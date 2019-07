BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKSNEW YORK (AP) — Early prices forNYSE listed most active stocks:SalesHighLowLastChgAESCorp .55924917.6417.2217.35—.30AT&TInc 2.043164933.2032.8633.09—.18AbbottLab 1.28820486.3385.3285.53—.23AbbVie 4.28934368.9568.1768.40+.08AlcoaCp2481424.6322.9023.76+.61Alibaba22526174.40173.31173.96—.86AllyFincl .681122633.0131.7232.99+1.54AlpAlerMLP 1.35e767510.079.989.99—.08Altria 3.201280150.4849.7350.41+.96Ambev .05e174344.794.754.79+.05AmiraNatF22620.83.71.78+.06AnteroRes 1169564.754.574.60—.15AuroraCn330917.347.097.11—.30BPPLC 2.441345739.1738.9939.05—.23BcoSantSA .21e140664.534.504.53—.02BkofAm .606467929.5229.1829.44+.25BarrickGld2148016.7516.4816.68—.03BrMySq 1.642271144.2043.5343.79—.34CVSHealth 2960156.2355.4755.96—.27CalifResrs792115.5214.5014.64—.89CallonPet290165.245.025.03—.19CannTrHln77602.902.752.78—.08Cemex EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 9249 17.64 17.22 17.35—.30 AT&TInc 2.04 31649 33.20 32.86 33.09—.18 AbbottLab 1.28 8204 86.33 85.32 85.53—.23 AbbVie 4.28 9343 68.95 68.17 68.40+.08 AlcoaCp 24814 24.63 22.90 23.76+.61 Alibaba 22526 174.40 173.31 173.96—.86 AllyFincl .68 11226 33.01 31.72 32.99+1.54 AlpAlerMLP 1.35e 7675 10.07 9.98 9.99—.08 Altria 3.20 12801 50.48 49.73 50.41+.96 Ambev .05e 17434 4.79 4.75 4.79+.05 AmiraNatF 22620 .83 .71 .78+.06 AnteroRes 1 16956 4.75 4.57 4.60—.15 AuroraCn 33091 7.34 7.09 7.11—.30 BPPLC 2.44 13457 39.17 38.99 39.05—.23 BcoSantSA .21e 14066 4.53 4.50 4.53—.02 BkofAm .60 64679 29.52 29.18 29.44+.25 BarrickGld 21480 16.75 16.48 16.68—.03 BrMySq 1.64 22711 44.20 43.53 43.79—.34 CVSHealth 2 9601 56.23 55.47 55.96—.27 CalifResrs 7921 15.52 14.50 14.64—.89 CallonPet 29016 5.24 5.02 5.03—.19 CannTrHln 7760 2.90 2.75 2.78—.08 Cemex .29t 9474 3.93 3.88 3.90—.01 Centenes 7573 53.65 52.56 53.63+.40 CntryLink 1 20052 11.76 11.28 11.33—.46 ChesEng 109602 1.71 1.62 1.62—.08 Chevron 4.76 7452 125.04 124.12 124.99+.85 CgpVelLCrd 25018 13.62 13.16 13.16—.31 CgpVelICrd 35130 6.99 6.76 6.99+.14 Citigroup 1.80 13659 71.39 70.48 71.29+.47 ClevCliffs .24f 12226 10.95 10.79 10.85—.14 Clouderan 13877 5.67 5.43 5.58+.10 CocaCola 1.60 8920 52.15 51.67 51.75—.43 Coeur 17392 4.93 4.76 4.82+.02 CrwnCstle 4.50 9483 128.60 123.87 127.72—3.90 CrownHold 10370 59.50 56.73 58.46—.92 DenburyR 40096 1.14 1.06 1.09—.03 DxGBullrs 21618 32.00 30.87 31.61—.39 DirSPBears 10933 17.71 17.60 17.63+.06 DirDGlBrrs 16264 9.56 9.26 9.36+.10 DxSPOGBls 21972 5.15 4.93 4.97—.15 Disney 1.76 11671 142.46 140.73 141.49—1.09 EldrGldgrs 15628 7.69 7.42 7.57—.03 EnCanag .07 26209 4.47 4.35 4.37—.08 EndvSilvg 10780 2.29 2.22 2.23+.04 EnscoRrs 8802 7.98 7.75 7.75—.15 ErosIntl 6793 1.53 1.37 1.43—.10 EssentPrn .88 21023 20.39 20.03 20.24+.41 ExxonMbl 3.48f 8922 75.27 75.00 75.06—.42 FstDatan 91313 28.99 28.12 28.68+.75 FMajSilvg 13614 9.42 9.20 9.35+.04 Fitbitn 6770 4.40 4.28 4.31—.09 FordM .60a 43906 10.31 10.18 10.25—.08 FortunaSlv 12016 3.73 3.53 3.56—.06 FrptMcM .20 9922 11.18 10.95 11.09+.03 GameStop 1.52 8443 4.42 4.27 4.30—.08 GenElec .04 74476 10.12 9.96 10.11+.13 GoldFLtd .01e 11119 5.46 5.34 5.43+.07 Hallibrtn .72 10896 21.78 21.38 21.43—.35 HarmonyG .05 17274 2.46 2.39 2.44+.01 HeclaM .01e 29969 1.99 1.86 1.94—.03 HertzGl 7651 15.15 14.85 14.98+.12 HonwllIntl 3.28 7095 173.62 169.70 172.54+3.92 IAMGldg 