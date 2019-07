BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 26360 2.18…

SalesHighLowLastChg AKSteel 26360 2.18 2.07 2.09—.09 AT&TInc 2.04 x126744 33.66 33.44 33.51—.24 AbbVie 4.28 51301 72.45 70.89 71.75+.53 AlcoaCp 22380 21.77 21.16 21.58—.72 Alibaba 71606 168.24 166.50 167.99—.46 Allergan 2.96 21329 167.65 164.90 167.33+2.38 AlpAlerMLP 1.35e 46901 10.00 9.90 9.94—.07 Ambev .05e 55965 4.99 4.90 4.97+.03 Anadarko 1.20 30617 71.13 70.90 70.97+.06 Annaly 1e 33625 9.20 9.15 9.17—.00 AnteroMid .45e 37434 11.89 11.75 11.85+.01 AnteroRes 1 30027 5.40 5.20 5.30 Apache 1 22413 26.66 25.93 26.61+.11 ArcelorMrs .10p 19843 16.45 16.18 16.28—.72 AuroraCn 43709 7.39 7.28 7.30—.14 BB&TCp 1.62 22827 50.21 49.04 50.06+.67 BJsWholen 36629 25.84 24.14 24.48—1.43 BPPLC 2.44 21630 41.00 40.77 40.94—.14 BcoBrads .06a 41588 10.36 10.01 10.27+.03 BcoSantSA .21e 31067 4.62 4.59 4.61—.02 BkofAm .60 127586 29.42 28.94 29.32+.12 Barclay .15e 26731 7.80 7.73 7.74—.07 BarrickGld 54536 16.05 15.69 16.03+.17 BestBuy 2 20305 72.32 71.50 71.64—.36 BlackBerry 29866 7.37 7.09 7.32+.19 BostonSci 20708 42.90 42.43 42.86+.25 BrMySq 1.64 44377 46.37 45.70 46.14+.37 CannTrHln 54556 3.68 3.50 3.64—.19 CanopyGrn 32524 39.16 38.11 38.74—.75 Carnival 2 20811 46.19 45.81 46.13—.30 CntryLink 1 22587 11.75 11.61 11.72+.04 ChesEng 273806 1.82 1.76 1.78—.04 CgpVelLCrd 35502 14.56 14.16 14.44+.22 CgpVelICrd 62040 6.71 6.52 6.58—.09 Citigroup 1.80 32707 71.61 70.41 71.47+.34 ClevCliffs .24f 29693 10.50 10.23 10.35—.23 CocaCola 1.60 28099 51.97 51.62 51.65—.35 ConocoPhil 1.22 22881 60.00 59.00 59.62—.27 Cortevan 20634 27.77 27.12 27.37—.40 Coty .50 27549 11.47 11.24 11.36—.10 DaVitaInc 36570 52.85 50.68 51.14—4.37 DeltaAir 1.40 33283 59.99 59.01 59.16—.22 DenburyR 50377 1.20 1.16 1.16—.04 DeutschBk .12e 50739 7.38 7.28 7.31—.24 DxGBullrs 38406 27.18 26.04 27.06+.49 DirDGlBrrs 35320 11.61 11.13 11.17—.23 DxSPOGBls 44450 6.24 5.89 6.12—.06 Disney 1.76 22059 141.51 139.75 141.23+.21 DowIncn .70p 20792 48.43 47.50 47.65—.87 EQTCorp .12 21818 15.70 14.97 15.47+.39 ElancoAnn 40153 35.23 32.96 33.81+.45 EnCanag .07 64669 4.85 4.70 4.78—.06 ErosIntl 32178 1.86 1.63 1.66—.16 Exelon 1.45 20284 48.88 48.42 48.63—.15 ExxonMbl 3.48f 28683 76.77 75.73 76.58+.10 FstDatan 24616 27.68 27.41 27.57—.23 FordM .60a 92604 10.19 10.10 10.13—.07 FrptMcM .20 116194 11.03 10.60 10.65—.57 GameStop 1.52 28670 5.55 5.31 5.36—.09 GenElec .04 187500 10.29 10.04 10.18—.02 GenMotors 1.52 24571 38.10 37.58 37.82—.41 Gerdau .02e 21926 3.96 3.85 3.95 GlaxoSKln 2.89e 22825 40.95 40.67 40.90+.38 GoldFLtd .01e 36358 5.30 5.12 5.29—.14 HPInc .64 44496 20.76 20.51 20.64—.10 Hallibrtn .72 38443 23.17 22.75 23.07—.18 HarmonyG .05 36519 2.37 2.28 2.36—.01 HPEntn .45e 32107 14.94 14.66 14.86—.17 iPtShFutn 73080 24.96 24.24 24.34+.11 iShGold 105121 13.40 13.30 13.37+.05 iShBrazil .67e 120645 46.13 45.26 45.77+.20 iShSilver 52450 14.16 14.05 14.13+.08 iShChinaLC .87e 56084 42.04 41.84 