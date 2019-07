BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg ABBLtd .76e 64715 20.27 20.13 20.21+.18 AT&TInc 2.04 323401 33.90 33.40 33.43—.08 AbbVie 4.28 179817 73.85 72.28 73.40+.68…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg ABBLtd .76e 64715 20.27 20.13 20.21+.18 AT&TInc 2.04 323401 33.90 33.40 33.43—.08 AbbVie 4.28 179817 73.85 72.28 73.40+.68 Alibaba 258390 177.95 174.36 175.05+5.60 AlpAlerMLP 1.35e 107754 9.96 9.87 9.87+.02 Altria 3.20 71713 48.41 47.51 47.69+.34 Ambev .05e 285708 4.74 4.60 4.63—.04 Anadarko 1.20 64084 71.15 70.67 70.69+.13 Annaly 1e 131853 9.17 9.09 9.10—.03 AnteroRes 1 70710 5.68 5.37 5.39—.14 Avon 71158 3.95 3.86 3.90+.02 BRFSA 107277 8.31 7.90 8.30+.70 BcoBrads .06a x82790 9.96 9.69 9.74—.04 BcoSantSA .21e 70010 4.68 4.57 4.58 BkofAm .60 480172 29.85 29.25 29.42+.42 BarrickGld 213691 15.30 14.85 14.99—.78 BlackBerry 64194 7.55 7.40 7.48+.02 Boeing 8.22 63897 365.23 353.32 356.46—7.55 BostonSci 74829 43.66 42.63 42.90—.08 BrMySq 1.64 140477 46.29 45.42 46.18+.83 CVSHealth 2 79899 55.99 54.65 54.93+.44 CallonPet 64455 7.01 6.58 6.67+.08 Centenes 76686 53.17 50.45 51.35—1.09 CntryLink 1 126277 11.97 11.65 11.70—.06 ChesEng 621612 2.08 1.93 1.96+.01 CgpVelLCrd 113064 16.26 15.01 15.63+.89 CgpVelICrd 151997 6.48 5.95 6.22—.38 Citigroup 1.80 135682 71.64 70.19 70.74+.71 ClevCliffs .24f 88684 10.96 10.70 10.83+.16 CocaCola 1.60 149685 51.63 50.78 51.60+.68 ConAgra .85 66371 27.22 26.54 26.90+.38 Coty .50 262766 13.54 10.86 11.59—1.81 DenburyR 129151 1.34 1.25 1.29+.05 DBXHvChiA .29e 86324 29.22 28.89 29.00+.84 DxGBullrs 105989 25.60 24.14 24.37—3.06 DirSPBears 75044 18.16 17.67 17.92—.46 DirDGlBrrs 117138 12.69 12.10 12.61+1.24 DxSPOGBls 115549 7.60 6.89 7.02—.02 Disney 1.76 89650 141.95 139.22 141.65+2.01 EnCanag .07 208677 5.32 5.10 5.14+.01 EgyTrnsfr 1.22 102640 14.35 14.03 14.10+.02 EnscoRrs 97027 9.11 8.68 8.73+.20 ErosIntl 78992 1.55 1.33 1.50+.15 ExxonMbl 3.48f 114276 77.93 76.29 76.56—.07 FstDatan 79004 27.55 27.18 27.48+.41 FordM .60a 383760 10.43 10.07 10.15—.08 FrptMcM .20 396157 11.47 10.86 11.45—.16 GenElec .04 399197 10.72 10.53 10.63+.13 GenMotors 1.52 102165 38.99 38.43 38.75+.22 GenesWyo 121806 109.00 108.36 108.85+8.85 HFFInc 1.80e 115159 46.28 45.60 45.60+.12 HPInc .64 70444 21.38 20.88 20.99+.20 Hallibrtn .72 115852 23.54 22.85 22.95+.21 HarmonyG .05 108495 2.20 2.11 2.12—.15 HeclaM .01e 63423 1.78 1.66 1.68—.12 HPEntn .45e 101922 15.49 15.04 15.14+.19 HostHotls .85a 82931 18.51 18.01 18.17—.05 iPtShFutn 301904 25.08 24.46 24.56—1.44 iShGold 241024 13.36 13.24 13.25—.25 iShBrazil .67e 242116 44.67 43.74 43.88+.16 iShSilver 102685 14.33 14.17 14.18—.15 iShChinaLC .87e 395982 44.02 43.23 43.40+.63 iShEMkts .59e 731047 43.74 43.26 43.42+.51 iShiBoxIG 3.87 190844 124.54 123.94 124.25—.12 iSh20yrT 3.05 141246 132.75 131.59 132.24—.57 iSEafe 1.66e 255368 66.39 65.88 66.04+.31 iShiBxHYB 5.09 259561 87.26 86.80 86.82—.36 iShR2K 1.77e 228314 158.03 155.22 156.10+.60 iShREst 2.76e 118753 88.25 86.68 87.61+.30 iShCrSPSs 64400 79.54 78.03 78.44+.16 iShCorEafe 1.56e 79802 62.15 61.64 61.79+.39 Infosyss 88918 10.70 