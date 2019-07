BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ABBLtd .76e 7875…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ABBLtd .76e 7875 18.82 18.72 18.79+.26 AKSteel 6694 2.49 2.42 2.46—.00 AT&TInc 2.04 33130 33.83 33.59 33.74—.07 AbbVie 4.28 32977 69.14 67.37 68.63+1.97 Alibaba 25832 178.36 176.88 177.16—.13 Allergan 2.96 7505 161.93 160.75 161.65+1.60 Altria 3.20 8121 49.83 49.04 49.80+.21 Ambev .05e 39169 5.21 5.14 5.17+.01 Annaly 1e 7916 9.53 9.47 9.53+.04 AnteroRes 1 11906 4.54 4.36 4.36—.13 Aphrian 10285 5.79 5.63 5.67—.17 AstraZens 1.37e 6052 43.18 42.89 43.13+.47 AuroraCn 11963 6.58 6.47 6.57+.08 BPPLC 2.44 6267 39.06 38.92 38.92—.07 BcoBrads .06a 16838 9.78 9.70 9.71+.05 BcoSantSA .21e 8166 4.50 4.48 4.49—.02 BkofAm .60 56411 30.63 30.45 30.56+.22 BarrickGld 18472 17.19 17.02 17.09+.05 BrMySq 1.64 27417 46.11 45.38 45.41+.01 CNXResc .04 6823 6.75 6.46 6.66—.10 CabotO&G .36f 37391 20.54 19.50 19.85—1.94 CallonPet 12912 5.05 4.91 5.00+.02 CannTrHln 37112 2.40 2.19 2.30+.35 ChesEng 81568 1.71 1.63 1.67—.01 Chevron 4.76 8549 125.25 124.08 124.25—1.38 CgpVelLCrd 12243 13.10 12.92 13.08+.22 CgpVelICrd 11268 7.06 6.96 6.98—.11 Citigroup 2.04f 13670 72.26 71.86 72.08+.69 CocaCola 1.60 9987 53.83 53.19 53.78+.71 DenburyR 12308 1.09 1.06 1.07—.02 DeutschBk .12e 9048 7.95 7.89 7.92+.02 Diebold .40 10373 14.32 13.06 14.08+.91 DxGBullrs 17239 33.64 32.72 32.77—.17 DxGlMBrrs 7227 17.80 17.29 17.80—.16 DirSPBears 7419 17.12 16.99 17.01—.20 DirDGlBrrs 15391 8.82 8.56 8.80+.06 DxSPOGBls 16594 5.03 4.80 4.90—.07 DrxSCBulls .41e 9104 62.80 61.83 62.59+.94 Disney 1.76 10128 144.00 143.05 143.86+.65 EnCanag .07 25240 4.41 4.30 4.35—.05 EnscoRrs 7362 7.62 7.28 7.49+.03 ExxonMbl 3.48f 7833 75.08 74.65 74.78—.15 FidNatInfo 1.40 8284 134.97 133.09 134.65+2.17 FstDatan 44797 31.41 29.91 31.36+2.21 FMajSilvg 6767 9.86 9.72 9.74+.07 FordM .60a 76204 9.65 9.51 9.62+.06 FrptMcM .20 15466 11.47 11.26 11.46+.04 GenElec .04 45058 10.55 10.40 10.52+.09 GoldFLtd .01e 6724 5.46 5.38 5.39—.06 Hallibrtn .72 9052 23.41 23.02 23.30+.08 HarmonyG .05 8353 2.53 2.48 2.48—.01 HeclaM .01e 11374 1.87 1.83 1.83—.01 HPEntn .45e 7534 14.60 14.46 14.53+.02 IAMGldg 1.52f 11339 3.76 3.69 3.71+.03 ICICIBk .19e 17171 12.03 11.93 11.93+.14 iPtShFutn 38282 21.83 21.60 21.64—.56 iShGold 25991 13.62 13.59 13.59+.06 iShBrazil .67e 26831 45.54 45.21 45.23+.14 iShSilver 16506 15.43 15.39 15.39+.03 iShChinaLC .87e 8833 42.33 42.25 42.25+.08 iShEMkts .59e 82770 42.82 42.71 42.72+.11 iShiBoxIG 3.87 6989 124.49 124.28 124.30+.13 iSh20yrT 3.05 6088 131.78 131.45 131.46+.30 iSEafe 1.66e 11024 65.60 65.51 65.53+.16 iShiBxHYB 5.09 18682 87.18 87.08 87.14+.16 iShR2K 1.77e 26239 156.34 155.50 156.18+.82 Infosyss 6183 11.56 11.47 11.52—.01 IntPap 2 6297 45.92 44.89 45.01—.99 InvitHmn .52 6178 27.48 27.30 27.32+.02 iShCorEM .95e 14259 51.38 51.26 51.26+.09 ItauUnHs 10142 9.63 9.53 9.54+.05 JPMorgCh 3.20 13238 116.07 115.53 115.87+.16 JnprNtwk .76 9639 27.39 