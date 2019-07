BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 68624 2.18…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 68624 2.18 2.05 2.13—.04 AT&TInc 2.04 x305943 33.66 33.40 33.54—.20 AbbVie 4.28 117680 72.45 70.89 71.24+.02 Alibaba 157728 168.98 166.50 168.80+.35 AlpAlerMLP 1.35e 103673 10.00 9.90 9.98—.03 Altria 3.20 59734 48.94 48.21 48.35—.73 Ambev .05e 140646 4.99 4.90 4.96+.02 Amcorn 66868 11.28 10.94 11.02 Anadarko 1.20 111845 71.20 70.90 70.99+.08 Annaly 1e 88134 9.23 9.15 9.22+.05 AnteroMid .45e 59925 11.97 11.75 11.97+.13 AnteroRes 1 81122 5.40 5.20 5.39+.09 Apache 1 54771 27.00 25.93 26.95+.45 AuroraCn 75914 7.39 7.28 7.34—.10 Avon 55218 3.98 3.87 3.92—.06 BJsWholen 60508 25.84 24.14 24.46—1.45 BcBilVArg .27e 64985 5.56 5.43 5.47—.09 BcoBrads .06a 81440 10.36 10.01 10.30+.06 BcoSantSA .21e 82325 4.62 4.55 4.58—.04 BkofAm .60 283509 29.42 28.94 29.35+.15 BarrickGld 119553 16.11 15.69 16.05+.19 BlackBerry 64693 7.37 7.09 7.25+.12 BostonSci 57739 43.10 42.43 43.06+.45 BrMySq 1.64 93861 46.37 45.70 46.04+.27 CVSHealth 2 56999 55.37 54.66 54.83—.48 CannTrHln 78826 3.69 3.50 3.60—.23 CanopyGrn 50960 39.44 38.11 39.12—.36 Carnival 2 52038 46.19 45.81 45.92—.50 Cemex .29t 99096 4.29 4.01 4.01—.27 CntryLink 1 57879 11.80 11.61 11.78+.10 ChesEng 435949 1.82 1.76 1.81 CgpVelLCrd 66635 14.63 14.16 14.63+.41 CgpVelICrd 100990 6.71 6.48 6.50—.17 Citigroup 1.80 93748 71.67 70.41 71.56+.43 ClevCliffs .24f 105056 10.50 10.23 10.39—.19 CocaCola 1.60 103667 51.97 51.43 51.59—.41 ConocoPhil 1.22 60081 60.18 59.00 59.89 Cortevan 52533 27.77 26.83 26.99—.78 Coty .50 71702 11.49 11.24 11.42—.03 DaVitaInc 66657 52.85 50.68 52.55—2.96 DeltaAir 1.40 78249 59.99 58.56 58.96—.41 DenburyR 102689 1.21 1.16 1.21+.01 DeutschBk .12e 101158 7.38 7.28 7.28—.26 DxGBullrs 73465 27.37 26.04 27.37+.80 DirDGlBrrs 71189 11.61 11.03 11.03—.37 DxSPOGBls 60797 6.24 5.89 6.23+.05 Disney 1.76 73167 141.72 139.75 141.61+.59 EQTCorp .12 55142 15.81 14.97 15.66+.58 ElancoAnn 101165 35.23 32.96 34.07+.71 EnCanag .07 167067 4.85 4.70 4.84 EgyTrnsfr 1.22 77827 14.60 14.43 14.52—.09 Exelon 1.45 56581 49.08 48.42 48.98+.21 ExxonMbl 3.48f 76803 76.77 75.73 76.43—.05 FstDatan 104612 27.88 27.41 27.88+.08 FordM .60a 249415 10.19 10.10 10.14—.06 FrptMcM .20 241029 11.03 10.60 10.87—.35 GameStop 1.52 117210 5.55 5.28 5.31—.14 Gap .97 x55621 18.35 17.89 17.98—.26 GenElec .04 350653 10.29 10.04 10.25+.05 GenMotors 1.52 61461 38.17 37.58 38.08—.15 GoldFLtd .01e 74463 5.40 5.12 5.36—.07 GpTelevisa 50905 8.76 8.54 8.74+.14 HPInc .64 85723 20.76 20.51 20.63—.11 Hallibrtn .72 133085 23.57 22.75 23.57+.32 HarmonyG .05 54865 2.37 2.28 2.35—.02 HPEntn .45e 72729 14.94 14.66 14.87—.16 iPtShFutn 150034 24.96 24.22 24.30+.07 iShGold 165913 13.40 13.30 13.36+.04 iShBrazil .67e 241640 46.13 45.26 46.02+.45 iShMexico .78e 128600 44.63 42.88 43.16—1.38 iShSilver 84655 14.17 14.05 14.14+.09 iShChinaLC .87e 158961 42.13 41.84 42.06—.25 iShEMkts .59e 282268 42.59 42.32 42.54—.13 iShiBoxIG 3.87 158487 123.62 123.34 