1.52f 7474 3.71 3.63 3.68—.03 iPtShFutn 42269 23.52 23.17 23.37+.01 iShGold 47423 13.59 13.55 13.57—.07 iShBrazil .67e 10215 46.28 46.06 46.27+.30 iShSilver 68012 15.08 15.01 15.03+.09 iShChinaLC .87e 11238 42.23 42.12 42.22+.09 iShEMkts .59e 24416 42.93 42.78 42.92+.10 iShiBoxIG 3.87 7411 123.61 123.44 123.48—.19 iSEafe 1.66e 20043 65.35 65.24 65.35—.16 iShiBxHYB 5.09 9313 86.72 86.63 86.67—.04 iShR2K 1.77e 23385 154.41 153.74 153.85—.28 IBM 6.48f 21971 147.82 142.20 147.16+4.09 iSTaiwnrs 8977 35.69 35.57 35.68+.23 iShCorEM .95e 7708 51.55 51.38 51.54+.16 ItauUnHs 8940 9.73 9.69 9.71+.04 JPMorgCh 3.20 10925 114.78 113.55 114.32+.33 Keycorp .56 6773 17.31 17.05 17.29+.16 KindMorg 1 42321 20.33 20.08 20.19—.40 Kinrossg 8295 4.16 4.08 4.11—.05 LaredoPet 6915 3.03 2.93 2.99+.03 Macys 1.51 9487 21.43 21.09 21.29—.23 MarathnO .20 9140 13.31 13.15 13.22—.00 Masco .48 6851 38.42 37.67 37.74—.89 McEwenM .01 7951 1.88 1.82 1.84—.03 MedProp 1 12942 18.10 17.88 17.94+.02 MorgStan 1.20 22401 44.29 43.51 44.06+.29 Nabors .24 12328 2.24 2.15 2.18—.03 NokiaCp .19e 66020 5.18 5.13 5.16 Novartis 2.75e 19406 95.00 93.78 93.89+3.66 OasisPet 10670 4.48 4.36 4.38—.06 OcciPet 3.16f 10272 51.14 50.75 50.78—.40 Oracle .96 15662 58.14 57.60 58.02+.03 PG&ECp 2.12f 21683 17.86 16.86 17.59—.86 Penney 7499 1.13 1.09 1.11—.03 Petrobras 7857 16.19 16.08 16.12—.04 Pfizer 1.44 10898 42.88 42.55 42.70—.04 PhilipMor 4.56 16931 86.60 84.50 86.60+5.55 PionEnSvc 7566 .24 .23 .23—.01 ProctGam 2.98 x10060 115.43 114.79 115.12—.07 RangeRs .08 21371 5.28 5.11 5.14—.09 RegionsFn .56 10212 14.84 14.66 14.77+.06 RiteAidrs 6719 7.83 7.55 7.70—.10 SAPSE 1.31e 9082 128.08 125.61 127.98—6.24 SMEnergy .10 8306 9.33 8.98 9.10—.10 SpdrGold 13525 133.96 133.61 133.83—.75 S&P500ETF 4.13e 52817 297.70 297.05 297.53—.21 SpdrS&PRB .74e 8259 52.71 52.09 52.69+.22 SpdrOGEx .73e 54174 24.66 24.34 24.39—.26 Schlmbrg 2 14250 38.43 37.96 38.11—.52 Schwab .68f 8598 41.64 41.15 41.40+.19 SibanyeG .14r 8340 5.11 4.98 5.02+.05 SnapIncAn 23656 14.94 14.72 14.81—.12 SwstnEngy 25177 2.47 2.40 2.41—.01 Sprint 39476 7.14 6.82 6.93—.16 Squaren 14411 82.14 80.71 81.11+.24 SPHlthC 1.01e 9185 92.29 91.74 92.10—.10 SPCnSt 1.28e 14169 60.07 59.78 59.97+.05 SPEngy 2.04e 11478 62.40 62.11 62.22—.24 SPDRFncl .46e 41661 27.98 27.78 27.94+.09 SPInds 1.12e 12277 77.14 76.78 77.03+.14 SPTech .78e 8252 80.83 80.20 80.69+.25 SpdrRESel 11757 37.36 37.13 37.20—.22 SPUtil 1.55e 15739 60.84 60.41 60.48—.26 TJX .92f 8694 55.97 55.20 55.24—1.06 TaiwSemi .73e 17568 42.64 42.33 42.60+.97 TevaPhrm .73e 26912 8.06 7.86 7.95—.17 Transocn 27205 5.80 5.68 5.71—.12 TurqHillRs 38377 .66 .64 .64+.01 Twitter 13569 37.45 37.14 37.24—.46 UberTchn 7248 43.69 43.19 43.40—.22 UnionPac 3.52f 11443 174.13 170.50 172.72+8.17 UtdRentals 12692 125.34 121.75 122.95—8.55 USBancrp 1.48 12784 55.24 54.30 54.96+.74 USOilFd 33382 11.80 11.67 11.68—.07 USSteel .20 9782 14.91 14.72 14.74—.20 UtdhlthGp 4.32f 13604 266.51 257.26 262.56—4.09 ValeSA .29e 21970 14.00 13.93 13.100+.05 VanEGold .06e 39124 27.10 26.77 26.98—.11 VnEkSemi .58e 10649 115.80 114.61 115.57+1.18 VEckOilSvc .47e 20468 13.96 13.78 13.81—.16 VanEJrGld 13968 37.87 37.32 37.58—.12 VangEmg 1.10e 12191 42.85 42.69 42.84+.08 VerizonCm 2.41 8355 57.30 56.90 57.08—.14 WPXEngy 13006 10.16 9.95 9.99—.17 WellsFargo 1.80 16873 45.48 45.19 45.43+.22 WhitngPetrs 8429 15.10 14.74 14.87—.19 Yamanag .02 20697 2.75 2.69 2.74—.01 —————————