10.62 10.70 iShJapanrs 77177 55.59 55.20 55.36+.78 iShCorEM .95e 165952 52.51 51.92 52.12+.68 ItauUnHs x146606 9.61 9.32 9.40—.01 JPMorgCh 3.20 127190 114.52 113.08 113.68+1.88 KARAuct 1.40 75986 25.88 24.84 25.21+.21 Keycorp .56 80421 18.07 17.68 17.84+.09 Kimco 1.12 x73765 18.38 17.56 17.95—.25 KindMorg 1f 96681 21.06 20.86 20.88 Kinrossg 131479 3.75 3.64 3.65—.23 Kroger s .56f 79182 22.03 21.42 21.60—.11 L3Harris 2.74 67091 191.00 176.16 178.15—10.98 LaredoPet 67357 3.15 2.96 2.98+.08 MGM Rsts .48 72803 29.30 28.53 28.69+.12 Macys 1.51 104937 22.37 21.28 21.39—.07 MarathnO .20 91728 14.70 14.12 14.25+.04 MarathPts 2.12 80536 57.13 54.97 55.12—.76 Merck 2.20 97411 84.93 83.89 84.75+.90 MorgStan 1.20 121942 45.06 43.52 43.95+.14 Mosaic .20f 99796 25.49 25.05 25.27+.24 Nabors .24 164290 3.09 2.95 3.04+.14 NeoPhoton 75776 5.12 4.43 4.52+.34 NewmtM .56 88010 37.99 37.21 37.91—.56 NikeB s .88 65852 86.28 84.90 85.41+1.46 NokiaCp .19e 152301 5.04 5.00 5.03+.02 OasisPet 118140 5.92 5.49 5.62—.06 OcciPet 3.12 72392 51.36 49.68 49.78—.50 Oracle .96 204120 58.09 57.03 58.01+1.04 Petrobras 171518 16.00 15.47 15.49—.08 Pfizer 1.44 202454 43.88 43.34 43.77+.45 ProctGam 2.87 67748 110.70 109.61 110.49+.84 Qudiann 86105 7.80 7.51 7.51+.01 RangeRs .08 85746 7.14 6.67 6.75—.23 RegionsFn .56 100168 15.26 14.95 15.07+.13 SpdrGold 133031 131.76 130.55 130.62—2.58 S&P500ETF 4.13e 781942 296.92 294.33 295.66+2.66 SpdrS&PRB .74e 75981 54.46 53.43 53.77+.34 SpdrOGEx .73e 187611 27.98 27.04 27.20—.05 STMicro .40 65048 18.72 18.20 18.35+.73 Salesforce 64755 154.74 151.85 154.06+2.33 Schlmbrg 2 130379 40.63 39.26 39.32—.42 Schwab .68f 215064 41.18 40.43 40.76+.57 SlackTcn 93710 38.44 35.94 36.55—.95 SnapIncAn 184026 14.81 14.34 14.35+.05 SwstnEngy 266366 3.21 3.04 3.06—.10 Sprint 146415 6.67 6.55 6.58+.01 Squaren 80642 74.20 72.70 73.20+.67 SPHlthC 1.01e 77965 93.41 92.72 93.10+.46 SPCnSt 1.28e 126279 58.56 58.08 58.42+.35 SPEngy 2.04e 148771 64.71 63.61 63.77+.06 SPDRFncl .46e 488417 28.05 27.78 27.93+.33 SPInds 1.12e 102952 78.44 77.16 77.49+.07 SPTech .78e 142609 79.93 78.95 79.28+1.24 SpdrRESel 67750 37.00 36.29 36.70—.07 SPUtil 1.55e 179159 59.73 58.94 59.48—.15 Synchrony .84 65212 35.26 34.77 35.07+.40 TaiwSemi .73e 110414 41.90 41.15 41.38+2.21 TevaPhrm .73e 150110 9.54 9.22 9.32+.09 Transocn 160516 6.77 6.44 6.45+.04 Twitter 143911 36.25 35.22 36.08+1.18 UberTchn 176740 47.04 44.06 44.27—2.11 USOilFd 312333 12.45 12.11 12.28+.24 USSteel .20 95710 15.72 15.05 15.25—.06 VICIPrn 1.0e 93579 22.31 21.73 22.29+.25 ValeSA .29e 252059 14.02 13.87 13.93+.49 VanEGold .06e 901686 24.99 24.53 24.58—.98 VnEkRus .01e 78945 24.05 23.82 23.88+.25 VnEkSemi .58e 90978 115.96 112.54 113.29+3.11 VEckOilSvc .47e 143580 15.27 14.87 14.92+.10 VanEJrGld 414377 34.18 33.09 33.23—1.73 VangREIT 3.08e 97510 87.98 86.33 87.36—.04 VangEmg 1.10e 178816 43.43 42.98 43.14+.61 VangFTSE 1.10e 99765 42.11 41.79 41.90+.19 Vereit .55 103649 9.06 8.78 8.93—.08 VerizonCm 2.41 157869 57.42 56.60 56.66—.47 Vipshop 74881 8.99 8.66 8.86+.23 WPXEngy 100581 11.99 11.50 11.59+.08 WellsFargo 1.80 150816 48.12 47.40 47.69+.37 Yamanag .02 107130 2.47 2.40 2.42—.10 Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.