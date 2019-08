BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 302054 3.03…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 302054 3.03 2.51 3.00+.46 AT&TInc 2.04 339240 34.64 34.08 34.18—.16 AbbVie 4.28 81423 67.53 66.26 67.18 Alibaba 142879 175.71 172.89 174.10—2.92 Allergan 2.96 62391 161.69 160.30 160.87—.10 AlpAlerMLP 1.35e 133994 9.87 9.74 9.87+.02 Altria 3.20 131717 49.67 47.35 48.50—1.81 Ambev .05e 286877 5.45 5.31 5.32—.08 Annaly 1e 87041 9.67 9.58 9.67+.06 AnteroMid .45e 85265 9.22 8.74 9.04+.24 AnteroRes 1 168933 4.64 3.95 4.54+.50 AuroraCn 134757 6.43 6.00 6.25+.04 Avon 64518 4.17 3.93 4.13+.16 BPPLC 2.44 83773 40.22 39.63 39.99+.90 BakHuGEn .72 60001 24.57 23.64 24.51+.42 BcoBrads .06a 177651 9.40 9.23 9.28—.26 BcoSantSA .21e 98063 4.32 4.27 4.28—.15 BkofAm .72f 375824 30.90 30.15 30.89+.37 BarrickGld 145915 17.31 16.98 17.01—.20 BerryPlas .12p 86535 51.00 44.87 46.94—8.25 BrMySq 1.64 139060 45.33 44.48 44.56—.83 CNXResc .04 205809 8.02 6.32 7.82+1.63 CabotO&G .36f 149352 19.48 19.06 19.33+.20 CallonPet 122620 5.10 4.67 5.06+.31 CapOne 1.60 122620 92.00 89.29 91.21—5.71 CapsteadM .49 110367 8.67 8.52 8.61—.33 Cemex .29t 60056 3.68 3.60 3.67+.03 CntryLink 1 131721 12.12 11.58 12.11+.34 ChesEng 620357 1.80 1.59 1.80+.16 CgpVelLCrd 99993 14.55 13.60 14.49+.89 CgpVelICrd 161459 6.70 6.23 6.27—.41 Citigroup 2.04f 92068 71.71 70.59 71.71—.05 ClevCliffs .24f 85478 11.19 10.64 11.18+.31 CocaCola 1.60 81258 54.30 53.57 53.72—.27 ConocoPhil 1.22 59274 59.86 57.02 59.51+1.32 Corning .80 168187 32.16 31.21 31.40—2.70 Cortevan x71409 29.29 27.80 29.13+.48 DRHorton .60 79341 46.76 43.96 46.52+2.52 DenburyR 177196 1.18 1.01 1.18+.15 DeutschBk .12e 59382 7.76 7.62 7.75—.08 DevonE .32 69112 27.13 25.43 26.88+1.36 DxGBullrs 74271 34.93 33.85 34.34+.28 DxSPOGBls 155477 5.35 4.39 5.26+.72 Disney 1.76 65584 146.80 144.61 144.93—1.46 EQTCorp .12 74924 14.93 13.41 14.75+1.10 EnCanag .07 372430 4.48 4.05 4.39+.27 EgyTrnsfr 1.22 137526 14.46 14.15 14.37—.04 EnscoRrs 100101 8.33 6.90 8.27+1.16 ExxonMbl 3.48f 69606 75.56 74.89 75.35+.01 FiatChrys 80279 13.09 12.76 12.97—.67 FidNatInfo 1.40 138076 136.56 133.29 133.69—3.02 FirstEngy 1.52 59513 44.75 43.82 44.48+.01 FordM .60a 369236 9.58 9.48 9.55—.05 FrptMcM .20 151389 11.54 11.38 11.47—.14 GenElec .04 450063 10.58 10.28 10.52+.14 Gerdau .02e 61828 3.69 3.58 3.66+.02 GoldFLtd .01e 67723 5.70 5.55 5.62+.11 GrubHub 102159 76.58 68.42 69.93—9.80 HCAHldg 1.60f 69073 136.95 128.32 132.80—13.36 Hallibrtn .72 177906 23.23 21.81 23.20+1.02 Hanesbdss .60 60728 15.95 15.37 15.89+.06 HarmonyG .05 79881 2.66 2.59 2.64+.05 HeclaM .01e 74258 1.97 1.88 1.95+.04 ICICIBk .19e 59482 12.37 12.16 12.18—.40 iPtShFutn 234431 22.47 21.94 22.34+.51 iShGold 137757 13.72 13.63 13.69+.05 iShBrazil .67e 135769 45.49 44.92 45.17—.32 iShEMU .86e 76463 38.80 38.64 38.72—.75 iShSilver 93871 15.55 15.39 15.50+.10 iShChinaLC .87e 152695 41.73 41.55 41.66—.26 iShEMkts .59e 573039 42.43 42.16 42.29—.33 iShiBoxIG 3.87 121119 124.31 123.92 124.22—.04 iSEafe 1.66e 249452 64.94 64.73 64.88—.76 