123.40—.26 iSh20yrT 3.05 62156 132.71 132.16 132.56—.05 iSEafe 1.66e 116618 65.54 65.30 65.51—.28 iShiBxHYB 5.09 191878 86.80 86.70 86.72—.10 iShR2K 1.77e 123694 155.43 154.48 155.40+.21 Infosyss 235150 10.55 10.37 10.42—.14 InvitHmn .52 68637 27.96 27.49 27.95+.34 iShCorEM .95e 94413 51.16 50.85 51.07—.17 ItauUnHs 157578 9.85 9.57 9.77+.03 JPMorgCh 3.20 88046 113.49 112.15 113.35+.48 Keycorp .56 79108 17.99 17.65 17.84+.03 KindMorg 1f 89131 21.26 20.99 21.24+.18 Kinrossg 96085 3.93 3.80 3.92+.09 Kroger s .56f 51649 21.83 21.59 21.71—.09 LBrands 1.20 55554 27.51 26.30 26.40—1.15 LyonBasA 4.20f 121243 88.38 84.20 84.65—2.72 MGIC Inv 70471 13.64 13.36 13.47—.24 Macys 1.51 100219 21.96 21.23 21.23—.44 MarathnO .20 71986 13.57 13.20 13.54+.02 Medtrnic 2.16f 56074 99.11 98.12 98.44+.42 Merck 2.20 79902 85.21 84.09 84.86+.82 MorgStan 1.20 59419 43.87 43.02 43.78+.29 Mosaic .20f 61617 23.71 23.08 23.33—.72 Nabors .24 112280 2.59 2.43 2.47—.04 NwMtnFin 1.36 61850 13.70 13.58 13.63—.36 NewmtM .56 50455 38.76 38.00 38.76+.47 NikeB s .88 61652 88.80 87.82 88.04—.44 NokiaCp .19e 164315 5.05 4.98 5.03—.01 OasisPet 80798 5.28 5.10 5.17—.03 OcciPet 3.12 74288 49.68 48.70 49.61+.31 Oracle .96 142437 59.63 59.01 59.60+.07 PG&ECp 2.12f 80193 23.09 21.61 21.89+.16 Petrobras 135602 16.11 15.78 16.05+.05 Pfizer 1.44 132550 43.80 43.30 43.37+.07 ProctGam 2.87 74285 113.91 112.32 112.91—1.14 Qudiann 83484 8.91 8.33 8.86+.53 RangeRs .08 99189 6.25 5.98 6.22+.09 RegionsFn .56 87177 15.34 14.97 15.31+.18 SpdrGold 65758 132.10 131.16 131.75+.46 S&P500ETF 4.13e 410183 297.52 295.48 297.19+.37 SpdrOGEx .73e 163133 26.24 25.73 26.24+.06 Schlmbrg 2 86391 40.22 39.55 40.20+.31 Schwab .68f 70875 40.31 39.61 40.27+.28 SnapIncAn 261989 15.57 14.80 15.25+.11 SocCapHn 189080 10.97 10.53 10.69+.26 SwstnEngy 114298 2.87 2.77 2.84+.02 Sprint 83980 6.90 6.80 6.84—.03 Squaren 213826 78.39 73.96 77.96+4.53 SPMatls .98e 51941 58.11 57.54 57.67—.57 SPHlthC 1.01e 55373 93.24 92.70 93.14+.09 SPCnSt 1.28e 124995 59.46 58.91 59.13—.35 SPEngy 2.04e 72742 63.27 62.66 63.23+.05 SPDRFncl .46e 258921 28.12 27.81 28.07+.05 SPInds 1.12e 101374 76.79 76.28 76.70—.17 SPTech .78e 92498 79.68 78.81 79.62+.28 SPUtil 1.55e 174817 60.87 60.34 60.85+.08 TaiwSemi .73e 65768 40.01 39.42 39.67+.35 TevaPhrm .73e 120801 9.42 8.91 9.37+.20 Transocn 99314 6.19 6.04 6.14—.04 TurqHillRs 222327 1.17 1.07 1.09—.07 Twitter 141604 37.67 36.29 37.65+1.20 UberTchn 52453 44.23 42.98 44.20+1.25 USOilFd 146069 12.05 11.92 12.04+.11 USSteel .20 150525 13.76 13.18 13.73+.14 VICIPrn 1.0e 54441 22.28 21.89 22.24+.09 ValeSA .29e 143782 13.47 13.03 13.36+.06 VanEGold .06e 375143 25.66 25.21 25.65+.23 VnEkRus .01e 50308 23.94 23.79 23.82—.18 VEckOilSvc .47e 58411 14.62 14.39 14.58—.06 VanEJrGld 199131 35.04 34.19 34.96+.66 VangEmg 1.10e 112985 42.57 42.32 42.55—.11 Vereit .55 60789 9.21 9.08 9.13—.02 VerizonCm 2.41 165512 56.99 56.26 56.41—1.48 Vipshop 52363 8.54 8.27 8.52+.10 WellsFargo 1.80 124191 47.89 47.21 47.83+.30 WmsCos 1.52f 57309 28.88 28.25 28.74+.30 Yamanag .02 85981 2.56 2.51 2.54+.01 Copyright © 2019 The Associated Press. 