26.83 27.03+.56 Keycorp .74f 6346 18.24 18.11 18.21+.09 KindMorg 1 21583 20.90 20.70 20.82+.24 Kinrossg 12326 4.24 4.17 4.18+.01 Kroger s .56f 19520 21.33 21.12 21.28+.14 MGIC Inv 17988 13.28 12.74 12.84—.33 MGM Rsts .48 30369 31.68 30.21 31.34+1.97 MarathnO .20 8618 13.78 13.64 13.69—.06 Masco .48 6403 42.13 41.17 42.11—.27 McDnlds 4.64 15121 218.96 215.56 216.16+1.72 Merck 2.20 9135 81.63 80.91 81.17—.58 Mohawk 11093 140.56 127.27 135.07—21.29 MorgStan 1.40f 6690 45.19 44.91 45.08+.21 Nabors .24 8825 2.24 2.16 2.21+.04 NewmtM .56 12095 38.19 37.17 37.26—.99 NokiaCp .19e 79644 5.70 5.63 5.66—.04 OasisPet 10285 4.56 4.39 4.49—.07 Oracle .96 6254 58.65 58.20 58.48+.19 PetrbrsA 6551 14.12 14.00 14.01—.17 Petrobras 14648 15.44 15.27 15.28—.21 Pfizer 1.44 16592 42.71 42.43 42.57—.10 Pinterestn 6219 28.40 27.96 28.20+.61 PrUCruders 7323 18.01 17.85 17.98+.20 ProctGam 2.98 7165 113.89 112.88 113.76+.99 ProShSPrs 7315 26.01 25.94 25.95—.11 PrUShSPrs 7905 29.31 29.17 29.20—.23 QEPRes .08 11004 4.95 4.75 4.80—.04 RangeRs .08 28058 5.33 5.03 5.13 RegionsFn .62 8591 15.88 15.70 15.88+.16 SpdrGold 10119 134.29 133.99 134.04+.62 S&P500ETF 4.13e 57054 301.37 300.62 301.21+1.21 SpdrOGEx .73e 34957 24.50 24.16 24.34—.16 STMicro .40 7947 19.42 19.25 19.28+.26 Salesforce 7835 160.82 158.98 160.29+.94 Schwab .68 11938 44.24 43.81 43.86—.21 SnapIncAn 115716 18.13 17.62 18.10+.41 SonyCp 7186 54.93 54.72 54.81+.26 SwstAirl .72f 6409 54.86 53.85 54.20—.72 SwstnEngy 42048 2.19 2.13 2.13—.04 SpiritAir 11764 43.94 42.50 43.87+1.86 Sprint 24668 7.75 7.59 7.72+.28 Squaren 11848 81.76 80.63 81.69+1.67 SPMatls .98e 7203 58.89 58.45 58.78—.21 SPHlthC 1.01e 6886 92.24 91.74 91.82+.08 SPCnSt 1.28e 7458 59.93 59.63 59.91+.21 SPEngy 2.04e 11211 62.78 62.31 62.53—.24 SPDRFncl .46e 29234 28.47 28.38 28.45+.07 SPInds 1.12e 10324 78.71 78.24 78.68+.01 SPTech .78e 10103 82.71 82.37 82.63+.22 SpdrRESel 8242 37.15 36.89 36.90—.03 SPUtil 1.55e 12147 60.03 59.68 59.70—.06 TALEducs 17825 33.72 32.95 33.24 TaiwSemi .73e 6849 43.89 43.55 43.64+.02 Target 2.64f 6515 87.84 86.87 87.00—.97 TevaPhrm .73e 31123 7.68 7.51 7.65+.05 Transocn 20058 5.74 5.53 5.69+.01 TurnPtBrn .18 10226 42.33 41.22 42.00+.57 Twitter 209556 41.85 40.00 41.73+3.61 UberTchn 8003 43.94 43.39 43.90+.50 UPSB 3.84 13405 118.69 117.44 118.55+.30 USNGasrs 6110 18.89 18.76 18.83—.43 USOilFd 18289 11.67 11.62 11.66+.06 USSteel .20 10685 15.40 15.13 15.24—.04 ValeSA .29e 17971 13.47 13.33 13.34+.08 VanEGold .06e 39887 27.64 27.39 27.41—.03 VEckOilSvc .47e 20719 14.29 14.03 14.21+.03 VanEJrGld 7015 39.07 38.70 38.73+.15 VangEmg 1.10e 7458 42.76 42.64 42.65+.07 VangFTSE 1.10e 7249 41.60 41.51 41.56+.11 VectorGp 1.60b 15233 11.06 10.27 11.01+1.43 VerizonCm 2.41 9207 56.55 56.00 56.36 Visa s 1 8780 183.17 182.21 183.04+1.45 VoceraCm 6710 28.28 24.50 25.17—2.97 WPXEngy 7721 10.33 10.13 10.25+.01 WellsFargo 2.04f 11720 48.40 48.07 48.35+.26 WmsCos 1.52f 28111 26.25 25.55 25.61—.72 Yamanag .02 67438 2.97 2.89 2.92+.06 ZimmerBio .96 12497 136.22 130.50 134.10+10.19 ————————— Copyright © 