iShiBxHYB 5.09 137941 87.09 86.84 87.08+.04 iShR2K 1.77e 206694 157.84 154.71 157.84+1.69 iShREst 2.76e 64476 90.02 88.89 89.69+.64 iShCorEafe 1.56e 59942 60.80 60.59 60.70—.71 iShCorEM .95e 164938 50.79 50.58 50.74—.37 ItauUnHs 222818 9.61 9.33 9.36—.34 JPMorgCh 3.20 71193 116.08 114.76 115.59—.26 KeanGrpn 63903 6.24 5.25 6.19+1.19 Keycorp .74f 61019 18.54 18.15 18.54+.20 KindMorg 1 x144443 20.71 20.42 20.69+.05 Kinrossg 105895 4.29 4.21 4.27+.01 Kroger s .56f 87429 21.46 21.24 21.43 LaredoPet 111867 3.09 2.59 3.04+.41 MPLXLP 2.67f 89811 29.50 28.98 29.38+.87 Macys 1.51 62362 22.67 22.04 22.53—.16 MarathnO .20 119655 14.24 13.35 14.13+.63 McDerIrs 358821 6.60 5.80 6.52—3.56 Merck 2.20 136315 85.17 82.82 83.27+.78 MorgStan 1.40f x73378 44.85 44.17 44.67—.21 Nabors .24 273099 2.75 1.99 2.72+.62 NOilVarco .20 158185 23.19 19.70 23.02+2.34 NYCmtyB .68 114407 11.24 10.82 11.20+.28 NobleCorp .08 99202 2.18 1.74 2.15+.37 NokiaCp .19e 405562 5.57 5.45 5.47—.18 OasisPet 115420 4.93 4.35 4.89+.46 OcciPet 3.16f 74184 52.47 50.52 52.47+1.56 Oracle .96 63667 58.15 57.43 57.49—.57 Pagsegurn 66169 46.37 43.04 44.44—2.82 PetrbrsA 72483 13.92 13.76 13.81—.13 Petrobras 131730 15.26 15.08 15.13—.10 Pfizer 1.44 907894 40.24 38.60 38.79—2.66 ProctGam 2.98 187810 121.76 118.80 120.41+4.41 PureStrgn 84952 15.62 15.29 15.42—.21 RPC .20m 67862 6.31 5.43 6.09+.55 RangeRs .08 264571 5.59 4.57 5.57+.79 RegionsFn .62 99960 16.07 15.64 16.05+.24 SpdrGold 94375 135.18 134.41 134.98+.45 S&P500ETF 4.13e 454793 301.17 299.49 300.72—.74 SpdrOGEx .73e 338815 25.16 23.48 24.97+1.21 Schlmbrg 2 92563 39.76 38.59 39.55+.34 Schwab .68 62234 43.39 42.80 43.02—.69 SmithAOs .88 x66155 45.35 41.01 45.29+1.69 SnapIncAn 334811 17.33 16.90 16.93—.57 SouthnCo 2.48f 69179 56.20 55.02 55.29—.82 SwstnEngy 404639 2.29 1.86 2.19+.28 Sprint 259391 7.75 7.43 7.52—.26 SPHlthC 1.01e 79567 92.09 91.36 92.05—.40 SPCnSt 1.28e 141240 61.02 60.52 60.66+.18 SPEngy 2.04e 107979 63.05 61.83 62.90+.70 SPDRFncl .46e 307260 28.42 28.19 28.39—.08 SPInds 1.12e 70710 78.70 77.60 78.70+.34 SPTech .78e 73654 82.37 81.79 82.01—.53 SPUtil 1.55e 189951 60.43 59.53 59.83—.46 TevaPhrm .73e 140738 7.97 7.68 7.91+.05 Transocn 331818 6.05 5.26 5.98+.61 Twitter 156500 41.72 40.82 41.00—.50 USSilica .25 81194 12.88 10.85 12.78+2.48 UberTchn 76764 43.74 42.49 42.59—1.29 UndrArms 251839 24.35 22.05 24.08—3.36 UnArCwi 89115 21.34 19.60 21.05—3.34 USOilFd 216817 12.10 11.82 12.08+.26 USSteel .20 95406 15.71 14.88 15.71+.44 VICIPrn 1.0e 85109 21.61 20.98 21.49+.22 ValeSA .29e 207096 13.29 13.14 13.16—.08 VanEGold .06e 294633 28.00 27.70 27.83+.06 VEckOilSvc .47e 119833 14.30 13.28 14.30+.57 VanEJrGld 87076 39.94 39.27 39.76+.45 VangEmg 1.10e 68213 42.27 42.09 42.19—.42 VangFTSE 1.10e 62462 41.17 41.04 41.12—.44 Vereit .55 89450 9.34 9.22 9.24 VerizonCm 2.41 133282 57.60 56.55 56.63—.74 WPXEngy 85538 10.69 9.92 10.60+.59 WellsFargo 2.04f 142039 48.59 47.89 48.55+.27 WhitngPetrs 67189 17.44 15.67 17.20+1.18 WmsCos 1.52f 81563 25.15 24.66 25.02+.23 Worldpay 195534 137.78 134.75 135.00—2.85 Yamanag .02 206429 3.10 2.92 3.07+.13 Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.