.33—.62 HarmonyG .05 35068 2.26 2.13 2.25+.13 HeclaM .01e 31719 1.71 1.63 1.69+.01 HPEntn .45e 25370 15.22 14.97 14.99—.16 IAMGldg 1.52f 24830 3.38 3.21 3.37+.19 iPtShFutn 98749 24.60 23.95 24.08—.49 iShGold 99303 13.44 13.30 13.43+.18 iShBrazil .67e 89928 43.82 43.14 43.36—.52 iShSilver 74133 14.29 14.12 14.27+.09 iShChinaLC .87e 149448 43.42 43.22 43.32—.08 iShEMkts .59e 335075 43.41 43.21 43.31—.11 iShiBoxIG 3.87 31737 124.58 124.20 124.51+.26 iSh20yrT 3.05 37498 133.24 132.46 133.08+.84 iSEafe 1.66e 84465 66.28 66.13 66.22+.18 iShiBxHYB 5.09 86124 87.06 86.84 86.98+.16 iShR2K 1.77e 72819 156.12 154.42 154.67—1.44 iShREst 2.76e 37087 89.00 87.76 88.76+1.15 Infosyss 43983 10.79 10.72 10.76+.06 iShJapanrs 26870 55.60 55.45 55.50+.14 iShCorEM .95e 34248 52.10 51.88 51.98—.14 ItauUnHs 44513 9.36 9.19 9.26—.14 JPMorgCh 3.20 43446 114.20 113.35 113.82+.14 KARAuct 1.40 27823 24.94 24.11 24.71—.51 Keycorp .56 37568 17.90 17.66 17.71—.14 KindMorg 1f 29826 21.05 20.87 20.95+.07 Kinrossg 57395 3.81 3.70 3.80+.15 Kroger s .56f 44589 21.61 21.17 21.20—.40 LyonBasA 4.20f 25371 87.46 86.55 86.75—.53 Macys 1.51 28898 21.37 21.03 21.05—.34 MarathnO .20 43571 14.25 13.63 13.71—.55 MarathPts 2.12 27671 54.98 53.98 54.36—.77 Merck 2.20 34195 85.39 84.10 84.88+.13 MorgStan 1.20 32182 43.81 43.40 43.55—.41 Nabors .24 78649 3.04 2.74 2.79—.26 NewmtM .56 26313 38.38 37.80 38.35+.44 NokiaCp .19e 90151 5.07 5.03 5.05+.02 OasisPet 73467 5.60 5.18 5.27—.36 OcciPet 3.12 45708 49.77 47.95 48.48—1.30 Oracle .96 58559 58.50 57.77 58.36+.35 PackAmer 3.16 23490 99.70 96.66 97.03—.62 Petrobras 76217 15.47 15.13 15.17—.32 Pfizer 1.44 53911 44.17 43.66 43.99+.22 PionEnSvc 25526 .27 .25 .25—.01 PrUCruders 27733 19.87 18.37 18.61—1.45 ProctGam 2.87 25475 111.19 110.40 110.79+.30 RangeRs .08 41486 6.75 6.27 6.38—.38 RegionsFn .56 82272 15.22 14.82 14.86—.21 RobtHalf 1.24 24487 58.90 57.36 58.22+1.19 RoyDShllB 3.76 28126 66.68 65.72 65.79—.01 SMEnergy .10 22122 12.76 11.90 12.10—.24 SpdrGold 43765 132.52 131.16 132.48+1.86 S&P500ETF 4.13e 220906 296.15 294.98 295.42—.24 SprBl1-3brs 30329 91.46 91.45 91.46+.02 SpdrS&PRB .74e 24879 53.71 52.81 53.01—.76 SpdrOGEx .73e 116507 27.20 26.24 26.37—.83 STMicro .40 36126 18.26 18.02 18.04—.32 Schlmbrg 2 26267 39.44 38.69 38.79—.53 SnapIncAn 81507 14.48 13.98 14.10—.26 SwstnEngy 116667 3.06 2.90 2.93—.13 Sprint 128582 7.11 6.56 6.84+.26 Squaren 26156 73.95 72.65 73.32+.12 SPMatls .98e 23447 58.95 58.51 58.66—.29 SPHlthC 1.01e 26452 93.27 92.65 93.05—.05 SPCnSt 1.28e 43456 58.79 58.40 58.61+.19 SPEngy 2.04e 46224 63.71 62.55 62.72—1.05 SPDRFncl .46e 168450 27.98 27.78 27.86—.07 SPInds 1.12e 29613 77.68 77.31 77.42—.08 SPTech .78e 23702 79.44 79.09 79.27—.01 SpdrRESel 30443 37.32 36.77 37.24+.54 SPUtil 1.55e 81778 60.19 59.69 60.06+.58 TeckResg .19e 24179 23.08 22.43 22.71—.32 TevaPhrm .73e 52810 9.48 9.25 9.36+.04 Transocn 64175 6.42 6.21 6.21—.24 Twitter 39690 36.60 35.97 36.09+.01 UberTchn 56831 44.68 43.75 44.35+.08 USOilFd 211970 12.21 11.74 11.82—.46 USSteel .20 38019 15.09 14.78 14.82—.43 ValeSA .29e 132634 13.88 13.50 13.52—.42 ValeroE 3.60 27771 83.75 80.49 81.03—3.22 VanEGold .06e 141780 25.34 24.81 25.34+.76 VnEkRus .01e 41797 23.87 23.76 23.82—.06 VnEkSemi .58e 22214 112.99 111.75 111.77—1.53 VEckOilSvc .47e 42406 14.85 14.41 14.47—.46 VanEJrGld 49559 34.58 33.77 34.58+1.35 VangREIT 3.08e 28832 88.74 87.44 88.48+1.12 VangEmg 1.10e 143954 43.21 43.02 43.09—.06 VangFTSE 1.10e 32404 42.04 41.93 42.00+.10 Vereit .55 37353 9.01 8.91 8.96+.03 VerizonCm 2.41 50733 57.88 56.81 57.78+1.12 WPXEngy 28143 11.57 10.84 10.91—.68 WellsFargo 1.80 37405 47.80 47.12 47.23—.47 WhitngPetrs 25261 18.45 17.53 17.69—.87 WmsCos 1.52f 23847 28.27 28.00 28.10+.04 Yamanag .02 68020 2.54 2.42 2.53+.11 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 