42.02—.30 iShEMkts .59e 121590 42.59 42.32 42.56—.11 iShiBoxIG 3.87 50397 123.62 123.34 123.39—.27 iSh20yrT 3.05 24861 132.71 132.16 132.48—.13 iSEafe 1.66e 50067 65.50 65.30 65.48—.32 iShiBxHYB 5.09 65457 86.80 86.71 86.78—.05 iShR2K 1.77e 46179 155.05 154.48 154.76—.43 Infosyss 140255 10.55 10.43 10.44—.12 InvitHmn .52 23131 27.82 27.49 27.79+.18 iShCorEM .95e 34184 51.16 50.85 51.11—.13 ItauUnHs 57988 9.85 9.57 9.75+.01 JPMorgCh 3.20 29617 113.47 112.15 112.99+.12 Keycorp .56 22468 17.99 17.65 17.90+.09 KindMorg 1f 29479 21.22 20.99 21.18+.12 Kinrossg 31665 3.89 3.80 3.88+.05 Kroger s .56f 20144 21.83 21.59 21.69—.11 LloydBkg .47a 26989 2.87 2.84 2.84—.02 LyonBasA 4.20f 54861 88.38 85.25 85.39—1.98 MGIC Inv 20946 13.64 13.48 13.49—.23 Macys 1.51 49466 21.96 21.46 21.58—.09 MarathnO .20 33386 13.53 13.20 13.46—.07 Merck 2.20 34988 85.21 84.09 85.12+1.08 MorgStan 1.20 26286 43.87 43.02 43.80+.31 Mosaic .20f 27493 23.71 23.08 23.20—.85 Nabors .24 55588 2.59 2.43 2.51 NwMtnFin 1.36 37536 13.70 13.58 13.66—.33 NikeB s .88 24892 88.80 87.96 88.54+.06 NokiaCp .19e 61807 5.02 4.98 4.99—.06 OasisPet 27441 5.28 5.10 5.13—.07 OcciPet 3.12 20304 49.35 48.70 49.22—.08 Oracle .96 53518 59.50 59.01 59.46—.07 PG&ECp 2.12f 37913 23.09 21.61 22.60+.87 Petrobras 62932 16.11 15.78 15.89—.11 Pfizer 1.44 50970 43.80 43.31 43.54+.24 PionEnSvc 21285 .26 .23 .24—.02 Qudiann 42214 8.87 8.33 8.84+.51 RangeRs .08 23170 6.23 5.98 6.13 RegionsFn .56 31490 15.29 14.97 15.23+.10 SpdrGold 30308 132.10 131.16 131.87+.58 S&P500ETF 4.13e 153497 296.90 295.48 296.62—.20 SpdrOGEx .73e 60492 26.23 25.73 26.06—.13 Schlmbrg 2 33934 40.14 39.55 40.00+.11 Schwab .68f 30147 40.10 39.61 39.97—.02 SlackTcn 22506 35.27 34.46 35.06+.06 SnapIncAn 144391 15.57 14.80 14.95—.20 SocCapHn 129576 10.97 10.53 10.60+.17 SwstnEngy 60511 2.87 2.77 2.85+.03 Sprint 26404 6.90 6.81 6.83—.04 Squaren 117256 78.38 73.96 77.36+3.93 SPMatls .98e 19845 58.11 57.60 57.66—.58 SPHlthC 1.01e 25819 93.24 92.70 93.06+.01 SPCnSt 1.28e 61124 59.46 58.97 59.02—.47 SPEngy 2.04e 30133 63.26 62.66 63.16—.02 SPDRFncl .46e 94476 28.08 27.81 28.01—.01 SPInds 1.12e 24313 76.53 76.28 76.37—.50 SPTech .78e 31199 79.53 78.81 79.46+.12 SPUtil 1.55e 37336 60.84 60.34 60.54—.23 TaiwSemi .73e 29371 40.01 39.42 39.79+.47 TevaPhrm .73e 62954 9.39 8.91 9.35+.18 3MCo 5.76 20375 167.45 164.29 164.81—4.38 Transocn 47298 6.19 6.04 6.13—.05 Twitter 41748 37.02 36.29 36.91+.46 UberTchn 25997 43.80 42.98 43.66+.71 USOilFd 66122 12.03 11.92 11.99+.06 USSteel .20 47433 13.56 13.21 13.39—.21 ValeSA .29e 58243 13.47 13.03 13.41+.11 VanEGold .06e 84121 25.57 25.21 25.55+.13 VnEkSemi .58e 23213 110.74 109.09 110.62+.61 VEckOilSvc .47e 25716 14.62 14.39 14.54—.10 VanEJrGld 36461 34.79 34.19 34.78+.48 VangEmg 1.10e 58848 42.57 42.32 42.55—.12 VangFTSE 1.10e 19796 41.50 41.35 41.49—.22 VerizonCm 2.41 65456 56.99 56.58 56.59—1.30 Vipshop 22049 8.49 8.27 8.38—.04 WellsFargo 1.80 44794 47.89 47.21 47.71+.18 WhitngPetrs 22195 17.14 16.35 16.75+.04 WmsCos 1.52f 22058 28.79 28.25 28.73+.29 